Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер

Том Купер зробив кілька чергових оновлень про збиття російських літаків українськими силами, оновив інформацію про найгарячіші точки на фронті. Зокрема щодо ситуації в Ласточкиному та Роботиному. А також залюбки пояснив ситуацію про збиття російського літака А-50, та розповів про нову тактику "банзай-атак" від росіян.

"Коротке" оновлення вечора 23.02.2024. Так-так, цього вечера ППО збили ще один російський літак А-50 (мою реконструкцію збиття першого, ще в січні, дивіться тут). Цього разу вони не використовували жодної ракети Patriot: дальність польоту була занадто великою. Натомість було застосовано один із старих зенітно-ракетних комплексів С-200 (звітна назва ASCC/NATO – "SA-5 Gammon"). Літак був збитий над Краснодарським краєм, приблизно за 220 км від найближчої точки на лінії фронту, яку утримують ЗСУ: дальність польоту С-200 становить близько 250 км.

російські ЗМІ підтвердили цю втрату (вони також показують уламки літака), але, схоже, росіяни стверджують, що це ще одна "власна ціль".

Щоб переконатися:

що можна побачити на скріншоті з відео, тут

...це передня частина корпусу на кінчику плавника А-50, що містить приводи горизонтальних стабілізаторів. По суті, це область, обведена червоним кольором на цьому моєму малюнку.

(... і ні: це зображення не пов'язане зі збитим сьогодні ввечері літаком А-50: наразі бортовий номер цього літака ще не відомий).

...Крім того, протягом дня ПСУ кажуть, що збили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34: один над Харківською областю, інший – в районі Генічеська.

На землі... Під Бахмутом важкі бої, в Авдіївці загострюється ситуація, а у Степовому Abrams’и не дуже сподобалися росіянам

Бахмут... від Богданівки до Іванівського йдуть дуже важкі бої. Як повідомлялося вчора ввечері, ЗСУ не вдалося повністю вибити росіян з останнього. Як добре відомо українській піхоті, коли росіяни утримують хоча б "один зруйнований будинок", вибити їх звідти дуже важко і займає багато часу. До того ж, більшу частину дня ВДВ провела, перекидаючи підкріплення в Іванівське: звісно, група "Сігнум" 93-ї мехбригади провела там гарний день, підбивши 4-5 БМП-3. Але для того, щоб таке перехоплення було дійсно ефективним, потрібна потужна артилерійська підтримка. Таким чином, бої там досі тривають.

БМП-3 11-ї бригади ВДВ, як вона виглядала за кілька мілісекунд до того, як FPV-безпілотник групи Signum перетворив її на щось на кшталт "вибухового".

Авдіївка... ситуація загострюється, бо росіяни тим часом замінили масу своїх зношених підрозділів свіжими військами. Наприклад: завезли два батальйони мобілок, щоб створити "нову" 114-ту мотострілецьку бригаду, або нову 15-ту мотострілецьку бригаду, а потім всіх кинути в черговий штурм...

І ось, останні два дні вони наступають з боку:

Красногорівки через залізничний вал на Степове;

Коксохіму в напрямку Орлівки;

з північної Авдіївки у напрямку Ласточкиного, та

із західної Аідіївки в напрямку Сєверного.

У Степовому 47-а мехбригада вперше застосувала американські танки M1A1 Abrams. Здається, росіянам це не дуже сподобалося і... хм, що ж, оскільки деякі читачі тут скаржаться на використання виразів на кшталт "вбивати орків", дозвольте мені відтепер бути більш політкоректним. Справді, дозвольте мені використати щось, що, мабуть, набагато більш прийнятне в наші дні, навіть для дітей до 16 років, ніж "вбивати орків".

Вирішив замість цього використовувати "обійми з орками".

Читайте: М1А1 47-го року в Степовому сьогодні обійняли багато орків...

Шахтарськ... гарні новини з-під "Побєди": українці застали зненацька російський 225 мотострілецький полк, контратакували і відвоювали "половину" цього важливого селища. Мабуть, росіяни так святкували, що не потурбувалися про те, щоб закріпитися там. Бої, звісно, тривають і досі.

Далі на південь 79-а повітряно-десантна бригада добре попрацювала, перехопивши ще одну російську штурмову групу, яка намагалася підійти до східної сторони Новомихайлівки. Судячи з відео, на кшталт того, що наведено нижче, там теж було багато... е-е-е... обнятих орків (щонайменше 3 БМП плюс багато солдатів, які в результаті розлетілися по всіх усюдах).

Роботине... росіяни продовжують наступати із заходу та півдня. Вони також наступають далі на схід, на лінію Вербове – Новопрокопівка. У них є невеликі успіхи: нічого драматичного, але не дуже приємні.

Південна Херсонщина... росіяни все ще заявляють про "перемогу" в Кринках... але все, що можна побачити звідти, – це відео, зняте за їхніми позиціями, або розбиті вщент бронемашини, підбиті під час різних атак. На цьому відео досі видно уламки БМД-2, оточені купою... орків в обіймах...

Не можу не зробити висновок: на деяких напрямках сьогодні військовослужбовцям ЗСУ насамперед потрібно зберігати пильність і "мати нерви"... і це легше сказати, ніж зробити...

І ще одне коротке оновлення. Щодо збиття літака А-50

Будь ласка, зверніть увагу: наступне було фактично написано в останні хвилини 24 лютого, але розміщено в перші хвилини 25 лютого. Тому прошу вибачення, якщо якісь уривки можуть здатися заплутаними...

Щодо збиття літака А-50. Я довіряю українським джерелам, які стверджують, що це був зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-200 (див.: "SA-5 Gammon", мовою ASCC/NATO). І для цього є кілька вагомих причин.

Основні з них:

А-50 був збитий на відстані понад 220 км від найближчої підконтрольної Україні ділянки фронту, тоді як ракети V-880 ЗРК С-200/СА-5 мають дальність польоту 250-300 км.

Україна використовувала ЗРК С-200/СА-5 ще близько 15 років тому. Безумовно, певні ноу-хау щодо них ще залишилися в країні.

Крім того, Польща мала на озброєнні ЗРК S-200/SA-5, які були модернізовані близько 20 років тому (див.: S-200VE до S-200C). Не здивуюся, якщо з'ясується, що снаряди, випущені в цьому випадку, походять з Польщі.

Дві ракети V-880 системи С-200/СА-5.

російська історія про "дружній вогонь" є типовою російською брехнею. Пам'ятайте, що в російських збройних силах "некомпетентність = немає проблем", але "слабкість = велика проблема". Так, це звучить "божевільно" тут, на Заході, але є "нормою" там. Таким чином, з російської точки зору: краще "ми самі його збили", ніж "його збили українці".

Те ж саме стосується і російської версії, згідно з якою А-50 був "збитий якимось невідомим літаком, використовуючи AIM-120C з дальності 177 км". Це пояснення з тієї ж ліги, що й "наш Су-24 був збитий турецьким F-16, який підкрався до нього і випустив ЗРК AIM-9 Sidewinder з відстані 4 км", "вдарив нам у спину, коли ми боролися з джихадистами", що пролунало ще в листопаді 2015 року.

Так, є відео, на яких видно, як російські ППО відкривають вогонь і ракети летять "в загальному напрямку" А-50, але... зітхайте... тепер настає частина, де це "технічно" і більшість людей не читає (так само, як більшість людей припиняють читати мої книги після двох сторінок, "тому що занадто технічно"). Холодний факт: війни – це технічна справа. Вдумайтесь: ракети V-880 мають довжину близько 11 метрів і вагу 7000 кг на старті. Вони великі. Вони мають радіолокаційний поперечний переріз реактивного літака в класі між L-39 або МіГ-15 і МіГ-21. Це означає, що не тільки радар А-50 виявив ракети V-880 (щонайменше дві з них були випущені, можливо, більше), але й радари російської системи ППО. А-50 розвернувся на південь, випустив хлопавки і сигнальні ракети, майже напевно розгорнувши бортові засоби радіоелектронної протидії. російські ЗРК також відкрили вогонь по V­­-880. Нічого особливого в цьому немає. Вони просто промахнулися повз українські ракети, які летіли зі швидкістю близько 4-х Махів і збили А-50.

Підсумок: доки не буде детального звіту про цю подію, для мене ця справа "закрита".

З поля бою... Загалом, схоже, що росіяни запровадили щось на кшталт "нової тактики". По суті, вони саджають на свої БМП або БМД купу солдатів (див.: "штурмова група" з 100-150-200 солдатів, на 8-12 БМП), а потім на повній швидкості їдуть на українські позиції, незважаючи на втрати. Дорогою БМП та/або БМД підриваються українськими БПЛА, мінами, іноді артилерійськими чи мінометними снарядами, але вони просто продовжують їхати. Тобто, оскільки в українців критично бракує артилерійських боєприпасів, у більшості випадків ЗСУ потрібно набагато більше часу, щоб знищити першу групу, ніж другу... Українці називають це "атакою Банзай", нагадуючи про "атаки смертників" японської піхоти на позиції США (наприклад, на острові Гуадалканал, а також на Маріанських островах і на Окінаві) під час Другої світової війни.

Одна "банзай-атака" 11-ї бригади ВДВ привела росіян до Іванівського, що на захід від Бахмута. Бої там тривають досі, головним чином тому, що 5-й штурмовій бригаді не вистачає артилерійських боєприпасів для знищення наступних штурмових груп. Тож, яких росіян вони б не "обійняли"... всередині Іванівського, завжди є інша група, що наближається до села зі сходу.

Це скріншот з відео, яке, як я припускаю, було знято у східному Іванівському. На ньому видно, як українська БМП-2 наближається до російських позицій у зруйнованих будинках далеко за межами видимості, а потім обстрілює їх зі своєї автоматичної гармати.

Ще одна така атака була здійснена 22 лютого на позиції 3-ї штурмової у Ласточкиному. 3-я штурмова встояла: росіянам не вдалося закріпитися.

Але тут повз село на північ пройшла інша російська штурмова група, яка майже заблокувала дорогу на захід. Наслідок: 3-я штурмова була змушена відступити з Ласточкиного в ніч з 23 на 24 лютого.

Нарешті, ще одна така атака була здійснена на Роботине, також 23 лютого. В результаті кілька вцілілих БМП-3 під'їхали до дороги на західній околиці села, потім повернули праворуч і почали стріляти на всі боки і таким чином зняли досить видовищні відеозаписи. Ось кадр з одного з них, на якому видно дві БМП, про які йдеться:

... але це були "кілька напружених годин для українських захисників".

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