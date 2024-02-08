І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ

Американська Wall Street Journal стверджує, що сенатори-демократи не полишають сподівання проштовхнути допомогу Україні та іншим партнерам в окремому від питань кордону законопроєкті. З огляду на те, що Майк Джонсон двічі отримав ляпаса, коли провалилися голосування за імпічмент міністра внутрішньої безпеки та окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, це дає надію. Голосування в Сенаті повинне відбутися сьогодні.

"Законодавці намагаються знайти шлях для надання іноземної допомоги після того, як республіканці відкинули імміграційні положення", – пише впливова Wall Street Journal. Видання нагадує, що в середу демократи в Сенаті намагалися заручитися підтримкою Республіканської партії щодо законопроєкту, який передбачав надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам, після того, як республіканці заблокували ширший законодавчий пакет, який пов'язував надання іноземної допомоги зі змінами політики на південному кордоні.

"Законопроєкт про допомогу Україні та зміну політики на південному кордоні був результатом чотиримісячних двопартійних переговорів. Проте, цього тижня республіканці чітко дали зрозуміти, що він не має жодного шансу на ухвалення. З 49 голосами "за" і 50 "проти" в середу він не набрав необхідних для ухвалення 60 голосів. Законодавці від Республіканської партії спочатку вимагали зміни кордонів як умови надання допомоги Україні, але згодом відмовилися від цієї вимоги, заявивши, що умови щодо мігрантів були недостатньо жорсткими", – констатує WSJ.

Видання зазначає, що після того, як законопроєкт був відхилений, лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер з Нью-Йорку вирішив призначити процедурне голосування, щоб просунути вужчу версію пакету на суму 95,3 млрд доларів, який фінансуватиме Україну, Ізраїль і Тайвань, але не включатиме положення про безпеку кордонів. Демократи працювали кілька годин, щоб гарантувати достатню підтримку республіканців, і врешті-решт Шумер заявив, що вони проведуть голосування в четвер.

"Ми оголосимо перерву до завтра і дамо нашим колегам-республіканцям ніч, щоб вони могли розібратися", – зазначив він.

За словами WSJ, Шумер оприлюднив свій план у середу вранці, фактично воскресивши пропозицію про зовнішню допомогу і повернувши Сенат до того ж питання, з яким він зіткнувся перед невдалими переговорами щодо кордону. Він сказав, що запропонує республіканцям "чесний і відкритий" процес внесення поправок, і ця ідея отримала підтримку Республіканської партії, а провідний республіканець у Сенатському комітеті з питань збройних сил, сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, прогнозує, що законопроєкт пройде необхідні процедури.

Втім, як зауважує видання, з'явилися перешкоди. Відповідаючи на запитання, чи зможуть республіканці гарантувати голоси за скорочений пакет зовнішньої допомоги, якщо вони отримають голоси за поправки щодо кордонів, яких дехто домагається, лідер сенатської республіканської меншості Джон Тьюн зазначив: "Це все дуже хороші питання, на які наразі немає хороших відповідей".

Республіканці в Сенаті обговорювали свої варіанти під час жвавого засідання, де одні прагнули перейти до іноземної допомоги, а інші виступали за перегляд жорстких положень щодо кордонів. За словами сенатора-республіканця Майка Раундса, "відбувалися "припливи і відпливи" між справді гарячими дискусіями, а потім люди поверталися і казали: "Послухайте, ми повинні вирішити це разом", – пише WSJ.

Республіканський сенатор Марко Рубіо з Флориди (раніше активний прихильник допомоги Україні – iPress) сказав, що не може прийти і пояснити людям, що республіканці фінансують Україну, але не захищають власні кордони США. Демократи заявили, що республіканці продовжують переводити стрілки – спочатку обумовлюючи допомогу Україні заходами з безпеки кордонів, потім відкидаючи угоду про безпеку кордонів, якої вони домагалися, а тепер вимагають поправок до закону про безпеку кордонів.

"Щоразу як ми погоджуємося на щось, що є складним, дійсно складним предметом переговорів, ми виявляємо, що республіканці не дотримуються свого слова, – констатує сенаторка від демократів Деббі Стабенау. – Зараз це шокує, наскільки люди не дбають про своє слово".

Як зауважує WSJ, голосування за скорочений пакет створить підґрунтя для непередбачуваної боротьби у Вашингтоні за його проходження через Сенат, а потім і через Палату представників. У найближчі тижні ці зусилля стануть випробуванням не лише для Шумера, але й, що більш важливо, для лідера сенатської меншості республіканця Мітча Макконнелла та спікера Палати представників Майка Джонсона. Обидва республіканці зіткнулися з невдоволенням у своїх лавах і тримають кермо влади у своїх палатах нестійко.

Цього тижня кілька сенаторів від Республіканської партії провели пресконференцію, на якій розкритикували Макконнелла за угоду про кордон, а Джонсон зазнав подвійної невдачі, коли провалилося голосування за імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, а потім провалився законопроєкт про допомогу Ізраїлю (останній представники республіканців з MAGA називали отруйною піґулкою, яка повинна вбити допомогу для України, – зазначив у своєму твіттері журналіст Майкл Вайс – iPress).

WSJ стверджує, що пакет, який очікує на розгляд у Сенаті, включає близько 60 мільярдів доларів для України, 14,1 мільярда доларів на допомогу Ізраїлю у сфері безпеки та 2,4 мільярда доларів на операції в Червоному морі, де єменські повстанці-хусити здійснюють напади на судноплавні судна. Він також включає понад 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Газі, на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших зонах конфліктів. Він містить близько $4,8 млрд на допомогу союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні та стримування агресії з боку китайського уряду.

"Багато республіканців у Сенаті підтримують Україну, і Макконнелл акцентував на важливості допомоги країні у боротьбі з російськими загарбниками. Але зростаюча негативна реакція з боку консервативних виборців зробила голосування складним. Враховуючи, що Київ зараз обмежений у військових поставках, а США додатково стурбовані ситуацією в Ізраїлі, Газі та Червоному морі, результати голосування покажуть, чи готове крило Республіканської партії, яке уособлює Макконнелл, приєднатися до демократів, щоб надати допомогу і підтвердити глобальну роль Сполучених Штатів як лідера у світі", – констатує WSJ.

Також американське видання зауважує, що хоча торік Макконнелл зазнав погіршення стану здоров'я, він заявив, що залишиться лідером Республіканської партії в Сенаті до кінця поточного скликання Конгресу до початку 2025 року. Потенційні наступники, включаючи Тюна, Джона Баррассо і Джона Корніна, претендують зайняти місце Макконнелла; за їхнім голосуванням у середу будуть пильно стежити.

Якщо контрольований демократами Сенат зможе прийняти пакет законів з національної безпеки і направити його до Палати представників, то на думку WSJ, Джонсон зіткнеться з важливим моментом прийняття рішень у своєму чотиримісячному спікерстві. Як відомо, Дональд Трамп виступив проти надання Україні додаткових коштів, а конгресвумен Марджорі Тейлор Грін пригрозила, що спробує змістити Джонсона з посади спікера, якщо він надасть більше грошей Києву.

Виступаючи перед журналістами в середу, Джонсон залишив варіанти розвитку подій відкритими. "Подивимось, що зробить Сенат, – сказав він. – Ми розглянемо його в тому вигляді, в якому він буде надісланий". Пославшись на сильну підтримку Ізраїлю з боку Республіканської партії і більш прохолодне ставлення до України, він додав: "Я чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати питання по суті".

Він назвав невдалу спробу імпічменту Майоркаса "невдачею", але сказав, що республіканці незабаром спробують знову. "Демократія – брудна штука", – заявив Джонсон.

WSJ інформує, що за лаштунками лідери Республіканської партії в Палаті представників вже обговорюють різні варіанти. Серед них – вимога поступок щодо прикордонної політики від Білого дому або демократів. Однією з ідей, яка також набуває популярності, є роздільне голосування щодо різних частин пакету законів про національну безпеку.

"Я не думаю, що наше керівництво винесе його на голосування, якщо ви не вирішите питання з кордоном", – заявив голова Комітету з питань збройних сил Палати представників республіканець Майк Роджерс, прихильник допомоги Україні. За його словами, найбільш ймовірним підходом є розбиття законопроєкту на кілька голосувань.

Видання підкреслює, що над цим процесом, нависає загроза майбутніх виборів, коли на кону стоятиме контроль не лише над Білим домом, але й над Сенатом і Палатою представників.

У вівторок президент Байден, піднімаючи питання передвиборчої політики, поклав провину на Трампа і закликав республіканців "проявити мужність і зробити те, що вони знають, як правильно".

Макконнелл також відзначив наближення президентських перегонів, заявивши, що "все змінилося за останні чотири місяці", і визнав роль Республіканської партії у фальстарті на кордоні: "Насправді це наша сторона хотіла вирішити питання кордону – ми його почали", – завершує статтю WSJ.

Джерело: Wall Street Journal