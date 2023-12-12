Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов’язання та обіцянки?

Впливові західні ЗМІ прогнозують результати візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Хоча є всі сподівання, що цей візит зрушить з місця питання України в Конгресі, але передані виданнями настрої в західних столицях не додають оптимізму. Схоже, що посадовці і військові все менше схильні надавати суттєву допомогу Україні у війні з росією. Чому Захід копає сам собі яму та не прислухається до власних експертів і аналітиків, які переконують, що ключ до успіху у протистоянні з Китаєм та росією лежить в допомозі Україні? Це питання поки залишається риторичним.

Місія Зеленського у Вашингтоні. Не дозволити політиці США зрадити Україну

Британський The Economist нагадує, що у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський був захоплено зустрінутий під час виступу на спільному засіданні Конгресу. "Всупереч усім похмурим і приреченим сценаріям, Україна не впала", – заявив він під оплески та овації стоячи. Але як довго Україна зможе протриматися? Рік потому, 12 грудня, зазначає видання, Зеленський здійснює чергову поїздку до Вашингтона, але сум повертається.

Президент Джо Байден попередив, що гроші на військову та економічну допомогу Україні майже закінчилися. Пакети озброєнь для України вже скорочуються. Але скільки б Байден не попереджав, що світовий порядок і безпека Америки залежать від підтримки України, зауважує The Economist, з вересня він не зміг переконати Конгрес надати більше коштів.

За твердженням видання, у Білому домі сподіваються, що особиста харизма Зеленського зможе розблокувати ситуацію. The Economist наголошує, що друзі України доволі пригнічені, адже те, що мало б бути двопартійною місією на підтримку демократії, яка перебуває у стані війни, стало заручником глибокої партійної боротьби: республіканці наполягають на тому, що допомога Україні залежить від посилення правил надання притулку в США та захисту південного кордону Америки.

Американська Washington Post зазначила, що Президент України Володимир Зеленський у понеділок застеріг Сполучені Штати, щоб не дозволити політиці "зрадити" його армію у війні з росією. На думку видання Зеленський спробує дати поштовх переговорам на Капітолійському пагорбі про надання подальшої підтримки його країні.

Як прогнозує видання, Зеленський обґрунтує необхідність допомоги у своїх виступах перед сенаторами та на зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу.

Коли вільний світ вагається — диктатори святкують. Аргументи Зеленського та демонстрація Байдена

Washington Post повідомляє, що Зеленський заявив перед аудиторією американських та іноземних військовослужбовців у Національному університеті оборони у Вашингтоні, що шанси України на перемогу висять на волосині, і стверджував, що відмова Сполучених Штатів від України призведе до того, що путін та інші диктатори будуть святкувати перемогу.

"Коли вільний світ вагається — саме тоді диктатори святкують. ... Якщо когось і надихають невирішені питання на Капітолійському пагорбі, то лише путіна та його хвору кліку. Дуже важливо, щоб політика навіть не намагалася зрадити солдата. Так само, як зброя необхідна для захисту, свобода завжди вимагає єдності", – цитує слова Зеленського WP.

Натомість New York Times цитує Байдена, який минулого тижня заявив: "Ми не можемо дозволити путіну перемогти. Це в наших величезних національних інтересах і в міжнародних інтересах усіх наших друзів. Будь-які перебої в нашій здатності постачати Україну, безумовно, посилюють позиції путіна".

Британський The Economist своєю чергою нагадує, що Байден запросив Зеленського до Вашингтона, "щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення росії". Видання наголошує, що в Білому домі знають, що в цьому випадку влада в руках Конгресу, чия прихильність до України є більш хиткою, ніж будь-коли – особливо зараз, коли прихильники політики "Америка понад усе" (MAGA), які критично ставляться до України, натхненні перспективою перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. "В інтересах Америки визнати, що Україні доведеться поступитися деякими територіями росіянам", – заявив один із сенаторів-трампістів Джей Д. Венс.

Важливість нової допомоги Україні. Хто винен

Washington Post наголошує, що запропонований президентом Байденом додатковий пакет допомоги у розмірі 110,5 мільярдів доларів, який включає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та укріплення американо-мексиканського кордону, навряд чи буде ухвалений до того, як Конгрес піде на канікули. Видання нагадує, що законодавці вже кілька тижнів торгуються щодо змін в імміграційній політиці, які багато республіканців хочуть отримати в обмін на додаткове фінансування для України. Деякі демократи, тим часом, відкинули передумови переговорів, заявивши, що ускладнення отримання притулку не вирішить проблем на південному кордоні.

"Нам абсолютно необхідно отримати додаткове фінансування для підтримки України в майбутньому", – заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі журналістам у понеділок. Він додав, що адміністрація надішле Україні допомогу у сфері безпеки до кінця року.

"Це питання життя і смерті для України. Час має вирішальне значення: таке послання", – цитує WP одного з радників Зеленського, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні переговори з високопоставленими американськими законодавцями і чиновниками адміністрації.

The Economist зі свого боку зауважує, що високопосадовці Зеленського висловлюють упевненість, чи, можливо, просто надію, що гроші будуть виділені, якщо не до того, як Конгрес розійдеться на різдвяні канікули, то на початку нового року. Але конгресмени, які беруть участь у переговорах, зазначає британське видання, кажуть, що затримка зробить досягнення угоди ще складнішим через передвиборчі амбіції, побоювання відвернути виборців витратами на зовнішні війни та необхідність ухвалити законопроекти про видатки, щоб уникнути закриття федерального уряду.

Окрім спроб завоювати прихильність республіканців, – зауважує Washington Post, – Зеленський також планує звернутися до Байдена з проханням про передачу Україні нових і більш потужних озброєнь. Зеленський має намір підкреслити, що відмова від подальшого фінансування війни в Україні зіграє на руку путіну і посилить його тиск на Україну, щоб вона капітулювала і врегулювала конфлікт на російських умовах. Україна побоюється, що подальші затримки можуть також заохотити росію здійснити більш агресивні напади на українські війська в найближчі дні.

За словами радника, пише Washington Post, Зеленський намагатиметься розвіяти будь-які занепокоєння республіканців щодо того, як будуть витрачатися кошти США, і він не буде втручатися в питання імміграції або кордону, через які допомога була відкладена.

Washington Post зауважує, що третій візит Зеленського на Капітолійський пагорб відбувається в той час, коли законодавці мають лише кілька днів на переговори щодо складної імміграційної угоди, перш ніж вони поїдуть з міста на канікули – мета, яку, за словами одного з головних учасників переговорів, вони не досягнуть.

"На знак доброї волі демократи продовжуватимуть спроби" досягти угоди, заявив у понеділок лідер сенатської більшості Чарльз Шумер. За його словами, провина лежить на республіканцях, які повинні показати, що вони готові до поміркованості. Лідери контрольованої Республіканською партією Палати представників чітко дали зрозуміти, що вони не планують затримуватися і чекати, поки сенатори укладуть угоду.

Нова стратегія у війні: США та Україна. Ставки величезні

New York Times наголошує, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у критичний момент як на полі бою, так і на Капітолійському пагорбі. За твердженням видання, американські та українські військові лідери шукають нову стратегію, яку вони можуть почати реалізовувати на початку наступного року, щоб відновити успіхи Києва і продемонструвати підтримку війни України проти росії.

Як зазначає видання, поштовх до нового підходу з'явився після того, як багатомісячний контрнаступ України не досягнув своєї мети – відвоювати територію.

За словами NYT, російські військові після поразок 2022 року почали відновлювати свою міць. Москва тепер має більше військ, боєприпасів і ракет, а також збільшила свою вогневу перевагу за допомогою флоту бойових безпілотників, багато з яких, за словами американських чиновників, постачає Іран.

Сполучені Штати посилюють особисті військові консультації, які вони надають Україні, відправивши до Києва тризіркового генерала. Американські та українські військові кажуть, що сподіваються виробити деталі нової стратегії наступного місяця під час серії військових навчань, які відбудуться у німецькому Вісбадені.

Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, окопуванні та нарощуванні запасів і сил протягом року. Українці хочуть перейти в наступ, або на землі, або за допомогою дальніх ударів, сподіваючись привернути увагу світу.

Ставки величезні. Американські посадовці кажуть, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Представники адміністрації стверджують, що путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи на його нещодавні заяви про те, що якщо в Україні закінчаться боєприпаси, надані НАТО, росія переможе за лічені дні.

New York Times з посиланням на американських посадовців стверджує, що українські лідери не усвідомлюють, наскільки під загрозою знаходиться подальше фінансування війни з боку США. На думку цих посадовців, українські генерали і високопоставлені цивільні чиновники мають нереалістичні очікування щодо того, що Сполучені Штати будуть постачати. Вони просять мільйони артилерійських снарядів, наприклад, із західних запасів, яких не існує. Американські посадовці кажуть, що Україні доведеться боротися з обмеженим бюджетом.

Деякі американські військові хочуть, щоб Україна дотримувалася стратегії "утримувати і розбудовувати" – зосередитися на утриманні території, яку вона має, і розбудові своєї здатності виробляти зброю протягом 2024 року. Сполучені Штати вважають, що ця стратегія підвищить самодостатність України і забезпечить Києву можливість дати відсіч будь-якій новій російській агресії.

Мета полягає в тому, – пише New York Times, – щоб створити достатньо реальну загрозу, щоб росія могла розглянути можливість участі в змістовних переговорах наприкінці наступного року або в 2025 році.

Водночас українські посадовці вивчають стратегії, що ґрунтуються на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають креативні способи вивести росію з рівноваги за допомогою атак на збройові заводи, склади озброєння і залізничні шляхи для перевезення боєприпасів, а також здобути символічні перемоги. Один український колишній високопоставлений військовий сказав, що новий план допрацьовується і є "дуже сміливим".

Американські чиновники кажуть, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік, найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли тисячі молодих людей загинули, а лінії фронту змінилися дуже мало.

Контрнаступ 2023 року був побудований на переробці української армії за образом і подобою американської. За словами критиків, це був підхід, який Сполучені Штати випробували у В'єтнамі, Іраку та Афганістані, і як наголошує видання, здебільшого невдало.

Але, на думку NYT, є деякі ознаки компромісу. Американські високопосадовці заявили, що вони відкриті до деяких нових ідей України. За їхніми словами, глибокі удари України по Криму цієї осені виявилися болючими для росії і стали світлою плямою у невдалому контрнаступі. Американські стратеги вважають, що українці можуть розвинути цей успіх наступного року, навіть якщо значна частина їхньої енергії буде витрачена на відновлення своїх сил.

У штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі у Вісбадені, вищі американські військові керівники, в тому числі генерал Каволі і генерал Агуто, зустрілися минулого тижня з двома українськими високопосадовцями, щоб обговорити основні напрямки стратегії на наступний рік.

Ані американські, ані українські посадовці, – стверджує NYT, – не розголошують деталей розмов або нового плану. Але якою б не була остаточна домовленість, зміна динаміки є критично важливою. Чим довше війна сприйматиметься як патова, тим важче буде отримати додаткове американське фінансування, кажуть аналітики.

Здобуття кількох стратегічних і символічних перемог та одночасно зміцнивши свою оборону і наростивши власну спроможність виробляти більше озброєнь, може бути достатнім, щоб зміцнити позиції України, коли заклики до мирних переговорів з метою припинення війни неминуче відновляться.

Американські посадовці намагаються підготувати українців до наступного року, кажучи їм, що будь-яка допомога, яку схвалить Конгрес, навряд чи зрівняється з тим фінансуванням, яке Вашингтон надавав у перші два роки війни, – вважає NYT.

Джерела: New York Times, The Economist та Washington Post