Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico

Вчора Європейська Рада вирішила розпочати переговори з Україною про вступ. Це рішення має здебільшого символічне значення для європейської перспективи країни і дає сигнал москві про те, що ЄС підтримуватиме Україну й надалі. Але попереду чимало перешкод. І ціна вступу України до ЄС може стати каменем спотикання.

Історичне рішення. ЄС погодився на переговори про членство з Україною після того, як Орбан кліпнув

"Європейський Союз погодився офіційно розпочати переговори про членство України після того, як Угорщина не змогла накласти вето на це рішення на напруженому саміті в Брюсселі", – пише британська The Times.

Як зазначається, повна інформація про початок переговорів про вступ ще не з'явилася, але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виконав свою погрозу заблокувати це рішення на зустрічі європейських лідерів вчора ввечері.

Дипломати повідомили, що Орбан вийшов із зали, коли рішення було прийнято, а це означає, що "він дав зрозуміти, що не заперечує проти того, щоб Україна розпочала переговори", – сказав The Times один із чиновників ЄС. У відео, розміщеному на Facebook, угорський лідер, якого вважають найближчим союзником путіна в Європі, заявив, що відійшов від позиції ЄС, але утримався від права вето.

"Угорщина не змінює своєї позиції, – сказав Орбан. – Але 26 країн-членів були непохитні в тому, що це рішення має бути прийняте, тому Угорщина прийняла рішення: якщо це позиція 26 країн, то вони повинні йти своїм шляхом. Угорщина не бажає брати участь у цьому поганому рішенні".

Своєю чергою Politico цитує одного з дипломатів ЄС, який заявив, що "така маленька країна, як Угорщина, з політичної точки зору не може зробити багато, щоб реально протистояти такому важливому рішенню".

На засіданні також було оголошено, що Молдова розпочне переговори, а Грузія стане кандидатом. Як зауважує The Times, Італія та Австрія приєдналися до Угорщини, вимагаючи, щоб Україна не випереджала чергу Боснії та Герцеговини, яка серед інших західнобалканських країн наполягає на членстві в ЄС. В рамках угоди Боснія і Герцеговина тепер пов'язана з Україною, а в березні наступного року буде призначена дата розгляду питання про те, чи виконали обидві країни вимоги щодо проведення реформ – умови, які Сараєво буде набагато важче виконати, аніж Києву.

The Times пише, що своє захоплення рішенням висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яку багато лідерів ЄС вважають такою, що "переобіцяла" Києву. "Стратегічне рішення і день, який залишиться закарбованим в історії нашого союзу. Пишаюся тим, що ми виконали наші обіцянки, і рада за наших партнерів", – зазначила вона.

"Орбан продовжував поводитися зухвало, коли лідери ЄС зібралися в Брюсселі на зустріч, додавши, що Україна ще не готова розпочати переговори про вступ до блоку. Втім, він дав зрозуміти, що відкритий до поетапного процесу з офіційними переговорами про членство, що розпочнуться наступного року, коли комісія розгляне прогрес України у боротьбі з широкомасштабною корупцією та скасуванням законодавства, що дискримінує угорську національну меншину", – констатує британська газета.

Президент Зеленський, який провів учорашній день у Німеччині, обговорюючи військову допомогу з НАТО на американській базі у Вісбадені, привітав цю угоду. "Це перемога для України. Перемога для всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає і зміцнює", – зазначив він. Раніше український керманич попереджав, що провал переговорів викличе "задоволену посмішку" на обличчі путіна.

Як зауважує Politico, рішення Євроради – це послання Брюсселя Києву, москві та Вашингтону: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну і наближати її до блоку – тоді, коли США не можуть провести свій власний пакет допомоги через Конгрес, а Україна бореться за вихід із глухого кута на полі бою.

Ложка дьогтю в діжці меду. Рішення про 50 млрд євро для України відкладено

Втім, Politico зазначає, що лідери не змогли домовитися про пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро та про перегляд спільного бюджету ЄС. Як повідомив журналістам Президент Європейської Ради Шарль Мішель наприкінці першого дня саміту, це рішення було відкладено до позачергової зустрічі Євроради у січні 2024 року.

За словами The Times, Угорщина заблокувала програму економічної допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро у той час, як допомога з боку США також заблокована в Конгресі. Економічна підтримка на суму 17 мільярдів євро у вигляді грантів і 33 мільярди євро у вигляді кредитів протягом чотирьох років втягнута в ширшу бюджетну боротьбу в ЄС. Брюссельський середньостроковий огляд семирічного періоду фінансування Євросоюзу виділив в останньому "переговорному пакеті" ще 23 мільярди євро на додаток до фінансування України на боротьбу з нелегальною міграцією.

"Дві поступки на одному саміті – це надто багато, щоб "продати" їх вдома, в Угорщині", – цитує Politico посадовця, поінформованого про переговори. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив журналістам, що він налаштований оптимістично і сподівається, що бюджетна угода може бути досягнута в січні.

The Times наголошує, що переговори про бюджет ЄС вимагають одностайності і традиційно є складними. Угорщина, Італія, Греція та Іспанія вимагають додаткових грошей, особливо 9,6 мільярдів євро, призначених на міграцію. З іншого боку, німці, нідерландці та скандинави стверджують, що жодних нових витрат, окрім коштів для України, не потрібно. Дипломатичні джерела повідомили, що якщо Угорщина продовжить блокувати фінансування України сьогодні, то пакет фінансування буде розділений або на макроекономічну кредитну лінію, на яку Будапешт не має права вето, або на міжурядову проміжну позику на суму близько 18 мільярдів євро.

Проте, як стверджує американське видання, якщо фінансування України буде припинено, Італія, Угорщина та інші країни майже напевно втратять будь-які нові кошти на міграцію, оскільки Німеччина продовжуватиме їх блокувати.

"Водночас питання про те, наскільки серйозно Європейський Союз налаштований щодо вступу України до блоку, залишається відкритим. Частково ця пропозиція має як тактичний, так і геополітичний характер: членство в ЄС могло б зміцнити Україну, закріпивши її на Заході перед можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Колишній президент чітко заявив про своє бажання припинити фінансування української армії", – констатує The Times.

Хоча лідери ЄС подолали першу перешкоду на шляху України до членства в Союзі, зауважує своєю чергою Politico, поступка Орбана не гарантує, що Київ буде прийнятий до клубу. Угорщина все ще може втрутитися у багато наступних рішень, які вимагають одностайності. "Це буде чиста агонія і він, ймовірно, повернеться, щоб зачепити нас. Але наразі ми пройшли через це, навіть якщо це трохи сюрреалістичний шлях", – сказав виданню один із чиновників ЄС.

"Суперечки на саміті щодо перегляду видатків – це дрібниці порівняно з оцінкою вартості членства України в ЄС у 186 мільярдів євро. Більшість країн також побоюються втрати права національного вето у таких питаннях, як майбутні бюджети або розширення. Ці проблеми є алібі для відтермінування вступу України щонайменше до 2030 року, а можливо, Київ чекатиме і після наступного десятиліття", – попереджає The Times.

Джерела: The Times, Politico