Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян

Відставний австралійський генерал-майор Мік Раян продовжує публікації в рубриці "Майбутнє війни". Цього разу він на прикладі Ізраїлю та України переконує, що природа несподіванки вічна і майбутні війни не будуть позбавлені такого поняття, а можливо навіть несподіванок буде значно більше. Тож він вкотре наполягає, що потрібно працювати над тим, щоб будь-які несподіванки з боку ворога не були неочікуваними, а якщо й сталися, то необхідно розвивати здатність адаптуватися швидко до нових умов поля бою.

На вихідних Хамас здійснив стратегічну і тактичну несподіванку проти держави Ізраїль та її громадян. Реалізуючи багатопланову операцію "шоку і жаху", ракети Хамас вивели з ладу ізраїльські системи протиракетної оборони, в той час як наземні штурмові групи створили численні проломи в прикордонному паркані. Це дозволило наземним штурмовим групам Хамасу просунутися вглиб Ізраїлю і почати напади на ізраїльські військові частини, але найчастіше –жахливу різанину беззахисних цивільних осіб на танцювальних вечірках, в їхніх автомобілях, в громадських місцях і в їхніх будинках.

Характер операції Хамас знову вказує на те, що несподіванка залишається невід'ємною частиною людського конфлікту. Люди продовжують дивуватися. Як пише Роберта Вольштеттер у своїй класичній книзі про напад на Перл-Харбор в грудні 1941 року і природу несподіванки "Перл-Харбор: Попередження і рішення":

Можливість несподіванки в будь-який момент полягає в умовах людського сприйняття і випливає з невизначеностей, які є настільки базовими, що їх навряд чи можна усунути, хоча їх можна зменшити.

Несподіванка залишиться з нами, незалежно від того, наскільки технологічно витонченими стають люди і наскільки розумними ми себе вважаємо. Велика кількість статей про прозорість сучасного поля бою, створена завдяки застосуванню цивільних і військових сенсорних систем, свідчить про те, що дехто може вважати, що ми живемо в епоху пост-сюрпризів. Події минулих вихідних в Ізраїлі і війна в Україні є контраргументом.

Несподіванка для супротивника є одним з найбільш стійких елементів війни. Дійсно, досягнення несподіванки є принципом ведення війни у військових інституціях багатьох країн.

Сунь Цзи вважав, що несподіванка є незамінним підходом, який повинні застосовувати всі хороші воєначальники. Він писав, що: Атакуйте там, де він [ворог] не готовий. Ідіть туди, де вони не очікують.

Важливо, що несподіванка викликає у людей стан психологічного шоку. Це стан шоку, який уповільнює або навіть паралізує прийняття рішень і реакції. Це створює можливості для тих, хто досягає несподіванки. Від засідки германських племен у 9 столітті н.е. на римських центуріонів у Тевтобурзькому лісі до виступу генерала Моріса Гамелена перед обличчям німецького наступу на Францію у 1940 році, несподіванка призводила до поразки і катастрофічних невдач для одних, і до блискучих перемог для інших.

У сучасну епоху доктрина багатьох військових інституцій включає концепцію несподіванки як важливий принцип ведення війни. Незалежно від того, наскільки добре ми пов'язані з сучасними технологіями або наскільки краще ми збираємо і обмінюємося інформацією, несподіванка буде мати місце і в майбутньому – можливо, навіть частіше.

Як пише Колін Грей у книзі "Стратегія і оборонне планування": Це розумне припущення, що майбутня стратегічна історія базуватиметься на минулому і теперішньому. Оскільки це ґрунтується на досвіді 2 500 років, це не безрозсудно сміливе твердження.

Безперервність несподіванки. Всі цінують несподіванку й адаптацію

Несподіванка зазвичай визначається як нанесення удару в місці, часі або розташуванні, до якого супротивник не готовий.

Британський вчений сер Лоуренс Фрідман зазначає, що: Несподіваний напад, задуманий з хитрістю, підготовлений з лукавством і виконаний з безжальністю, забезпечує міжнародній історії її найдраматичніші моменти.

Зрештою, несподіванка покликана шокувати супротивника і приголомшити його, коли він найслабший, або коли він найменше цього очікує. Це те, чого Хамас домігся на вихідних. Це результат ретельного і комплексного планування, обману і хорошої оперативної безпеки для захисту планів від супротивника.

Війна в Україні також принесла багато сюрпризів за останні 18 місяців. Це і початкове здивування України тим, що росія вторглася не лише на Донбасі, і величезне здивування росії опором, який чинили український уряд і збройні сили під час її нападу на країну в лютому 2022 року.

Під час війни в Україні були й інші несподіванки.

Поразка російської армії на північ від Києва. На початку російського вторгнення в Україну багато західних коментаторів вважали, що Україна не зможе протриматися проти росіян більше кількох днів. Однак українці змогли утримати, а потім змусити відступити російські війська на північ і північний схід від своєї столиці. Це стало стратегічною несподіванкою для росіян і для Заходу, який після цього значно збільшив військову допомогу Україні.

Перша атака на Керченський міст. 8 жовтня 2022 року було підірвано Керченський міст, що з'єднував росію з окупованим Кримом, внаслідок чого було значно пошкоджено як залізничний міст, так і дорожнє полотно. Це суттєво вплинуло на рух транспорту з росії до Криму, а на ремонт мосту пішли місяці.

Харківський наступ 2022 року. У вересні 2022 року українські збройні сили здійснили тактичну і стратегічну несподіванку проти російських військ у Харківській області. Українці атакували малозахищену територію, досягли значного проникнення в російські тилові райони, які вони змогли використати протягом кількох тижнів.

Атаки безпілотників на Москву. У травні 2023 року кілька невідомих безпілотників пролетіли через повітряний простір Москви. Усі вони були збиті або розбилися. Дрони завдали незначної шкоди, але потрапили в заголовки світових ЗМІ, як і наступні атаки впродовж 2023 року.

Український наступ 2023 року. Початкові атаки українських сухопутних військ на півдні України не були настільки успішними, як очікувалося. Зважаючи на високі очікування, які (справедливо чи несправедливо) були пов'язані з цими наступальними операціями, відсутність початкового прогресу можна назвати стратегічною несподіванкою для багатьох на Заході.

Як українці, так і росіяни продемонстрували здатність вчитися та адаптуватися протягом війни в Україні. Ця здатність часто була неповноцінною і не завжди системною за своєю природою. Не кожен підрозділ на полі бою вчиться з однаковою швидкістю, і часто найважливіші уроки повільно передаються через військові інституції обох країн.

Дійсно, адаптація стала однією з найважливіших стратегічних, оперативних і тактичних можливостей обох сторін у війні в Україні. Битва за адаптацію триває на багатьох рівнях, і вона може інформувати військові інституції в Європі і за її межами про сучасний конфлікт і потенційну еволюцію майбутніх воєнних дій. Військові установи повинні сприяти розвитку інституційного потенціалу навчання до початку конфлікту, якщо вони хочуть бути ефективними в адаптації під час війни.

З огляду на події минулих вихідних, очевидно, що Хамас також навчився і адаптувався. Вони навчилися застосовувати одночасність і масовість у своїх операціях – у різних сферах – для досягнення несподіванки, шокування супротивника і паралічу ізраїльського командування і контролю, принаймні на короткий час. Вони дізналися з таких місць, як війна в Україні, про цінність озброєних безпілотників. Вони бачили і вивчили, як Ізраїль використовує броньовану, важку землерийну техніку для створення проломів під час міських операцій. І вони продовжують вчитися і відточувати свою здатність до операцій стратегічного впливу, використовуючи досвід жахливих нападів на ізраїльське цивільне населення і військовослужбовців.

Постійна природа несподіванки означає, що адаптація залишається ключовою компетенцією людей на сучасному полі бою і у військових установах, які формують, тренують і підтримують війська. Але не лише професійні військові установи цінують несподіванку і адаптацію. Недержавні суб'єкти також зацікавлені в тому, щоб бути здатними здивувати нас, а також вчитися у нас і адаптувати свої стратегії і тактики.

Якщо вам цікаво почитати більше про це, тема адаптації висвітлювалася в кількох публікаціях Futura Doctrina за останній рік, і я детально досліджував її в своїй книзі "Трансформована війна".

Неминуче ізраїльське розслідування. Помилки розвідки – це людський, а не технологічний фактор

Після війни Судного дня 1973 року ізраїльський уряд провів розслідування, щоб з'ясувати, чому Ізраїль був захоплений зненацька нападом арабських армій. Голова Верховного суду Ізраїлю очолив розслідування під назвою "Комісія Агранат", яка вивчала події, що передували війні, і тактичні помилки перших днів війни.

Yom Kippur War (Source: Times of Israel)

Комісія Агранат опублікувала свої попередні висновки 2 квітня 1974 року. Особливу відповідальність за розвідувальні та військові прорахунки, продемонстровані до і під час війни, було покладено на багатьох людей, зокрема на начальника штабу Цахалу, командувача південного фронту Ізраїлю та численних співробітників розвідки. Зрештою, це призвело до падіння уряду Голди Меїр у 1974 році. Більше про це можна прочитати тут.

Очевидно, що ще занадто рано говорити про те, що сталося; Ізраїль все ще зачищає свою територію від бойовиків Хамасу. Однак все більше статей висвітлюють "провали розвідки" і очікувані розслідування з боку Ізраїлю, які рано чи пізно відбудуться. Неминуче, певний провал уяви буде сприяти цьому.

Як пише Девід Ігнатіус у Washington Post: Так само, як американці ніколи не уявляли, що мусульманські фундаменталісти з Аль-Каїди провлять злого генія і спрямують літаки в будівлі, ізраїльські аналітики, схоже, не оцінили, що бойовики Хамасу можуть перетнути забарикадований комплекс Гази за допомогою парапланів. Ізраїльтяни, очевидно, не оцінили здатність свого ворога діяти одночасно в повітрі, на морі і на суші.

Зрештою, помилки розвідки – це людський, а не технологічний фактор. Малоймовірно, що ізраїльське розслідування виявить щось принципово нове в причинах невдач розвідки напередодні подій минулих вихідних.

Цілком ймовірно, що винна низка людських рішень, які описує Роберта Вольштеттер у своєму всебічному аналізі несподіванки нападу на Перл-Харбор: Несподіванка, коли вона трапляється з урядом, швидше за все, є складною, дифузною, бюрократичною річчю. Це може бути нехтування відповідальністю, але також відповідальність настільки погано визначена, що дії губляться. Це включає в себе прогалини в інтелекті, але також інтелект, який, як нитка перлин, занадто дорогоцінний, щоб його носити, занадто чутливий, щоб віддати його тим, хто його потребує. Це і будильник, який не спрацьовує, і будильник, який спрацьовує так часто, що його вже відключили... Це і нездатність окремих людей скористатися нагодою, доки вони не переконаються, що це саме та нагода – а зазвичай буває занадто пізно.

Безпрецедентна швидкість змін. А ми будемо продовжувати дивуватися

Безпрецедентна швидкість, з якою відбуваються сучасні зміни, особливо технологічні, може посилити вплив несподіванок, а також зробити їх більш імовірними в майбутньому. Отже, нації потребуватимуть довгострокових гнучких стратегій, доповнених інтегральною здатністю швидко адаптуватися на всіх рівнях як до очікуваних, так і до несподіваних змін у цьому новому середовищі.

Незалежно від витонченості і передових технологій військових і розвідувальних організацій, людський фактор і прагнення здивувати своїх ворогів залишається невблаганним. Це невід'ємна частина війни та інших форм людського конфлікту і конкуренції, якій уряди і військові інституції повинні бути готові протистояти за допомогою адаптації і належного лідерства.

Однак ми можемо діяти, щоб зрозуміти або сформувати спектр подій, які можуть нас здивувати. Ми можемо інтелектуально підготувати себе до несподіванок і шоку. Таким чином, ми можемо гарантувати, що зможемо адаптуватися і пом'якшити найгірші наслідки несподіванки. Це, мабуть, найкраще, що ми можемо зробити.

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