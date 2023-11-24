Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post

Американська Washington Post у своїй статті підняла важливу тему: загрози, що йдуть від одноосібних керівників приватних компаній, які володіють платформами із суспільно важливими сервісами. Видання демонструє, як его Маска та Альтмана можуть негативно впливати не тільки на очолювані ними компанії, але й на їхні платформи з масовими суспільно важливим функціями. На думку науковців та членів Конгресу, ці люди не повинні одноосібно визначати вектор розвитку технологій, які можуть трансформувати суспільства, як і не повинні вказувати, у який спосіб ці технології мають регулюватися.

Бунт всередині OpenAI, пов'язаний зі звільненням і відновленням на посаді виконавчого директора Сема Альтмана, і крах X під керівництвом власника Ілона Маска – це не просто мильні опери Кремнієвої долини. Washington Post вбачає в цьому нагадування про те, що невелика група приймає рішення всередині платформ, які впливають на суспільство, і всім цим керують гроші.

Обидві компанії обзавелися відданими прихильниками, пообіцявши створити популістську технологію для світу, що змінюється: X, раніше відомий як Twitter, з його "глобальним селом" розмов, і дослідницька лабораторія OpenAI, що стоїть за ChatGPT із його суперінтелектуальними компаньйонами для людського мислення.

WP наголошує, що під керівництвом Маска і Альтмана обидві компанії значною мірою консолідували владу в руках невеликої групи одновірців і лояльних співробітників, які діють таємно й ні перед ким не звітують.

Маск керував X як вотчиною, заохочуючи ультраправих прихильників, ворогуючи з рекламодавцями і нападаючи на правозахисні групи. Альтман, якого рада директорів звільнила минулого тижня, а потім поновила на посаді, наразі має стільки ж – якщо не більше – влади, зокрема новий склад ради директорів, з якої виключили більшість тих, хто виступав проти нього.

Видання цитує професора Університету Бентлі в штаті Массачусетс Ноя Джансіракузу, який зауважує, що технології цих компаній мають бути демократичними та універсальними, але на них надто сильно впливає одна людина. На його думку, все, що вони роблять, подається як крок до величнішого та трансформації суспільства, проте це є лише культом особистості.

Дві драми, які привернули увагу технологічного світу, тривають. WP звертає увагу, що з платформи X все ще йдуть рекламодавці, зокрема компанія Періс Гілтон, яку керівниця X Лінда Яккаріно нещодавно захищала як доказ того, що компанія все ще є культурно релевантною. І хоча Альтман повернувся до OpenAI, остаточний склад ради директорів, який складається з дев'яти осіб, поки залишається невідомим.

Як наголошує видання, і X, і OpenAI в останні місяці зарекомендували себе не просто як постачальники програмних інструментів, а як маяки ідеологій, що створюють інструменти для довгострокового суспільного блага.

Маск говорив, що придбав Twitter торік за 44 мільярди доларів, щоб боротися з "вірусом ліберальних ідей", який, на його думку, "знищить цивілізацію", і аби зберегти платформу як "цифрову міську площу" для свободи слова. Як інформує WP, минулого місяця під зустрічі в компанії Маск заявив: "Ми – компанія, яка вірить у прозорість, створюючи єдиний додаток, який охоплює все" (мабуть, пройшов курси на Луб'янці – iPress).

Водночас в рамках свого хрестового походу, нагадує Washington Post, Маск звільнив тисячі співробітників, поставив на коліна конкурентів, фінансував ультраправих, подав до суду на правозахисну групу і підтримав антисемітські теорії, що призвело до втечі не лише користувачів, але й деяких із найбільших рекламодавців, які колись складали майже весь його дохід. Apple, Disney, IBM, Sony та інші фірми зупинили свої витрати на платформі X цього місяця після того, як Маск просунув ідею про те, що євреї мають "діалектичну ненависть до білих".

WP нагадує, що з моменту свого заснування 2015 року OpenAI працює як своєрідна колективістська неприбуткова організація – нетрадиційна структура, яка, за її словами, була необхідна для "загальнолюдських зусиль, спрямованих на досягнення широкої користі для людства". У травні Альтман заявив у Конгресі, що "дуже важливо, щоб така потужна технологія, як ШІ, розроблялася з урахуванням демократичних цінностей".

У своєму нещодавньому повідомленні Альтман сказав: "Я люблю OpenAI, і все, що я робив протягом останніх кількох днів, слугувало збереженню цієї команди та її місії". Цієї середи компанія повідомила, що директори, які підтримали його звільнення – зокрема дві жінки в раді директорів, Хелен Тонер і Таша Макколі, прихильниці догми Кремнієвої долини, відомої як "ефективний альтруїзм", були замінені двома членами еліти американських технологій і фінансів. Жоден із них не вважається представником бунтівного класу.

Ветеран Google і Facebook Брет Тейлор, який, очолюючи Twitter, підштовхнув раду директорів до прийняття поглинання Маском, приєднається до ради директорів OpenAI як її голова. У своєму минулорічному дописі в LinkedIn Тейлор відстоював "захопленість і неминучість" сучасного штучного інтелекту, говорячи, що він "змінить курс кожної індустрії".

Колишній міністр фінансів і президент Гарвардського університету Ларрі Саммерс, який одного разу припустив, що жінки рідше займаються математикою і наукою високого рівня, ніж чоловіки, через вроджені відмінності між статями, став іншим новим членом ради директорів (Саммерс заявив згодом, що його коментарі про жінок були неправильно витлумачені).

Washington Post зазначає, що Саммерс відомий як відвертий прихильник ШІ, який у телевізійних інтерв'ю торік казав, що ChatGPT "замінить роботу лікарів" і що ШІ "може стати найважливішою технологією загального призначення після колеса або вогню". Натомість деякі критики у Вашингтоні розкритикували Саммерса за його нещодавні помилкові прогнози щодо інфляції.

Голова лівої правозахисної групи Revolving Door Project Джефф Хаузер заявив, що роль Саммерса в раді директорів є ознакою, що OpenAI "несерйозно" ставиться до свого нагляду, і що це "повинно посилити занепокоєння, що ШІ буде поганим для всіх, окрім найбагатших і найбільших пристосуванців".

Американська технологічна індустрія вже давно шанує свою монолітну плеяду засновників та візіонерів: Марка Цукерберга з Meta, Ларрі Пейджа і Сергія Бріна з Google, Стіва Джобса і Тіма Кука з Apple. Але якщо інші фірми продавали телефони і пошукові системи, то Маск і Альтман відстоювали свою роботу як суспільну місію із захисту людства разом з прибутковим бізнесом. WP звертає увагу, що як приватні компанії вони не повинні звітувати перед федеральними регуляторами або акціонерами, які можуть відхиляти пропозиції або протидіяти їхній роботі.

Як зазначає видання, Альтман і Маск не єдині в Кремнієвій долині, хто стверджує, що їхній бізнес мотивується місією, а не егоїзмом і прибутком. Колишній керівник компанії Cruise (випускає автономні автомобілі) Кайл Фогт заявив в інтерв'ю, що його безпілотні транспортні засоби в кінцевому підсумку призведуть до підвищення безпеки на дорогах, і відмахнувся від будь-якої критики його автомобілів, незважаючи на кілька епізодів безладу на вулицях Сан-Франциско.

Колишні працівники та державні службовці попереджали, що безпілотні автомобілі не готові до широкого впровадження. Натомість Фогт виправдовував агресивне розгортання, стверджуючи, що компанія, яка належить General Motors, є морально вищою за бізнес, орієнтований на отримання прибутку і що їхнє технологічне рішення може виправити ситуацію з безладом на дорогах.

За інформацією Washington Post, Фогт подав у відставку цими вихідними, менш ніж через місяць після того, як Каліфорнія відкликала ліцензію на роботу Cruise і весь його національний автопарк після інциденту, в якому одна з машин протягнула збитого пішохода 20 футів (7 метрів).

Видання цитує професорку з історії технологій Вашингтонського університету технологій Маргарет О'Мара, яка вважає, що корпоративний сторітелінг, який позиціонує технології як чинник суспільної гармонії, виявився одним із найкращих маркетингових інструментів Кремнієвої долини. Але, на її думку, це затьмарило небезпеку централізації влади і підпорядкування її особистим примхам лідерів.

Маргарет О'Мара нагадує, що Кремнієва долина роками використовувала меседж і настрій радикальної прозорості й відкритості, ідею доброго, м'якого капіталізму, який змінить світ на краще. Але потім настають моменти розплати, і ви пригадуєте, що це капіталізм: деякі технологічні мільярдери програли, а інші виграють. Професорка зауважує, що це люди з приватного сектору, які заробляють гроші на тому, що виконує суспільну функцію. І те, що вони здатні змінювати компанії через дуже особисті, дуже індивідуальні рішення, як і те, що невелика жменька людей формує траєкторію розвитку цих компаній, можливо, навіть саме існування цих компаній, – це те щось нове, з чим нам усім доводиться мати справу.

Washington Post наголошує, що неспроможність Конгресу ухвалити широке законодавство щодо ШІ лише посилила ризики. Конгресмен Ро Ханна, який представляє частину Кремнієвої долини, зауважив в інтерв'ю WP, що метушня навколо OpenAI підкреслює занепокоєння тим, що "кілька людей, незалежно від того, наскільки вони талановиті, незалежно від того, наскільки вони обізнані, не можуть встановлювати правила для суспільства щодо технології, яка матиме такі глибокі наслідки".

Він – каліфорнійський демократ, який був присутній на приватній вечері з Альтманом та десятками інших законодавців у травні, коли технологічний магнат давав свідчення на Капітолійському пагорбі. Ханна висловив стурбованість тим, що він та інші керівники технологічних компаній починають створювати "атмосферу конгресменів та сенаторів", яка дозволяє їм відігравати значну роль у федеральних дебатах щодо правил галузі.

"Ми бачили парад цих великих технологічних лідерів, які приїхали до Вашингтона, – цитує його WP. – Я високо ціную їх, але не вони повинні вести розмову про нормативно-правову базу, про те, які гарантії нам потрібні".

Маск і Альтман поділяють пристрасть бути центром уваги. Washington Post наводить як приклад твіт Маска із фотографією, на якій він тримає катану з текстом: "Існує велике кладовище, заповнене моїми ворогами. Я не хочу поповнювати його, але зроблю це, якщо мені не залишать вибору". Цей твіт з'явився після того, як Маск подав до суду на ліберальну правозахисну групу Media Matters, яка виявила, що реклама на X іноді з'являється поряд із пронацистським контентом.

У середу офіційний акаунт X опублікував твіт про звіт щодо дезінформації на платформі від стартапу з перевірки фактів NewsGuard, і застеріг новинні організації від сприйняття висновків за чисту монету.

Альтман теж, схоже, створював власну ауру перемоги в міру того, як бунт проти ради директорів OpenAI зростав. У неділю під час зустрічі з членами ради директорів в офісі компанії з приводу можливого повернення він опублікував селфі, на якому тримав у руках гостьовий браслет OpenAI. "Перший і останній раз, коли я вдягаю такий", – заявив він у дописі, який отримав понад 100 тисяч вподобайок.

Після звільнення Альтмана його союзники почали поширювати в соціальних мережах мантру, покликану вплинути на Раду директорів: "OpenAI – ніщо без своїх людей". Але коли співробітник X спробував кооптувати це повідомлення, написавши: "X також ніщо без своїх людей", Лара Коен – колишня керівниця, яка звільнилася під час чистки Маском компанії, додала своє уточнення в Threads: "О Боже, хто йому скаже?" Цією цитатою завершує статтю WP.

Джерело: Washington Post