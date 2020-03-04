Коронавірус: чому він такий небезпечний для медиків
Тисячі з них заразилися коронавірусом, надходить все більше повідомлень про померлих медпрацівників.
Але чому так відбувається?
Вірусне навантаження
Експерти вважають, що основна причина полягає у кількості вірусу, з яким медики мають справу щодня.
Після того, як вірус потрапляє в організм, він проникає у клітини і починає розмножуватися. Отже, протягом кількох наступних днів кількість вірусу в організмі людини збільшується.
Чим більше "вірусне навантаження" - так називають концентрацію вірусу - тим вища ймовірність тяжчого перебігу хвороби, і пацієнт має більше шансів заразити інших.
"Чим більше вірусу всередині мене, тим більша ймовірність, що я можу заразити вас", - заявила професорка Венді Барклай з кафедри інфекційних хвороб Імперського коледжу Лондона в ефірі програми BBC Newsnight.
Лікарі та медсестри часто перебувають у дуже тісному контакті з людьми, які сильно заражені та мають багато вірусу в організмі, тобто вони зазнають впливу дуже високих доз вірусу.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), один пацієнт, якого оперували у лікарні в китайському Ухані, заразив 14 медичних працівників ще до появи у нього гарячки.
Проф. Барклай каже, що навіть імунній системі здорової людини дуже важко боротися з такою кількістю вірусів.
"Кількість вірусу, яким ви заразилися, майже напевно визначає баланс сил у битві - війні, яка триває між вірусом та вашою імунною системою, - каже вона. - Якщо в межах експерименту заразити тварин різними дозами вірусу, то тяжче хворітимуть ті тварини, які отримали вищу дозу вірусу".
Як коронавірус потрапляє в організм
Якщо у людини є вірус Covid-19, також відомий як Sars-CoV-2, він може перебувати у верхніх дихальних шляхах, готовий до розповсюдження через дихання чи кашляння.
"Щоразу, коли ми дихаємо або говоримо, з нашого горла та носа виділяються крапельки, які потрапляють у повітря", - каже професорка Барклай.
Деякі з цих крапельок осідають та заражають поверхні. Ось чому нам варто зберігати дистанцію і мити руки.
Наразі невідомо, скільки таких частинок має потрапити в організм, щоб людина захворіла.
"При грипі, вірус якого нам добре відомий, достатньо всього трьох частинок, які потрапляють в організм і розпалюють інфекцію. Щодо Sars-CoV-2 точної інформації немає, але ця кількість також може бути дуже малою", - додає проф. Барклай.
Ризики на передовій
Ми досі не знаємо достеменно, наскільки постійний контакт із вірусом впливає на медичних працівників на передовій.
Але дані ВООЗ щодо спалаху SARS у 2002-2003 роках свідчать, що 21% заражених становили медпрацівники.
Подібна ситуація відбувається й серед тих, хто лікує пацієнтів із Covid-19.
В Італії серед усіх людей, у яких підтвердили коронавірус, було 6 200 медиків.
В Іспанії, за оцінками, їх близько 6500 - або 12% випадків зараження.
В Іспанії медичні працівники становлять приблизно 12% інфікованих
У Китаї, за підрахунками, на початку березня були заражені близько 3300 медичних працівників.
Це означає, що десь 4-12% підтверджених випадків коронавірусу в світі - це медики.
Один із британських чиновників охорони здоров'я розповів BBC, що у деяких районах на лікарняних перебувають до 50% співробітників лікарень.
І якщо заходи, яких вживають для боротьби з інфекцією, перестануть працювати, лікарні можуть стати осередками поширення вірусу.
Лікарі розповіли ВВС, що вони намагаються якомога швидше виписувати пацієнтів, у яких немає коронавірусу, щоб захистити їх від зараження.
Поганий захист
Медичні працівники Зімбабве страйкують, в той час як у країні запровадили тритижневий карантин
Саме через постійний вплив вірусу, якого зазнають медики, у багатьох країнах лікарі та медсестри скаржаться на брак засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).
У Франції лікарі судяться з урядом через те, що їх не забезпечують масками, і таким чином наражають на небезпеку.
У Зімбабве, де запроваджують тритижневий карантин, щоб спробувати зупинити поширення вірусу, медпрацівники страйкують через відсутність у них ЗІЗ.
Ніл Діксон, виконавчий директор британської організації медичних працівників, каже, що відсутність достатньої кількості захисних засобів у Британії, підірвала довіру лікарів та медсестер.
Хоча британський уряд залучив армію, щоб передати медпрацівникам мільйони масок, для відновлення цієї довіри знадобиться час, вважає пан Діксон.
"Інша проблема полягає в тому, що виробництво цих матеріалів, як правило, зосереджено в Азії та Китаї. І для Китаю забезпечення їхнього безперебійного постачання в довгостроковій перспективі стане серйозним викликом".
Джерело : www.bbc.com
Матеріал підготовлений за участі Дебори Коен, кореспондентки Newsnight з питань здоров'я
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