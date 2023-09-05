Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе

Ось росії і станеться в нагоді відомий торгівець зброєю Віктор Бут, якого торік США звільнили в обмін на американську баскетболістку, потрапивши на гачок російської розвідки. Тепер, напевно, Бут перебере на себе деякі операції "Вагнера" в Африці для прикриття "операцій та грошових потоків" для кремля. Про це розмірковує у своїй колонці для американського Центру аналізу європейської політики Майкл Альбанезе – cтарший науковий співробітник Центру глобального впливу Міжнародного республіканського інституту. Раніше він працював в Атлантичній раді та Центрі аналізу європейської політики (CEPA).

Не встиг літак Євгєнія Прігожина впасти на землю, як з'явилися питання про долю його розгалуженої мережі тіньових компаній, літаків, кораблів і забризканих кров'ю найманців. Що це означає для російської політики щодо Африки? Чи розчиниться "Вагнер" і зіллється з більш формальними елементами російської держави?

Хоча сам Прігожин, можливо, перестав бути корисним для кремля, його операції й мережі, особливо в Африці, продовжують мати величезне значення. москва не так охоче відмовиться від тіньових прибуткових оборудок, які Прігожин проводив по всьому континенту, організовуючи угоди з правлячою елітою Африки за принципом "коштовне каміння в обмін на зброю".

Ці зусилля виявилися надзвичайно корисними, оскільки росія відчайдушно потребує товарів для підтримки своєї військової машини та послаблення впливу США і Заходу. Все, що потрібно путіну – це заміна. Хтось, хто вже довів свою лояльність внутрішнім колам кремля і продемонстрував компетентність у роботі за кордоном з небезпечними людьми, які прагнуть багатства, зброї та політичного впливу.

Попереду Віктор Бут, сумнозвісний торговець зброєю, який зробив собі ім'я в 1990-х роках, перевозячи зброю зі Східної Європи до Африки за допомогою свого величезного флоту з 60 літаків і 30 підставних компаній. Де б не відбувався африканський конфлікт, найчастіше Бут розвантажував автомати Калашникова на сусідній злітно-посадковій смузі – в тому числі в Ліберії, Руанді, Сьєрра-Леоне та Судані. Під час громадянських воєн в Анголі та Заїрі (нині Демократична Республіка Конго) він постачав зброю обом сторонам. Колишній військовослужбовець радянських ВПС, Бут використовував свої зв'язки після розпаду СРСР для придбання "надлишкових або застарілих літаків, які він використовував для доставки зброї та боєприпасів зі старих радянських запасів".

У 2008 році Адміністрація США з боротьби з наркотиками (DEA) заманила Бута до Бангкока під приводом зустрічі з колумбійськими повстанцями FARC – на той час визнаною терористичною організацією. Під час зустрічі Бут намагався продати агентам під прикриттям сотні ракет класу "земля-повітря". Після екстрадиції до Сполучених Штатів він був засуджений до 25 років ув'язнення у федеральній в'язниці, доки не був звільнений торік в результаті обміну на американську баскетболістку Брітні Ґрайнер.

Після звільнення Бут натякнув, що хоче повернутися до "бізнесу", і був присутній на саміті росія-Африка минулого місяця в Санкт-Петербурзі, де лідери з усього континенту зібралися, щоб обговорити тіснішу співпрацю з рф. Бут, якого називають "руйнівником санкцій", має напрочуд схожий з Прігожиним набір навичок і публічно демонструє свою лояльність і підтримку путіну з моменту звільнення.

Через кілька днів після повернення до росії Бут приєднався до ультранаціоналістичної Ліберально-демократичної партії (ЛДПР). Досі, однак, він ледь намагався "перетворити своє історичне минуле на політичний вплив".

У червні Прігожин їздив із Бутом до Ульяновську, а згодом описав його як людину, яка зробить "величезну роботу для майбутнього росії".

"Благословення" Прігожина допомагає чи шкодить Буту в задушливій політичній атмосфері путінської росії – питання відкрите. У торговця зброєю немає досвіду управління глобальною організацією найманців (з притаманною їй значною операцією з відмивання природних ресурсів), хоча його досвід роботи з правлячою елітою континенту через розгалужену мережу підставних компаній і тіньових бізнес-угод, безсумнівно, виявився б корисним. За послуги Буту часто платили діамантами, а отримані кошти він відмивав через свою тіньову мережу.

кремль, ймовірно, підпорядкує більшість найманців "Вагнера" ГРУ, російській військовій розвідці з її історією іноземного втручання, вбивств і саботажу. російські військові чиновники, як повідомляється, заявили своїм африканським і близькосхідним колегам, що ГРУ почне офіційно керувати силами "Вагнера" в їхніх країнах.

Головне розвідувальне управління намагатиметься зберегти концесії та ліцензії на видобуток дорогоцінних мінералів, металів і коштовного каміння по всій Африці, отримані Прігожиним. Проте навряд чи ГРУ захоче демонструвати власну діяльність, тому Бут або хтось інший, хто володіє значним набором темних здібностей, буде потрібен для того, щоб стати обличчям і голосом цього підприємства. Слідкуйте за новинами.

Джерело: CEPA