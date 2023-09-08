Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF

Німецький суспільний мовник ZDF зробив майже неймовірну річ: розпочав розкривати роботу путінських пропагандистів у ФРН. Він розповідає про найбільш успішну російську пропагандистку в країні, яка транслює проросійську пропаганду безпосередньо з росії і, попри факти та спростування, їй вірить все більше людей. Питання, як можна завадити цьому, на жаль, не підіймається.

"Аліна Ліпп народилася в Гамбурзі 1993 року. Раніше вона брала участь у місцевій політиці разом із Зеленими, а сьогодні веде репортажі з фронту в Україні – з російського боку. На її канал "Новини з росії" у телеграмі підписані майже 200 000 людей", – розповідає німецький мовник ZDF.

Ніхто в Німеччині не має такого широкого охоплення проросійських репортажів, як ця 29-річна журналістка. Про свою мотивацію Аліна Ліпп розповіла в ексклюзивному інтерв'ю ZDF: вона нібито хоче донести "правду" до громадськості. Бо західні ЗМІ не повідомляли про те, що жителі Сходу України були жертвами українського уряду. У Києві правили нацисти, а росія рятує людей від начебто "геноциду".

Аліна Ліпп жаліється, що про неї говорять, ніби вона якась маріонетка кремля. І заперечує: "Це не так. Я би хотіла, щоб люди в Німеччині зрозуміли, що мені все це не потрібно. Я нічого не маю з того, що роблю". Але не все так просто, зауважує ZDF: незалежне висвітлення подій можливе лише на критичній дистанції від російського владного апарату.

Війна в Україні ведеться не лише зброєю, але й словом. У Німеччині пропагандисти також намагаються маніпулювати громадською думкою.

Трансформація Аліни Ліпп. Від Гамбурга до Донецька

Аліна Ліпп, однак, поширює російську пропаганду та дезінформацію без фільтрації. У своєму новому домі її прославляють як сміливу дисидентку, вона з'являється у ток-шоу на російському державному телебаченні і користується підтримкою представників кремля. Спочатку не можна було передбачити, що Аліна Ліпп візьме на себе цю роль.

Але після анексії Криму в 2014 році, зазначає ZDF, з її проросійською позицією, вона, здається, все більше втрачала зв'язок із німецьким суспільством та його ліберальними цінностями. Тоді Ліпп ще жила на півночі Німеччини, а 2021-го вона переїде до Донецька, почне працювати тревел-блогеркою і швидко стане політично ангажованою на своїх каналах у соціальних мережах.

"Аліна Ліпп любить зображати себе як людину, яка б боролася проти нібито українського фашизму, як людину, яка виступає за мир, за дітей – іншими словами, як людину, яка представляє цінності, що здаються зовнішньому світу такими, ніби багато людей з ними погоджуються", – говорить Піа Ламберті, соціальна психологиня і керуюча директорка Центру моніторингу, аналізу та стратегії (CeMAS):

"Але за цим стоїть жорстка російська пропаганда, нелюдське ставлення, яке нібито трохи приховується". Піа Ламберті, соціальна психологиня

Тарґетована дезінформація. кремлівська деза, яка апелює не до всіх

Аліна Ліпп, наприклад, стверджує на своєму каналі "Новини з росії": "Насправді, росіяни – не погані хлопці. росіяни зараз, прямо скажемо, відбирають зброю у нацистів".

Отже, зауважує ZDF, вона поширює основний наратив кремля: росіяни як рятівники, які звільняють Україну від нацистів. Саме так російський уряд виправдовує агресивну війну в Україні.

Коли навесні масове вбивство цивільного населення в українському місті Буча викликало жах у всьому світі, Аліна Ліпп поділилася на своєму каналі дописом, в якому зобразила масове вбивство як постановочну подію. Мертві на вулицях – це актори, яких українці відправили туди, щоб дискредитувати російську армію. В інтерв'ю ZDF вона припускає, що українці вбивали цивільних, а потім викидали їхні тіла на вулицю. Незважаючи на інші реалії, Ліпп залишається прихильницею думки, що це була постановка.

Мільйони людей щодня чують одну й ту саму історію про геноцид в Україні та загрозу для росії з боку зовнішніх ворогів – на різних каналах, що фінансуються кремлем. Але ця пропаганда вже не апелює до всіх.

Вплив – від страху до ненависті. У найгіршому випадку – до розділення суспільства

"Майже кожне неправдиве повідомлення про війну в Україні у німецькомовних країнах проходить через канал Аліни Ліпп, – каже Віктор Маринов із фактчекінгової групи Correctiv. – Це дописи, які можуть виводити з рівноваги, викликати страх, а також спонукати людей до ненависті до інших. А в найгіршому випадку – розділити суспільство".

Згідно з останнім дослідженням CeMAS, майже кожен п'ятий житель Німеччини вважає, що владімір путін вжив би заходів проти глобальної еліти, яка смикає за ниточки на задньому плані. Як успішна інфлюенсерка, Аліна Ліпп відіграє ключову роль у донесенні позиції кремля до Німеччини, попри заборону російських державних ЗМІ.

Ліпп не бачить проблеми в пропаганді. І охоплення зростає

Вона сама не бачить у цьому проблеми. Під час війни пропаганда є з обох боків: "Тому особисто я, звичайно, знаю все, що відбувається на фронті. Я знаю все, що відбувається не дуже добре. Я знаю все, що відбувається добре".

Це справедливо лише для російської сторони фронту, наголошує ZDF. Тому що Аліна Ліпп подає однобоку інформацію та ігнорує факти. Це виправдовує агресивну війну проти України з десятками тисяч жертв. І, незважаючи на всі перевірки фактів, їй вірить все більше людей.

Коментар iPress: Влітку 2022 року німецька поліція почала слідство проти Аліни Ліпп, яке загрожувало штрафом, або позбавленням волі до трьох років. У неї було вилучено зібрані пожертви, а сама вона перебралася до росії.

Джерело: ZDF