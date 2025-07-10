Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у пориві забезпечити собі ще один президентський термін хоче заручитися підтримкою курдів для зміни Конституції Турецької Республіки. Для цього він хоче піти на угоду з колишнім лідером Курдської робітничої партії, яка збройно боролася проти Турецької держави за створення незалежного Курдистану.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган робить найбільшу авантюру, щоб врятувати свою політичну кар'єру, тоді як громадська думка, навіть у традиціоналістських, консервативних твердинях, різко змінюється проти нього, пише європейська редакція видання Politico.

Яка його мета? Привернути на свій бік велику курдську меншину, поклавши край найбільш нерозв'язному політичному і військовому конфлікту в Туреччині, який за чотири десятиліття забрав життя близько 40 тисяч турків і жорстоко вплинув на національне життя.

Його крок? Дати місце у турецькій політиці Абдуллі Оджалану, ув'язненому лідеру забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), організації, давно забороненої як терористична не лише Туреччиною, але й США та ЄС.

Те, що Ердоган зважився на такий радикальний крок, щоб утримати владу над 85-мільйонною країною НАТО, на думку Politico, свідчить про те, що його рейтинги падають, і він навіть розглядає можливість такого кроку. Але ісламістський популіст знає, що це його момент спробувати зміцнити свою позицію на посаді президента – потенційно довічно або ризикнути бути стертим з політичної сцени.

Після нищівних поразок від світської опозиції на муніципальних виборах 2024 року, особливо в консервативних бастіонах, Ердоган робить все більш відчайдушні кроки до повного авторитаризму, констатує видання. Мера Стамбула Екрема Імамоглу запроторили до в'язниці, а служби безпеки розпочали загальнонаціональну кампанію з арешту опозиційних мерів. Союзники, які підтримували Ердогана під час його приходу до влади, значною мірою покинули його.

Хоча потреба у новій базі підтримки допомагає пояснити курдський гамбіт Ердогана, але, на думку Politico, це дуже ризикований крок без жодних гарантій успіху. Основна турецька громадська думка дуже насторожено ставиться до РПК, а самі курди вкрай нервово ставляться до довіри турецькій владі. Цю угоду буде нелегко укласти.

У п'ятницю очікується певний початковий прогрес: перша партія зброї РПК буде передана на півночі Іраку, ймовірно, в переважно курдській провінції Сулейманія.

Видання зазначає, що публічно проголошуючи важливість свого проєкту "Туреччина без терору" для примирення з курдами, Ердоган також демонструє, що він добре усвідомлює ризики. Він визнав, що його проєкт стикається із "саботажем" як всередині Туреччини, так і в лавах РПК. Відчуваючи певну потенційну ворожість до його угоди з РПК, у своєму зверненні до парламенту в середу президент намагався запобігти будь-яким нападкам з боку політичних супротивників, що угода може зганьбити честь ветеранів та інших жертв конфлікту.

"Ніде в зусиллях, спрямованих на створення Туреччини, вільної від терору, немає і не може бути кроку, який би заплямував пам'ять наших мучеників або завдав би шкоди їхньому духу, – сказав Ердоган. – Керуючись цінностями, за які наші мученики принесли свої жертви, з Божою допомогою, ми врятуємо Туреччину від півстолітнього лиха і повністю знімемо криваві кайдани, які були накладені на нашу країну.

Ув'язнений Оджалан у своєму першому відеозверненні з 1999 року заявив у середу, що рух РПК і його попереднє прагнення до створення окремої курдської національної держави підійшли до кінця, оскільки його основна вимога, визнання курдського існування, була виконана.

"Існування було визнано, а отже, головна мета була досягнута. У цьому сенсі вона застаріла... Це добровільний перехід від фази збройної боротьби до фази демократичної політики і права. Це не є втратою, а має розглядатися як історичне досягнення", – заявив він у своєму відео.

Острівна в'язниця

Politico констатує, що в турецькій політиці немає більш гострого питання, ніж курдський конфлікт. Деякі курди називають себе найчисленнішим народом без держави у світі – у сусідніх Іраку, Ірані та Сирії їх мільйони, а в Туреччині вони становлять приблизно 15-20 відсотків населення. Багато курдів кажуть, що вони були позбавлені своїх прав з моменту утворення Турецької республіки трохи більше століття тому і довгий час зазнавали утисків.

Своєю чергою багато турків вважають РПК, яка довгий час вела війну проти турецької держави, терористичним угрупуванням, а її лідера Оджалана, який все це століття був ув'язнений на тюремному острові, – вбивцею. Враховуючи вибухонебезпечний спектр почуттів щодо Оджалана, дивно, що така особистість виявиться настільки важливою для забезпечення угоди Ердогана.

Тоді як курдська політика Ердогана і його партії коливалася між репресіями і примиренням протягом 22 років їхнього перебування при владі, турецькі націоналісти, прихильники жорсткої лінії давно засуджували РПК як загрозу і не мали часу для захисту прав курдів. Можливо, зазначає видання, найвідвертішим ворогом Оджалана був ветеран політики Девлет Бахчелі, лідер ультранаціоналістів, який зараз є головним союзником Ердогана, допомагаючи йому формувати парламентську більшість.

Як зауважує Politico, у 2007 році Бахчелі навіть закликав стратити Оджалана. Десять років тому він накинувся на Ердогана через одну з його спорадичних спроб вести переговори з РПК. Але в жовтні минулого року, під час одного з раптових потрясінь, які час від часу б'ють по політиці Туреччини, Бахчелі запропонував Оджалану звернутися до парламенту – за умови, що він розпустить РПК. Значення цього важко переоцінити – це було так, ніби Беньямін Нетаньягу надіслав запрошення Хамасу, а за всім цим стояв Ердоган.

Ефект був драматичним. 27 лютого Оджалан надіслав публічне звернення зі своєї в'язниці, закликаючи РПК скласти зброю і припинити свою діяльність. Оджалан відзначив заклик Бахчелі і силу волі Ердогана, які допомогли "створити умови" для роззброєння угруповання. "Я беру на себе історичну відповідальність за цей заклик", – заявив він. "Скликайте свій конгрес і прийміть рішення: всі угруповання повинні скласти зброю, а РПК повинна саморозпуститися", – додав він.

З'їзд РПК належним чином оголосив про завершення збройної боротьби 12 травня, додавши, що група "виконала свою історичну місію" і що, згідно з вказівками Оджалана, "вся діяльність, що проводилася під назвою РПК, завершилася".

Мало довіри

Нуркан Байсал, курдська правозахисниця і авторка книги "Ми існуємо: бути курдом у Туреччині", каже, що багато курдів залишаються настороженими до уряду. "Уряд представляє це як процес "Туреччини без терору" і намагається обмежити його лише тим, що РПК складе зброю і саморозпуститься. Це не мир!", – сказала вона в інтерв'ю Politico. Байсал зазначила, що лютнева заява Оджалана про розпуск РПК також викликала розчарування серед курдів, оскільки він нічого не сказав про культурні, мовні та адміністративні права і свободи курдів.

"Це відчувається в усіх курдських містах. Немає ані найменшого ентузіазму щодо цього процесу. Серйозною причиною цього є те, що курди не довіряють уряду Ердогана", – підкреслила Байсал. Ця взаємна недовіра частково є спадщиною невдалих ініціатив минулого, а також того факту, що угода Ердогана відбувається на тлі серйозних репресій проти опозиції.

Іпек Озбей, політична коментаторка світського каналу Sözcü TV, вважає, що очевидні кроки турецького уряду щодо зближення з курдами не є ані щирими, ані перспективними. "Ми не можемо говорити про демократію в умовах, коли обрані посадові особи перебувають у в'язниці... і незалежність судової системи ставиться під сумнів", - зазначила вона.

Тільки Ердоган

З урядового табору Харун Армаган, віцеголова партії АК у закордонних справах, визнав, що турецька громадська думка залишається обережною щодо угоди з РПК, але назвав Ердогана єдиною людиною, яка може її здійснити. Він заявив Politico, що РПК досягла стадії складання зброї 10 років тому, але через зміну динаміки в Сирії, де зростала кількість союзних курдських бойовиків, вони думали, що інвестиції у війну, а не в мир, поставлять їх у більш вигідне становище. "Десять років потому вони зрозуміли, наскільки це була велика помилка", – зазначив він.

Як зазначає Politico, Ердогана справді широко розглядають як інженера курдського зближення, коли його регіональна дипломатія також користується успіхом. Президент США Дональд Трамп привітав його як головного переможця після падіння Башара Асада в Сирії, де новий уряд має міцні зв'язки з Анкарою. Ердоган намагається скористатися своїм впливом, розірвавши зв'язки між сирійськими курдськими групами і РПК.

Байсал вважає, що зміна подій у Сирії є головною причиною, чому турецький уряд розпочав свою роботу з курдами. Але Армаган наполягав на тому, що ці два процеси відрізняються один від одного. "Сирійський уряд вже закликав усі збройні угруповання приєднатися до центральної армії, і SDF [відоме сирійське курдське угруповання] підписало відповідну угоду. Це багатообіцяючі події", – зазначив Армаган.

Довічний президент

Є думка, що Ердоган, грізний політичний оператор, використовує курдський процес всередині і за межами країни, щоб продовжити своє перебування при владі, намагаючись завербувати курдських парламентарів у свій табір. Зокрема її озвучує заступник голови партійної групи DEM Сезай Темеллі. Але він обережно ставиться до ймовірних результатів, стверджуючи, що арешт мера Стамбула Імамоглу, суперника Ердогана, завдає шкоди цьому крихкому процесу і що "курдське демократичне рішення і процес демократизації Туреччини мають симбіотичний зв'язок".

Він додав, що не здивується, якщо Ердоган спробує скористатися цим процесом, щоб залишитися при владі, але зазначив, що ПСР, головна опозиційна партія Туреччини, також пообіцяла вирішити курдське питання, якщо вона переможе на наступних виборах, зазначає Politico. "Хто його не використовує? Дехто використовує rурдське питання, щоб прийти до влади, дехто, щоб залишитися при владі? – сказав Темеллі. – Але ми говоримо, що це питання може бути вирішене тільки незалежно від виборів і силових розрахунків".

Ердоган вже пробув на посаді президента три терміни. Щоб залишитися ще на один, йому, можливо, доведеться змінити конституцію. Незважаючи на підтримку Бахчелі, президентська коаліція не має достатньої більшості для конституційних змін, тому Ердоган прагне заручитися підтримкою курдських членів парламенту. Він вже почав відкрито говорити про нову конституцію, яка має замінити турецьку хартію 1980 року, що була розроблена військовим режимом після кривавого перевороту.

"Туреччина вперше в своїй історії має реальну можливість розробити свою першу цивільну конституцію. Це значна можливість для всіх нас побудувати більш процвітаючу, справедливу і безпечну країну", – переконує Армаган.

Як підкреслює Politico, не всі з цим погоджуються. Дехто згадує минулі конституційні зміни за часів правління Ердогана і каже, що головною метою подальшого перегляду Основного закону, як і в минулому, буде сприяння політичним амбіціям президента. Сонер Чагаптай з Вашингтонського інституту близькосхідної політики сказав, що Ердоган діє як "паралельний комп'ютер", виконуючи протилежні політичні стратегії – розправляючись з основною опозицією і водночас звертаючись до курдів, чия підтримка необхідна йому для того, щоб залишитися на посаді і при цьому дві конкуруючі політики не наштовхуються одна на одну. "Він зробить все, щоб отримати ще один термін на посаді президента, а потім, по суті, стати президентом довічно", – сказав Чагаптай в інтерв'ю Politico.

Байсал зауважує, що не все залежить від амбіцій Ердогана. "Ердоган – політик, який має потенціал використовувати будь-яке питання для власної вигоди, і він без вагань інструменталізує курдське питання. Він, безумовно, захоче використати це для продовження свого президентства", – вважає вона. Проте, за її словами, це буде вирішувати не лише президент. Зрештою, чи відійде трагічний курдський конфлікт в Туреччині в історію і чи отримає Ердоган вигоду від цього – буде залежати значною мірою від самих курдів.

Джерело: Politico