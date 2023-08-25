Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?

Китай та росія намагаються перетворити свій неформальний клуб БРІКС на альтернативний центр впливу на світовій арені, щоб протиставити його блоку розвинених демократичних країн. Нещодавній саміт Брікс в Південній Африці продемонстрував це. Чи вийде у претендентів на скинення США зі світової лідерської позиції щось сформувати дієве з країн з розмаїтими інтересами – у дайджесті публікацій західних ЗМІ про саміт БРІКС.

Країни БРІКС – Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка – запросили приєднатися до свого блоку Саудівську Аравію, Іран, Ефіопію, Єгипет, Аргентину та Об'єднані Арабські Емірати, щоб як стверджує Reuters, прискорити зміну світового порядку, який вони вважають застарілим. Понад те, блок залишив двері відкритими для інших країн – десятки висловили бажання приєднатися, що може змінити глобальне ігрове поле. BBC задається питанням чи розширення блоку має на меті кинути виклик лідерству США.

Таке розширення додає економічної ваги БРІКС, наголошує Reuters. Доцент кафедри міжнародних відносин Університет Йоганнесбурга Бхасо Ндзендзе у виданні The Conversation зазначає, що на п'ять країн БРІКС припадає близько 42% населення світу і понад 23% світового ВВП. На розширену групу припадатиме вже 46,5% світового населення та близько 30% світового ВВП.

Президент КНР Сі Цзіньпінь назвав розширення БРІКС історичним і заявив, що це свідчить про бажання країн БРІКС до єдності та співробітництва з країнами, що розвиваються. путін зі свого боку заявив, що цей процес становлення нового світового порядку все ще має запеклих супротивників. І, як зазначає Washington Post, звинуватив Захід у "незаконних" діях і "порушенні базових норм", маючи на увазі санкції та інші заходи, покликані послабити росію. Він знову розказував, що проти будь-якої гегемонії, звинувативши Захід у "продовженні неоколоніалізму".

Сі Цзіньпінь також виступав проти "економічного примусу", маючи на увазі західні санкції, і нагадував про крихкість глобального економічного відновлення. Сі закликав усі країни дотримуватися Статуту ООН і зажадав, щоб усі мали рівний голос при написанні міжнародних правил. "Не може бути так, щоб вирішальне слово було за тим, у кого товстіша рука або гучніший голос", – сказав він.

BBC зазначає, що Китай був державою, яка найбільше наполягала на розширенні блоку для протистояння домінуванню Заходу. Стів Цанг, директор лондонського інституту Soas China Institute, каже, що хоча члени БРІКС не мають багато спільного на перший погляд, президент Сі намагався показати своїм колегам по блоку, що всі вони прагнуть схожого майбутнього: ніхто з них не хоче жити у світі, де домінує Захід.

"Китайці пропонують альтернативний світовий порядок, за якого автократи зможуть почуватися в безпеці у своїх країнах, – цитує BBC професора Цанга. – Вони можуть знайти альтернативний напрямок розвитку без необхідності приймати умови, нав'язані демократичними американцями і європейськими державами".

Президент ПАР Сиріл Рамафоса зазначив, що відкривається новий розділ в намаганні побудувати чесний, справедливий, інклюзивний світ, який процвітає.

"Ми хочемо експортувати готову продукцію, а не камінь і пісок". Це був ключовий меседж президента ПАР на саміті БРІКС. Сиріл Рамафоса відзначив важливість таких сировинних ресурсів, як літій, кобальт і нікель, і заявив, що їхня переробка повинна відбуватися в Африці.

Старший науковий співробітник з питань політики Матс Енгстрьом з Європейської ради з питань зовнішньої політики зазначає, що країни, що розвиваються, дедалі більше прагнуть просунутися вгору по глобальних ланцюгах доданої вартості. З цією метою багато лідерів прагнуть диверсифікувати свої відносини і тим самим зменшити свою залежність від Заходу.

За словами Матса Енгстрьома, Китай вже давно позиціонує себе як кращого партнера для країн, що розвиваються, ніж колишні колоніальні держави. Це є частиною геополітичної боротьби і не завжди сприятливо для місцевого розвитку, але китайські пропозиції фінансування та співпраці часто є привабливими для політичних еліт в Африці, Латинській Америці та Азії.

На думку експерта Європейської ради з питань зовнішньої політики, європейці із запізненням відреагували на інфраструктурну ініціативу Пекіна "Один пояс, один шлях". Відповіді Європейського Союзу все ще бракує стратегічного планування і достатніх ресурсів. Інші заходи ЄС, такі як механізм коригування вуглецевих кордонів, також створюють напруженість, про що свідчать нападки президента Бразилії на "зелений неоколоніалізм" на саміті.

путін і Сі стикаються з перешкодами. Розмаїті інтереси розширеного БРІКС

Втім, як зазначає Reuters, між членами, які хочуть перетворити угруповання на противагу Заходу –(Китай, росія та Іран), і тими, хто продовжує підтримувати тісні зв'язки зі Сполученими Штатами і Європою, може зберегтися давня напруженість. BBC з посиланням на директора програми "Глобальний Південь" Інституту Квінсі у Вашингтоні Саранга Шидор підкреслює, що жодна країна з новоприбулих членів БРІКС не є антиамериканською.

Washington Post переконує, що путін і Сі стикаються з перешкодами у спробі перетворити БРІКС на антизахідний блок.

Попри все, зазначає BBC, розширення БРІКС є певним зрушенням. "Це вже не той світ, де США можуть встановлювати всі норми або керувати всіма інституціями. У цьому немає жодних сумнівів. Але заміна? Ні, я б сказав, що це скоріше доповнення, ніж заміна, яка вже на горизонті", – додав пан Шидор.

Як зазначає Reuters, країни, запрошені до вступу, відображають бажання окремих членів БРІКС залучити до клубу союзників. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва активно лобіював вступ сусідньої Аргентини, а Єгипет має тісні комерційні зв'язки з росією та Індією. Вступ нафтових держав Саудівської Аравії та ОАЕ підкреслює їхній відхід від орбіти Сполучених Штатів і прагнення стати самостійними глобальними важковаговиками.

Як зазначив професор Бхасо Ндзендзе, країни БРІКС вже давно наполягають на тому, щоб лідери глобальних інституцій обиралися прозоро і демократично. Наприклад, президентом Світового банку завжди був американець, а директором-розпорядником МВФ – європеєць. Світовий банк налічує 189 країн-членів, а МВФ – 190. Ідея Нового банку розвитку полягала не в тому, щоб замінити Світовий банк, а в тому, щоб "доповнити" існуючі міжнародні фінансові інституції.

Reuters зазначило, що присутність Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш на оголошенні про розширення БРІКС свідчило про зростання впливу блоку. Глава ООН підтримав давні заклики БРІКС до реформування Ради Безпеки ООН, Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Зокрема, він зазначив, що багатосторонні інституції повинні реформуватися, щоб відображати сьогоднішні владні та економічні реалії.

Різнорідний характер шести нових членів неодмінно викличе дебати про справжню природу БРІКС, переконує професор Бхасо Ндзендзе у The Conversation. Інші члени БРІКС підтримують створення багатополярного світового порядку, але Бразилія та Індія також налагоджують тісніші зв'язки із Заходом.

Бразильський президент Лула відкинув ідею про те, що блок повинен прагнути конкурувати зі Сполученими Штатами і багатими країнами "Великої сімки". Однак, відлітаючи в четвер з Південної Африки, він сказав, що не бачить жодних протиріч у залученні Ірану – історичного заклятого ворога Вашингтона, якщо це буде сприяти справі країн, що розвиваються. Він заявив: "Ми не можемо заперечувати геополітичну важливість Ірану та інших країн, які приєднаються до БРІКС. ... Важливо не те, хто править, а важливість країни".

Захід і Глобальний Південь. Треба йти назустріч

Як йдеться в статті Washington Post, бажання багатьох країн приєднатися до БРІКС є ще одним симптомом того, що Глобальний Південь і країни, що розвиваються, шукають нові інструменти для того, щоб підняти свої проблеми і бути почутими Заходом. Тому Захід повинен щось робити, повинен робити кроки назустріч Глобальному Півдню. І ці кроки повинні бути досить переконливими.

Натомість, на думку Костянтина Соніна, російського політичного та економічного аналітика з Чиказького університету, зустріч зміцнила його думку про те, що БРІКС залишається "поверхневою структурою", якій бракує згуртованості або спільних цілей. "Я не впевнений, що є щось, що об'єднує ці країни, окрім того, що 20 років тому всі вони були країнами, що розвиваються", – сказав він.

Старший науковий співробітник південноафриканського аналітичного центру Інституту стратегічної рефлексії Мапунгупве Наїм Джіна у інтерв'ю Al Jazeera теж стримано зауважив: "Ми повинні бути обережними, щоб не надавати цьому розвитку розширення більше значення, ніж воно має насправді ... це, безумовно, не перетворює БРІКС на фронт Глобального Півдня. Це просто клуб з 11 членів". Однак він додав, що поки що БРІКС не намагається діяти як політичний форум, але це може змінитися. "Більш страшним [для Заходу], ніж шість обраних членів, є те, що 40 висловили зацікавленість у приєднанні, - сказав він. - БРІКС займається поступовим розширенням... Куди ж він прийде через 30 років? Хоча галас про дедоларизацію не на часі, факт залишається фактом: через кілька років дві з трьох найбільших економік світу можуть торгувати одна з одною в рамках блоку [БРІКС] без долара США, і це буде приводом для певного занепокоєння".

Його занепокоєння дещо нівелює думка головного аналітика Євразійської Групи США Елі Вайна, яку він висловив інтерв'ю "Голосу Америки": між Китаєм та Індією зростає суперництво, це суперництво є значним, і воно стає все більш виразним. По-друге, на його думку, Бразилія та Південна Африка не хочуть, щоб їх сприймали як частину блоку, що налаштований проти США чи загалом проти Заходу, вони хочуть випробовувати різні можливості, хочуть максимізувати свою свободу маневру у зовнішній політиці. "Якщо ви подивитеся на заяви, які надходять із Бразилії, Південної Африки та навіть від Індії, їхня позиція полягає в тому, що вони хочуть зберегти автономію нашої зовнішньої політики. Тобто хочуть взаємодіяти і з Китаєм та росією, і з Європою та США", – зазначає аналітик.

Чия точка зору на розширення БРІКС переможе, думаємо, можна буде побачити із дипломатичної повістки США. Якщо, звісно, їм не стануть на заваді президентські вибори.