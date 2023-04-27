Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News

Вчора iPress опублікував переклад статті "Креативна дипломатія", де йшлося про те, як росіяни використовували зустрічі й конференції, присвячені публічній дипломатії, для збору інформації про учасників і, згодом, впливу через них. У цьому матеріалі від Yahoo News розповідається, як росія через проблеми екології Балтійського моря готується схиляти Захід до відновлення співпраці з нею та зняття санкцій. Основа – залучення прихильників екології та борців за збереження навколишнього середовища на Заході для просування російського порядку денного.

Команда Yahoo News отримала таємний російський план під умовною назвою "Балтійська платформа", який покликаний використовувати екологічні проблеми для протистояння росії Заходу в регіоні Балтійського моря. За інформацією видання, розробка плану розпочалася у перші дні жовтня 2022 року, коли група росіян і білорусів зібралася в калінінградському курортному містечку Світлогорськ. Політики, науковці та активісти обговорювали, як дві країни, які "прагнуть стабільності на всій планеті", можуть протистояти міжнародним санкціям, що накладені на росію та білорусь після вторгнення москви в Україну.

Новий дискусійний клуб проти країн Балтії. Мета – протистояння НАТО

Одним із найавторитетніших доповідачів Світлогірського заходу, на думку Yahoo News, став Алєксандр Динкін, президент Національного дослідницького інституту світової економіки і міжнародних відносин (ІМЕМО) ім. Є. М. Прімакова, що базується в москві. Він розмірковував про те, як в умовах майбутнього вступу Фінляндії та Швеції до НАТО в Балтійському морі будуть домінувати вороги росії. Власне Динкін і запропонував створити новий дискусійний форум під умовною назвою "Балтійська платформа".

Через три місяці ІМЕМО разом із Московським державним інститутом міжнародних відносин (МГІМО) розробили детальний план дій для "Балтійської платформи" і представили його адміністрації президента рф. Yahoo News зазначає, що отримало копію плану.

Команда Yahoo News нагадує, що нещодавно оприлюднила окремий план адміністрації президента росії, розроблений на 2021 рік, для підриву країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви – які є членами НАТО і ЄС. Але ця стратегія, на думку Yahoo News, виглядає значною мірою беззубою і непрактичною після російського вторгнення в Україну, яке об'єднало Європу проти москви.

Новий план з акцентом на навколишнє середовище, припускає Yahoo News, є ще одним інструментом росії для протистояння НАТО в Балтійському морі – військово-стратегічному регіоні для обох сторін. "Балтійська платформа" є документальним свідченням того, як проросійські актори в союзі з кремлем намагаються використати такі питання, як зміна клімату та біорізноманіття, для тиску на країни Балтії з метою зменшення їхньої військової та військово-морської присутності в регіоні.

Серед інших заходів, автори плану закликають прокремлівську пресу в Калінінграді, російському анклаві і єдиному незамерзаючому балтійському порту країни, почати "поширювати катастрофічні прогнози про нестримне зростання загроз для Балтійського моря і балтійської екосистеми".

Як і у випадку з документами "Балтійської стратегії", опублікованою у вівторок, Yahoo News отримав цей таємний план дій разом із консорціумом партнерів з міжнародних ЗМІ, до якого увійшли: Delfi Estonia, шведська Expressen, лондонський Dossier Center, латвійська Re:Baltica, литовський громадський мовник LRT, Süddeutsche Zeitung, німецькі громадські мережі WDR і NDR, Kyiv Independent, польський FrontStory і центральноєвропейське ЗМІ VSquare.

Троянський екокінь. Балтійський клуб для виконання завдань путіна

За твердженням Yahoo News, новий план був представлений у січні цього року в Директораті транскордонного співробітництва кремля. Це та сама організація, укомплектована оперативниками російської розвідки, яка розробила попередню "Балтійську стратегію".

У вступній частині нового матеріалу описується, як росія і її клієнт білорусь, повинні протистояти "шквалу санкцій", накладених на них Заходом. Далі йдеться про "Балтійську платформу", покликану сприяти "більш ефективному виконанню зовнішньополітичних завдань, поставлених президентом путіним".

Згідно з документом, головною метою є "визначення проблемних (неполітичних) сфер взаємодії, які потребують об'єднання зусиль у зв'язку зі зміною міжнародної обстановки і зростанням загроз для Балтійського макрорегіону". Найбільш "безпосередніми і нагальними викликами" є "антропогенні та кліматичні загрози Балтійському морю, екологічна деградація екосистеми Балтійського моря і необхідність зменшення наслідків мілітаризації регіону".

Незважаючи на аполітичність і академічність формулювань, кремль має багату історію використання подібних проєктів як "троянських коней" для повільного просування проросійського порядку денного, повідомили Yahoo News у латвійському Бюро захисту конституції (SAB), яке відповідає за зовнішню розвідку і контррозвідку країни. "Питання клімату та екологічної політики, які росія може позиціонувати як взаємовигідний напрямок співпраці, є однією з таких потенційних точок дотику", – йдеться в заяві SAB.

Маріус Лаурінавічюс, литовський аналітик з питань безпеки, описав діяльність "Балтійської платформи" як "рибальську" експедицію для "полювання" на людей з інших країн, які не належать до політичного та бізнес-істеблішменту. "Вони зацікавлені в тому, щоб зв'язатися з науковцями та активістами, які займаються питаннями зміни клімату або захисту довкілля, аби зрозуміти їхній спосіб мислення, а потім прийняти рішення про те, кого з них можна використати для операцій російського впливу, якщо не завербувати як російських агентів", – пояснив він.

Прикриваючи контакти. Попередній балтійський клуб фінансував Прігожин

У 2021 році видання Daily Beast повідомило про схожий проєкт, навіть під схожою назвою "Стратегічний діалог у регіоні Балтійського моря", спрямований на ті ж європейські країни. Цей проєкт фінансувався російським олігархом Євгєнієм Прігожиним, який перебуває під санкціями та чиї найманці з ПВК "Вагнер" відіграють авангардну роль у боях росії проти України.

За словами Александра Тоотса, заступника голови Служби внутрішньої безпеки Естонії, використання екологічних проблем та подібних непрямих підходів є старим методом, який допомагає росії будувати ретельно продумані прикриття для своїх контактів. "росія намагається використовувати теми, які хвилюють звичайних людей. Кліматичні та екологічні проблеми є гарним прикладом цього", – сказав він в інтерв'ю Yahoo News.

"Використовуючи цей підхід, вони можуть збирати інформацію під певним прикриттям у різних країнах. Пізніше спецслужби вирішуватимуть, коли і як її найефективніше використати", – зазначив Тоотс.

"У нових політичних умовах перед російською федерацією і республікою білорусь стоять найскладніші виклики", – йдеться в плані "Балтійської платформи", який розробили директор ІМЕМО Фьодор Войтоловскій і директор Інституту міжнародних досліджень МГІМО Максім Сучков. – Західний світ, в першу чергу його англосаксонська частина, привів міжнародний порядок в стан глибокої кризи".

Гіперболізація проблем та моделювання катастроф. Традиційний стиль кремля

Автори визнають похмуру реальність: незадовільний стан Балтійського моря, спричинений великим шаром сірководню, який унеможливлює життя на нижчих рівнях води через нестачу кисню. Вони також посилаються на надмірний рівень азоту і фосфору, що потрапляє на мілководдя через річки, і нафтове забруднення, що походить від великої кількості вантажних суден, які працюють у цьому регіоні.

У документі "Балтійської платформи" зазначається, пише Yahoo News, що за необхідності екологічні проблеми можуть бути перебільшені – "гіперболізація окремих проблем і створення нових, моделювання катастрофічних сценаріїв для того, щоб закликати до діалогу". Хоча на початковому етапі "Балтійська платформа" може розглядати ці дещо приземлені екологічні питання, план дій описує "поступовий перехід від обговорення неполітичних тем до актуальних політичних, із поступовим збільшенням складності та гостроти порушених питань".

Такий поетапний підхід характерний для російських операцій впливу, особливо для тих, що мають на меті залучити до діалогу відомих діячів, які в іншому випадку не хотіли б брати участь у будь-чому, що має пряме відношення до москви.

Як зазначає Yahoo News, найбільшим потенціалом для діалогу, на думку авторів платформи, є "збереження біологічного різноманіття Балтійського моря і проблема його промислового та іншого антропогенного забруднення". Показово, що в документі названі організації, які, за твердженням розробників проєкту, докладають значних зусиль у цьому напрямку, включаючи Центр Балтійського моря при Стокгольмському університеті в Швеції та Гельсінську комісію, яка була створена спеціально для захисту Балтійського моря у 1974 році. Жодна із цих установ не відома своїм проросійським нахилом.

Тіна Елфвінг, директорка Центру Балтійського моря, повідомила Yahoo News, що до її організації не зверталися з жодною пропозицією або запрошенням співпрацювати з Войтоловскім або Сучковим. "Це дуже засмучує і неприємно, коли тебе згадують у такому документі, – сказала Елфвінг. – Водночас, я думаю, що якщо ви хочете запустити щось під назвою "Балтійська платформа", щоб займатися Балтійським морем і навколишнім середовищем, то логічно звернутися до нашого центру".

З початком війни в Україні Гельсінська комісія оголосила "стратегічну паузу" у будь-якій співпраці з росією, яка формально приєдналася до конвенції, на основі якої комісія була заснована в 1974 році. У письмовій відповіді Yahoo News комісія підтвердила, що цей мораторій продовжує діяти до сьогодні.

Орієнтація на стару Європу. Бо молоді країни Балтії не дадуть кремлю маніпулювати ними

Документ, написаний Войтоловскім і Сучковим, супроводжується графіком створення "Балтійської платформи". З січня по березень цього року мав бути створений "оргкомітет", знайдені відповідні лідери думок і розроблені проєкти ключових документів. "При формуванні ініціативних груп оргкомітету формулювання цілей має бути орієнтоване на "стару" Європу", – йдеться в документі, маючи на увазі "німецько-скандинавську частину" Балтійського регіону на відміну від Естонії, Латвії та Литви, які вважаються більш ворожими до росії.

У документі також робиться акцент на "балтійських росіян", маючи на увазі етнічні російські меншини, що проживають в Естонії, Латвії та Литві, які чітко ідентифікуються як потенційні лоялісти кремля, незважаючи на їхнє громадянство в країнах НАТО, які виступають проти амбіцій москви. Балтійські росіяни, згідно з документом, "об'єднають неполітичні, наукові та культурні інтереси і створять спільну платформу для "порятунку" Великого Балтійського регіону від зростаючих кліматичних і техногенних загроз, у тому числі від зростаючої мілітаризації регіону". Використання слова "порятунок" в лапках лише підкреслює політичну спрямованість документа.

Yahoo News згадує, що лише тиждень тому промосковський сайт Baltija опублікував "відео дебатів", у якому троє представників естонського проросійського руху "Разом з росією" стверджували, що розширення військових полігонів призведе до промислових аварій та екологічних катастроф. Один із них, не маючи жодних доказів, заявив, що зброя забруднить озеро Юлемісте, яке забезпечує столицю Естонії питною водою. "Ви розумієте, що ми будемо пити? І які хвороби ми матимемо?" – апелював він.

Служба державної безпеки Латвії повідомила Yahoo News, що основним пунктом російської пропаганди в регіоні Балтійського моря є фіктивний "зелений порядок денний": "План росії може полягати в тому, щоб переконати екологічні організації та активістів, а також різних експертів у західних країнах у необхідності "порятунку" Балтійського моря, щоб чинити тиск на західних політиків і сприяти прийняттю рішень, які відповідають російським інтересам".

Yahoo News зазначає, що у березні "Балтійська платформа" мала дебютувати перед широкою громадськістю. Її представники відвідали низку "наукових практичних заходів" у Санкт-Петербурзькому державному університеті, МГІМО та ІМЕМО, а також у російській академії наук. Щоправда, такий захід відбувся в Санкт-Петербурзі, другому за величиною місті росії, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря. Форум був приурочений до "Дня Балтійського моря", що проходив у Санкт-Петербурзі з 22 по 24 березня, і, як зазначено на сайті заходу, його головною метою було "просування і впровадження інноваційного природоохоронного обладнання та технологій, що сприяють збереженню природних ресурсів, зміцненню екологічної безпеки і підвищенню якості життя у великих містах".

Екологічні друзі путіна. Про потребу шукати діалог говорять навіть у Байдена

"Головним завданням" цих заходів, як зазначила "Балтійська платформа", було продемонструвати, що "росіяни виступають проти мілітаризації Балтії та за мирне, добросусідське і взаємовигідне вирішення проблем регіону".

Два джерела, обізнані з Балтійською платформою, один з яких є офіцером європейської розвідки, підтвердили, що адміністрація президента росії прагнула запросити на ці заходи багатьох західних учасників. Двома з них були Генрік Свен Гірдман, колишній посол Швеції в росії з 1994 по 2004 рік, і Маркку Кангаспуро, директор Інституту Алексантері в Університеті Гельсінкі (і Швеція, і Фінляндія оголосили про свій намір вступити до НАТО в травні 2022 року).

У рік, коли Гірдман залишив посаду посла, він отримав орден Дружби від путіна за внесок у розвиток російсько-шведських відносин. Протягом п'яти років після цього він також входив до складу ради університету МГІМО у москві, який пов'язаний з Міністерством закордонних справ росії. Але Гірдман сказав Yahoo News, що з ним ніколи не зв'язувався ніхто, пов'язаний з проєктом. "Ні, я ніколи не чув про цей проєкт", – запевнив він.

Кангаспуро очолює правління фінського руху "Захисники миру". У травні 2022 року, того самого місяця, коли Фінляндія оголосила про свою успішну заявку на вступ до військового альянсу – ще один несподіваний наслідок війни в Україні, Кангаспуро виступив на мітингу в Гельсінкі, організованому "Фінськими захисниками миру" під назвою "Ні НАТО, так миру". Він також заперечував, що знає щось про "Балтійську платформу", і припустив, що, можливо, його давні зв'язки з росіянами у Санкт-Петербурзькому державному університеті привели до того, що його ім'я потрапило в поле зору цього проєкту.

Починаючи з березня, наголошує Yahoo News, російські державні ЗМІ поширюють багато критичних, якщо не сказати панічних, повідомлень про погіршення екологічного стану Балтійського моря. Державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що його відновлення може стати частиною національної програми росії до 2025 року. Муніципальне регіональне ЗМІ "Правда в Санкт-Петербурге" написало, що західні регіони росії спільно почнуть рятувати екологію водної системи Балтійського моря.

І це попри те, вказує Yahoo News, що кремль не вирізняється особливою прихільністю до захисту довкілля. (У 2019 році путін заявив на пресконференції, що "ніхто не знає справжньої причини зміни клімату"). Але наукова та екологічна співпраця – це те, що багато людей на Заході вважають надто важливим, щоб дозволити геополітичному суперництву стати на заваді. "Ми навіть повинні знайти спосіб, зрештою, якщо зможемо вирішити війну в Україні, працювати з росією, адже росія є величезним джерелом викидів", – сказав Джон Керрі, кліматичний "гуру" президента Байдена, в інтерв'ю Yahoo News у березні.

росія, безсумнівно, усвідомлює свою вирішальну роль у таких питаннях.

Директор Департаменту державної безпеки Литви Даріус Яунішкіс заявив, що росія шукає експертів, науковців та неурядові організації із західних країн, щоб "просувати ідею про те, що співпраця з рф необхідна, незважаючи на її агресію в Україні, і що ізоляція та санкції шкодять європейським країнам".

Джерело: Yahoo News