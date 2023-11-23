Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ

Американська ділова консервативна газета Wall Street Journal вважає, що всім критикам українського контрнаступу на суходолі варто було б придивитися краще до Чорного моря і зрозуміти, що Україна досягає успіху у війні. Їй вдалося фактично позбавити росію впливу в Західній частині Чорного моря і вона прагне повністю припинити російське домінування в Чорному морі, не маючи при цьому боєздатного військово-морського флоту співмірного до російського. Тим часом Військово-морський інститут США радить вивчати український досвід застосування морських безпілотників як для розробки власних ударних дронів США, так і для розвитку технологій захисту власного флоту та інфраструктури від подібних атак морських БПЛА.

"Спритні військово-морські сили Києва використовують ракети і безпілотники, щоб прорвати блокаду Чорного моря і змусити росію відступити", – пише Wall Street Journal.

Як зазначає видання, український контрнаступ у 2023 році розчарував багатьох на Заході, які (не надавши Україні відповідної зброї – iPress) сподівалися на прориви, подібні до минулорічного звільнення Харківщини та Херсона. Втім, критики спостерігають за суходолом, тоді як їм слід було б дивитися за морем. Морські перемоги України, які включають прорив чорноморської блокади росії і примушення російського флоту до відступу, є уроком щодо відновлення стримування.

Зі серпня з українських портів вийшло більше 130 суден, які експортували понад п'ять мільйонів тонн товарів. Вони йдуть всупереч зусиллям росії, яка намагається перешкодити постачанню продовольства світу. Україна прорвала російську блокаду і відновила зерновий коридор без військово-морського супроводу з боку ООН чи НАТО.

Відновлення поставок зерна морем є важливим кроком у контрнаступі України, який привів до розгубленості російського Чорноморського флоту. Перші півтора року війни росіяни вважали, що можуть "домінувати" в Чорному морі, "диктувати там правила" і що їхній "Чорноморський флот повністю безпечний і захищений, переказує WSJ інформацію від української сторони. Зараз Україна прагне ліквідувати "російське домінування на морі".

Про українські успіхи свідчать слова Володимира Зеленського про те, що "російський військовий флот більше не може діяти в західній частині Чорного моря і поступово відступає з Криму. Це історичне досягнення".

WSJ наголошує, що здобутки України на Чорному морі є помітними з огляду на відмінності між військово-морськими силами двох країн. росія є однією з найбільших військово-морських держав світу. В Україні, навпаки, "майже немає флоту". Тому, як заявив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, нещодавні перемоги доводять, що "асиметричний підхід і підхід з використанням нових технологій може відкинути старі доктрини і старі способи ведення війни".

Видання нагадує, що під час контрнаступу 2023 року Україна використовувала ракети і безпілотники, щоб відтіснити російський флот. Невеликі групи українців, деякі з яких працюють у гаражах, розробляють морські дрони-камікадзе, які неодноразово завдавали шкоди російському флоту.

Переваги безпілотників без екіпажу. Та хронологія морської битви України

Військово-морський інститут США, який є незалежним майданчиком для військових та експертів, які замаються проблематикою морської сили та інших питань, що мають вирішальне значення для глобальної безпеки, теж погоджується з багатьма твердженнями щодо успіхів України на морі проти росіян.

На сторінках інституту нагадують, що минулого року Україна зробила незвичний краудфандинговий запит для побудови 100 морських безпілотників, які мали бути використані для атак на Чорноморський флот і порти росії.

Інститут зазначає, що Україна зовсім не винаходила ударних надводних дронів, але вона знайшла нові способи їхнього використання в умовах конфлікту. Україна, наголошують автори Інституту, яка не має військово-морського флоту, використовувала безпілотники та інші ракетні удари, щоб значною мірою запобігти атакам з боку Чорноморського флоту, водночас повільно руйнуючи домінування росії над Чорним морем.

"Ідея ударного корабля без екіпажу використовувалася протягом тисячоліть, – розказав старший інженер RAND Скотт Савітц. – Військово-морські сили підпалювали кораблі, а потім відправляли їх атакувати інший флот".

За його словами, перевага безпілотників без екіпажу полягає в тому, що вони коштують відносно дешево порівняно зі шкодою, яку вони завдають. Україна перенесла ідею ударного безпілотного судна у ХХІ століття.

"Україна виконала видатну роботу, досягнувши певної міри заборони на використання морських просторів у Чорному морі, – переконаний Скотт Савітц. – За відсутності військових кораблів вона не в змозі контролювати море, але вона показала, як за допомогою цих ударних безпілотних надводних апаратів може атакувати військові кораблі в морі або атакувати їх в порту, і у такий спосіб змусити російський флот відступити в порти, які знаходяться далі в самій росії, а не в Криму".

Військово-морський інститут США також підготував хронологію основних атак, які були основою успіху України.

Квітень 2022. На початку російського вторгнення в Україну колишній ракетний фрегат "москва" підійшов до острова Зміїний, щоб його захопити. Український солдат послав корабель… Це було увічнено на поштовій марці. А вже у квітні Україна з використанням двох ракет "Нептун" атакувала і потопила "москву" – флагманський корабель Чорноморського флоту.

Після цього російський флот відійшов до берегів Криму і переважно займався постачанням.

Червень 2022. Україна атакувала і потопила російський корабель "Васілій Бех" біля острова Зміїний.

Липень 2022. Україна використовує безпілотні літальні апарати для атаки на Севастополь. В цьому ж місяці Україна повернула собі острів Зміїний, чому сприяло потоплення корабля постачання ракетою "Гарпун".

Вересень 2022. Україна застосувала британські крилаті ракети для атаки на російські підводні човни в Севастополі, а також на штаб Чорноморського флоту. Це, ймовірно, спонукало росію вивести свої підводні човни з Севастополя.

Жовтень 2022. Україна вперше почала використовувати морські дрони. Того місяця до берега Криму прибило те, що виявилося українським безпілотником, зробленим з водного мотоцикла. До кінця місяця Україна використала дев'ять безпілотників для нанесення ударів по Севастополю. Ця атака змусила росію тимчасово вийти з Чорноморської зернової угоди, укладеної за посередництва Туреччини та ООН. росія повернулася до неї через кілька днів.

Новий флагман Чорноморського флоту "Адмірал Макаров" був пошкоджений в результаті удару 29 жовтня.

Україна також атакувала Керченський міст. У той час як росія пояснила атаку вибухом бомби у вантажівці, морські експерти припускають, що до неї могли бути причетні також безпілотні надводні апарати.

Листопад 2022. Після атак по Севастополю росія вивела свій флот з міста і відправила його до Новоросійська, щоб уникнути атак українських безпілотників. Того ж місяця Україна розпочала краудфандингову кампанію для закупівлі ще 100 морських безпілотників.

Грудень 2022 – лютий 2023. Взимку, коли війна пішла на другий рік, на Чорному морі здебільшого було тихо, оскільки склалася патова ситуація. Загалом росія тримала свої кораблі подалі від українського узбережжя, побоюючись протикорабельних ракет і атак безпілотників.

Березень – червень 2023. Україна атакувала Севастополь 18 та 22 березня за допомогою безпілотників, потім 24 квітня та 1 травня. 24 травня три українські БПЛА атакували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Також за даними російських джерел розвідувальний корабель класу "Вишня" "Приазов'я" був атакований українськими безпілотниками. За винятком атак українських дронів, які відбуваються приблизно раз на місяць, у Чорному морі відносно спокійно.

Липень 2023. Вихід росії з Чорноморської зернової угоди призводить до напруженості на Чорному морі та в прикордонних портах. росія заявляє, що розглядатиме комерційні судна, які прямують до України, як такі, що потенційно перевозять зброю. москва також починає атаки на Одесу.

Серпень 2023. 4 серпня український морський безпілотник з 450 кг вибухівки поблизу Новоросійська атакував десантний корабель класу "Ропуха" "Олєнегорский горняк", завдавши йому "серйозної шкоди". Наступного дня український БПЛА завдав удару і пошкодив російський нафтовий танкер "СІГ".

18 серпня український морський безпілотник атакував російський транспорт озброєнь "Спарта-IV".

Вересень 2023. Українські удари по російських об'єктах посилюються, в той час як росія продовжує бомбардування Одеси. У період з 13 по 14 вересня Україна атакувала Севастополь, а також російський танкер "Язь" і транспорт озброєнь "Урса Мейджор". Україна також атакувала ракетний корвет класу "Бора" "Самум".

Ці удари, а також удари 20 і 22 вересня, ймовірно, змусили росію перейти до оборони.

В результаті удару по Криму 22 вересня загинули 33 російських офіцери, причому Україна спочатку стверджувала, що в результаті удару загинув командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Однак наступного дня Соколов з'явився в російському відеоролику (хоча після того відеоролика його ніхто не бачив більше – iPress).

Удар також пошкодив десантний корабель класу "Ропуха" "мінськ" і підводний човен класу "Кіло" "Ростов-на-Дону". Обидва кораблі також включені до списку російських військово-морських активів, пошкоджених у війні.

Жовтень 2023. На початку жовтня міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що бачить "функціональну поразку" Чорноморського флоту росії.

росія вкотре перекидає свій Чорноморський флот зі Севастополя до Новоросійська: "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", а також п'ять десантних кораблів і три підводні човни.

Станом на 12 жовтня Україна стверджує, що росія втратила 20 кораблів. У списку пошкоджених і знищених кораблів журналу Newsweek станом на 8 листопада налічується 17 кораблів. Радіо Свобода повідомляє 12 жовтня, що російський корабель "Павєл Дєржавін" пошкоджений поблизу Севастополя.

У жовтні росія нібито поповнила свій Чорноморський флот двома новими фрегатами, а також підводним човном. Вона також оголосила, що почне патрулювання Чорного моря через присутність США у Середземному морі.

Листопад 2023. Україна продовжує наносити удари з морських безпілотників по російських об'єктах, зокрема в Криму. Українські удари по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі, ймовірно, пошкодили новозбудований російський корабель – носій крилатих ракет "Аскольд".

10 листопада Україна заявила, що вразила ще два російські десантні кораблі за допомогою морських безпілотників у Чорноморську.

Що далі? путін має зробити вибір

Як наголошує WSJ, атаки України позбавили росію можливості безкарно діяти в Чорному морі. російські кораблі більше не можуть безпечно плавати поблизу зернового коридору і перешкоджати судноплавству, зіштовхуючись із вантажними суднами, роблячи попереджувальні постріли або застосовуючи подібні заборонні заходи.

За словами директора проєкту "Критичні загрози" в Американському інституті підприємництва Фреда Кагана, путін має зробити вибір між потопленням цивільних суден, що належать не українцям, або дозволити українському зерновому коридору працювати. Навіть незважаючи на те, що росія попередила, що більше не гарантуватиме безпеку комерційних суден, які проходять цими водами. Поки що путін вирішив не йти на ескалацію.

У Військово-морському інституті США з посиланням на слова Скота Савітца стверджують, що важко прогнозувати що буде далі в цьому морському протистоянні. Міни залишаються загрозою для суден, зокрема й торгових.

москва продовжує свої удари про зерновій інфраструктурі та українських портах. Так, 8 листопада російська крилата ракета X31П атакувала порт Одеси і влучила в комерційне судно під прапором Ліберії.

Україна продовжить постачати продовольство через свій гуманітарний коридор. Вже більше 100 суден пройшли цим коридором.

Ходять чутки, що росія планує побудувати базу ВМС в Абхазії (окупована частина Грузії). За словами Савітца, росія хоче бути в Чорному морі якнайдалі від можливих українських атак.

На думку Савітца, варто придивлятися до Керченського мосту як до об'єкту, що представляє інтерес у майбутньому (нещодавно ГУР опублікувало відео, яке мало б анонсувати майбутню атаку на міст – iPress). Міст слугує точкою з'єднання для росії та Криму, але також є предметом гордості для путіна, який вважає, що він робить росію єдиною.

"Той факт, що Україна успішно атакувало його, і робила це неодноразово, завдає серйозної шкоди загальній російській владі в Криму і здатності проектувати владу з Криму", – вважає Савітц.

За його словами, ВМС США і збройні сили в цілому можуть винести уроки з використання Україною безпілотників. Безпілотні надводні апарати дозволяють бути їм нижче у воді і/або перевозити важчі вантажі, оскільки цим суднам не потрібно зважати на людей.

"Але США – не єдина країна, яка спостерігає за російсько-українською війною, – наголошує Савітц. – Інші держави, такі як Китай, Іран і Північна Корея, також розглядають можливість використання військово-морських дронів, а це означає, що Сполученим Штатам необхідно буде розвивати свій флот так, щоб він міг протидіяти використанню БПЛА іншими країнами".

Джерела: Wall Street Journal, Військово-морський інститут США