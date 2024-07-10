Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht

Європейська обсерваторія цифрових медіа опублікувала статтю естонської газети Eesti Päevaleht про те, як російська пропаганда планомірно почала працювати проти Каї Каллас, щойно стало відомо про її номінацію на посаду верховного представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки.

Наприкінці червня стало відомо, що Європейська Рада висунула Каю Каллас кандидатом на посаду верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки. Після цього кремль розпочав масштабну дезінформаційну кампанію проти Каллас у соціальних мережах.

Найпопулярніше неправдиве твердження, яке зараз поширюється, пов'язане з фотографією підлітка Каї Каллас. Вона неодноразово розповідала про те, як її бабусю, дідуся і матір радянська влада депортувала до Сибіру, посилаючись на жахіття, які довелося пережити естонцям у той час. Фотографія Каллас, яка сидить поруч зі своїми батьками "благополучним" підлітком, тепер використовується проросійською дезінформацією як "доказ" того, що життя в той час було прекрасним, Каллас бреше і ніяких репресій не було (Greece Fact Check, ще одна організація з мережі фактчекінгу EDMO, допомогла Eesti Päevaleht перевірити, що ця публікація є дезінформацією).

Фотографія зроблена після відновлення незалежності Естонії. А росія запустила кампанію через "Спутник", ВКонтакте та Х

За словами Каї Каллас, світлина, яка зараз активно поширюється в соціальних мережах, зроблена в 1994-1995 роках, після того, як Естонія здобула незалежність від СРСР 1991-го, а меблі на ній – 1930-х. "Вони збереглися від іншої моєї бабусі (не тієї, яку депортували до Сибіру) і показує, що Естонія була процвітаючою країною до радянської окупації", – написала вона в дописі на X. На час фото також вказує вимикач, який видно поруч з її рукою на світлині. За радянських часів таких вимикачів не використовували.

Ця світлина юної Каї Каллас з батьками вперше з'явилося перед широкою аудиторією 2019 року, коли Elu24 і Limon опублікували новину про "Ретро-кидок" і показали старі фото юної Каллас. Пізніше фото безневинно поширилося в різних групах соціальних мереж. Тепер його знайшла російська пропаганда.

Дослідження Delfi показало, що неправдива інформаційна кампанія проти Каллас була запущена одночасно російською пропагандистською мережею "Спутник" на своїй сторінці ВКонтакте російською мовою та акаунтом користувача Х "Незнакомая" через день після оголошення кандидатури Каї Каллас, ввечері 28 червня.

"Фото сім'ї Каї Каллас, яка "страждає від репресій СРСР", – пише Sputnik і додає фото сім'ї Каллас, яке було зроблено в середині 90-х років – вже після розпаду Радянського Союзу.

"росія не знаходиться між Заходом і Сходом. Тільки Захід і Схід знаходяться ліворуч і праворуч від росії!" – йдеться в описі акаунту "Незнакомая". Біля імені користувача стоять смайлики червоного серця і російського прапора. Цей аккаунт масово поширював проросійську та антиукраїнську неправдиву інформацію. Його допис про Каллас почали поширювати схожі акаунти, які прикрашають себе російськими прапорами, сердечками та посиланнями на кшталт #standwithrussia.

Фотографія "Каллас, яка страждає від репресій" потім була поширена в десятках російських онлайн-видань і телеграм-каналів, найпопулярніші пости з'явилися на OstashkoNews з майже 390 тисячами підписників і Zergulio з близько 350 тисячами підписників. Обидва є великими рупорами російської пропаганди.

Для того, щоб цей наратив активніше просувався з росії в Європу, відомі російські пропагандистські Мережі, такі як "Правда" та InfoDefense, розгорнули широку кампанію з поширення неправдивої інформації щонайменше десятьма різними мовами, зокрема естонською.

Пропагандистська мережа "Правда" опублікувала новину, що містить неправдиву інформацію про Каю Каллас принаймні десятьма іншими мовами. Загалом мережа має щонайменше 37 порталів різними мовами, які цілодобово продукують машинний переклад пропагандистського контенту.

Уже в перших публікаціях на російських державних пропагандистських каналах ім'я Кая змінилося на Kaya, Kai або Kaia. Якщо ви перекладете "Kaja Kallas" з естонської на англійську за допомогою Google Translate або автоматичного перекладу Deepl, написання не зміниться. Але якщо ви перекладете "Кая Каллас" з російської на англійську, написання зміниться на "Kaya Callas". Саме такі "друкарські помилки" були характерні для всього подальшого, ніби природного, поширення і посилення інформації.

Фотографія юної Каї Каллас підкорює Х. Класична нацистська історія – чергова брехня про родину Каллас та її уряд

Світлина юної Каї Каллас з неправдивим твердженням, що вона була зроблена за радянських часів, почала активніше циркулювати на прокремлівських англомовних каналах X з 30 червня.

"Відомо, що в Естонії культивується міф про "радянську окупацію", згідно з яким перебування Естонської РСР у складі Радянського Союзу було десятиліттями темряви і жаху", – написав, наприклад, користувач X @ivan_8848, поділившись фотографією, яка на сьогодні отримала майже 877 тисяч переглядів. Цей профіль постійно поширює прокремлівський контент і неправдиву інформацію про Україну, Європу і НАТО.

Водночас подібні дописи з'явилися на численних популярних проросійських каналах Х. Дев'ять найпопулярніших англійською, російською, іспанською та німецькою мовами отримали загалом майже 1 800 000 переглядів.

Під дописами є сотні коментарів, значна частина яких, схоже, написана тролями і ботами: користувачі, які залишають коментарі, не пов'язані зі справжнім ім'ям або обличчям, їхні імена користувачів мають схожу структуру – коротке слово або ім'я з будь-якою комбінацією цифр. Багато фотографій профілів є фейковими. Стиль, мова та зміст коментарів схожі. Не кажучи вже про те, що на їхній стіні з'являються десятки постів щогодини 24/7, і велика кількість з них підписуються на акаунти один одного та підсилюють їх.

Неправдива інформація про світлину молодої Каї Каллас є частиною загального пропагандистського наративу росії про те, що за радянських часів нібито не було репресій, а "великий дружній союз", СРСР, натомість допоміг Естонії стати на ноги.

російська пропаганда, зокрема про Каю Каллас та її родину, поширюється постійно. Наприклад, у травні минулого року на російському державному телебаченні Каллас була присвячена годинна програма, в якій розповідалося про те, яка вона "русофобка", "попри те, що її юність пройшла в дружньому Радянському Союзі, в номенклатурі якого працював її батько".

Коли в лютому росія оголосила Каю Каллас у розшук, російські ЗМІ опублікували численні статті, які пояснювали "необхідність" цього кроку. Наприклад, у статті під назвою "Як дитина комуніста стала русофобкою" повторюється наратив про те, що Каллас стала "русофобкою" і зрадила своє коріння.

Торік Eesti Päevaleht отримала документи, які показують, як мережа скандально відомого російського олігарха Євгєнія Прігожина планувала організувати кампанії впливу в Естонії. Однією з цілей була атака на Каю Каллас через її батька Сііма Калласа та її ексчоловіка, колишнього голову правління Elering Тааві Вескімяе, пов'язуючи їх, наприклад, з корупцією і вказуючи на те, що Elering, який керує збитковими проєктами, "випрошує гроші у Європейського Союзу".

Рік тому в одній із російських телепередач стверджувалося, що дідусь Каї Каллас по материнській лінії співпрацював з нацистами, за що його сім'ю було депортовано до Сибіру в якості покарання. Це не відповідає дійсності. На фото, показаному в програмі, зображений дідусь Сііма Калласа Едуард Альвер, який був командиром Ліги оборони під час Війни за незалежність і помер 1939 року, тобто за два роки до німецької окупації. Однак мати Каї Каллас була депортована з родиною до Сибіру 1949-го, де вона провела майже десять років.

Кая Каллас також зазнає нападок з боку Китаю на рівні національних ЗМІ. Наприклад, державний англомовний медіаканал КНР CGTN (China Global Television Network) одразу після оголошення кандидатури Каллас заявив, що вона не зробила достатньо дипломатичних кроків для спілкування з кремлем.

Поки що китайська кампанія виявилася невдалою: пости Х отримали лише кілька сотень переглядів.

Ще одним популярним неправдивим твердженням про Каллас є стаття п'ятирічної давнини в The Guardian, в якій йдеться про зростання правого екстремізму в Естонії. Поширювачі цієї статті стверджують, що уряд Каї Каллас був затаврований як ультраправий.

Однак стаття The Guardian датована 21 травня 2019 року. На той час в Естонії був при владі другий уряд Юрі Ратаса (29 квітня 2019 року - 14 січня 2021 року), Кая Каллас очолювала головну опозиційну партію Eesti Reformierakond (Естонська реформістська партія) і ніколи раніше не очолювала уряд.

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