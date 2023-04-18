Водка, Шольц і "Газпром". Як молоді лобісти святкували успішний бізнес з росією і будували газову залежність – розслідування Correctiv

У Німеччині незалежне видання Correctiv у співпраці з Policy Network Analytics провело розслідування, як німецькі лобісти кремля та російська агентура через різні "молодіжні" ініціативи, такі як конференції молодих лідерів, формували потужну лобістську основу для німецько-російської "співпраці". Для цього рікою лилось шампанське, горілка, а столи ломилися від омарів та ікри. І без жодних дискусій. Як пишуть автори, вечірки були напевно надто п'янкими, щоб німці могли помітити, хто кого експлуатував.

На гулянці було все: і білі кролики, і баварські дівчата, і двійники Сталіна. Спонсорована усіма, від "Газпрому" до Porsche, нова генерація німецько-російського бізнес-лобі святкувала. Що, очевидно, ніхто не хотів помічати під час святкового шаленства: зустрічі "німецько-російських молодих лідерів" в першу чергу обслуговували газовий і промисловий бізнес. Олаф Шольц також дав себе втягнути у це.

Франциска їхала на Конференцію молодих лідерів у Сочі в 2017 році, і з нетерпінням чекала на міжнародні дискусії. Але все вийшло зовсім інакше. Передусім юристка запам'ятала такі враження: жінки і чоловіки у баварських нарядах позують поруч із чоловіками в костюмах Сталіна в російському Олімпійському парку в Сочі. А пізніше на вершині гори співали російський гімн, поклавши руку на серце. Пізно ввечері всі погналися на дискотеку, де було випито "нескінченну кількість шампанського і горілки".

"Це був найхимерніший досвід у моєму житті", – каже Франциска (це змінене ім’я). Після дослідження CORRECTIV і Policy Network Analytics про лобі "Газпрому" вона та інші учасники розповіли про подібні речі.

На конференціях "Німецько-російських молодих лідерів" на сцену виходили представники бізнес-еліти та політичні діячі. Щороку понад 200 молодих талантів з німецьких та російських компаній влаштовували пишні вечірки. Там були діти з відомих німецьких підприємницьких родин та з вищої знаті; корпорації на кшталт "Газпрому" чи "Метро" спонсорували екстравагантні гулянки для своїх нащадків. McKinsey відправила десятки співробітників; російський посол запросив на свою віллу в Берліні; Олаф Шольц, тодішній мер Гамбурга, запросив їх до своєї бальної зали. Подейкують, що серед гостей були і представники російських спецслужб.

Ті, хто був там, відчували себе частиною молодої німецько-російської еліти. Це було наступне покоління лобістів, які підтримували німецько-російські угоди. Протягом багатьох років конференції відвідували лише переможці – корпорації об'єднували нинішніх і майбутніх співробітників. Учасники упивалися розкішшю. Зростаючий вплив росії на німецький енергетичний ринок був акцептований, і "кримська криза" нічого не змінила в роботі конференції. Вона проходила як по маслу.

Сьогодні багато хто хоче применшити свою прихильність до цих зустрічей або промовчати. Ніхто не хоче згадувати, хто платив за помпезні заходи. Спонсори не називають жодних сум, приймаючі міста та організатори суперечать одне одному.

Ці зустрічі показують, як Німеччина потрапила в залежність від росії через суміш наївності та самовпевненості. CORRECTIV поспілкувався з учасниками та організаторами і у співпраці з дослідницькою ініціативою Policy Network Analytics зібрав довідкову інформацію про потужну мережу, спонсорів та асоціацію, на базі якої проводилися конференції.

Нове покоління лобістів. Помітно зблизилися "Газпром" і McKinsey

Франциска приїхала до Сочі через подругу. Відданий член FDP (вільних демократів) порекомендував її організаторам і таким чином забезпечив запрошення на цей захід. Коло спілкування елітарне, всі одне одного знають і рекомендують. "В першу чергу йшлося про обмін молодими людьми, яким, до речі, часто було набагато більше 30 років. Однак насправді це був лобістський захід – для російського уряду, для "Газпрому", – розповідає сьогодні Франциска.

Все було помпезно і розкішно. На першому прийомі ввечері безперервно лилися горілка і шампанське, столи були заставлені їжею – були тонни всього, з чого гості змогли з'їсти лише невелику частину. Майстер-класи відбувалися лише в один із трьох днів. Все інше було "розкішним застіллям". При цьому організація нічого не залишила на волю випадку. Розсаджували гостей фіксовано, номери в розкішному 5-зірковому готелі з видом на Чорне море були розподілені: німець завжди повинен ділити кімнату з росіянином або німкеня з росіянкою. Навіть гардероб був прописаний. Коли Франциска з'явилася в брючному костюмі замість необхідної вечірньої сукні, хтось шепнув їй, що вона "дуже хоробра".

Втім, виступи та воркшопи зовсім не здавалися сміливими. Там не було місця для критики країни, яка трьома роками раніше анексувала Крим, а через кілька років нападе на Україну. З точки зору Франциски ніхто там насправді не був зацікавлений у політичному обміні. Це підтверджує і Людвіг Фенн (змінене ім'я) який був присутній на конференції у Санкт-Петербурзі кількома роками раніше, у 2013-му. З російськими учасниками обміну думками майже не було. Було очевидно, що самопроголошена еліта зібралася тут, щоб відсвяткувати і потеревенити. І в той же час створила гарне підґрунтя для ведення бізнесу з росією.

Такі гості, як Франциска, були винятком. У 2016 році, наприклад, лише п'ятеро з 200 учасників були чітко вказані як студенти, у 2013-му їх було приблизно стільки ж.

Конференції, які відбувалися то в росії, то в Німеччині, організовувала німецька асоціація "Німеччина-росія-нове покоління". Від самого початку асоціація залучала представників енергетичних компаній, збирала прихильників із шредерівсько-газпромівських кіл та близьких до кремля людей. Політичні фонди ХДС і Вільних демократів також були серед прихильників. Помітно зблизилися тут "Газпром" і McKinsey. Але про людське око клуб і донині представляє інший наратив.

Дипломат з уряду путіна підтримав конференцію. Як створилась Асоціація молодих прихильників "Газпрому"

Варто поглянути на історію клубу.

У 2010 році в берлінській піцерії зустрілися діти підприємців з хорошими зв'язками і діти співробітників посольств. Вони задекларували мету: сприяти міжнародному взаєморозумінню між росією та Німеччиною за допомогою асоціації. Молоді люди повинні зустрічатися. Там був присутній Ніко Раабе, 31-річний менеджер проєктів у McKinsey, який мав хороші зв'язки в берлінських колах. Навіть сьогодні він є експертом з питань газової промисловості у McKinsey.

На зустрічі також були присутні:

Крістоф, герцог фон Ольденбург. Шляхетна родина тоді ще 24-річного юнака має багато зв'язків з росією. Пізніше Ольденбург стане обличчям конференції "Молоді лідери".

Анна-Марія Гроссман. Асоціація зареєстрована на ім'я тоді ще 22-річної доньки екскерівника RWE Юргена Гроссмана. Сьогодні вона є виконавчою директоркою металургійного концерну Georgsmarienhütte, який колись очолював її батько – друг і товариш Герхарда Шредера по скейтбордингу.

Варто також відзначити персонал Владіміра Котєнєва. Тоді 28-річний син колишнього російського посла був одним із засновників – асоціацію підтримував і російський держпосланець, як про це писав адвокат асоціації в листі, який потрапив у розпорядження CORRECTIV.

Фон Ольденбург і Раабе підтримували тісні стосунки з Котєнєвим-старшим, тодішнім послом у Берліні. Дружина посла входила до опікунської ради конференції. За словами учасників, Котєнєв-старший також відігравав важливу роль на конференції. Перші зустрічі у 2009 і 2010 роках відбулися, зокрема, в російському посольстві в Берліні. Програма 2010 року також включала зустріч із колишнім канцлером Герхардом Шредером.

Коли посол перейшов до "Газпрому" у 2010-му, він знов допоміг російській компанії виступити співорганізатором конференції наступного року. Пізніше вони посварилися з Котєнєвим, про що засновник клубу Ольденбург розповів виданню CORRECTIV. "Газпром" і McKinsey встановили тісні зв'язки в той самий час. Але про це пізніше.

Асоціація, вочевидь, шукала близькості до російського центру влади. До складу опікунської ради входила жінка, яка, згідно з дослідженням FAZ, є хрещеною матір'ю першої дочки владіміра путіна.

Політика: німецькі прем'єр-міністри змінювалися по черзі. Фонд Аденауера підтримував Асоціацію навіть після анексії Крима

Німецькі політики також виявляли бажання долучитися: прем'єр-міністри ХДС, ХСС і СДПН регулярно виступали з привітаннями. Станіслав Тілліх, колишній прем'єр-міністр Саксонії від ХДС, став патроном однієї з конференцій. Колишній співробітник Шредера, а нині лідер СДПН Ларс Клінгбейл увійшов до опікунської ради конференції, як і Хайно Візе, одна з ключових фігур у контактах СДПН з росією. Партія вільних демократів і ХДС також підтримали конференції молодих лідерів через близькі до партій фонди Фрідріха Науманна і Конрада Аденауера. Після анексії Криму в 2014 році Фонд Аденауера продовжив підтримку. Хоча Фонд Науманна призупинив свою діяльність 2014-го, він повернувся до підтримки у 2015-му. Сьогодні ніхто не хоче займатися самокритикою. Речник Фонду Аденауера написав, що анексія Криму в 2014 році змінила "політичні рамки". Контакти громадянського суспільства та відповідні формати залишилися незмінними.

Скріншот з інтерактивної інфографіки CORRECTIV

Хороший бізнес з росією, зміни через торгівлю – такою була німецька перспектива, яку з подивом сприймали багато інших європейських країн. Особливо, коли мова йшла про енергетику: планувався газопровід "Північний потік", і все більше і більше шкідливого для клімату газу повинно було текти з росії. Німеччину майже ніхто не критикував. 2014 рік міг стати переломним.

Крим окупований, а Шольц запрошує. Крим не завадив теплим дружнім обіймам німців із росіянами

Коли світ, затамувавши подих, наклав санкції на росію за окупацію Криму, планування конференції тривало без жодних перешкод. Через три місяці після анексії "Молоді лідери" зустрілися в Гамбурзі під патронатом Олафа Шольца. Тоді він ще був першим мером (СДПН) ганзейського міста, сьогодні – федеральний канцлер. Він виступив з вітальною промовою на кораблі-музеї "Сан-Дієго", а через день знову вітав гостей на Ельбі. Він високо оцінив німецько-російські відносини. Він зазначив, що у середньостроковій і довгостроковій перспективі немає місця відчуженню і мисленню в сферах інтересів, навіть "коли обставини ускладнюються і політичні розбіжності беруть верх".

У своєму виступі Шольц побачив "обнадійливі ознаки" зближення між Україною та росією, хоча і підкреслив, що "суверенна цілісність" країни не повинна ставитися під сумнів. Це саме той тон, в якому відбувався захід: особливо після анексії Криму довіру "необхідно більше відновлювати", як написав голова асоціації Ольденбург. У підсумковому 31-сторінковому звіті конференції, однак, немає жодної згадки про анексію. Ані Федеральна канцелярія, ані СДПН, ані виборчий офіс Олафа Шольца не хочуть сьогодні коментувати ці виступи. Його товариш Ларс Клінгбейль, один з двох федеральних голів СДПН, безумовно, більш самокритичний: "Тісна економічна співпраця з росією була позапартійним консенсусом у Німеччині багато років. Із сьогоднішньої точки зору, це було помилкою".

Одна з учасниць, яка також брала участь у плануванні, повідомила, що у 2014 році деякі семінари стали політичними. На темі "Крим" за зачиненими дверима вже "тріщало". Вона вважає, що прихильність клубу до обміну – це добре. Але вона також була вражена тією буденністю, з якою депутат російської держдуми міг виголошувати пропагандистські заяви в розмові з членом Європейського парламенту в Гамбурзі у той час. Це було "жахливо".

Після 2014-го конференцію підтримали найвищі російські персони. Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, той самий, який сьогодні пояснює світові, чому росії довелося напасти на Україну, виступив з привітаннями у 2015 та 2016 роках. Він назвав той час "турбулентною ситуацією у світових справах".

Учасниця Франциска також згадує "відверто націоналістичну" промову Веніаміна Кондратьєва, губернатора Краснодарського краю, у 2017 році. У ній він захищав рідко згадувану окупацію Криму і назвав її необхідною відповіддю росії. Це викликало певні заворушення в аудиторії, але захід спокійно продовжився.

Спонсори: ніхто не хотів брати на себе великі витрати. Але хто платив решту?

Сьогодні ніхто не хоче давати точну інформацію про спонсорство. Але помпезні святкування коштують грошей, чималих грошей. Голова клубу Ольденбург розповів, що приймаючі міста Німеччини – Гамбург, Мюнхен і Дрезден – мали б оплатити прийом з розкішними закусками, дорогими рибними і м'ясними стравами у великій кількості, великим споживанням шампанського і горілки. Але Мюнхен заявляє, що немає жодних доказів спонсорства, сенат Гамбурга може згадати лише витрати на "прийом і техніку" в розмірі близько 10 000 євро. Дрезден не відповідає. Потім Ольденбург написав, що листування з містами "на жаль, більше не збереглося" і що центрального секретаріату не було.

CORRECTIV та Policy Networks Analytics мають списки компаній, які підтримували або спонсорували конференції. Porsche стверджує, що надавала розкішний трансфер і помірну фінансову підтримку з 2012 по 2015 рік для зміцнення "відносин між новими робочими групами і для просування менеджерів з росії та Німеччини". У програмі також брали участь VNG, Siemens, Газпром, E.ON, McKinsey і Metro. За словами ради директорів Ольдебурга, прямі економічні інтереси відігравали на конференціях дуже незначну роль. Вражає, однак, те, що деяким компаніям, які входять до списку спонсорів "Молодих лідерів", було особливо важко розпрощатися з бізнесом в росії після початку війни.

Нетворкінг молодих співробітників мав довгостроковий ефект. Молоді менеджери разом святкували на конференціях, а пізніше знайшли одне одного на цифрових платформах випускників. Деякі з них роблять стрімку кар'єру в корпораціях, які були у списках спонсорів.

Лижі та робота. Нетворкінг триває

У групі випускників асоціації "Молоді лідери" учасники домовилися про нові зустрічі. Наприклад, "Німецько-російська вітрильна пригода" або "Гірськолижний челендж" у фешенебельному Кітцбюелі. "Як і в попередні роки, ми будемо жити в розкішних апартаментах", – пише організатор у групі на Facebook. Запланована зустріч з представниками "великого китайського інвестиційного фонду". Серед "Молодих лідерів" розкішні розваги та бізнес часто були поруч. Серед учасників – представники 5-зіркових готелів, так званого Erben-Zentrum, консалтингової компанії для великих спадкоємців, а також консалтингових компаній з управління активами, Goldman Sachs, Rheinmetall і ліберальних ринкових аналітичних центрів, таких як Інститут Прометея.

Химерна кампанія дружби з росією знов була розпочата одним із учасників конференції. Олександр фон Бісмарк, який колись заснував "Коло друзів нового покоління", нещодавно прикрасив танк 2000 трояндами в Берліні. Танк встановили перед російським посольством на знак протесту проти режиму путіна. Правнучатий племінник Бісмарка сказав, що хотів закликати федеральний уряд нарешті розпочати мирні переговори.

Здається, що перебування в мережі випускників також приносить свої плоди. Деякі з членів клубу "Молодих лідерів" зараз займають високі посади у спонсорських компаніях. Обличчя з ради директорів "нової генерації" можна знайти в дюссельдорфському Metro AG або у лейпцизькій групі VNG. Як Metro AG, так і VNG продовжують працювати в росії і сьогодні.

Газовий бізнес. Газові зв'язки учасників Конференцій досі тривають

І, звичайно ж, є газовий бізнес. російська енергетична компанія "Газпром" також виступала спонсором конференцій "Молоді лідери" і забезпечувала спікерів або учасників семінарів. Спонсори "не мали жодного впливу на зміст конференцій", повідомили кореспонденту CORRECTIV у правлінні асоціації. Серед учасників щонайменше 28 представників "Газпрому". Вони святкували разом зі співробітниками німецьких корпорацій, які у цей же період підписали з "Газпромом" вигідні контракти.

Наприклад, з консалтингової компанії McKinsey, яка спонсорувала "Молодих лідерів" з 2009 по 2012 рік, за ці роки в конференціях взяли участь щонайменше 28 представників. Серед них був і співзасновник асоціації Ніко Раабе. "Ніко знали всі", – каже Франциска, яка була в Сочі у 2017 році.

За інформацією Business Insider, McKinsey співпрацювала з "Газпромом" з 2010 року. Консалтингова компанія отримала 50 мільйонів євро на організацію заходів, переговорів і публікацій для "Газпрому", щоб зробити російський газ "незамінним для німецької промисловості". Керівник McKinsey в Німеччині Франк Маттерн обговорював цю угоду – пізніше він також увійшов до складу опікунської ради "Молодих лідерів" разом із керівником Gazprom Germania Владіміром Котєнєвим, колишнім російським послом. Принаймні в перші роки він був прихильником "Молодих лідерів". Тоді Маттерн написав Котєнєву листа. "Ми дуже хотіли б скористатися можливістю ефективно підтримати компанію Gazprom Germania і вас особисто", – йшлося у листі.

Або лейпцизька енергетична компанія VNG. Вона спонсорувала конференції молодих лідерів з 2012 по 2015 рік. Після припинення поставок газу з росії VNG залежала від державної допомоги, оскільки її бізнес-стратегія була значною мірою орієнтована на рф. Досліджуючи лобі "Газпрому", CORRECTIV та Policy Networks Analytics виявили, що протягом останніх років VNG контактувала з кількома проросійськими лобістськими організаціями.

Зв'язок з лобі "Газпрому". Якунін і німецько-російський форум

Існувала відносно невелика група менеджерів у асоціаціях, які часто мали схожі назви, а ділові відносини, особливо на енергетичному ринку, продовжували поглиблюватися – аж до того, що Німеччина стала залежною від російського газу. Нагадаємо, що окрім будівництва газопроводу "Північний потік-2", у 2015 році "Газпром" також отримав контракт на німецьке газосховище, який був забезпечений федеральним урядом гарантією на мільярди євро.

Німецько-російський форум став одним із тих об'єднань, які також є важливими в тумані газового лобі. Саме там знову зустрічаються деякі знайомі "Молодих лідерів". Партнер McKinsey Ніко Раабе увійшов до складу опікунської ради, ще кілька членів ради, а також голова правління Ольденбург є її членами. Близькість до кремля там довгий час представляв Владімір Якунін. Він є загадковою фігурою між москвою і Берліном: Якунін був близьким другом путіна, працював на КДБ і був колишнім керівником залізниці в росії. Олігарх перебуває у списку санкцій США. Він керував асоціацією в Берліні "Діалог цивілізацій", яка привернула до себе увагу головним чином завдяки прокремлівському лобіюванню. Часом асоціація "Нова генерація" також шукала контакту з Якуніним. Ольденбург спільно з асоціацією запросив Якуніна на концерт класичної музики у Берлінській філармонії в 2014 році. Зараз Ольденбург пише CORRECTIV, що не зустрічався з Якуніним "роками".

Білі кролики, двійники Сталіна… Конференція була нашпигована шпигунами

Критикам росії насправді не було місця на вечірці. Ольденбург називає CORRECTIV кілька опозиційних діячів, які брали участь у конференціях. Він підкреслює, що йшлося про культурний і політичний обмін. За словами Ольденбурга, серед учасників також були агенти російських спецслужб під прикриттям, навіть якщо у нього немає доказів цього. Саме тому представникам опозиції було небезпечно висловлюватися. Підозрюваний у шпигунстві росіянин Даніїл Бісслінгер брав участь у конференції 2016 року. Той факт, що партія молодої еліти також була укомплектована шпигунами, вочевидь, не бентежив організаторів.

У програмі конференції в Сочі 2017 року – поїздка в Олімпійський парк. Франциска згадує, що одна з учасниць запитала екскурсовода стадіону в Сочі, чи дійсно людей примусово переселяли для олімпійського будівництва. Чоловік лише сором'язливо розсміявся і проігнорував.

Події в Сочі вона запам'ятає на все життя. В Олімпійському парку стрибали білі кролики. Фокусники проходили повз їхній розкішний журнальний столик. Як і всі у той день, Франциска була одягнена в традиційний баварський костюм, як було зазначено у запрошенні. На самому стадіоні, згадує вона, двійники Сталіна стояли, щоб сфотографуватися з учасниками. "Пізніше ми піднялися в гори канатною дорогою; опинившись на вершині, співали національні гімни – російський, німецький, баварський, стоячи і поклавши руку на серце", – розповіла Франциска. Сьогодні Ольденбург каже, що нічого не знав про двійників Сталіна.

"Військова операція" замість "війна". Ольденбург знов "помилився" на користь путіна

Наступного дня після початку активної фази російської агресії проти України, 25 лютого 2022 року, Ольденбург написав листа групі колишніх учасників конференції. Він висловив розчарування російським керівництвом і засудив те, що путін розпочав. Однак він пише про "військову операцію" росії у той час, коли Захід в один голос говорить про "війну" проти України. "Військова операція" – це був вибір путіна. Це була помилка, сьогодні він би так більше не говорив, пише Ольденбург у відповідь на запитання розслідувачів. Він засуджував війну з самого початку і чітко висловив це в листі. Він "жодним чином" не прийняв "російський наратив".

Його дистанціювання запізнилося. Мережа "Молоді лідери" була мастилом для тісних зв'язків з автократичною росією. Очевидно, вечірка була надто п'янкою, щоб німці могли помітити, хто кого експлуатує.

Автори: Юстус фон Даніельс, Анніка Йорес, Олена Кольб, Паскаль Корнац

Джерело: CORRECTIV у співпраці з Policy Network Analytics