Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О’Брайен

У традиційному тижневому звіті про війну відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен основну увагу приділив проблемі надання американської допомоги, проаналізувавши поведінку республіканців та їхнього лідера в Конгресі. На його думку, вони позбавлені стратегічного мислення і керуються своїми вузькополітичними короткостроковими інтересами, а відтак зроблять США значно слабшими в майбутньому. Експерт нагадав, що в часи Холодної війни зовнішня політика США була двопартійною, і жодна партія не ставила під сумнів необхідність протистояти СРСР. Втім, на думку Філліпса О’Брайена, є добрі шанси, що допомога буде продовжена.

Цей звіт буде дещо іншим. Останній подкаст "Розмова про війну між Україною та росією", який ми з Миколою Бєлєсковим ведемо, був записаний у четвер у другій половині дня, і ми обговорили багато найважливіших подій тижня. Це були три основні сегменти:

Огляд зони бойових дій.

Головні друковані новини останніх двох тижнів (зокрема, The Economist та Washington Post, про які, я впевнений, ви вже чули).

Ситуація в Конгресі США та допомога Україні – зокрема, що станеться, якщо США припинять допомогу зараз.

Якщо ви пропустили, ось посилання на подкаст. Сподіваємося, що якість звуку продовжує покращуватися – ми працюємо над цим!

Тому я вирішив детальніше зупинитися на деяких питаннях –зокрема, допомоги США для України, яке залишається надзвичайно важливим.

Допомога США для України. Що, чорт забирай, відбувається?

Я часто помиляюся, і в цьому випадку можу стверджувати, що був спійманий на гарячому ще кілька місяців тому. Коли в лютому 2022 року розпочалося повномасштабне російське вторгнення, я був майже впевнений, що американська допомога Україні продовжуватиме надходити доти, доки дві речі не зміняться. По-перше, громадська думка в США все ще підтримує Україну, і, по-друге, більшість у Палаті представників і Сенаті також підтримуватиме допомогу. Адміністрація з самого початку взяла на себе публічне зобов'язання щодо надання допомоги Україні, від якого було майже неможливо відмовитися. І хоча я дуже критично ставився до того, як адміністрація вирішила допомагати Україні, вона надала значний обсяг допомоги.

Обидві ці умови залишаються актуальними. У США все ще існує дуже сильна громадська підтримка надання допомоги Україні і в Сенаті та Палаті представників буде значна більшість для продовження надання допомоги – якщо вони зможуть зібратися з думками. Ця більшість складатиметься з майже всіх демократів і значного блоку республіканців, які підтримують Україну. Зараз більшість республіканців, можливо, дуже скептично ставляться до допомоги Україні, але і меншості має бути достатньо, щоб її продовжити.

Переломним моментом для американської допомоги Україні стали б президентські вибори 2024 року. Якби Трамп або інший популістський республіканець переміг, вони могли б швидко припинити допомогу, і це суттєво вплинуло б на хід війни.

2 вересня в The Atlantic я написав свою першу статтю про те, що вибори 2024 року становлять смертельну загрозу для допомоги Україні, і що Європа повинна почати готуватися до цього вже зараз.

Що ж, багато в чому мій оптимізм був глибоко помилковим. Перебування Майка Джонсона на посаді спікера Палати представників наприкінці жовтня відкрило можливість, що допомога може бути припинена набагато раніше – навіть, як здається, вже зараз. На відміну від Кевіна Маккарті, Джонсон є справжнім популістом і з самого початку був налаштований проти України подібно Трампу. Він був одним з дуже невеликої кількості республіканців, які проголосували проти допомоги Україні навесні 2022 року – і фактично повторив рядки, які міг би написати Трамп. Цитую:

Ми не повинні відправляти ще 40 мільярдів доларів за кордон, коли наш власний кордон перебуває в хаосі, американські матері намагаються знайти дитяче харчування, ціни на газ рекордно високі, а американські сім'ї намагаються звести кінці з кінцями без достатнього нагляду за тим, куди підуть ці гроші.

Після того, як Джонсон став спікером, він пом'якшив свою риторику. Однак помітно, що замість допомоги тепер створюються перепони на її шляху. Зокрема, майже одразу після того, як він став спікером, він пов'язав майбутнє допомоги Україні з більшими витратами на кордон США, щоб зупинити потік імміграції.

А тепер ми бачимо, що майже за рік до президентських виборів 2024 року існує ймовірність, що Конгрес не схвалить нову допомогу, і Джонсон, схоже, має намір відкласти голосування до січня 2025 року (а це означає, що допомога Україні тим часом закінчиться).

Як ми з Миколою Бєлєсковим говоримо в подкасті, такий розвиток подій (який ще кілька місяців тому здавався майже неможливим –принаймні мені) змінив би фундаментальні засади війни. Україні довелося б перейти до повної оборони і, можливо, навіть дозволити росіянам просунутися вперед, щоб спробувати скористатися їхніми вразливими лініями і логістичними недоліками, що українці і зробили в лютому-березні 2022 року. У цей момент європейські держави повинні були б спробувати зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Вони ніколи не зможуть замінити США, але їм доведеться спробувати. Варто зазначити, що фіни цього тижня оголосили про збільшення виробництва боєприпасів, і називають це "життєво важливим питанням" для України.

Фіни, з одного боку, розуміють, що стоїть на кону. Багато хто в США просто не розуміє.

Чому я помилився? Розраховував, що політики в США – стратеги

Це важлива частина навчання – думати про те, чому ви помилялися. Як я вже казав, я зробив чимало помилок. До цього, можливо, найбільшою з них було те, що я справді вважав, що США допоможуть Україні вести "повноцінну" війну проти росії, а не змусять її атакувати російські лінії фронту в лоб. Коли йдеться про те, чому я не зрозумів до кінця літа, що допомога США опинилася під загрозою, одна річ напрошується більше, ніж будь-яка інша – я припускав, що достатня кількість членів Конгресу зрозуміє, що це не просто моральна справа, але й вирішальна стратегічна справа для США. Я виріс у часи пізньої холодної війни і сформувався в політичному світі, де могла існувати значна двопартійна співпраця з деяких зовнішньополітичних питань. Тоді було достатньо співпраці між партіями і достатньо спільного розуміння загрози з боку СРСР, щоб тримати політику у правильному руслі.

Ми живемо в іншому світі. Домінування внутрішньополітичних інтересів змінило зовнішню політику. Зараз багатьох членів Конгресу, здається, не хвилює, що робить США більш безпечними, або як працювати з союзниками США. Вони займають позиції з чистого політичного інтересу. Вони готові поставити під загрозу НАТО, найважливішу стабілізуючу інституцію безпеки в Європі (яка має величезне значення для США). Вони також менше переймаються загальною громадською думкою, ніж переконаннями своїх набагато вужчих політичних груп.

В принципі, я був надто впевнений, що ці члени Конгресу будуть думати так само, як я, і поділятимуть моє політичне/стратегічне розуміння. Цього не сталося.

Тепер поведінка Конгресу США, який погрожує припинити допомогу Україні, також демонструє дві речі. По-перше, показує, наскільки порожньою насправді є ідея національного інтересу. Люди говорять про національний інтерес так, ніби його можна зрозуміти і розділити, але це не так. На мою думку, ті, хто намагається скоротити допомогу Україні, цілком свідомо діють всупереч національним інтересам США і збираються послабити США в майбутньому. Інакше кажучи, політика тріумфує над ідеєю, що існує чіткий національний інтерес.

Така поведінка також руйнує ще однин постулат в реалізмі. Однією з багатьох вад реалістів є те, що вони припускають, що всі держави діють з метою максимізації влади. Таким чином, вони применшують відмінності в режимах і лідерах на користь однакових дій держави. Конгрес США зараз сміється з такої точки зору. Значна частина американського політичного класу, схоже, налаштована на свідоме послаблення американської влади у світі. Те, що ми бачимо, є протилежністю максимізації влади.

Примітка: За останні 24 години я розмовляв з деякими людьми, які розуміють світ у Вашингтоні краще за мене. Вони загалом більш оптимістично налаштовані щодо того, що допомога буде врешті-решт схвалена. Вони вірять, що угода, яка пов'язує кордон з наданням допомоги Україні, врешті-решт буде укладена – будемо сподіватися, що вони мають рацію.

Важливий звіт RAND Corporation. Треба вчитися на помилках

Я дуже стурбований значними провалами військових аналітиків у розумінні російської та української сили перед повномасштабним російським вторгненням. Я писав про це неодноразово. Ще більше занепокоєння викликає нездатність багатьох з тих, хто найбільше помилявся, чесно спробувати зрозуміти причини своїх помилок. Замість цього ми мали виправдання і пояснення. Типові приклади – це спроби створити контрфактичну історію, в якій весь аналіз російської сили показував, що він був правильним з самого початку. Я навіть написав про це статтю цього літа.

Однак, щоб показати, наскільки важливі такі вправи (аналізувати помилки – iPress), і як багато ми всі можемо з них навчитися, ми маємо, мабуть, найкращий звіт такого типу з лютого 2022 року – це звіт RAND Corporation про власні військові ігри (в яких росія загалом досягла значного військового успіху). Ви можете завантажити весь звіт (він дійсно вартий уважного прочитання) за цим посиланням.

Це доволі освіжаючий та захопливий звіт, який намагається зрозуміти минулу поведінку і винести з неї уроки, тому варто віддати належне Джан Джентіле і решті команди RAND Corporation, до якої я ставлюся з великою повагою. Мене особливо вразила одна з їхніх думок про те, як можна покращити військові ігри в майбутньому – більше уваги приділяти логістиці та забезпеченню. Ось скріншот.

Дуже важливо, щоб ми всі вчилися на помилках в аналізі. Ми не хочемо, щоб те, що сталося з росією і Україною, повторилося, наприклад, в аналізі сили і війни в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Це було б ще більш катастрофічно.

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