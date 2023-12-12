Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас

Позаштатна наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики, офіцерка військової розвідки США Челс Міхта нагадує про зростаючу загрозу російсько-китайського альянсу проти США та Заходу, особливо якщо він перетвориться на стійкий військовий пакт. А США поки не готові протистояти цьому союзу. Тим часом, Едвард Лукас написав за Захід саркастичний лист до України, в якому фактично змальовує всю нерішучість, повільність та небажання союзників вчасно допомагати Україні перемогти росію у війні.

Зручний антиамериканський альянс росії та Китаю загрожує перетворитися на щось набагато більш тривожне. США не готові відповісти на цю загрозу – Челс Міхта

Багато хто попереджав про розвиток китайсько-російської осі після того, як країни оголосили про партнерство "без обмежень" минулого року, саме тоді, коли путін був готовий розпочати повномасштабну війну проти України.

Дехто включно з путіним заперечує будь-які наміри створити військовий альянс, навіть попри те, що обидві країни оголосили про тісніші військові зв'язки.

Було б сміливо, на межі з дурістю, повірити йому на слово. Світ зараз є більш небезпечним місцем, ніж він був минулого року, і він був більш небезпечним минулого року, ніж у 2021 році.

Війна, що триває в Україні, в поєднанні з поглибленням конфлікту на Близькому Сході, з можливими серйозними наслідками для потоку світової торгівлі через єменську протоку Баб-ель-Мандеб, є досить серйозними. У разі нападу (або навіть блокади) на Тайвань, США зіткнуться з перспективою кризи на трьох фронтах, де рушійною силою розвитку подій будуть Китай, росія та Іран.

Ці три країни, разом з Північною Кореєю, виступають проти світового порядку, який США та їхні демократичні союзники встановили 80 років тому. Цей порядок дозволив США перемогти в Холодній війні і керувати глобальною системою протягом останніх 30 років. Партнерство без обмежень між росією і Китаєм має в своїй основі рішучість демонтувати існуючий світовий порядок, орієнтований на США.

Цей зародковий альянс розвивався в той час, коли США були зосереджені на зовсім іншій загрозі – глобальному тероризмі після терактів 11 вересня. Адміністрації США втратили фокус на суперництві великих держав і замість цього намагалися усунути загрозу тероризму шляхом переформатування ключових близькосхідних режимів. Це коштувало надзвичайно дорого і принесло мало обіцяних результатів.

Значно серйознішим є те, що глобальна війна з тероризмом (GWOT) реструктуризувала армію для проведення закордонних надзвичайних операцій і скоротила оборонно-промислову базу до такої міри, що тепер ми не можемо забезпечити таку кількість зброї, яка потрібна для ведення великої війни проти рівносильного конкурента. А електорат США зараз глибоко втомився від іноземного військового втручання.

Китайсько-російський альянс дуже відрізняється від американського. У них мало спільних позитивних цінностей чи культурних засад. Натомість це об'єднання авторитарних держав зі спільною метою протистояти Сполученим Штатам та їхнім союзникам. Пекін і Москва бачать себе єдиними у цивілізаційній боротьбі проти Заходу.

Немає сумнівів у їхній ворожості та єдності цілей, але є питання, чи перетвориться китайсько-російська політична та економічна вісь на жорсткий військовий пакт, і якщо так, то як швидко.

У липні військово-морські сили росії та Китаю провели спільні військові навчання в Японському морі. Хоча китайська державна газета Global Times заявила, що навчання "Північ/Взаємодія-2023" стали першими, коли російський флот і військово-повітряні сили взяли участь у спільних навчаннях під керівництвом китайського флоту, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень PLAN, минулого року росія і Китай провели п'ять або більше військових навчань в Японському і Східно-Китайському морях.

Є ще дещо, що викликає занепокоєння. росія володіє деякими високими військовими технологіями. Якщо вона поділиться ними з Китаєм (а зараз є ознаки того, що вона це робить), це змінить баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше, ніж очікували більшість аналітиків, особливо якщо Китай отримає доступ до військово-морських технологій для своїх швидко зростаючих морських сил.

У ключових сферах оборонних технологій Москва може багато чого запропонувати Пекіну, і в міру того як путін стає все більш залежним від Сі в плані політичної і економічної підтримки, ці технології, особливо гіперзвукові і силові установки ударних підводних човнів, можуть допомогти Народно-визвольній армії Китаю і Військово-морським силам зробити стрибок у ключових сферах, в яких вони наразі відчувають дефіцит.

Те ж саме можна сказати і про оперативний і тактичний досвід, який вони можуть отримати один від одного, заклавши основу для певного рівня оперативної сумісності, якого раніше не існувало. Справедливо припустити, що в рамках їхнього "партнерства без обмежень" військово-морські навчання, подібні до тих, що відбулися на початку цього року, є лише початком поглиблення співпраці між двома країнами у військовій сфері.

Відбулося також значне розширення російсько-китайських економічних зв'язків, причому не лише в частині закупівель Китаєм російських енергоносіїв, а й у плані збільшення присутності Китаю на російському ринку, замінивши ключові західні компанії, які пішли з нього через санкції.

Наприклад, Great Wall Motor зараз є другим за величиною продавцем нових автомобілів у росії, поступаючись лише Lada, виробленій АвтоВАЗом. У вересні китайські та російські міністри закликали до розширення транскордонних зв'язків і поглиблення взаємної торгівлі та інвестиційної співпраці.

Розширення транскордонної торгівлі між двома країнами є особливо важливим, оскільки як російський Далекий Схід, що межує з Китаєм, так і Північна Корея швидко стають критично важливими зонами регіональної торгівлі. Китайські державні ЗМІ нещодавно повідомили про заплановане розширення імпорту зерна з росії, оголосивши про будівництво зернового коридору, що з'єднає росію з Хейлунцзяном, північно-східною житницею Китаю.

Офіційна заява полягає в тому, що коридор зміцнить продовольчу безпеку Китаю, а Сі особисто підкреслює зростаючу важливість північної осі для економіки.

У росії і Китаю є вагомі причини для прискорення співпраці. Економічні та демографічні тенденції не сприяють жодній з диктатур. Війна в Україні пробудила більшу частину Заходу до усвідомлення екзистенційної загрози, яку китайсько-російський альянс становить для вільного світу.

Теракт Хамасу проти Ізраїлю 7 жовтня і подальша ізраїльська відплата в Газі фактично ознаменували розширення фронту протистояння великих держав і – якщо до боротьби приєднається Хезболла або інші підтримувані Іраном угруповання – загрожують розпалити більш масштабну війну на Близькому Сході і за його межами.

В крайньому випадку, це може перетворити десятирічне протистояння між Сполученими Штатами та Іраном на повномасштабний кінетичний конфлікт, в результаті якого Вашингтон посилить свою допомогу і підтримку Ізраїлю.

Атака Хамасу нарешті показала навіть найбільш скептично налаштованим американським політикам, що існує більша загроза, яка розгортається на різних театрах у світі.

Повномасштабний китайсько-російський альянс створить для Сполучених Штатів загрозу, яка не порівнянна з жодною, з якою вони стикалися після закінчення холодної війни.

Америці не бракує ресурсів, але їй потрібна ясність мети, подібна до тієї, яку вона мала за часів холодної війни, особливо коли йдеться про військову загрозу. Вашингтон повинен пояснити, що стоїть на кону в разі перемоги росії в Україні, а також у разі розширення війни на Близькому Сході.

Ресурси Сполучених Штатів виснажуються через множення регіональних криз, у той час як вони намагаються досягти національного консенсусу щодо того, як відновити свою армію після двох десятиліть боротьби з повстанцями і закордонних надзвичайних операцій, які зменшили чисельність збройних сил і змістили акцент з бойових дій армія-проти-армії.

Американський народ є напрочуд непохитним у питаннях національної безпеки. Як показало нещодавнє масштабне опитування, близько двох третин підтримують спрямовані назовні пріоритети оборони і національної безпеки.

Не потрібно багато зусиль від лідерів і двопартійних зусиль, щоб згуртувати націю навколо чіткої відповіді на цю нову епоху конкуренції великих держав. Тоді китайсько-російський виклик зіткнеться з набагато більш грізною відповіддю з боку Сполучених Штатів і їхніх союзників.

Захід до України: вибачте. Обіцянки підтримки звучали щиро, але насправді були порожніми – Едвард Лукас

Від: ЄС, НАТО, західних урядів

Кому: Українцям та їхнім лідерам

Дата: Літо 2022 року.

Дорогі українці!

Ми дуже раді, що ви змогли протистояти первинному повномасштабному вторгненню з боку росії. Тепер ми захоплені вашим героїзмом і хочемо бути вашими друзями. Це змушує нас відчувати себе хоробрими, гламурними та важливими. Ми приїдемо до Києва на фотосесії – хто на вулиці в бронежилеті, хто в бомбосховищі, якщо ваша ласка – і пообіцяємо економічну, дипломатичну та військову підтримку. Але, будь ласка, поводьтеся з нами як з дітьми, а не як з дорослими.

Перша проблема полягає в тому, що ми можемо думати лише про одну річ одночасно, і то досить коротко. Рано чи пізно ви нам набриднете, і ми відволічемося на щось інше, найімовірніше, на Близький Схід, але також і на Китай. Внутрішній календар також захоплює наш розумовий простір. Вибори вимагають внутрішнього фокусу. А ще Різдво. Це час для хороших новин, а не для поганих. Очікувано, що це вичерпає нашу увагу.

Будь ласка, пам'ятайте, що наші апетити до наративу ґрунтуються на Голлівуді, а не на історії. Ми любимо підтримувати переможців. Ми будемо говорити про ваші шанси на перемогу, тому що так легше продавати війну нашим виборцям. На жаль, це також ускладнить пояснення невдач. А ніхто не любить невдах. Тому, будь ласка, слідкуйте за сюжетом і якнайшвидше забезпечте геппі-енд. Ми занепадемо духом задовго до вас, а потім будемо звинувачувати вас у тому, що ви недостатньо швидко перемогли.

Ми не можемо допомогти вам більше, ніж говоримо. Ми надішлемо вам багато спорядження на ранньому етапі. Більшість його зламається, тому що ми не надамо запчастини вчасно або взагалі не надамо їх. Значна частина буде несумісною з іншими системами, які ви використовуєте. Якщо ви висунете особливі вимоги, ми скажемо вам, щоб ви не були занадто вимогливими. Якщо ви скаржитиметеся, ми скажемо, що з вами важко. Якщо ви зношуєте спорядження в бою, ми будемо бурчати, що ви недостатньо треновані. Якщо ви випустите багато снарядів по росіянах, ми скажемо, що це ваша провина, що в майбутньому їх не вистачатиме.

Наші економіки, разом узяті, в тридцять разів більші за російську. Але ми не будемо докладати зусиль, щоб допомогти вам перемогти. Ми будемо жорстко дотримуватись правил мирного часу в усьому – від виробництва боєприпасів до логістики. Ми також накладемо на росію санкції, які легко обійти, які дадуть нам кілька гучних жертв, але не завдадуть серйозної шкоди нікому (окрім, звичайно, вас, як жертви кремлівської військової машини).

Ми поставимо наші внутрішні інтереси вище за вашу безпеку. У Сполучених Штатах республіканці в Конгресі будуть більше турбуватися про те, щоб набрати більше балів за адміністрацію Байдена, ніж про те, щоб проголосувати за гроші і зброю, які вам потрібні. Німеччина, пообіцявши Zeitenwende, що змінить правила гри, дійсно зробить це, але в негативному форматі: фіскальна і політична криза зробить європейського економічного гіганта скаліченим і неактуальним. Коротше кажучи, ми зробимо все, щоб допомогти вам, якщо це не буде коштувати серйозних політичних, економічних чи ментальних втрат.

Ми будемо застосовувати до вас жорсткі подвійні стандарти. Будь-які недоліки, пов'язані з корупцією, свободою ЗМІ чи інституційною слабкістю, викликатимуть слушні зауваження. Але не критикуйте нас ні за що. Це невдячна справа.

Ми, звісно, будемо відзначати ваші перемоги. Але ваші поразки – це ваша провина.

Щасти вам, і дайте нам знати, коли ви будете наступного разу в Берліні, Брюсселі, Лондоні чи Вашингтоні. Буде здорово надолужити згаяне.

З найкращими побажаннями,

Захід.

P.S. Прийміть наші найглибші співчуття у зв'язку з вашими теперішніми та майбутніми втратами. Наші думки і молитви з вами.

Джерела: Челс Міхта та Едвард Лукас