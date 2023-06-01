Джулія Девіс у традиційному огляді російської пропаганди звертає увагу на певні нотки приреченості в словах окремих спікерів на російських ток-шоу, в той час як ведучі намагаються заряджати аудиторію "на перемогу". Одні критики вважають, що таких перемог, як у безлюдному Бахмуті не треба нікому, а інші питають росіян, чи готові вони до того, щоб всі їхні сини загинули в окопах.

Комунікаційні проблеми кремля призводять до незручних моментів і палких сутичок між найбільшими зірками російського державного телебачення.

Схоже, що навіть найзатятіші прокремлівські пропагандисти все ще намагаються пояснити туманну мету владіміра путіна щодо "демілітаризації та денацифікації України" більш ніж через рік після вторгнення.

У той час як російські військові зусилля на місцях пробуксовують і спотикаються, путінські балакуни намагаються прийти до єдиної думки про те, як насправді має виглядати "російська перемога", в результаті чого державне телебачення переповнене суперечками і протиріччями.

У понеділковому ефірі популярного ток-шоу "Місце зустрічі" жоден з учасників дискусії не мав чіткого уявлення про кінцеві цілі Москви у війні, а тим більше про те, як вони можуть бути досягнуті.

"За останній рік і два місяці, що минули з початку спецоперації, я десятки разів об'їздив всю країну... І щоразу мене запитують: "Чому так довго, чому не діють більш рішуче? Грубо кажучи, чому ми не знищуємо їх, як щурів?" – сказав ведучий Андрій Норкін.

Не минуло багато часу, як цей коментар повернуся Норкіну бумерангом.

"Знаєте, коли ви говорите, що ваша аудиторія, ваші глядачі запитують вас, чому ми не жорсткіші, чому ми не знищуємо їх усіх, як щурів, я б відповів їм запитанням, – сказав політолог Віктор Олєвіч, звертаючись до ведучого. – Ви готові до того, що всі ваші діти будуть гинути, щоб їх розтерзали в окопах? Ви хочете, щоб всі вони там опинилися?"

Норкін, який виглядав виснаженим, огризнувся у відповідь: "Вони ставлять це питання, тому що не хочуть цього... Хто казав бомбити, бомбити і ще раз бомбити?" – натякнув Норкін на попередні коментарі Олєвіча.

Експерт, у свою чергу, просто зробив висновок, що його попередні висловлювання про бомбардування України "вже не актуальні, тому що росія зараз не має ресурсів для встановлення контролю над Україною і не отримає їх у найближчому майбутньому".

Це була не єдина суперечлива теза в ефірі.

У воістину оруелівському прояві двомовності депутат Державної думи Алєксандр Казаков заявив, що війна повинна закінчитися лише повною перемогою росії. "Я за мир, я проти війни. Я за мир після нашої перемоги", – сказав він.

Коли його запитали, що саме він розуміє під перемогою, він поринув у фантазії. "Ми виходимо до кордонів НАТО, або нашими військовими, або дипломатичними зусиллями, Україна зникає з політичної карти, – сказав Казаков. – В результаті цього Сполучені Штати забираються з Євразії, і разом з Китаєм, Індією та іншими провідними країнами на цьому континенті ми будемо встановлювати свої власні правила".

Богдан Бєзпалько, член Ради з міжнаціональних відносин при кремлі, яка діє як консультативний комітет при путіні, дав набагато більш пряме визначення російської перемоги. Він описав її просто як "знищення української державності".

Співведучий Іван Трушкін категорично відкинув відповіді своїх гостей, висміявши їх як "заклик до капітуляції", а потім запропонував власне, до болю розмите уявлення про те, коли москва може офіційно заявити про свою перемогу. Перемога кремля, за його словами, була б "усуненням загрози... Як би це не виглядало, чи то досягнення певних кордонів, чи то підписання якоїсь угоди, ми повинні перестати відчувати екзистенційну загрозу для нашої нації. Це було б перемогою".

Подібні розмови відбуваються на всіх російських "новинних" каналах, що фінансуються державою.

Раніше цього місяця депутат Держдуми Андрєй Гурульов розкритикував експерта Дмітрія Абзалова за те, що той визнав своє небажання загинути в ядерній війні і наполягав на якнайшвидшому завершенні російської "операції".

У понеділковому ефірі також відбувся рідкісний момент брутальної чесності на російському державному телебаченні, коли один з учасників дискусії запропонував особливо похмуре пророцтво про кінець гри путіна. "Як би виглядала перемога? Ми можемо побачити це, подивившись на Бахмут, місто, де раніше жило 70 000 людей, з дітьми та дитячими садочками. Його просто стерли з лиця землі. Всі, хто міг звідти втекти, так і зробили", – сказав колишній депутат Державної Думи Боріс Надєждін, виглядаючи роздратованим.

"Якщо перемога – це завоювання руїн без людей, то я не знаю, кому потрібна така перемога... У деяких російських містах вже закінчуються люди, – додав він. – Чим швидше закінчиться цей жах, тим краще буде і для українців, і для росіян".

Джерело: The Daily Beast