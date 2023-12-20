Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times

Американське видання New York Times на прикладі кількох російських технологічних і торгових компаній демонструє, як росіянам вдається обходити санкції та заборони на постачання до рф технологічних товарів, зокрема чіпів. NYT зазначає, що використовуючи спеціалізовані сайти електронної комерції, таємні обхідні шляхи доставки та мережу посередників, росія отримує технологічні компоненти, необхідні їй для підтримки своєї економіки та війни в Україні.

"Після російського вторгнення в Україну, російська телекомунікаційна компанія Convex зіштовхнулася з дефіцитом американського обладнання через торгівельні обмеження, і яке було необхідне для обслуговування передачі даних спецслужб. Співробітники Convex незабаром знайшли рішення: вони легко отримали необхідне обладнання Cisco через маловідомий російський сайт електронної комерції під назвою Nag, який обійшов міжнародні торговельні обмеження, купивши американське обладнання через мережу постачальників у Китаї", – пише американська газета New York Times.

Потім інженери Convex відвідали офіс ФСБ в Єкатеринбурзі, щоб встановити обладнання. "Узгодьте з ФСБ розміщення комутатора Cisco Catalyst WS-C4948E", – написав інженер Convex 23 березня 2022 року, згідно з журналом комунікацій компанії, який є у розпорядженні New York Times.

Як наголошує видання, за 22 місяці, що минули з початку війни в Україні, росія переважно продовжувала отримувати технології, необхідні їй для підтримки своєї економіки. Після того, як експортні обмеження і корпоративні заборони спочатку призвели до перебоїв у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки і почали шукати обхідні шляхи. Майже жодну одиницю комерційного обладнання, включно з базовим телекомунікаційним обладнанням, засобами спостереження, мікросхемами для сучасних обчислювальних і збройних систем, а також безпілотниками, не було надто складно дістати.

"російська влада і компанії об'єдналися, щоб скористатися прогалинами у санкціях. Вони налагодили мережі посередників, у тому числі в Китаї, і маскували свою діяльність через підставні компанії. Вони також звернулися до країн, які зайняли нейтральну позицію в конфлікті, таких як Марокко і Туреччина, і використовували їхні порти для отримання товарів зі світових центрів виробництва технологій, які потім розміщувалися на інших суднах, що прямували до росії. Заборонені технічні продукти потім ставали доступними для купівлі у таких відомих постачальників і сайтах електронної комерції, як-от Nag", – зазначає NYT.

Гнучкість була першорядною. New York Times з посиланням на отримані документи стверджує, що у щотижневих електронних листах російські торгові чиновники ділилися порадами щодо того, через які порти передавати товари, хто торгуватиме рублями і де можна відремонтувати кораблі під російським прапором. "Якщо один постачальник припиняв продажі, вони знаходили іншого. Якщо маршрут доставки переривався, його місце займали нові", – наголошує видання.

На його думку, документи дають рідкісне уявлення про змагання, в яких російські трейдери надійно тримаються на крок попереду зусиль США, спрямованих на те, щоб відрізати їм шлях. Їхній успіх показує, наскільки важко зупинити глобальний рух комерційних технологій, піднімаючи питання про ефективність західних торговельних обмежень і про те, чи повинні технологічні гіганти краще контролювати пункти призначення своєї продукції – і чи можливо це взагалі зробити.

"Недостатньо укомплектовані урядові слідчі органи в США і Європі не можуть встигати за часто тіньовими потоками товарів", – вважає економістка Еліна Рибакова, яка вивчала питання ухилення від санкцій в Інституті міжнародної економіки Петерсона. Вона додала, що великі технологічні компанії повинні робити більше для того, щоб припинити поставки до росії. За її словами, ситуація має викликати тривогу у політиків, оскільки запроваджені санкції не працюють.

Початок чудової дружби. Обхідні шляхи для західної електроніки

Коли торік санкції проти росії набули чинності, відчув їхні наслідки і московський постачальник електроніки ProSoft, – розповідає New York Times. Представники компанії, яка продає обладнання для біометричного спостереження і технології для важкої промисловості та об'єктів критичної інфраструктури, звернулися по допомогу до торгового представництва російського уряду в Марокко.

У доданій до повідомлення електронній таблиці були перераховані сотні американських, європейських і японських мікросхем і датчиків, які були потрібні ProSoft. У той час російська економіка поглинала перші наслідки торговельних обмежень. Рубль впав, інфляція та відсоткові ставки злетіли до небес, російські банки були відрізані від великої частини світової фінансової системи, а олігархи сиділи безпорадними, їхні яхти були конфісковані.

Але російські чиновники та керівники швидко об'єдналися, щоб знайти обхідні шляхи, – наголошує NYT. Політичні лоялісти нажилися на втечі західних компаній. У Марокко торговельне представництво росії, яке опікується економічними інтересами країни за кордоном, також допомогло російським компаніям відновити свої позиції. Після того, як ProSoft звернувся по допомогу, представники торгового відомства почали діяти. Так, один російський чиновник в електронному листі у квітні 2022 року написав, що "вони перебувають в постійному контакті з генеральним директором" марокканського державного порту Танжер-Мед і що у разі заходу суден під російським прапором проблем з обслуговуванням не виникне.

До листопада 2022 року російські торгові представники в Марокко вихвалялися, що їхня "пряма підтримка" перетворила африканську країну на перевалочний хаб електроніки. Товари з Тайваню, Китаю та інших виробничих центрів розвантажувалися в Тангер-Меді, а потім перевантажувалися на інші кораблі, що прямували до росії.

"З огляду на довгостроковий характер співпраці з марокканським партнером, обсяг поставок може становити близько 10 мільйонів доларів на рік", – писали ProSoft про свою роботу торгові чиновники.

ProSoft також підтримував постачання західних технологій за допомогою маловідомої компанії, зареєстрованої в Касабланці, яка займалася переробкою металобрухту. Після початку війни компанія Invent Maroc створила новий веб-сайт і переправляла через Марокко до росії технології з обмеженим доступом, зокрема мікрочіпи від американських Texas Instruments, Intel і NXP.

Компанія Invent Maroc, якою керував Олександр Трінц, раніше не мала досвіду міжнародного експорту. Проте, згідно з торговими даними, вона постачала електроніку з Коста-Ріки, Малайзії, Тайваню, Китаю, Японії та Мексики. У телефонній розмові цього місяця пан Трінц сказав, що він займався поставками до росії в минулому. "Раніше ми працювали з росією, але зараз ми не можемо", – сказав він.

Аналіз пропозицій ProSoft виявив майже 300 продуктів, що містять чіпи Intel, а також компоненти виробництва Nvidia і оптимізований для штучного інтелекту комп'ютерний чіп, розроблений компанією Google. Хоча незрозуміло, як в кінцевому підсумку використовувався імпорт, американські чіпи були виявлені на російських ракетах і безпілотниках.

Як зазначає New York Times, у жовтні 2022 року російські торгові чиновники заявили, що створили 20 операторів у порту Тангер-Мед для "оперативного здійснення" логістики завантаження вантажів на "фідерні" судна, які в кінцевому підсумку прямують до росії. В іншому звіті зазначається, що порти Туреччини, члена НАТО, приймають оплату в рублях.

"Санкційні обмеження були успішно подолані", – йдеться в одному з урядових звітів про турецький торговельний маршрут у березні цього року.

Клікай і купуй. Підсанкційний товар за доступними цінами

NYT зауважує, що на маловідомих російських сайтах електронної комерції, таких як Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution і 4Telecom, виставлені на продаж складні технології найбільших американських і європейських телекомунікаційних виробників, таких як Cisco, HP, Juniper, Ericsson і Nokia.

Багато з цих майданчиків вільно продавали західні технології протягом десятиліть, але через війну перебудували свої ланцюжки поставок. Відтоді ці платформи отримали з Китаю високотехнологічної продукції на сотні мільйонів доларів.

Китай і Гонконг поставили 85% напівпровідників, імпортованих до росії з березня 2022 року по вересень 2023 року, порівняно з 27% до конфлікту, згідно з даними некомерційної організації Silverado Policy Accelerator, яка вивчає російські торговельні шляхи.

Компанія Nag, яка продає обладнання регіональним телекомунікаційним компаніям і підрядникам зі спостереження, є однією з найбільших платформ. Згідно з торговими даними, з початку війни вона купила через посередників американської технологічної продукції з обмеженим доступом на суму близько 100 мільйонів доларів. Загалом цього року вона імпортувала з Китаю обладнання на 150 мільйонів доларів. Засоби зв'язку, які нібито заборонені для постачання в росію, легко доступні на її сайті, відфільтровані за ціною, типом і кількістю продукції.

Співробітники Nag розповідали про логістичні проблеми, які спричинили міжнародні санкції, згідно з внутрішніми комунікаціями. У травні 2022 року співробітник Nag написав російському клієнту, що "стара транзитна система закінчилася", що призвело до затримки доставки обладнання Juniper вартістю 20 тисяч доларів. Через місяць Nag повідомив, що проблему вирішено і що обладнання прибуде в найближчі місяці.

Як зазначає New York Times, також росіянам були доступні технології для побудови системи стеження і цензури в Інтернеті. російські телекомунікаційні оператори за законом зобов'язані надавати дані про комунікації клієнтів службам безпеки, а це означає, що вони повинні купувати спеціалізоване обладнання, яке надсилає інформацію урядовим агентам. На дошках оголошень Nag, які зараз доступні лише з території росії, інженери публікували технічні поради, як зробити так, щоб системи працювали відповідно до специфікацій ФСБ.

Ericsson, Juniper, Nokia та IBM заявили, що будь-який імпорт до росії здійснювався без їхньої згоди. Компанія OCS Distribution заявила, що "не продає продукцію, яка порушує міжнародні санкції та обмеження", і що будь-яка подібна техніка, зазначена на її веб-сайті для придбання, була там, тому що він перебував на капітальному ремонті. HP, 3Logic Distribution і 4Telecom не відповіли на запити про коментарі.

New York Times зазначає, що мережа компаній і брендів, якими керує Nag, у Казахстані, Узбекистані та Об'єднаних Арабських Еміратах також допомагає приховувати поставки санкційних технологій. Загалом, за минулий рік Nag привезла в росію обладнання Cisco на суму майже 10 мільйонів доларів і близько 1 мільйона доларів продукції Nokia та Intel.

Згідно з документами Convex, в офісах ФСБ в Єкатеринбурзі обладнання Cisco, встановлене інженерами Convex, стояло поряд з маршрутизаторами Juniper. Менш ніж через рік західні технології були настільки доступними, що інженери Convex могли робити покупки.

Під час цьогорічної розмови у внутрішній системі обміну повідомленнями Convex інженери зосередилися на новому постачальнику, якого вони "помітили". Цей постачальник, що працював під назвою sale-server.ru, мав у своєму арсеналі безліч технологій з обмеженим доступом від HP, IBM та інших виробників. Що ще важливіше, ціна була правильною. "Дешевше, ніж у Nag", – написав один із співробітників Convex.

Джерело: New York Times