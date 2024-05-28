Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times

Про нещодавній арешт зрадників серед офіцерів Управління державної охорони за нібито підготовку теракту з метою вбивства голови ГУР Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка розповіло вчора британське видання The Times. Видання зі слів високопоставленого офіцера контрозвідки розкриває деталі операції зі знешкодження групи, яка працювала на ФСБ і готувала замах. З історії залишається незрозумілим, як один із них, котрий ще на початку вторгнення сказав своїм підлеглим, що краще скласти зброю, якщо росіяни прийдуть по Зеленського, міг продовжити працювати в Управлінні держохорони.

"російські агенти проникли в охорону президента Зеленського, намагаючись вбити командувача військової розвідки країни", – пише британська The Times.

Видання розповідає, що вбивця вже був на позиції, коли йому повідомили про ціль. Це було 4 травня, за п'ять днів до того, як росія мала святкувати День Перемоги. Він облаштував у підвалі в Київській області центр управління безпілотниками.

"Коли побачиш колону з чорним автомобілем Toyota Land Cruiser і чорним мікроавтобусом – повідом їхні координати", – йшлося в його наказах, стверджує The Times.

Опис відповідав кавалькаді генерал-лейтенанта Кирила Буданова, агресивного молодого командира української військової розвідки ГУР, який керував ударами по вищих російських командирах, пропагандистах і колабораціоністах як всередині росії, так і на окупованій українській території. План, за словами британських журналістів, полягав у тому, щоб убити його під час скоординованої ракетної та безпілотної атаки.

"росіяни планували запустити балістичну ракету за вказаними координатами, поки оператор безпілотника перебуватиме в укритті, після чого він мав запустити БПЛА, зняти наслідки атаки для своїх кураторів і таранити дроном із гранатою у будь-кого, хто виживе або прийде на допомогу", – розповів в ексклюзивному інтерв'ю The Times високопоставлений офіцер української контррозвідки, вперше повідомивши деталі плану і те, як вдалося зірвати цей замах.

Видання зазначає, що на умовах анонімності високопоставлений співробітник Служби безпеки України розповів, як шпигуни президента путіна проникли у вищі ешелони охорони президента Зеленського, намагаючись обезголовити київське керівництво.

За твердженням співрозмовника The Times, через двадцять хвилин росіяни мали завдати удару другою балістичною ракетою в рамках "подвійної атаки", яка мала знищити екстрені служби і приховати докази атаки з використанням безпілотника. Втім, як зазначає британське ЗМІ, протягом декількох місяців СБУ стежила за архітекторами плану вбивства: двома полковниками Управління державної охорони, на яких було покладено завдання захищати українських високопосадовців, включно з президентом.

Вони також стежили за третьою людиною, яку підозрювали в роботі на Федеральну службу безпеки: неназваним вбивцею. Вони знали, що трійця готувала замах на Буданова і що вони стежили за генерал-лейтенантом головою СБУ Василем Малюком, а також за самим Зеленським.

За інформацією співрозмовника видання, готуючись до замаху, підозрювані привезли до Києва гранатомети, протипіхотну міну МОН-90 і FVP-дрони.

Першого підозрюваного, якого джерело в органах правопорядку назвало полковником Андрієм Гуком, звинувачують у тому, що він працював на ФСБ з 2014 року. Він нібито завербував другого чоловіка, полковника Олександра Деркача, і передавав групі накази ФСБ.

Переговори між кілером і його кураторами були перехоплені СБУ за допомогою потужних технологій стеження. Як пише The Times, Малюк негайно повідомив про це Буданова. Озброєна група швидкого реагування схопила кілера, а СБУ підготувала швидку операцію із зачистки його ймовірних спільників.

"Нашою метою було провести одночасний арешт, щоб вони не змогли повідомити один одного, щоб вони не втекли", – розповів офіцер британській The Times.

За словами видання, один полковник був удома у своїй київській квартирі, а інший – у гостях у друзів у Сумській області на північному сході України. Обидва були озброєні. Щоб уникнути небезпечної перестрілки, СБУ виманила їх із будинків, організувавши несподіваний виклик на роботу.

Сили швидкого реагування, переодягнені у звичайну патрульну поліцію, взяли під контроль блокпости на маршруті чоловіків. Британське видання уточнює, що у воєнній Україні блокпости – звична річ, і зупинка на них не обов'язково викликає підозри.

Перед кожним автомобілем співробітники СБУ демонстрували, що ретельно обшукують кожну цивільну машину, щоб підкреслити, що зупинка є рутинною. Першого чоловіка заарештували відносно легко. Другий не припаркувався, не зупинявся, опустив вікно і показав своє службове посвідчення.

"Ми вибрали для арешту великого, фізично здорового хлопця, одягненого в поліцейську форму. Він зробив вигляд, що не бачить посвідчення, і підійшов ближче до машини, – розповів офіцер. – Потім однією рукою він через вікно відчинив двері, а іншою схопив чоловіка за голову. Оскільки автівка була на ходу, вона одразу ж рушила з місця. Було вкрай важливо негайно його затримати, тому що в машині була зброя".

Інші співробітники СБУ зупинили машину і витягли чоловіка із салону, завершивши затримання, а озброєні групи провели обшук у квартирах підозрюваних. Там вони знайшли вибухівку і компоненти безпілотника, заховані в запасних шинах і купі дров, а також схованку зі секретним телефоном, повідомив співробітник контррозвідки.

Обидва чоловіки зізналися у скоєному під час допиту. У телефоні були записи, що ідентифікують транспортні засоби та маршрути, якими пересувалися Зеленський і Малюк, можливо, в очікуванні подібного удару, а також повідомлення про їхнє пересування.

Опинившись під арештом, зазначає The Times, полковники також видали нову інформацію про більш ранню спробу росії взяти Зеленського в заручники на самому початку війни.

"У лютому 2022 року агент номер один отримав завдання виявити інших офіцерів державної охорони, лояльних до росії, і вбити тих, хто лояльний до України, щоб взяти президента в заручники", – сказав співрозмовник The Times. За інформацією джерела, вони мали змусити Зеленського зробити відеозвернення з капітуляцією і заявою, що немає причин воювати – інакше його б вбили.

Під час хаотичних перших днів вторгнення полковник зайшов так далеко, що зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни.

"Ми не збройні сили, у нас немає конкретного завдання захищати Україну, і мені не достатньо платять, щоб організовувати тут оборону Брестської фортеці", – сказав офіцер підлеглим. Як нагадує британське видання, оборона Брестської фортеці 1941 року Червоною армією від несподіваного нападу нацистів призвела до загибелі понад 2 тисяч солдатів Радянського Союзу, а гарнізон, що залишився, чисельністю 7 тисяч осіб, потрапив у полон.

За словами співробітника СБУ, на той момент його колеги по службі сприйняли його коментарі як емоційну реакцію на вторгнення і проігнорували їх. Оскільки він був старшим за званням, вони не стали йому заперечувати. Після його арешту, коли вони зрозуміли, що він діяв за наказом ФСБ, вони були шоковані.

Сім'я Гука, яка втекла до Європи і має рішучі проукраїнські погляди, була спустошена його арештом. "Він брехав їм усім. Його дружина думала, що її чоловік захищає свою країну, його діти думали, що їхній батько – український герой", – додав співрозмовник британського видання.

Втім, як зазначає The Times, він народився в росії, що дає можливе пояснення його ймовірній зраді. На відеозаписі допитів, опублікованому СБУ, він розповів, що отримував від ФСБ росії $3 000 на місяць, а також додатково $1 000 на поїздки для виконання їхніх замовлень. Значна частина цієї суми виплачувалася йому та його сім'ї під час візитів до Європи.

Другий офіцер, Деркач, за словами джерела The Times, брав участь просто заради грошей і сподівався, що старший за званням Гук допоможе його кар'єрним перспективам.

Радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що проти життя президента готувався "десяток" змов. Однак проникнення в його охорону, схоже, є найбільшим зусиллям ФСБ. Замах на Буданова демонструє агресивну зміну ролі відомства у війні проти України та її союзників – від збору розвідданих до диверсій і вбивств, роль, в якій колись домінувала російська військова розвідка ГРУ.

Нещодавні напади у Великій Британії та Європі на західні поставки зброї в Україну з використанням підпалів і вибухівки були покладені на російських агентів, а минулого тижня голова британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що вона "дедалі більше занепокоєна" зв'язками між російськими спецслужбами і кіберзлочинцями, які націлилися на ключові служби Великої Британії.

Як зазначає The Times, архітектором нової агресивної стратегії ФСБ вважається заступник директора відомства Сєргєй Корольов, фаворит путіна, який має глибокі зв'язки з російською мафією. У досьє на нього, яке The Times отримала від ГУР, його називають "вовкодавом путіна", бійцівським псом, якому доручено збирати інформацію про інших членів російського уряду та позбуватися потенційних конкурентів, яких російський лідер хоче усунути законними методами. У досьє також зазначено, що це загадковий персонаж, який народився в Киргизстані, йому близько 60 років, і він вважає за краще працювати в тіні.

Фотографія з камери спостереження заступника директора ФСБ Сєргєя Корольова.

ГУР звинувачує його в організації останнього замаху в якості подарунка путіну напередодні запланованого святкування Дня Перемоги 9 травня. В СБУ заявили, що замах був схвалений і координувався особисто директором ФСБ Алєксандром Бортніковим.

"Вони перейшли від спроб вербування агентів розвідки до підготовки терактів, диверсій і вбивств, намагаючись створити проросійський рух опору", – заявив офіцер контррозвідки, зазначивши, що СБУ вже викрила близько 2 500 російських агентів в Україні.

"Насправді в сьогоднішній Україні немає проросійського руху. російські спецслужби дуже потужні, але поки що СБУ їх переграє", – додав той британському виданню.

Джерело: The Times