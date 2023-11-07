Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас

Навіть символічні порушення пекінського табу зміцнюють довіру до Заходу. Про це пише аналітик Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас. Він розповідає як маленькі Литва та Естонія демонструють приклад своїм західноєвропейським партнерам як варто поводитися з тиском комуністичного Китаю: вони відкрито встановлюють дипломатичні відносини з Тайванем та розвивають партнерство з острівною демократією. Цей крок мав би викликати симпатії в США, для яких Китай є головним супротивником на сьогодні.

Що може зробити країна з мільйонним населенням, щоб налякати ворогів, заспокоїти союзників, зміцнити трансатлантичний альянс і продемонструвати хоробрість і фантазію? Відповідь буде представлена в середу в Таллінні на семінарі, організованому Міжнародним центром оборонних досліджень – головним аналітичним центром Естонії.

Серед доповідачів будуть два провідних естонських парламентарі – колишній міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу і багаторічний голова комітету закордонних справ Марко Міхкельсон. Але головним претендентом на перемогу є людина, яку в більшості країн світу вважають політичним вигнанцем. Це Джозеф Ву – міністр закордонних справ Тайваню.

Партія-держава в Пекіні розглядає самоврядний острів, який представляє Ву, як бунтівну провінцію, як незавершену справу після громадянської війни, яку комуністи виграли в 1949 році. Це не повинно мати значення: багато країн мають дивні уявлення про історію та географію (ви коли-небудь намагалися пояснити різницю між Британією, Великою Британією та Сполученим Королівством?). Материковий режим міг би зробити свою "політику одного Китаю" незначною і приватною дипломатичною примхою, і тоді відносини інших країн з Тайванем були б такими ж, як із Сінгапуром: дружніми, продуктивними і нудними.

Натомість партія-держава звично погрожує офшорній демократії примусовим возз’єднанням. Більше того, вона невротично наполягає на тому, що кожна інша країна повинна слідувати її своєрідному запереченню існування Тайваню як політичної одиниці. Це означає, що вона енергійно скаржиться на будь-яке публічне зображення Тайваню як країни, навіть у випадаючому меню на веб-сайті. Дозволено лише "Китайський Тайбей" або "Тайвань, провінція Китаю".

Першою естафету підхопила Литва, яка у 2021 році розлютила китайську владу, відкривши де-факто посольства у Вільнюсі та Тайбеї. У кожному випадку результатом була піна гніву в Пекіні. Але життя тривало.

Тепер настала черга Естонії. Її підхід більш виважений, ніж у Литви. Пан Ву не матиме офіційних зустрічей зі своїми колегами-міністрами. Хоча в Таллінні відкриється тайванський офіс, він буде працювати під назвою "торговельний і культурний", як це прийнято в більшості іноземних столиць, а не під повною назвою "Тайвань", як це робиться у Вільнюсі.

Але загальна картина зрозуміла. Жменька невеликих європейських країн зіткнулася з китайським гігантом. Його спроба запровадити глобальний бойкот політичних зв'язків з Тайванем провалилася. Це має два наслідки. Перший – це заохочення інших країн бути сміливішими (привіт, Латвія). "Сьогодні відбувається так багато візитів, принаймні на парламентському рівні, що вони не вполюють всіх і вся", – каже пан Міхкельсон.

Інша мета – дати сигнал Сполученим Штатам, що принаймні деякі європейські країни ясно бачать світ. Найбільш довгостроковим головним болем для тих, хто приймає рішення у Вашингтоні, є гегемоністська, непроникна китайська партія-держава. Найбільш нагальним питанням у цьому досьє є безпека Тайваню. Зміцнюючи практичні і символічні контакти, європейські союзники посилають сигнал: це і наша боротьба теж. Це не лише правильний вчинок для волелюбних країн. Це також підвищує ймовірність того, що коли їм знадобиться допомога США – вони її отримають.

Джерело: CEPA