"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив виданню Washington Post, що для того, щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше кожного виду зброї. І він наполягає, що ці ресурси необхідні вже зараз.

Залужний також наголосив, що західні країни ніколи б не розпочали подібного наступу без переваги у повітрі. Але деякі їхні представники чомусь очікують від України швидкого відвоювання території у окупантів. Натомість обіцяні Україні винищувачі F-16 американського виробництва навряд чи будуть надані раніше осені. І це – в кращому випадку.

Не оминув головком ЗСУ і проблеми наявності артилерійських боєприпасів. Він наголосив, що українські війська мали б щонайменше паритет із росіянами, але через обмеженість ресурсів противник іноді переважає вдесятеро.

Залужний доволі жорстко відповів тим, хто на Заході "очікує" швидшого просування українського контрнаступу. Він сказав, що його "бісять" такі коментарі. За його словами, українські війська щодня просуваються вперед – навіть якщо це лише 500 метрів.

Він наголосив: контрнаступ ЗСУ – це не шоу, на яке дивиться весь світ. Адже кожен день, кожен метр дається кров'ю. І підкреслив, що навіть без повного забезпечення армії плани виконуються. Хай і не так швидко, як би цього хотілося деяким "спостерігачам".

Washington Post зазначає, що Залужному щодня доводиться шукати відповідь на питання: коли західні партнери нададуть України потрібну зброю – зокрема, більше боєприпасів і винищувачів F-16? І як можна очікувати, що він впорається з роботою без них?

Залужний сказав американському виданню, що по кілька разів на тиждень спілкується з начальником об'єднаних штабів США Марком Міллі, з яким ділиться своїми побоюваннями. І впевнений, що той може допомогти позбутися цих "турбот". За словами Залужного, в нього є домовленість про зв'язок з Міллі 24/7.

Український головком розуміє, що не Міллі вирішує, чи отримає Україна літаки, чи ні. Втім, наголошує: поки це рішення приймається, щодня гине багато людей – надто багато, і саме через зволікання.

Стосовно західних танків, то Залужний визнав, що кілька з них знищено під час "дебюту" на полі бою. Втім, за словами генерала, Україна отримала ці танки не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості.

Він також поставив риторичне запитання журналістам Washington Post: "Якій доктрині повинна слідувати Україна при здійсненні контрнаступу?" Зазначивши, що доктрина НАТО закликає до переваги в повітрі перед початком наземних глибоко проникаючих операцій. І висловив здивування словами західних посадовців і аналітиків, які говорять українцям, мовляв, "у вас є танки, у вас є гармати, у вас є бойові машини, тому ви можете це зробити". Чи це доктрина НАТО?

Залужний зауважив в інтерв’ю, що кількість літаків НАТО, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують українські позиції. Тож виникає питання: чому не можна взяти хоча б третину звідти і перекинути в Україну? При цьому, ніхто не очікує, що завтра "ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків". Буде достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні та іншого шляху немає.

"росіяни використовують авіацію іншого покоління... Це якби ми зараз пішли в наступ із луками і стрілами, і всі б сказали: "Ви здуріли?" Але на питання про літаки всі говорять: "ні, ні", – підкреслив Залужний.

Український головком також зазначив виданню, що "заколот" Прігожина жодним чином не змінив ситуації на полі бою, оскільки "ваґнерівці" відійшли з лінії фронту ще місяць тому, коли захопили Бахмут. За словами Залужного, ЗСУ не відчули, що їхня оборона десь ослабла абощо.

На його думку, всі ці сигнали про застосування ядерної зброї чи теракти жодним чином не впливають на рішучість українських Збройних сил і не зупиняють їх. Залужний риторично запитує: "То що ж нам, просто опустити руки через ці сигнали?"