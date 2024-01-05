Провідний науковий співробітник в Американській раді зовнішньої політики Фредерік Старр у своїй колонці для видання American Purpose переконує, що нинішня росія та її невгамовний лідер можуть повторити кілька лихих уроків з історії Стародавнього Риму. Адже за пишністю церемоній та прославлянням Цезаря керманичі Риму робили помилки, які коштували їм влади чи життя. А імперія невгамовно котилася до занепаду.

Відсунувши на узбіччя або знищивши всіх своїх внутрішніх опонентів, реальних чи уявних, путін тепер оточує себе романо-візантійською помпезністю і величчю. Театралізовані громадські свята, процесії поважних прелатів, культ статуй, сором'язливі демонстрації побожності, нескінченні покладання вінків і хореографічні входи коридорами, заставленими солдатами – все це відсилає нас до царизму, візантійського Константинополя і, зрештою, до імператорського Риму. Дійсно, путін вважає себе новим російським "царем", що є русифікованою формою латинського "цезаря".

Але окрім всієї цієї паралельної героїки, римська історія пропонує глибокі уроки для сучасного світу. Усі засновники Америки вважали Римську республіку найкращою моделлю для власної конституції. Наполеон, Муссоліні та Гітлер, навпаки, знайшли в імператорському Римі приголомшливу модель для власної величі. Щоправда, деякі давні римські хроністи, зокрема знаменитий Лівій, настільки захоплювалися конкретними політиками, що бачили лише їхні позитивні сторони, ігноруючи проблеми та невдачі. Але були й інші, зокрема песимістичний Саллюстій, які не лише прямо писали про болючі питання історії, але й заглиблювалися в їхні причини та наслідки.

Чи буде путін заглиблюватися в історію Риму, щоб зрозуміти свою власну ситуацію? На жаль для росії, путін не є читачем, натомість воліє займатися ексгібіціоністськими спортивними заходами, головувати на урочистих церемоніях або виголошувати уїдливі obiter dicta (ремарки – iPress). Якби ж він вивчив римське минуле, то, можливо, зрозумів би, що ця модель має більше, аніж кілька моторошних перспектив для нього і росії, але які він звісно проігнорує.

Візьмемо лише один приклад: погляд на римську історію нагадав би путіну, що самопроголошені перемоги можуть бути не такими переможними, як йому і кремлівським публіцистам хочеться думати. У ІІІ столітті до нашої ери, коли Рим був ще невеликою державою в центральній Італії, на нього напав такий собі цар Пірр, суперник-правитель з Епіру, регіону вздовж сьогоднішнього кордону між Грецією та Албанією. У своїх перших битвах Пірр розгромив римські легіони, і відповідно святкував. Але справа цим не завершилася.

Подібно до Пірра, путінська армія здобула кілька перших перемог у війні проти України. Ще 1 грудня міністр оборони путіна Сєргєй Шойгу, незважаючи на всі докази протилежного, стверджував, що російські війська "наступають на всіх фронтах". Пірр виступив з подібною брехливою заявою, але виявив, що його власні солдати не могли протистояти рішучим римлянам. Коли римляни витіснили військо Пірра з поля бою, він пробурчав: "Якщо ми здобудемо ще одну таку перемогу над римлянами, то будемо повністю зннищені". Так і сталося. Заява Пірра дала римлянам термін "Піррова перемога", який ми використовуємо до сьогодні. путін повинен застосувати його до своїх "перемог" під Бахмутом та Авдіївкою.

Ще одна криза на початку становлення Риму як держави сталася, коли селянське повстання загрожувало самому Риму і, за словами історика Лівія, викликало паніку в римській столиці. У відчаї старійшини звернулися до Луція Цинцинната, який не був ані військовим, ані професійним політиком, але заслужив повагу як ефективний лідер. Цинциннату знадобилося лише п'ятнадцять днів, щоб змінити ситуацію, після чого він повернувся на свою ферму. Джордж Вашингтон справедливо захоплювався Цинциннатом і свідомо наслідував його, повернувшись після битви при Йорктауні до Маунт-Вернона. На відміну від них, путінська "спеціальна військова операція", спланована як триденні пустощі, наближається до кінця свого другого року. путін, на відміну від Цинцинната, прирік себе на довічне ув'язнення.

Римська історія – це тисячолітня вітрина мотивації або її відсутності. У цьому контексті путін міг би отримати більше розуміння, вивчивши багатовікову боротьбу Риму проти різноманітних племен, що тиснули на імперію з півночі. Протягом століть римські легіонери були добре підготовлені, дисципліновані і віддані своїй справі. Список їхніх ранніх перемог довгий. І Юлій Цезар, і філософ, імператор-полководець Марк Аврелій досягли успіху завдяки тому, що мотивували і надихали свої війська. Але з часом римська армія все частіше складалася з найманців, людей із декласованих верств населення, які воювали не заради порятунку імперії, а за гроші або невелику частку здобичі. Інфляція та зростання витрат випереджали збільшення платні. Покарання було суворим, в деяких випадках навіть до розп'яття. Зрештою, римська армія розкладалася зсередини.

Це те, що відбувається з російською армією сьогодні. путін напав на Україну в лютому 2022 року з армією, яка на той час налічувала кілька сотень тисяч підготовлених професійних солдатів. Але після того, як українці знищили понад 320 тисяч російських військових, їм на заміну прийшли неохочі та похмурі призовники і навіть злочинці, яких витягли з російських в'язниць. путін цілком зрозуміло боїться таких солдатів. Армія путіна, подібно до пізньої Римської імперії, розвалюється зсередини.

На противагу цьому, українська армія на момент вторгнення була малочисельною і складалася переважно з радянських кадрів, які пройшли радянську підготовку. Як офіцерів, так і солдатів лінії фронту довелося швидко набирати з цивільних професій і навчати. Проте вони швидко довели, що є дисциплінованими і винахідливими патріотами, а не втомленими слугами часу. Щоправда, зараз в Україні триває призов на строкову службу, але ці новачки поділяють відданість своїх попередників нації та майбутньому життю у вільній країні.

Неприхована злість і пристрасть до помсти за минулі невдачі відіграли важливу роль у рішеннях путіна вторгнутися в Грузію та Україну. Римська історія підказує, що це нерозумно. У 220 році до нашої ери Рим переміг свого великого ворога, північноафриканську державу Карфаген. Задовго до путіна, карфагенський полководець Ганнібал прагнув реваншу. Діючи зі злості, він зібрав 700 тисяч піших воїнів, 78 тисяч кінних і загін бойових слонів і перейшов через Альпи. Хоча Ганнібал був блискучим полководцем, його війна зі злості обернулася катастрофою.

Чому Ганнібал програв? Частково через свою пиху і злість, яка її живила, а також тому, що римляни уникали лобових битв і просто розгромили його. Їх завбачливо очолив полководець на ім'я Фабій Максим, якого згодом римляни з любов'ю згадували як "Зволікач". Сьогодні українці – це ті, хто зволікає. Розгромивши путінську армію і знищивши її логістику, вони позиціонують себе для перемоги.

Римська республіка впала не через масове повстання, а через махінації Юлія Цезаря. Полководець-переможець Цезар виглядав героєм, коли його вводили в сан імператора. Як було прийнято на подібних церемоніях, чиновник, який стояв позаду того, кого вводили на престол, урочисто повторював знову і знову заклик: "Озирнись!" Цезар не зробив цього і недооцінив опозицію жменьки посадовців і генералів, які боялися приходу до влади вічного диктатора. Навіть якщо путін вирішить не читати Цицерона, Плутарха чи Кассія Діо, він може продуктивно провести вечір за переглядом московської постановки "Трагедії Юлія Цезаря" Шекспіра.

Натомість путін, здається, безтурботно припускає, що кожного разу, коли росія перемагає сусідню країну, вона може легко завоювати серця і уми переможених, чи то переконанням, чи то силою. Так думали багато римських полководців і правителів, але вони помилялися – фатально помилялися. Говорячи про вплив корумпованих чиновників, яких Рим посилав у провінції, великий оратор-політик Цицерон заявив римському сенату: "Ви не можете собі уявити, як глибоко вони нас ненавидять". Чи розуміє це путін?

Нарешті, ні для кого не секрет, що росія сьогодні, як і Стародавній Рим, дедалі більше стає країною іммігрантів. Її економіка залежить від збіднілих новоприбулих з Киргизстану, Таджикистану та інших країн Центральної Азії, які втекли до росії в пошуках роботи. Проте москва ставиться до них як до громадян третього сорту і використовує їх як гарматне м'ясо. Рим зіткнувся з подібною проблемою і безуспішно боровся з нею протягом кількох століть. Згодом зневажені іммігранти, які хлинули через Альпи з Галлії, зажадали права голосу в римських справах і врешті-решт взяли під свій контроль західну частину Римської імперії.

На жаль, ані сам путін, ані будь-хто інший з основної групи російських лідерів не виявляють ані найменшого інтересу до вивчення відповідних прикладів з римської історії або, якщо вже на те пішло, з будь-якого іншого корисного минулого. Разом вони є живим доказом приказки американського філософа Джорджа Сантаяни: "Ті, хто забуває історію, приречені на її повторення". У випадку з путіним, схоже, він цього ніколи не знав.

Про автора: Фредерік Старр – провідний науковий співробітник, який спеціалізується на Центральній Азії та Кавказі в Американській раді зовнішньої політики, а також голова-засновник Інституту Центральної Азії та Кавказу. Крім того, Старр є професором-дослідником в Університеті Джонса Гопкінса-SAIS у Вашингтоні та головою консультативної ради в Інституті безпеки та політики розвитку в Стокгольмі. Він отримав ступінь доктора філософії з історії в Прінстоні, ступінь магістра в Королівському коледжі в Кембриджі, ступінь бакалавра в Єльському університеті та має п'ять почесних ступенів. Старр також є одним із засновників репертуарного джазового ансамблю Луїзіани в Новому Орлеані.

Джерело: American Purpose