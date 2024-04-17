Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal

Американське ділове видання Wall Street Journal критикує те, що адміністрація Байдена недостатньо допомагає Україні. Адже хоча захист Ізраїлю викликає в українців питання щодо ставлення до України, американські експерти не стримують себе і вважають, що тільки страх заважає США зробити те ж саме для України. Проте питання допомоги Україні досі відкрите: нові ідеї Майка Джонсона можуть знову її відкласти, незважаючи на те, що Джонсон планує запропонувати використовувати російські арештовані гроші для допомоги Україні окремим законопроєктом.

Чому для США допомога Україні меншоварта за Ізраїль? Просто Байден боїться

Захист США неба Ізраїлю викликає заздрість та іронію в Україні. Адже росія регулярно запускає безпілотники і ракети по Україні, як Іран по Ізраїлю, – пише Wall Street Journal.

WSJ зазначає, що президент України Володимир Зеленський висловив розчарування після того, як США та їхні союзники втрутилися, щоб захистити Ізраїль від масованої іранської атаки на вихідних, підкресливши межі підтримки Києва з боку Заходу. Українські міста вже більше двох років перебувають під обстрілом російських ракет і безпілотників того ж типу, що були використані під час нападу Тегерана на Ізраїль.

США і коаліція західних і арабських партнерів збили майже всі 170 безпілотників, близько 120 балістичних ракет і близько 30 крилатих ракет, випущених Іраном у суботу, ще до того, як вони досягли ізраїльського повітряного простору. Українці, навпаки, місяцями благали про більший захист від російських атак, які посилилися, в той час як життєво необхідна допомога з боку США залишається в Конгресі в глухому куті, нагадує видання.

Тепер весь світ побачив на діях союзників Ізраїлю в небі та сусідніх країн, наскільки ефективною може бути єдність у захисті від терору, – цитує WSJ Зеленського, який підкреслив, що терор повинен програти скрізь і повністю – не десь більше, а десь менше.

Видання зауважує, що українські офіційні особи утримуються від прямої публічної критики політики США, побоюючись виглядати невдячними за підтримку Вашингтона, тоді як західні спостерігачі виявилися менш стриманими.

Зокрема, колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що ніщо, окрім американського страху, не пояснює, чому Сполучені Штати не роблять цього ж для України. Гербст зауважив, що американські, британські та французькі сили, які захищали Ізраїль в суботу, лише перехоплювали іранські ракети і безпілотники, уникаючи будь-якого зіткнення з іранськими силами, яке могло б призвести до прямого військового конфлікту.

Втім, за словами WSJ, представники адміністрації Байдена заявили, що їхній підхід до України та росії є адекватним з огляду на ризик ескалації. Видання підкреслює, що США та їхні союзники по НАТО в перші дні війни чинили опір українським закликам до створення безпольотної зони, посилаючись на логістичні проблеми та ризик прямого конфлікту з російськими військовими. Відтоді побоювання ескалації також утримують США і союзників від надання Україні іншого озброєння, яке, за словами Києва, необхідне йому для боротьби, зокрема ракет дальнього радіусу дії.

WSJ наголошує, що нещодавні затримки з наданням допомоги Україні з боку США підбадьорили росію, яка відвойовує територію у виснажених українських військ на сході країни. Тим часом, США докоряють Україні за використання безпілотників дальнього радіусу дії власної розробки для нанесення ударів по цілях в глибині російської території.

Замість того, щоб допомогти Україні створити таку мережу протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, наголошує американське видання, Захід надав Києву клаптикову техніку, яка протягом багатьох місяців притупляла російські атаки. Але запаси перехоплювачів протиповітряної оборони країни виснажуються через посилення кампанії російських ударів по електростанціях та інших об'єктах цивільної інфраструктури.

Хоча і Україна, й Ізраїль стикалися з повітряними атаками з боку своїх ворогів, ці дві країни мають принципово різні відносини з США у сфері безпеки.

Небагато країн мають тісніші оборонні зв'язки зі США, ніж Ізраїль, – констатує WSJ. Вони обмінюються надсекретними розвідувальними даними й активно співпрацюють у сфері регіональної політики. Незважаючи на часті суперечки і широке розчарування у Вашингтоні ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, який часто ігнорує прохання і тиск з боку Білого дому, Ізраїль є одним з найближчих союзників Америки.

США не мають оборонного договору з Ізраїлем, який би зобов'язував їх надавати допомогу, але Ізраїль протягом десятиліть користується особливими відносинами з США як найближчий партнер Америки на Близькому Сході. За даними Дослідницької служби Конгресу США, Ізраїль є найбільшим сукупним одержувачем американської зовнішньої допомоги з часів Другої світової війни.

Згідно з 10-річною угодою, укладеною в 2019 році, Вашингтон зобов'язався надати Ізраїлю 38 мільярдів доларів військової допомоги до 2028 року. Обидві сторони тісно співпрацюють над передовими військовими системами, включаючи мережу протиповітряної оборони "Залізний купол", яку Ізраїль застосував у суботу, щоб блокувати іранську атаку.

WSJ наголошує, що відносини Ізраїлю з Вашингтоном зміцнюються завдяки надзвичайно ефективному лобі в США. Багаторічна кампанія об'єднує євреїв, які мають безпосередній зв'язок з Ізраїлем, і неєвреїв, які або підтримують право країни на існування, або розглядають її як оплот проти спільних ворогів, таких як Іран і Сирія. Навіть релігійна підтримка Ізраїлю поширюється не лише на євреїв, які вважають цю країну своєю батьківщиною, але й на християн, які хочуть зберегти контроль Ізраїлю над святинями.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну понад два роки тому деякі прихильники Києва запропонували модель західних оборонних відносин в ізраїльському стилі, але ця концепція не отримала розвитку частково тому, що вона вимагала б певного рівня зобов'язань, які жодна велика західна держава поки що не продемонструвала.

WSJ підкреслює, що політика адміністрації Байдена щодо України протягом останніх двох років формувалася під впливом побоювань, що путін може вдатися до ядерної зброї або інших видів зброї масового знищення, якщо США або інші члени НАТО нададуть Києву засоби для нанесення серйозної шкоди російським військам або самій країні.

Тим часом Іран просунув свою ядерну програму настільки, що може виробляти достатньо ядерного палива для бомби за кілька днів, але американські чиновники стверджують, що він не працює активно над створенням ядерної зброї. Аналітики з питань безпеки вважають, що він далекий від того, щоб використати її проти Ізраїлю або союзників США. росія, навпаки, має найбільший у світі запас ядерної зброї.

"Байден наляканий постійними ядерними погрозами путіна. США поводяться так, ніби не є ядерною наддержавою", – заявив Гербст.

WSJ підкреслює, що цей страх перед реакцією росії змусив США, Німеччину і деяких інших членів НАТО витрачати місяці на ухвалення рішень про надання тієї чи іншої зброї для України. Адміністрація США врешті-решт погодилася на все, але критики кажуть, що тривале прийняття рішень знизило їхню ефективність, оскільки дало росії час на підготовку. І все ще є деякі системи, які Україна хоче, але не отримала, наприклад, німецькі крилаті ракети повітряного базування Taurus.

WSJ зазначає, що хоча Україна отримала американські ракетні батареї Patriot після тривалого лобіювання, але зараз потребує їх більшої кількості. США, Німеччина та Нідерланди надіслали Україні перші перехоплювачі Patriot класу "земля-повітря" рік тому, і ці сучасні перехоплювачі довели свою високу ефективність у збиванні російських балістичних та керованих ракет, а також літаків.

Хоча Україна отримала кілька таких систем, а також інші, менш досконалі системи європейського і радянського виробництва, їй не вистачає пускових установок і боєприпасів, щоб відбивати все більш запеклі повітряні атаки з боку росії.

Минулого тижня глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив сім батарей Patriot. Боррель сказав, що західні військові мають близько 100 таким систем. "І ми все ще не можемо надати ті сім, про які вони відчайдушно просять", – роздратовано сказав він.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 комплексів Patriot, щоб повністю захиститися від російських атак. Кожна система потребуватиме десятки ракет-перехоплювачів.

У США нові пропозиції задля відтермінування допомоги Україні. І всі вони не оптимістичні

Водночас в іншій публікації WSJ стверджує, що спікер Палати представників Майк Джонсон планує розділити допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в законопроєкті, щоб вийти з глухого кута і обійти опозицію частини Республіканської партії щодо фінансування Києва.

Проте, як зауважує видання, інші лідери обох партій у Конгресі та президент Байден закликали Джонсона підтримати спільний законопроєкт ухвалений у Сенаті. Натомість Джонсон розділив допомогу на частини, намагаючись обійти великий блок республіканців, які вже давно виступають проти надання більшої допомоги Україні. Цих республіканців разом з деякими демократами, які не підтримують надання більшої допомоги Ізраїлю, може вистачити для того, щоб поховати об'єднаний законопроєкт, вважає WSJ,.

Втім, зауважує видання, така пропозиція Джонсона може не знайти підтримки в Сенаті, який контролюють демократи.

Джонсон поінформував колег про деталі законопроєктів на закритому засіданні республіканців у Палаті представників. WSJ зазначає, що зіткнувся з сильним тиском щодо прийняття законодавства, яке допоможе переозброїти Ізраїль після нападу Ірану і виконати свою обіцянку продовжити фінансування України.

Видання також повідомляє, що Джонсон планує четвертий законопроєкт, який включає пропозицію використовувати заарештовані російські активи для оплати допомоги Києву. Цей документ також включає нормативний акт Палати представників, який примушує продати або заборонити TikTok в США. Джонсон сказав, що він ще не визначився, чи будуть ці чотири законопроєкти, якщо вони будуть прийняті, відправлені окремо або в пакеті до Сенату.

Джонсона засипали закликами законодавці та посадовці у США та з-за кордону продовжувати надавати допомогу Україні, яка вже третій рік відбиває російське вторгнення. Хоча він і заявив, що підтримує допомогу, а прихильники називають її критично важливою для виживання України, багато республіканців виступають проти, заявляючи, що внутрішні проблеми, такі як сплеск імміграції на південному кордоні, повинні мати пріоритет.

Байден під час зустрічі в понеділок з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою закликав до негайного голосування по широкому пакету законопроєктів Сенату. "Вони повинні зробити це негайно. У Палаті представників і Сенаті є переважна підтримка, якщо люди просто дозволять провести голосування", – цитує президента США WSJ.

Фіала, який планує зустрітися з Джонсоном, поділився дитячими спогадами про радянські танки, що проїжджали його містом у 1968 році. "Я не хочу бачити це знову, – сказав він. ­– Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну якомога довше".

Лідери Конгресу місяцями тиснули на Джонсона, щоб він просунув законопроєкт Сенату. "Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну і протиповітряну обороноздатність – це негайне ухвалення цієї пропозиції", – заявив лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер, який у неділю розмовляв з Байденом, Джонсоном та іншими лідерами Конгресу. Лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл також закликав Джонсона прийняти законопроєкт Сенату.

Байден "чітко дав зрозуміти" лідерам Палати представників і Сенату, що найкращий спосіб підтримати Ізраїль і Україну – це ухвалити законопроєкт Сенату, як заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зі свого боку заявила, що адміністрація виступатиме проти законопроєкту, що стосується лише Ізраїлю.

Особисті ставки для Джонсона високі. Депутатка Мерджорі Тейлор Грін подала клопотання про зняття його з посади спікера, але поки що утримується від примусового голосування. Багато законодавців очікують, що вона зробить цей крок, якщо Джонсон просунеться у питанні щодо України.

"Фракція свободи" Палати представників заявила у понеділок, що не буде "миритися з використанням надзвичайної ситуації в Ізраїлі як фальшивого виправдання для проштовхування допомоги Україні без компенсації [витрат] і без забезпечення безпеки власних широко відкритих кордонів".

Лідер меншості в Палаті представників демократ Хакім Джеффріс сказав, що, на його думку, демократи допоможуть Джонсону перемогти будь-які спроби скинути його з посади через Україну. Він відмовився коментувати пропозицію Джонсона, поки не побачить деталей.

Відколи Джонсон обійняв посаду спікера, постійний потік чиновників з питань національної безпеки, як з адміністрації Байдена, так і з урядів інших країн, працював над тим, щоб переконати його в тому, що продовження надання зброї Україні є правильним рішенням і є необхідним для інтересів національної безпеки США за кордоном, – пише WSJ.

У четвер навіть прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда лобіював схвалення допомоги у спільному зверненні до обох палат Конгресу. "Без підтримки США, як довго ще надії України будуть руйнуватися під натиском Москви?" – сказав Кісіда.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон нещодавно закликав європейських союзників активізувати свої лобістські зусилля. "Ми повинні зателефонувати або, як у моєму випадку, особисто зустрітися зі спікером Джонсоном у Палаті представників, щоб провести цю поправку", – зазначив він. Але коли Кемерон прибув до Вашингтона, його помічники отримали повідомлення, що Джонсон дуже зайнятий. Замість цього Кемерон обмінявся з Джонсоном лише текстовими повідомленнями, – завершує публікацію WSJ.