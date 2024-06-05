НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс

Після того, як із видавництва та американського журналу National Interest вигнали багаторічних керівників-агентів кремля, у ньому все частіше і голосніше звучать заклики до підтримки України у війні з росією. Нещодавня стаття Енн Пірс доволі відверто і жорстко вимальовує позицію НАТО щодо України та закликає всіма силами і способами дати Україні все, що їй потрібно, щоби вже і зараз вона могла перемогти росію. Це буде повчальним уроком для інших авторитарних правителів, які хочуть підірвати підвалини демократичного устрою Заходу і світовий порядок, заснований на правилах. Енн Пірс наголошує, що замість святкування 75-ліття, НАТО треба готуватися до війни.

Як наголошує Енн Пірс у статті в National Interest, багато часу втрачено. Багато можливостей для упередження, стримування і колективних дій було змарновано. Для НАТО настав час зупинити росію.

Чому швидкі, проривні дії є необхідними? З моральних міркувань: чи дійсно НАТО дозволить росії продовжувати кампанію геноциду в самому серці Європи? Чи щось означає "ніколи більше? З екзистенційних причин: росія загрожує не лише Україні, але й демократіям по всій Європі та за її межами. Чи готові країни НАТО ризикувати своєю безпекою і способом життя заради тимчасової відстрочки? Заради миру і стабільності. росія несе війну, хаос і травми всюди, куди б вона не прийшла. Чи буде НАТО грати на примарному компромісі з росією, коли путін завжди використовує так звані "мирні процеси" для того, щоб виграти час і прикрити нову війну і агресію? Щоб врятувати те, що залишилось від світового порядку після Другої світової війни. Вісь росія-Китай-Іран, що зміцніла, прагне до нового світового порядку, в якому домінуватимуть авторитарні режими. Чи втратить НАТО шанс надіслати цій вісі недвозначний сигнал і відкинути її назад, діючи рішуче проти росії?

Країни східного флангу розуміють нагальну необхідність зупинити росію і закликають усі країни НАТО діяти відповідно. Президент Латвії Едгар Рінкевічс попередив в інтерв'ю Sky News: "Якщо росію не зупинити, якщо вона буде виходити за рамки, випробовувати межі, в якийсь момент вона може вирішити, що НАТО несерйозно ставиться до власної оборони, і тоді ми будемо в біді". Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і президент Польщі Анджей Дуда благають країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП і допомогти Україні "прямо зараз". Каллас пояснила ВВС: "Тому що, які уроки з 1930-х і 1940-х років?" Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс нарікає на зволікання Північноатлантичного альянсу з "нарощуванням готовності" і нещодавно заявив в ефірі телеканалу X, що "включення України під парасольку колективної оборони НАТО" є "єдиним способом стримати російську агресію".

Доповідачі на заході Атлантичної ради 21 травня під назвою "Вашингтонський саміт НАТО: Україна і трансатлантична безпека в епоху маршуючих авторитаристів", в цілому погодилися, що Україна повинна бути прийнята до НАТО, і якщо не зробити це питання пріоритетним на майбутньому саміті в липні це "виглядатиме погано". Чи звернеться НАТО нарешті серйозно до страшних і зростаючих загроз, що стоять перед ним? Колишній посол Джон Гербст сказав, що замість того, щоб робити акцент на "святкуванні" 75-ї річниці НАТО, Альянс повинен прийняти "кризовий менталітет". Президентка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова додала, що "Альянс, який не спить, буде стояти на війні". Прем'єр-міністр Данії Фог Расмусен справедливо зауважив: "Поки ми вагалися, росія пішла на ескалацію. Ми повинні прокинутися".

Незважаючи на такі заклики до сильної і рішучої політики, якщо недавнє минуле є прологом, НАТО навряд чи буде діяти з жорсткістю і рішучістю, необхідною для того, щоб "зупинити росію". Отже, напередодні саміту Альянсу необхідно підкреслити, що ставки надзвичайно високі. Давайте оцінимо масштаби російської загрози для всього, за що нібито виступає вільний світ.

Агресивні війни росії не лише в Україні. росія діє безрозсудно і нахабно, нехтуючи цивілізованими нормами

Імперські війни та воєнні злочини росії, очевидно, виходять далеко за межі України. Від Чехії до Грузії та Сирії росія демонструє войовничість, жорстокі напади, тортури, депортації та зникнення цивільного населення, включно з дітьми, а також несамовиту жагу до території та панування. росія сьогодні має концентраційні табори, і росія сьогодні проводить етнічні чистки. Черкеси і кримські татари фактично колонізовані й тримаються в покорі за допомогою жорстокості та гноблення. путін успішно створив маріонеткову державу в білорусі й робить те ж саме в Сербії. У Вірменії, Азербайджані та інших країнах путін розпалює "заморожені конфлікти", які так добре йому підходять. Молдова перебуває під постійною загрозою з боку проросійської "сепаратистської провінції" Придністров'я. І, незважаючи на незламний демократичний дух грузинського народу, росія працює над тим, щоб узурпувати Грузію за допомогою "закону про іноземних агентів".

Жодна частина Європи не є вільною від російської гібридної війни. Від Балтики до Балкан росія прагне дестабілізувати демократії за допомогою дезінформації (тепер посиленої штучним інтелектом), кібератак, електронної війни та агресивних розвідувальних операцій. росія діє безрозсудно і нахабно, нехтуючи цивілізованими нормами. Нещодавно Естонія висловила протест щодо глушіння росією сигналів GPS, що небезпечно вплинуло на регіональну авіацію. Методи ГРУ (російської військової розвідки) включають саботаж, кібероперації, вбивства і підпали. За даними Financial Times, європейські спецслужби попередили, що росія "планує жорстокі диверсійні акти по всьому континенту, оскільки вона взяла курс на перманентний конфлікт із Заходом". Реакція ЄС і НАТО на все це залишається стриманою, навіть незважаючи на те, що зловмисні дії росії зростають.

росія використовує пропаганду й "активні заходи", щоб розділити американців і громадян усіх західних демократій одне проти одного, віддалити Європу від Сполучених Штатів і розколоти союзників по НАТО. росія хоче створити розколотий, цинічний Захід, який більше не знає, за що він виступає і чому, і якому бракує сміливості у своїх переконаннях. Що може бути кращим способом протистояти цій стратегії, ніж об'єднання союзників по НАТО в морально-демократичній рішучості, наполегливе викриття брехні путіна, відродження програм на кшталт "Голосу Америки" і проведення власних активних інформаційних операцій?

Самозаспокоєність, упередженість та інкременталізм, з якими НАТО після Холодної війни реагує на російську загрозу, підірвали довіру до Альянсу та його авторитет. Не дивно, що Польща та Естонія перебувають у передвоєнному стані. Згідно з власними звітами, НАТО має лише 5% засобів протиповітряної оборони, необхідних для захисту країн східного флангу від повномасштабної атаки. Ба більше, той факт, що росія не зіткнулася з рішучим опором Заходу тим жахам, які вона завдає Україні, і тим кошмарам, які вона несе Європі, означає, що росія відносно вільна одночасно сіяти хаос по всьому світу, що вона, безсумнівно, і робить.

Кривавий сирійський диктатор Башар аль-Асад і його союзники росія, Іран і "Хезболла" зуміли утримати ненависний сирійський режим при владі за допомогою нещадної війни і звірств, а країни НАТО та інші мало що зробили, щоб зупинити їх. Жахливо, що арабські та західні лідери, включно з адміністрацією Байдена, рухаються до "нормалізації" відносин з режимом Асада, незважаючи на те, що він продовжує геноцидну війну проти сирійського народу, а росія, Іран і "Хезболла" беруть участь у цій війні, що розширює їхню присутність і владу. На щастя, нещодавні заходи Конгресу включають нові санкції, покликані виправити частину шкоди, завданої пристосуванням Сирії та Ірану.

путін культивує ісламістських екстремістів, а також авторитаристів, експлуатуючи хаос і відчай. "Хезболла", Хамас, "Талібан", хусити... росія підтримує відносини з усіма ними доти, доки це розриває тканину і безпеку демократій і пригнічує продемократичні елементи в країнах, що розвиваються. У вересні 2023 року путін прийняв талібів для переговорів. У травні росія зробила крок до виключення Талібану зі списку терористичних організацій. Показово, що путін приймав делегацію Хамас і міністра закордонних справ Ірану незабаром після терористичної атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. У міру того, як з'являється все більше доказів, все більше аналітиків погоджуються з оцінкою Марка Тота і Джона Світа про те, що "відбитки пальців путіна є повсюди в нападі Хамасу". Як до, так і після теракту росія, Китай та Іран посилили прохамасівську та антисемітську пропаганду.

росія, Китай та Іран користуються кожним вакуумом американсько-демократичного впливу. російська "Група Вагнера", нещодавно перейменована в "Африканський корпус", піднялася в Африці, оскільки вплив США і Франції зменшився. Країни Північної Африки та Сахелю потерпають від "контрхвилі" до демократизації, відродження тероризму та переворотів, а також від російської експлуатації обох цих явищ. Особливо помітною стала відмова Нігеру від угоди про військову співпрацю зі Сполученими Штатами і наказ про виведення американських військ з країни. Судан, де росія також залишає свій слід, занурився у війну, яку веде геноцидна ісламістська міліція.

Оборонний потенціал НАТО. На зміну підходу "занадто мало і занадто пізно" повинні прийти масштабність і швидкість

Оборонні розрахунки НАТО повинні враховувати потужність росії, Китаю та Ірану разом узятих. Ці партнери/союзники отримують вигоду від передачі зброї і технологій, спільних військових навчань, торгівлі енергоносіями, порушення санкцій і прикриття одне одного в ООН. росія використовує обладнання подвійного призначення з Китаю (яке Китай зараз "перекидає" до росії) і безпілотники з Ірану у своїй війні проти України. Також Іран додатково надає росії балістичні ракети. Щоб підірвати залишки "світового порядку", орієнтованого на США, ці три країни поширюють запеклу антидемократичну пропаганду; розвивають зв'язки з Північною Кореєю та поганими акторами по всьому світу; і працюють над руйнівними кібер- та інфраструктурними атаками на Сполучені Штати. Додайте до цього різке нарощування Китаєм військового потенціалу, план підкорення Тайваню і співпрацю з росією у сфері космічної, кібернетичної та ядерної зброї, і картина стає ще більш тривожною.

НАТО повинно стримувати і протидіяти цим ворожим, жорстоким режимам і, хоча Китай є найгрізнішим супротивником Америки, припинення жорстокої, руйнівної війни росії проти України має фундаментальне значення для цих зусиль. Недвозначно і швидко допомагаючи Україні перемогти росію, НАТО може завдати їй рішучої поразки і стати для них усіх переконливим застереженням. На зміну підходу "занадто мало і занадто пізно" повинні прийти масштабність і швидкість. У той час як Байден і Шольц нарешті частково відступають від обмежень на удари Україною зброєю Заходу через кордон з росією, остання набирає обертів, коли Захід вагається. Це надто очевидно на прикладі жахливої атаки росії на Харків.

Випередивши ворога, НАТО має також готуватися до більш широкої війни, роблячи все можливе для її стримування. Приблизно в той самий час, коли росія обурливо "вирішила" змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією, путін попереджав європейські країни, що росія має "зброю, яка може вражати цілі на їхній території". Ніби вихваляючись нелюдськістю, з якою він націлюється на цивільне населення, путін сказав, що вони повинні "пам'ятати, що, як правило, це держави з невеликою територією, але щільним населенням". Все це лякає і зводить з розуму, і посилює страх Заходу перед "ескалацією", але НАТО має бути сильним. Саме слабкість і зволікання дозволяють росії посилювати військові дії та звірства. Не існує хорошої альтернативи "миру через силу" і немає виправдання недостатньому інвестуванню в оборонно-промислову базу й військову модернізацію.

Бездіяльність без рішучих і невідкладних дій є настільки ж безпринципною, наскільки й нерозумною. Не повинно більше бути безкарності за російські агресивні війни та злочини проти людяності. Україна має бути прийнята в НАТО як великий союзник, яким вона може стати, і негайно отримати всю зброю, необхідну для перемоги над росією, щоб використовувати її так, як вона сама вирішить. На додаток до більш жорстких санкцій за російські звірства і військові дії та більш винахідливої протидії ухиленню росії від санкцій, західні уряди повинні вивчити шляхи, зокрема за допомогою заморожених активів росії, для фінансування відновлення України. Як зауважили на одній із нещодавніх конференцій: "путін вважає, що час на його боці. ... Якщо Європа не активізується зараз, коли в Європі йде війна, то коли?"

Про авторку: Енн Р. Пірс – авторка книг і статей про американських президентів, американську зовнішню політику та американське суспільство. Вона поєднує історичну перспективу зі сучасним аналізом сил, що формують наш світ. Енн Пірс отримала ступінь доктора філософії у Чиказькому університеті, є членкинею Товариства Джеймса Медісона Прінстонського університету і була редакторкою політологічної серії у видавництві Transaction Publishers.

Джерело: National Interest