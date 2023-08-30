Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung

Швейцарська щоденна газета Neue Zurcher Zeitung викриває брехню і провину німецьких політиків, чиє потурання путіну, ігнорування його злочинів привели до катастрофи. З вторгненням путіна до України в лютому 2022 року, багато німецьких політиків вирішили вдати, що вони "в доміку" і путін їх цинічно обманув, вони не знали його справжнього обличчя. Neue Zurcher Zeitung дивується, як же можна було не побачити злочинів і насильства, яке пронизують правління путіна від самого початку. Вони хотіли бути обдуреними – чи то за гроші, чи то через небажання стратегічно думати, чи то через відверті симпатії до путіна, – робить висновок видання.

Вторгнення російської армії 24 лютого 2022 року в Україну зруйнувала світогляд політиків у Німеччині. Як могло так статися, що владімір путін повернув війну в Європу? – запитує швейцарська газета Neue Zurcher Zeitung. Німецькі політики зробили вигляд, що вони "в доміку", зокрема німецькі соціал-демократи, змогли пояснити це лише обманом. "Він, вочевидь, всіх обдурив", – сказав Мануела Швезіг (відома лобістка Газпрому та Північних потоків – iPress), міністр-президент землі Мекленбург-Передня Померанія. Доріс Шредер-Кьопф (німецька журналістка та четверта екс-дружина Шредера, а донедавна пасія міністра оборони Бориса Пісторіуса – iPress) сказала, що обличчя путіна, "яке ми бачимо сьогодні, не можна було розпізнати в той час". Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав, що недооцінив "імперську манію" путіна. "Як і інші, я помилявся", – сказав він у палаці Бельв’ю, повертаючи свій почесний докторський ступінь Єкатеринбурзькому університету.

"Помилялися, обманювали, не знали – німецькі політики забезпечили собі алібі", – в’їдливо підкреслює Neue Zurcher Zeitung. Якщо війна непередбачувана і темна фігура вивела всіх на світло, то виходить ніхто не винен. І всі можуть спокійно повернутися до своїх обов'язків. Зручна позиція.

Дехто з них, колишній канцлер Німеччини і газовий лобіст Герхард Шредер, навіть не хотів бути "обманутим", наголошує NZZ. "Я не відчуваю провини. Це не має значення", – заявив він цього року в інтерв'ю газеті New York Times. Визнання провини – не його стихія. Шредер знав, що наказ вбивати мирних жителів у Бучі надійшов не від путіна. Той факт, що російський президент щойно нагородив цих солдатів, не здавався йому вартим уваги.

Риси чоловічої дружби. Президент росії володимир путін під час візиту до Берліна з федеральним канцлером Німеччини Герхардом Шредером. Червень 2000 року.

NZZ в своєму матеріалі намагається ретроспективно заперечити німецьким політикам, що вони нібито не бачили справжнього обличчя путіна чи були обмануті. Хіба не було скрізь знаків, які натякали на майбутні злочини? Яким би дивовижним не було російське вторгнення в Україну, жоден політик не мав би мати жодних ілюзій щодо путіна. Якщо тільки він не вражений наївністю, яка робить його абсолютно непридатним для політики. Або він взагалі не цікавиться зовнішньою політикою і геостратегічними питаннями. Або він намагається зробити звичним злочинний режим – з політичних, економічних інтересів або через симпатію. У політиці Німеччини щодо росії поєднуються всі ці фактори, переконує швейцарська газета.

Невідоме. Спочатку було насильство

Хто такий володимир путін? За два місяці до його обрання президентом росії це питання пролунало під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Четверо російських експертів, серед яких були й відомі політики, перезирнулися і промовчали. У якийсь момент весь зал розсміявся. Здавалося, ніхто не знав відповіді. На той момент путін був для публіки майже чистим аркушем, проекційним екраном. Саме це привело колишнього директора російської розвідки ФСБ до влади.

Спочатку було насильство, нагадує NZZ. путін, тодішній прем'єр-міністр за часів Бориса Єльцина, розпочав свою політичну кар'єру з другої чеченської війни. У 1999 році в Москві та інших російських містах сталися вибухи з сотнями жертв серед цивільного населення, в яких уряд звинуватив чеченських терористів. "Ми їх знищимо. Де б ми їх не знайшли, ми їх знищимо, – заявив путін на прес-конференції. – Навіть якщо ми їх в туалеті зітремо". Здавалося, змінювалася не лише політика, але й мова. Здавалося, що говорить не майбутній президент, зазначає швейцарське видання, а типовий бандюк.

Цей стиль був напрочуд добре сприйнятий народом, наче всі чекали на холодну війну. На сьогоднішній день, однак, залишається без відповіді питання, чи не сам путін інсценував початок цієї війни. Коли місцева ФСБ знешкодила гексогенову бомбу в житловому будинку в Рязані, тодішній міністр внутрішніх справ росії говорив про запобігання замаху. Однак, коли стало відомо, що пакети з вибухівкою заклали співробітники ФСБ, голова ФСБ несподівано назвав інцидент "навчаннями" для перевірки пильності населення. Також було виявлено, що в пакетах містився нібито цукор, а не гексоген.

Гексоген, цукор, що завгодно. Москва мовчить

NZZ нагадує, що через деякий час НТВ запросив до студії мешканців постраждалого будинку. Всі вони поставили під сумнів розповідь ФСБ, за винятком одного чоловіка, який стверджував, що він також проживає в цьому будинку. Як тільки він заговорив, інші заявили, що ніколи не бачили цього "сусіда". Важко довести, що російська держава сама здійснила напади на власне населення. Безсумнівним є те, що держава не надала жодної інформації про інцидент. Люди, які хоч якось цікавилися цим питанням, загинули за загадкових обставин.

І тому цей випадок, як і багато інших злочинів у росії, підкреслює NZZ, належить до сфери непоясненого. Можливо, Рязань була цинічним експериментом для перевірки пильності населення. А можливо, це була невдала спроба підірвати сотні мирних жителів, щоб консолідувати владу і виправдати війну проти Чечні – і якщо в Москві і Волгодонську цей план вдався, то в Рязані він провалився, – робить висновок швейцарська газета.

Ті, кому немає чого приховувати, зазвичай не проти незалежного розслідування. Але російський уряд у цьому не зацікавлений. Що таке правда? У росії немає потреби в об'єктивних критеріях; те, що говорить путін – є правдою. "Підривати власні житлові будинки? (...) Це ненормально, – каже путін. – Це ні що інше, як частина інформаційної війни проти росії".

путін від самого початку грав у політику страху. Це виглядає так, ніби країна ніколи не була настільки налякана, як зараз, і він поширює цей страх як всередині країни, так і ззовні. Своєрідною ключовою сценою для нього, напевно, став бунт демонстрантів перед будівлею КДБ у Дрездені в січні 1990 року. Колишній співробітник КДБ путін зателефонував і попросив про допомогу. Все, що він почув на тому кінці дроту, було: "Ми нічого не можемо зробити, поки не отримаємо наказу з Москви. А Москва мовчить". Зрештою, прибули радянські солдати, і демонстранти розійшлися. "Але була одна річ, яку я не міг викинути з голови, – каже путін, – Москва мовчить. Я розумів, що Радянський Союз був хворий. Це була смертельна хвороба, яка називається параліч. Параліч влади".

Він мабуть прагнув уникати в майбутньому такого безсилля. Якщо поглянути на перші укази путіна, то вони характеризуються реституцією, мілітаризмом і контролем. Перший указ гарантував його попереднику Єльцину свободу від кримінального переслідування. Потім він відійшов від старої військової доктрини не наносити першого удару. Відтепер армія повинна була діяти на випередження, "коли інші засоби вирішення конфліктів вичерпані або стали неефективними". Резервістам довелося знову проходити навчальні збори, хлопчикам – розбирати, чистити і збирати автомати Калашникова в школах. Через місяць після введення воєнного стану воєнний бюджет був збільшений на 50 відсотків.

Катастрофа "Курська": "я все зробив правильно".

У свій перший рік затонулий підводний човен "Курськ" у російському Баренцевому морі став катастрофою для путіна. Човен був у жалюгідному стані, екіпаж погано підготовлений, і, нарешті, на борту вибухнула торпеда. Зі 118 матросів вижили 23, які понад два дні посилали відчайдушні сигнали SOS, не отримуючи жодної відповіді. Тим часом, путін відпочивав у Криму і відкинув будь-яку пропозицію допомоги з-за кордону. "Я вчинив правильно, – заявив він журналістам після тривалого мовчання в Ялті. – Залучення неспеціалістів з інших областей або присутність високопосадовців у зоні лиха не допомогло б, а лише завадило б роботі". Насправді, моряків можна було б врятувати, якби іноземна допомога прийшла.

Через кілька тижнів російський президент був на американському ток-шоу Ларрі Кінга, і його запитали, що сталося з "Курськом". путін моргнув, посміхнувся і відповів: "Він затонув".

Мертві критики. Людські жертви путіна не хвилюють

Неповага до людського життя – це частина почерку путіна. Здається, людські жертви його не хвилюють. Вони завжди існували – і держава вимагає жертв, яких потім називають героями для нагородження. І все ж ці події та висвітлення їх не допомогли нам. путін націоналізував багато приватних ЗМІ. Він відправив олігарха Березовського, свого єдиного наставника, пакувати речі. Так само зробили багато багатих і амбітних людей. У 2003 році Михайло Ходорковський також був заарештований і пізніше засуджений до десяти років ув'язнення.

Держава взяла під контроль приватні підприємства, які їй подобалися. Членів опозиції перехоплювали, переслідували та били. Журналісти зникали, політиків заарештовували або вбивали. Час від часу хтось із критиків путіна помирав від природного серцевого нападу, але накопичення всіх цих випадків не може бути збігом. У 2006 році була застрелена відома журналістка Анна Політковська. Це був 54-й день народження путіна. Через три тижні Олександр Литвиненко був отруєний радіоактивним полонієм у Лондоні. За допомогою Березовського він написав книгу про вибухи в росії в 1999 р.

У своїй біографії путіна журналістка Маша Гессен пише: "Ця проста істина, яку я відкрила, полягає в тому, що путінська росія – це країна, де часто вбивають політичних опонентів і незручних критиків. Принаймні іноді замовлення на вбивство надходить безпосередньо з офісу президента".

Біографія Гессен "Людина без обличчя" датується 2012 роком. Вона показує те, що можна було дізнатися задовго до російської анексії Криму та вторгнення в Україну, якби хтось захотів дізнатися. У Німеччині, однак, путіна продовжували виправдовувати. Його промова в німецькому Бундестазі в 2001 році і двадцять років по тому, здається, затьмарює будь-який злочин. "росія – дружня європейська країна", – сказав путін. Він оголосив про закінчення холодної війни. Süddeutsche Zeitung з ентузіазмом повідомляла тоді, що путін взяв "Рейхстаг штурмом".

"Бездоганний демократ". Що бачив Буш в очах путіна

У росії путін міг робити все, що завгодно, але в Німеччині йому дозволяли бути "бездоганним демократом" (Герхард Шредер). Але й американці довгий час ставилися до нього прихильно. Джордж Буш-молодший після першої зустрічі з путіним у 2001 році сказав: "Я подивився йому в очі. Я вважаю його прямим і таким, що заслуговує на довіру. Я зміг скласти враження про його душу". І навіть американський президент Барак Обама дав путіну 50 відсотків доброзичливості в 2009 році. Обама сказав, що росія робить речі однією ногою старими методами, а іншою – новими. На що путін відповів: "Ми не збираємося розставляти ноги".

Дипломатичним наступам росії завжди надавали більшої ваги, ніж російським репресіям проти населення та воєнним злочинам у Чечні. Останні не отримали тієї уваги на Заході, на яку вони заслуговують. Це сталося також завдяки путіну, який вміло інструменталізував терористичні атаки 2001 року в Нью-Йорку і представив війну в Чечні як антитерористичну операцію. Цілком у дусі Заходу.

Беслан: з волею до катастрофи. Не боялися жертв

Водночас путін зібрав навколо себе ліберальних економічних експертів, таких як Андрій Ілларіонов, і змусив Захід повірити, що він будує вільну ринкову економіку. Ці пропагандистські листівки були дуже добре сприйняті, особливо в американських ЗМІ. Насправді це були спроби росії обдурити, але їх було легко викрити, подивившись на російську дійсність.

У 2002 році чеченські бойовики заблокували театр на Дубровці в Москві із заручниками. Спеціальні підрозділи ФСБ закачали в театр газ перед штурмом. 125 цивільних осіб загинули в результаті операції, зокрема через те, що їм не надали належної допомоги або взагалі не надали її, і вони померли від задухи перед театром.

Через два тижні на прес-конференції в Брюсселі журналіст запитав, чи планує путін використовувати касетні бомби для знищення цивільного населення в Чечні. путін: "Якщо ви готові стати ісламським радикалом і зробити обрізання, я хотів би запросити вас приїхати до Москви. Ми – країна, де є багато віросповідань. У нас є фахівці з цього питання. Я буду пропонувати провести операцію таким чином, щоб там знову щось виросло".

російський спецназ вчинив так само, як і під час штурму театру на Дубровці, у випадку і зі школою в Беслані, яку захопили північнокавказькі бойовики в 2004 році. У незапланованій операції зі звільнення спецпризначенці знову діяли за принципом "не боятися жертв і головне – знищити". Серед іншого, вони розстріляли школу з танків. Загинуло понад 300 людей, більшість з яких – діти. путін використав Беслан як прикриття для розширення своєї влади.

Президент-антигомосексуаліст. Наївні та колаборанти

Починаючи з 2012 року, путін посилив культурну війну: уряд паплюжив гомосексуалістів, а потім вихваляв нібито правильних росіян з так званими традиційними цінностями. "Ми будемо прагнути стати лідерами", – проголосив путін, маючи на увазі, що росія повинна стати контрмоделлю Заходу, який вважається занепадницьким. "Кастрована і безплідна толерантність" Заходу стала ворогом. Імперіалістичні ідеї путіна були зреалізовані в Грузії та з анексією Криму. Військова підтримка диктатора Асада в Сирії доповнює картину не зовсім дружнього сусіда.

Як німецькі політики могли не бачити все це?, – задається питанням NZZ. Лише поєднанням багатьох факторів: економічна зацікавленість у дешевому газі в поєднанні з незацікавленістю у стратегічному мисленні. Уряд Німеччини невтомно пояснював, що газопровід "Північний потік-2" – це лише приватний економічний проект, а не геостратегічна зброя. І німці, здається, повірили в це ще більше, коли тодішній американський президент Дональд Трамп застеріг від будівництва газопроводу. Німецький антиамериканізм також є складовою цієї історії: багато німецьких політиків досі вважають за краще довіряти росії, ніж Америці. Зміни через торгівлю, третій шлях між Сходом і Заходом – такі німецькі самонавіювання призвели до катастрофи.

Багато німецьких політиків зосередили свій комплекс історичної провини на росії, нехтуючи при цьому проблемами і страхами поляків, балтійців і українців, хоча ці країни також зазнали жорстоких страждань від Німеччини під час Другої світової війни. Але кого турбують малі країни? Важливою була німецько-російська вісь.

Ці аспекти добре проаналізовані у книзі "Московський зв'язок" Райнхарда Бінґенера та Маркуса Венерта. Автори доходять висновку, що Шредер і два міністри закордонних справ ФРН – Штайнмаєр і Габріель – "неправильно оцінили, применшили і, зокрема, заперечували "зростаючу агресивність росії". Дивовижна близькість цих політиків до своїх російських колег також відображена на численних фотографіях. Вони майже ніжно тримають один одного за лікті та плечі.

Корисний ідіот путіна Шредер. Меркель теж не визнає провини

Шредер, як ніхто інший, пишався своєю близькістю до путіна, але його спроби виступити миротворцем в українській війні виявилися невдалими. Його функція російського піарника була виконана, але його вплив зник. Зрештою, він був просто одним із корисних ідіотів путіна. Три гранди СДПН – Шредер, Штайнмаєр, Габріель – зрештою, є лише в традиції своєї партії. Наприклад, колишній канцлер СДПН Гельмут Шмідт з розумінням поставився до російської анексії Криму, оскільки не вважав Україну власне національною державою.

Основна провина лежить на соціал-демократах, але, окрім Зелених і ВДП, всі німецькі партії були причетні до цієї проблеми. Прем'єр-міністри ХСС охоче летіли до Москви. Під час прощального візиту Едмунда Штойбера, путін приймав його майже чотири години. Канцлерка Анґела Меркель була меншою мірою задіяна, ніж її колеги з СДПН, але вона не заперечувала проти їхнього потурання. І, як і Шредер, вона не мала бажання визнавати провини: "Дипломатія, якщо вона не успішна, не є неправильною. За це я теж не буду вибачатися". У своїй книзі Бінгенер і Венер справедливо закликають до створення слідчої комісії: "В основі справи лежить питання про те, як Німеччина та інші європейські держави змогли так довго плекати ілюзії щодо системи влади володимира путіна, незважаючи на те, що його жорстокість і агресивний характер були відкрито очевидними".

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Нові друзі путіна. Нормалізація путіна продовжується

Звичайно, не всі ілюзії розвіялися. Чи краще сказати: зла воля продовжує діяти? Бажання визнати в путіні все, що завгодно, окрім злочинця, невблаганне. СДПН зберігає спогади про дружбу з путіним, надаючи Україні лише відстрочену допомогу. Однак нових друзів росії слід шукати насамперед серед правих популістів, у таких партіях, як Альтернатива для Німеччини та Швейцарській народній партії.

Схоже, політика путіна, спрямована проти пробудження, настільки вразила деяких політиків на Заході, що вони готові не звертати уваги на тисячі смертей і політику, яка зневажає свободу. Це також очевидно і в Швейцарії. Член національної ради Швейцарії від Швейцарської народної партії Роджер Кеппель бачить у путіні "мінливе оголошення війни проти духу часу, проти "пробудження" і "культури скасування". Західні інтелектуали і політики боротимуться з ним з "панічною ворожістю", бо вбачають у "політичному мачо" загрозу своєму світогляду.

Заява, написана напередодні російського вторгнення в Україну, коли дехто ще не знав, що це не так? Ні. У квітні Кеппель поїхав до росії і написав текст "Весна в Москві". "Коли ми знімали інтерв'ю перед штаб-квартирою ФСБ, колись КДБ, на Луб'янці, до нас підійшов чоловік у формі з швидким вибаченням і попросив щось притримати, щоб захистити приватність співробітників, які проходили через двері. Складається враження, що люди в уніформі більше поважають іноземців, ніж навпаки", – пише Кеппель. Нормалізація путіна продовжується.

Джерело: Neue Zurcher Zeitung