Історія зради. Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 1

Відомий гросмейстер і багаторічний критик путіна та російського режиму Гаррі Каспаров розкритикував адміністрацію Байдена за намагання вести переговори з очільником кремля замість того, щоб озброїти належним чином Україну для перемоги над зловісною авторитарною росією. Попри критику команди Байдена, Каспаров однозначно покладає провину за війну на путіна, його режим та росіян, у тому числі й на себе. Втім, на його думку, шлях війні проклала адміністрація Обами, коли вирішила вдати, що проблеми не існує після вторгнення росії до Грузії та України. А близькі соратники Байдена, які працювали й в Обами, продовжують загравати з путіним за спиною України.

Через 18 місяців після тотального вторгнення росії в Україну український народ продовжує чинити опір. Реакція вільного світу на захист України на чолі з країнами НАТО була рішучою, особливо порівняно з умиротворенням, яке відбувалося після першого вторгнення путіна 2014 року. Держави Східної та Північної Європи, які добре розуміють російську загрозу, лідирують у відсотковому відношенні до ВВП, але військова та економічна допомога, що змінила правила гри, надійшла зі Сполучених Штатів.

Україна все ще страждає від жахливого насильства, навіть коли її війська контратакують, щоб повернути окуповану територію. Ракети і безпілотники падають з неба щодня, коли вони стикаються з російським способом ведення тотальної війни – терором і руйнуванням, часто спрямованим на цивільне населення. Але зброю, необхідну Україні для захисту свого народу і вигнання загарбників, утримують їхні союзники – знову ж таки, як це не дивно, на чолі зі Сполученими Штатами.

Без жодних пояснень адміністрація Байдена злякалася єдиної речі, яка має найбільше значення: припинення війни. російський диктатор владімір путін чітко дав зрозуміти, що війна закінчиться лише з його поразкою і поверненням всіх українських земель силою зброї. Я пишу це сьогодні, щоб поставити питання, чому США навмисно відкладають розв'язку цієї ситуації.

Я боюся, що адміністрація Байдена мріє про аморальні переговори з військовим злочинцем путіним про "землю в обмін на мир" замість того, щоб надати Україні всю зброю, необхідну для швидкої перемоги у війні і порятунку життів. Я визнаю, що моє припущення ґрунтується на непрямих доказах, але воно базується на довгому послужному списку чиновників Байдена та їхніх непривабливих стосунках з путіним та іншими диктаторськими режимами.

Відсутність незаперечних доказів не є доказом відсутності, як я демонструю нижче. Не існує суду колег, є лише суд загиблих українських дітей, кількість яких зростає з кожним днем. Від їхніх імен я запитую: "Чому?" Від імені тих, хто ще може бути врятований, я звинувачую і вимагаю відповідей. В моїх очах, ненадання таких відповідей означає, що вони винні, поки не буде доведено їхню невинність. Я шукаю переконання, а не обвинувального вироку.

Ця стаття – заклик до тих, хто прислухається до запитань щодо дій і мотивів таємних переговірників президента Байдена: Білла Бернса, Джона Керрі та Джейка Саллівана. Щодня пам'ятаймо про героїчних українців, які борються і вмирають, щоб не допустити путінського геноциду. Вони, американський народ і весь вільний світ заслуговують на чесну відповідь.

Я хочу одразу зазначити, що, незважаючи на те, що адміністрація Байдена веде переговори щодо України, Трамп вчинив би набагато гірше. Шантажувати Зеленського, коли він протистояв російському імперіалізму, – це той тип карикатурно злого вчинку, над яким голлівудський керівник посміявся б як надто нереалістичним. Його поблажлива поведінка щодо путіна наводить на думку, що Трамп відмовився б від України як від розмінної монети в будь-яких переговорах зі своїм спільним шанувальником у кремлі.

Як я вже говорив раніше, Джо Байден був найкращим кандидатом у 2020 році. Питання в тому, чи робить він те, що вимагає моральна порядність для українського народу. Чи хоче він бути силою добра чи лише меншим злом?

Я також повторюю, що, незважаючи на зовнішнє умиротворення і корупцію, справжня відповідальність за цю війну лежить на путіні, росії і російському народові, включно зі мною. Я провів два десятиліття, закликаючи вільний світ до більш рішучих дій проти путінської диктатури і розпалювання війни, але в той час як на багатьох руках образна кров, росія і росіяни володіють знаряддям вбивства одноосібно. Занадто мало з нас хотіли зупинити путіна, а ті, хто намагався, зазнали поразки, а отже, є причетними до його злочинів.

Страх ескалації? Українці гинуть, а Америка зволікає

Позаминулого тижня виповнилося 15 років з часу вторгнення владіміра путіна до Грузії – ще однієї війни, яку ми не повинні забувати. Це було попередження, яке всі проігнорували, і грузинська територія досі окупована. Тоді, у серпні 2008 року, вільний світ не лише відреагував байдужістю, адміністрація Обами навіть винагородила окупантів згубною політикою "Перезавантаження". Сьогодні ми пожинаємо наслідки цього боягузтва.

Навіть зараз, значно пізніше, ті ж самі політики та генерали не лише відмовляються зупинити війну путіна проти вільного світу, але й утримують Україну від боротьби за власну землю, таємно намагаючись домовитися з кремлем через кулуарні угоди. Вони обмежують зброю, яку може мати Україна, і те, як вона може використовувати надану їм зброю.

Washington Post повідомила, що після місяців затримки навчання перших шести українських пілотів на F-16 завершиться лише влітку наступного року! Я теж спочатку не міг повірити в цю цифру. НАТО готує шістьох пілотів. Не 600. Не 60 чи 16. Шістьох.

Якщо це якийсь хворий жарт, то це не смішно. Вбивають дітей. Кожен день приносить жахливі історії про нові терористичні атаки росіян просто через кордон. Поки адміністрація Байдена нав'язує Україні правила ведення війни проти кремля, побоюючись "ескалації", вона дозволяє москві безкарно посилювати кампанію геноциду і терору.

Переговори за спиною України. Політика Бернса стає все більш непрозорою

Минулого місяця, коли президент Байден призначив директора ЦРУ Білла Бернса членом свого кабінету, він формалізував роль Бернса як переговірника з ворожими режимами. У своїй заяві Байден послався на "ясний, довгостроковий підхід" очільника Центрального розвідувального управління до України, щоб виправдати це підвищення. Але хоча політика Бернса і всієї адміністрації Байдена щодо України справді може бути орієнтована на довгострокову перспективу, вона далека від "ясного погляду" і стає дедалі більш непрозорою.

Хоча вони можуть публічно говорити про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" або обіцяти, що не вестимуть переговорів з росією – "нічого про Україну без України", – зовнішньополітична команда Байдена грає з росією в політику великої держави, виключивши Україну з розмови. Захоплені щоденним циклом новин, ми можемо пропустити загальну картину, тому варто зробити крок назад і простежити хронологію того, як команда Байдена неодноразово не відповідала своїй риториці щодо України.

Радники Байдена спочатку намагалися вести переговори з росією за спиною України. Потім, коли їм не вдалося домовитися з путіним, команда американського президента підготувалася принести Україну в жертву кремлю. Навіть сьогодні, коли українці борються – не лише за свою свободу, але й за захист усього глобального безпекового порядку та цінностей вільного світу – Байден ще не поховав ідею переговорів з путіним за рахунок України.

Насіння цієї війни було посіяне в адміністрації Обами. Сьогодні українці розплачуються кров'ю за недбалість вільного світу

Насіння війни в Україні було посіяне президентом Обамою. Його адміністрація, багато випускників якої працюють у нинішньому Білому домі, прагнула ігнорувати Україну, тому вдавала, що проблеми не існує.

Понад десять років західні лідери ігнорували мої застереження щодо брехливих обіцянок путіна про переговори і "взаємодію" – як вони роблять це й досі. Лише минулого тижня під час дебатів з політичним директором Обами Чарльзом Купчаном (який знову з'явиться в цій статті) я заперечив йому, що "реалісти" від самого початку помилялися щодо України і путіна. Велика помилка початку ХХІ століття полягає в тому, що в ім'я так званого "реалізму" Америка послідовно продавала своїх друзів і цінності, щоб заспокоїти своїх ворогів.

Реалісти хочуть виглядати серйозними і вдумливими, але вони роблять це, продаючи американських союзників і цінності. Вони "торгуються" чужими землями і чужою свободою у світі імперій. Вони потрапляють у пастки, повторюючи кремлівську пропаганду, і, здається, забувають про здоровий глузд: якщо ваш опонент веде переговори недобросовісно, повторення недобросовісного аргументу лише легітимізує його.

Прихильників "взаємодії з росією" можна було виправдати у 2005 році, але ці аргументи втратили сенс, коли росія вторглася в Грузію 2008-го. Перше вторгнення путіна в Україну 2014 року довело, що "взаємодія" була корумпованим і боягузливим виправданням для продовження заробляння грошей в росії, незважаючи на моральні втрати.

Не маючи нікого, хто був би готовий протистояти йому, путін провів кампанії терору по всьому світу, двічі вторгнувшись в Україну, вальсуючи через червоні лінії Обами в Сирії та допомагаючи військовим хунтам від Малі до М'янми.

Коли путін і Башар Асад вальсували через червоні лінії Обами щодо хімічної зброї в Сирії, Обама нічого не зробив. Коли путін вторгся до Криму, Обама нічого не зробив. Коли путін розв'язав війну на Донбасі, Обама нічого не зробив. Навіть сьогодні Обама безсоромно наполягає на тому, що нічого не можна було зробити, щоб зупинити путіна. У своєму червневому інтерв'ю Крістіан Аманпур він навіть майже дослівно повторив кремлівську пропаганду щодо вторгнення в Крим! "Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим, тому що на півострові було багато російськомовних, і існувала певна симпатія до думки, що росія представляє їхні інтереси". Одна справа – бути сліпим у 2014 році, хоча навіть це було жалюгідно. Повторювати кремлівську пропаганду сьогодні – це хвороба.

Я написав "Зима близько" у 2015 році, бо хотів, щоб американські лідери прокинулися і усвідомили, що путін вже є загрозою не для російської демократії, а для всього вільного світу. Натомість адміністрація Обами грюкнула дверима НАТО перед обличчям України, залишивши протестувальників Євромайдану 2014 року (Революції Гідності) напризволяще проти путінських танків. Сьогодні невинні українці розплачуються кров'ю за жадібну недбалість вільного світу.

Наступна адміністрація Трампа так само погано ставилася до України, якщо не сказати, що в унікальній трампівській манері, яка змушує всіх попередників і наступників виглядати кращими у порівнянні з нею. Замість того, щоб просто ігнорувати Україну, Трамп взяв у заручники 400 мільйонів доларів життєво необхідної допомоги і намагався шантажувати Зеленського, щоб той сфабрикував наклеп на свого потенційного суперника Джо Байдена. Якби український президент тоді не протистояв Трампу, Байден не був би сьогодні главою Білого дому.

Існує альтернативний всесвіт, де фейковий скандал "але ж Україна!" топить Байдена, Трамп перемагає у 2020 році, а Європа без американського лідерства стоїть осторонь, поки росія примушує Україну до покори і облаштовує свої бази по той бік кордонів НАТО. Можна з упевненістю сказати, що президент Зеленський захищав вільний світ ще до того, як росія знову вторглася в Україну.

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