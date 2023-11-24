Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico

Перемога на виборах нідерландського симпатика росії і путіна, євроскептика та антиісламіста сколихнула всю Європу. В прагненні отримати владу Герт Вілдерс готовий відмовитися від антиісламської риторки, але не готовий забути про євроскептицизм і припинення допомоги Україні. Не дивно, що його перемога на виборах викликає ейфорію в кремлі й у європейських посіпак путіна – Орбана і Ле Пен. Politico нагадує, що ультраправому антиісламському євроскептику, який отримав найбільшу кількість місць у парламенті на виборах у середу в Нідерландах, знадобиться лише кілька друзів, щоб стати прем'єр-міністром.

"Герт Вілдерс з його перекисно-русявим волоссям і полум'яною риторикою вже давно став одним із найвідоміших нідерландських парламентарів як у країні, так і за її межами, – пише Politico. – Прозваний нідерландським Дональдом Трампом, він відомий своєю жорсткою кампанією проти імміграції, Європейського Союзу й, особливо, проти ісламу".

"Зараз він має всі шанси стати наступним прем'єр-міністром країни після шокуючої перемоги на загальних виборах, що відбулися в середу. Все, що йому потрібно зробити, це переконати потенційних партнерів по коаліції з інших партій працювати з ним. Наскільки складно це може бути?" – ставить питання видання.

Politico нагадує, що Вілдерс розпочав свою політичну кар'єру як член парламенту 1998 року, спочатку в правоцентристській VVD, де він був наставником молодого Марка Рютте, а потім вийшов з партії і заснував власну "Партію за свободу" 2006-го. Це робить його термін депутатства у парламенті Нідерландів найдовшим.

Він одружився з колишньою угорською дипломаткою Крістіною Марфаї 1992 року. У пари немає дітей, але у них є два коти, Снетє і Плуїс, які мають власний акаунт на X з майже 23 000 підписників.

Мішень для екстремістів. У чому полягає суперечливість Вілдерса?

Як політичний лідер, пише Politico, Вілдерс відомий своїми запальними висловлюваннями, зокрема він називав іслам "тоталітарною ідеологією", а марокканців "покидьками". Вілдерс говорив, що його відраза до ісламу була викликана вбивством антиісламського режисера Тео ван Гога в 2004 році, а також часом, який він провів у кібуці в Ізраїлі. Його передвиборча програма закликала до заборони Корану, мечетей і всіх ісламських шкіл, а також ісламських хусток в урядових будівлях.

Кілька років тому суд визнав його винним в образі групи людей за ознакою їхнього походження після того, як у своїй промові 2014 року він закликав до "меншої кількості марокканців".

Він також не гребує брутальними висловлюваннями на адресу інших політиків, назвавши міністерку фінансів Сігрід Кааг, яка йде у відставку, "відьмою", а свого опонента Франса Тіммерманса під час дебатів присоромив за товстуватість.

Антиісламська риторика Вілдерса зробила його мішенню для екстремістів і призвела до того, що протягом останніх двох десятиліть він живе під цілодобовою охороною, переїжджаючи з однієї конспіративної квартири на іншу.

Politico зауважує, що під час вечірки в ніч виборів у кафе на нідерландському узбережжі Вілдерса оточили охоронці і вивели з приміщення, яке перед тим було перевірено собаками та спеціальними поліцейськими підрозділами.

Якою буде його політика? Вийти з ЄС та ігнорувати "зелені тренди"

Видання нагадує, що головною передвиборчою обіцянкою Вілдерса було зупинити "цунамі притулку", яке він звинуватив у різних соціальних проблемах, включно з дефіцитом житла в країні та високими витратами на охорону здоров'я.

Він закликав до припинення надання притулку біженцям і заборону вільного пересування робочої сили в межах ЄС, пропонуючи запровадити робочі візи для певних кіл мігрантів. Він також хоче, щоб дозволи на тимчасовий притулок для сирійців були скасовані, а злочинці були позбавлені громадянства Нідерландів і депортовані.

На відміну від інших ультраправих, Вілдерс не заперечує зміну клімату, хоча і вважає, що уряд витратив занадто багато коштів на скорочення викидів CO2. Водночас він виступає за те, щоб вугільні та газові електростанції продовжували працювати, і пропонує зупинити будівництво сонячних парків і вітряків. Він також хоче вивести Нідерланди з Паризької кліматичної угоди ООН.

Натомість політик проповідує адаптацію до клімату – зміцнення дамб та інвестиції у проєкти, які дозволять річкам час від часу розливатися.

Жорсткий євроскептик, Вілдерс закликав до референдуму про вихід з Європейського Союзу і хоче відмовитися від правил ЄС щодо притулку та міграції.

Що думає решта світу? В колі друзів кремля радіють

Politico попереджає, що вибори в Нідерландах є останніми в низці голосувань, які змінюють політичний ландшафт Європи: ультраправі партії також набирають обертів в Італії, Німеччині та Франції.

Вілдерса привітали його політичні друзі Марін Ле Пен у Франції та Віктор Орбан з Угорщини, який сказав, що "крила змін вже тут".

У Києві результати зустрічають із занепокоєнням. Як і інші ультраправі лідери на континенті, Вілдерс хвалив президента росії путіна і виступав проти того, що у 2017 році він назвав "істеричною русофобією" в Європі.

Хоча після повномасштабного вторгнення росії в Україну торік нідерландський політик дещо дистанціювався від кремля, назвавши напад помилкою.

Втім, на одних з останніх дебатів перед виборами Вілдерс заявив, що не буде підтримувати надання Україні більше грошей і зброї. Ці ресурси, за його словами, потрібні для власної армії Нідерландів. Нинішній тимчасовий уряд країни, навпаки, є рішучим прихильником України і щойно виділив понад 2 мільярди євро допомоги Києву на наступний рік.

Вілдерс є твердим прихильником Ізраїлю і виступає за перенесення посольства Нідерландів до Єрусалиму, одночасно закриваючи дипломатичний пост країни у Рамаллі, де знаходиться Палестинська адміністрація.

Після нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня він заявив, що "Ізраїль бореться за своє існування" проти "сил ненависті, варварства і тероризму".

І найголовніше: чи стане він прем'єр-міністром? Поки що ймовірність не надто висока

Як констатує видання, Вілдерс отримав 25 відсотків голосів, що багато в умовах дуже роздробленої виборчої системи, але недостатньо для більшості в парламенті. Це означає, що йому доведеться сформувати коаліційний уряд з двома або трьома іншими партіями, перш ніж він зможе прийти до влади.

Це легше сказати, ніж зробити, оскільки основні партії в Нідерландах неохоче об'єднують зусилля з ультраправими і вже більше десяти років утримують Вілдерса поза урядом. Масштаб цієї перемоги, однак, зміцнить його позиції на переговорах.

У своїй переможній промові в середу Вілдерс закликав інші партії до конструктивної участі в коаліційних переговорах і навіть припустив, що готовий піти на компроміс зі своєю антимусульманською позицією заради формування уряду. "Я дуже добре розумію, що партії не хочуть бути в уряді з партією, яка прагне антиконституційних заходів, – сказав він. – Ми не будемо говорити про мечеті, Корани та ісламські школи".

Хоча Пітер Омтцігт, який за три місяці побудував центристську партію з нуля, щоб отримати приблизно 20 місць на виборах, раніше виключав можливість об'єднання зусиль із Вілдерсом, у середу ввечері він заявив, що буде відкритий до переговорів, і відмовився виключати будь-яких потенційних партнерів.

Ділан Єшильгоз, яка замінила прем'єр-міністра Марка Рютте на посаді лідера партії VVD, також заявила, що відкрита до ідеї об'єднання зусиль із Вілдерсом, але цього тижня виключила підтримку його на посаді очільника уряду.

кремлівські вуха. Сором'язлива дружба з москвою

В іншій статті Politico окремо пише про кремлівський слід у перемозі Вілдерса. З-поміж основних суперників на парламентських виборах у Нідерландах саме він був найбільш дружнім до росії, і цей факт швидко підхопили російські ЗМІ після його шокуючої перемоги.

Ультранаціоналістичне видання "Царьград" у четвер вранці протиставило Вілдерса, якого воно прямо назвало "прихильником росії", нинішньому прем'єр-міністру Марку Рютте, "фанатичному прихильнику України".

Кілька прокремлівських видань і так званих Z-каналів у Telegram також пригадали послужний список Вілдерса щодо росії. Один з каналів відкопав низку фотографій і твітів, опублікованих у 2018 році під час візиту Вілдерса до Москви, коли він зустрівся з кількома парламентарями і чиновниками. Серед них був голова комітету Держдуми у закордонних справах Леонід Слуцький, на якого Захід наклав санкції через анексію Криму росією.

Цей візит був дуже суперечливим у Нідерландах, оскільки він відбувся на найнижчому рівні російсько-нідерландських відносин після анексії Криму і в розпал міжнародного розслідування ролі підтримуваних Москвою сепаратистів у збитті рейсу MH17, яке забрало 196 голландських життів.

Один старий твіт, опублікований Вілдерсом, був поширений на російських платформах у четвер. У ньому було фото значка дружби з російським і нідерландським прапорами. "Я ношу його з гордістю", – написав він тоді.

На іншій Вілдерс стоїть перед російським гербом і прапором у Державній Думі, а супровідний напис говорить: "Припиніть русофобію. Настав час для Realpolitik. Партнерство замість ворожнечі!"

Уникаючи західних ЗМІ під час тодішнього візиту, Вілдерс дав інтерв'ю російському державному телеканалу RT, в якому похвалив президента володимира путіна як лідера, який захищає "російський народ" і тому є "більш бажаним", ніж лідери ЄС.

Полум'яний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі в четвер вранці перепостив скріншот твіту Віктора Орбана, в якому угорський лідер святкував перемогу Вілдерса на знак того, що "вітер змін прийшов".

Під керівництвом Вілдерса Партія свободи (PVV) послідовно просувала політику умиротворення щодо росії. Після анексії Криму його партія виступала проти запровадження санкцій і за уникнення "конфронтації" з путіним. Повномасштабний напад Москви на Україну в лютому 2022 року, схоже, мало змінив цю лінію мислення.

Nexit вже скоро? Нідерландці його навряд чи підтримають, але…

Один рядок у запальній промові Герта Вілдерса до нідерландських виборців, як наголошує Politico, буде нервувати Брюссель більше за будь що: референдум про вихід з ЄС.

Через сім років після того, як британці проголосували за Brexit, так званий референдум про вихід з ЄС був ключовим пунктом програми ультраправого лідера в Нідерландах, яка стала найуспішнішою на виборах.

І хоча останніми тижнями Вілдерс пом'якшив свою антиісламську риторику, немає жодних ознак того, що він хоче пом'якшити свій євроскептицизм після шокуючої перемоги на виборах.

Навіть якщо голландських виборців не вдасться переконати слідом за британцями вийти з ЄС – а опитування показують, що це малоймовірно – є всі підстави вважати, що уряд під керівництвом Вілдерса в Гаазі все одно буде кошмаром для Брюсселя, – завершує публікацію європейська редакція Politico.

Джерело: Politico