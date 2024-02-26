Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо чи літають – Том Купер

Том Купер після другого знищення надважливого для росіян літака А-50 вирішив проаналізувати наявність та придатність до використання цих літаків в росіян. Він приходить до висновку, що малоймовірно, що у ВКС залишилися ще діючі літаки А-50, з 7 А-50У 5 все ще можуть бути на озброєнні, а з 3 прототипів А-100 жоден не перебуває на озброєнні ВКС.

Оскільки, схоже, що кожного лютого в Україні відкривається сезон полювання на російські А-50, і після вже другої такої втрати за місяць (про першу див. тут), виникає багато запитань на кшталт: "а скільки (беріївських) А-50 СРДЛО залишилося в росії?". І я подумав: гаразд, давайте перевіримо. За якихось 30 хвилин блукання соціальними мережами на світ з'явився такий "фотоогляд".

Зверніть увагу: жодна з наступних фотографій не є моєю, всі вони знайдені на різних сайтах. Вони використані виключно "для ознайомлення".

Почнемо з того, що у 1980-1990-х роках (точніше, у 1985-1993 роках) на заводі в Ташкенті було виготовлено загалом

3 прототипи (Борт 10, 15 і 20)

24 операційних А-50 (Борт 30-53).

Одна з перших фотографій А-50 (принаймні, опублікованих на Заході), зроблена шведськими ВПС у 1986 році над Балтійським морем.

Протягом наступних 20 років було оголошено про декілька проєктів модернізації, в тому числі А-50У, потім А-50М, потім ще один А-50У, а потім А-100. Як завжди, росіяни досягли успіху в плануванні й оголошенні, але не в реалізації. Дійсно, окрім "іншого" або "нового" проєкту А-50У, майже нічого з цього не з'явилося на світ.

Сьогодні знайти фотографії "оригінальних" (не модернізованих) А-50 стає все важче з кожним днем. А якщо і вдається знайти, то, схоже, це зношені літаки, які вже давно не пересувалися. Судячи з усього, вони стали раритетом вже близько 10 років тому.

Борт 30: RF-?????, схоже, використовувався для тренувань, принаймні, близько 2010 року; доля невідома;

Борт 44: RF-?????; доля невідома;

Борт 46: RF-?????; доля невідома;

Борт 50: RF-50601; може все ще експлуатуватися, навіть стверджується, що він був збитий 14 січня 24 року;

Борт 51: RF-50606; може бути все ще в строю (останні фото приблизно 2008 року);

Борт 52: RF-?????; переобладнаний на прототип А-100.

Незрозуміла доля: вид зверху на Борт 44 на початку 2000-х років.

Одна з "найсвіжіших" фотографій Борта 50, зроблена у 2013 році, коли він ще був у конфігурації A-50.

Радянський Союз також виготовив один літак Іл-976. Зовні схожий на А-50, він насправді є "цивільною" модифікацією, яка використовувалася для моніторингу випробувальних польотів у Жуковському. Востаннє його бачили приблизно в 2017 році.

Проєкт А-50У, розпочатий у 1999 році, потім скасований, а потім знову запущений у 2000 році, просувався дуже повільно. Суть проєкту полягала в капітальному ремонті окремих планерів А-50 та встановленні на них сучасних процесорів і плоских дисплеїв. Останнє дозволило підвищити "роздільну здатність" радіолокаційної картинки, швидкість її обробки, а також збільшити загальну кількість цілей, які літак міг відстежувати одночасно (з 45 до 150).

Першим А-50У був Борт 37, який був прийнятий на озброєння у 2005 році. Через те, що він був прототипом, його передали ВКС лише у 2014 році. За ним пішли Борт 47 (2011), Борт 33 (2013), Борт 37 (2014), Борт 41 (2017), Борт 45 (2018), Борт 42 (2019) Борт 43 (2022).

Значить, ВКС пішли на тотальне вторгнення в Україну з такими бортами А-50У:

Борт 33: RF-50602; має бути в строю;

Борт 37: RF-93966; (за повідомленнями) збитий 14 січня 24 року;*.

Борт 41: RF-94268; має бути в строю; позивний "Таганрог";

Борт 42: RF-50610; (за повідомленнями) збитий 23 лютого 24 року;

Борт 43: RF-50608; пошкоджений 25 лютого 23 року;

Борт 45: RF-93952; має бути в строю;

Борт 47: RF-93957; має бути в строю.

Борт 33 – єдиний A-50У ВКС, пофарбований у темно-сірий колір. Це був другий екземпляр цього варіанту, але перший, який став серійним, і перший A-50У, що надійшов на озброєння ВКС.

А-50У Борт 43 (RF-50608) на авіабазі Макулищі в Білорусі в лютому 2023 року. Це був останній приклад цього варіанту, підтверджений як модернізований і переданий ВКС на початку 2022 року.

У 2006 році "тупоголові командири" з Москви уклали контракт з компанією Vega Group на чергову модернізацію: А-100 під кодовою назвою "Прем'єр". Цей проєкт "поглинув" один зі старих А-50 (Борт 52), який був переобладнаний у перший прототип А-100, який також став першим прикладом з додатковою радіолокаційною станцією над кабіною пілота (див. фото нижче).

Два інших прототипи були створені на базі Іл-76МД-90А 78651 і 78652. Однак потім проєкт застопорився, а в 2013 році був реорганізований в Premier-476. Перші польоти одного з прототипів були здійснені в 2017 році, і було оголошено, що новий тип літака надійде в експлуатацію в 2020 році. Я ще не бачив, як він експлуатується ВКС, але: у квітні 2021 року літак з позивним 78651 був помічений на Flightradar24, коли, очевидно, відстежував політ розвідувального БПЛА Northrop-Grumman RQ-4 Global Hawk над Чорним морем. Тож, скоріш за все, росіяни скористалися можливістю випробувати свою нову іграшку.

Висновки:

малоймовірно, що у ВКС залишилися ще діючі літаки А-50;

з 7 А-50У, що надійшли на озброєння, 5 все ще можуть бути на озброєнні, якщо Борт 43 був відремонтований;

з 3 прототипів А-100, про які відомо, що вони були побудовані, жоден не перебуває на озброєнні ВКС, але ніхто не каже, що росіяни будуть використовувати їх в операціях.

Підсумок: на озброєнні ВКС, швидше за все, все ще є 7 або 8 А-50У і А-100.

Можливо, після двох років інтенсивних операцій над Україною готовність решти А-50У, як кажуть, є "низькою". Проте навіть у "найкращі часи" (на початку війни) росіяни ніколи не розгортали їх так, як це робить НАТО, тобто ніколи не тримали 2-3-4-5 літаків у повітрі і "на місці" цілодобово і без вихідних. ВКС просто не так працюють. Замість цього їх розгортали для посилення захисту зон особливого інтересу (на початку це була підтримка великих десантних операцій в районі Києва і Вознесенська, наприклад; останнім часом – для посилення протиповітряної оборони Кримського півострова), або для підтримки конкретних масштабних операцій тактичної авіації (наприклад, для підтримки повітряних ударів в районі Авдіївки).

* Я пишу "за повідомленнями", тому що навіть якщо втрата буде підтверджена, я не бачив жодних доказів того, що це був саме той літак, про який йдеться в цьому повідомленні.

Джерело