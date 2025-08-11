Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен, який давно попереджав, що Трамп діє виключно в інтересах росії, коментує черговий розворот Трампа до путіна. Він також розповідає як Білий дім корумпує ЗМІ щодо України.

Це мав бути тиждень, коли всі останні ілюзії мали б зникнути. Він розпочався з упевнених прогнозів, навіть хвастощів, що Трамп збирається вжити жорстких заходів проти росії, а закінчився дискусією про те, які частини України Трамп хоче віддати росії. Це змусило європейських лідерів метушитися (хоча вони мали б очікувати цього з самого початку), а проукраїнських республіканців – зануритися ще глибше у свої фантазії.

Принаймні, це був тиждень, коли я на власні очі побачив, як Білий дім корумпує ЗМІ щодо України (та інших питань), тож вирішив навести один приклад цього. А рік тому саме в цей час поширювалися чутки, що Покровськ приречений і що це стратегічний центр, захоплення якого росією буде ударом для України. Рік тому!

Проте перед цим за останні кілька днів було опубліковано низку матеріалів, які по-різному висвітлюють війну. Фабіан Гофманн із Missile Matters приєднався до нас з Мінною Аландер в п'ятницю для обговорення війни на великі відстані. Ми обговорюємо кампанію з різних точок зору – технологічних розробок, стратегій, навіть геополітичних переговорів.

Також вчора я опублікував пост про реальність того, де ми знаходимося (і завжди будемо знаходитися), коли санкції нарешті втратять свою силу. Схоже, він зачепив за живе.

Нарешті, у четвер я опублікував цю статтю, щоб показати, що Трамп ніколи не змінював своєї позиції щодо України, і що це було катастрофою, що люди повірили в нього.

Від "Трамп введе санкції проти росії" до "Яку частину України Трамп хоче віддати росії"

Якщо згадати події минулого тижня до четверга, ви, можливо, пригадаєте, як медіа розповідали історії про те, що Трамп посварився з путіним, що він розгніваний на російського диктатора через атаки росії на українських цивільних, і що, нарешті, Трамп збирається "вдарити молотом" по путіну якимись наджорсткими санкціями, які паралізують російську економіку.

Цей новий дедлайн з’явився тому, що 28 липня, коли Трамп, здавалося, був особливо злий на путіна, він скоротив свій термін для оголошення нових санкцій проти росії до 10-12 днів. Це зрушило попередній дедлайн з початку вересня на період між 7 і 9 серпня (з четверга по суботу минулого тижня).

Це викликало справжній шквал припущень щодо того, що саме станеться, коли дедлайн настане: які жорсткі санкції Трамп зможе вигадати, щоб показати, наскільки він розгніваний на путіна.

Особливо прореспубліканські ЗМІ, які водночас заявляють про підтримку України, впевнено говорили про нові тарифи. Кейтлін Дорнбос (запам’ятайте це ім’я для наступної частини) у середу, буквально перед дедлайном, запевнила своїх читачів, що санкції проти держав, які купують російську нафту, обов’язково набудуть чинності в п’ятницю і що вони будуть жорсткими! (хо-хо)

"Санкції США, спрямовані проти країн, які купують російську нафту, набудуть чинності в п’ятницю після того, як путін відмовився припинити вторгнення в Україну до встановленого президентом Трампом терміну", – заявив високопоставлений представник Білого дому після прямих переговорів між Вашингтоном і Москвою в середу.

На жаль, упевненість у нових санкціях демонстрував не лише прореспубліканський New York Post. Наприклад, Financial Times і New York Times теж досить довірливо повідомляли про заяви Трампа, що нові санкції проти росії от-от будуть (хоча у NY Times тон був принаймні дещо скептичний).

Примітка: у підсумку йшлося лише про погрози підняти тарифи на Індію (яка купує менше російської нафти, ніж Китай, і ці тарифи не набудуть чинності щонайменше 3 тижні, якщо взагалі наберуть). Ці тарифи, якщо на те пішло, схоже, лише підштовхують Індію ближче до росії та Китаю, що слід розглядати як загрозу інтересам США. Я напишу про це окремо цього тижня.

А що ж сталося потім? Трамп відправив Стіва Віткоффа зустрітися з путіним. Обраний особисто Трампом посланець обійняв російського диктатора, і вони обговорили розчленування України, що Трамп назвав великим успіхом.

Санкції США проти країн, які купують російську нафту, набудуть чинності в п'ятницю після того, як путін відмовився припинити вторгнення в Україну до терміну, встановленого президентом Трампом, заявив високопоставлений представник Білого дому після прямих переговорів між Вашингтоном і Москвою в середу.

Трамп у Білому домі цього тижня, обговорюючи передачу української території росії.

Миттєво ми перейшли від теми про те, як Трамп збирається запроваджувати санкції проти путіна, до обговорення того, які частини України Трамп хотів би передати путіну.

І сам Трамп чітко дав зрозуміти, що хотів би, аби росії передали українську територію – причому, схоже, навіть ту, яку російські війська не змогли захопити військовим шляхом. Його точні слова:

"Ви дивитеся на територію, за яку три з половиною роки точилися бої, загинуло багато росіян. Загинуло багато українців... Це дуже складно. Ми повернемо частину, частину обміняємо. Буде обмін територіями, на користь обох сторін".

З’явилися навіть повідомлення, зокрема й від Інституту вивчення війни, що Трамп збирається тиснути на Україну, аби вона віддала важливі частини свого нинішнього оборонного поясу, що стало б величезною перевагою для росії, коли путін вирішить відновити війну.

Отже, для Трампа питання полягає не в тому, чи має Україна віддавати території, а в тому які саме території слід віддати. Що ж до росії, то обговорюваний "обмін" територіями (на мою думку) ймовірно означає російський вихід з крихітних "бульбашок" у Харківській та Сумській областях – залишків їхніх провалених наступів там. Ось вони (з позначенням відстаней) – на випадок, якщо ви про них забули або не усвідомлюєте, наскільки вони малі.

Тож ми чекаємо на остаточну пропозицію Трампа і путіна. Схоже, вона буде оприлюднена цієї п'ятниці (15 серпня), коли Трамп прийматиме путіна на саміті в Алясці, що саме по собі є величезною винагородою для путіна. Президент США приймає військового злочинця на території США і допомагає розробляти план, за яким цьому військовому злочинцю буде передано частину європейської демократії, котра бореться за своє виживання. Це, звісно, викривлено й абсурдно, але Трамп, безумовно насолоджуватиметься цим.

Звісно, зараз Трамп і путін не можуть диктувати жодних мирних угод щодо України. У найближчі дні вирішальне значення матиме реакція європейських держав і самої України (я обов'язково напишу про це). Якщо вони будуть триматися разом, то зможуть діяти в своїх інтересах, а не схилятися перед Трампом.

Побачимо.

Принаймні наступний тиждень нам не доведеться слухати фантастичні розмови про те, як Трамп нібито розвернувся проти путіна й збирається запровадити санкції. Цієї п’ятниці ми зможемо на власні очі побачити їхні взаємини, і це змусить усіх притомних людей відчути щонайменше легку нудоту.

Як Трамп корумпує ЗМІ щодо України – приклад з практики

У четвер, після того як я написав статтю про те, що розворот Трампа – це фікція, журналістка New York Post, з якою я ніколи не мав справ, вирішила публічно заперечити мою точку зору у Twitter, зробивши сміливу і чітку заяву про те, що я помиляюся. Вона заявила, що її запевнили: Білий дім ніколи-ніколи не погодиться на зустріч Трампа і путіна без присутності Зеленського. Будь-яку іншу думку, за словами Кейтлін Дорнбос, можна вважати кремлівською брехнею.

І вона швидко опублікувала статтю в NY Post, яка широко поширилася. Ця стаття, що цікаво, була відредагована після її публікації. Однак у початковому варіанті Дорнбос навіть навела дослівну цитату Білого дому про те, що будь-яка така зустріч Трампа і путіна без Зеленського ніколи не відбудеться (і саме так це було подано в європейських ЗМІ).

Президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з путіним лише в тому разі, якщо російський президент погодиться на переговори з Володимиром Зеленським, повідомляє газета New York Post з посиланням на представника Білого дому. "путін повинен погодитися на зустріч із Зеленським, щоб ця зустріч відбулася", – заявив неназваний посадовець.

У цей момент я вирішив подивитися, що саме писала Дорнбос раніше, і помітив, що вона постійно запевняла своїх читачів у тому, що Трамп справді допомагатиме Україні й буде жорстким щодо росії. Лише за два дні до цього вона абсолютно довірливо писала про погрози Трампа путіну, створюючи враження, що жорсткі заходи щодо росії ось-ось почнуться.

У понеділок президент Трамп різко розкритикував "російську військову машину", відповідальну за загибель невинних українців, різко посиливши свою риторику якраз перед тим, як спеціальний посланник Стів Віткофф мав відвідати Москву цього тижня для вирішальної зустрічі. Трамп виступив із різкою критикою Кремля, одночасно підвищивши мита США на імпорт з Індії через те, що країна продовжує купувати російську нафту, незважаючи на триваючу агресію Москви проти України.

Такі повідомлення відіграли ключову роль у тому, щоб допомогти Трампу утримати проукраїнських республіканців на своєму боці. Єдина проблема полягає в тому, що все це було брехнею, як швидко з'ясувалося в середу. Лише за кілька годин після того, як Дорнбос почала з пафосом заявляти, що Трамп нізащо не погодиться на зустріч з путіним наодинці, сам Трамп виступив і сказав саме це:

Журналіст: Чи повинен путін зустрітися із Зеленським, перш ніж ви зустрінетеся з путіним? Президент Трамп: Ні.

Отже, після того як Білий дім обдурив Дорнбос, можна було б подумати, що вона буде трохи ображена. Адже Білий дім поставився до неї з презирством і використав її для поширення абсолютно неправдивої інформації. Проте, замість того, щоб обуритися, вона ще більше підлабузнилася, й почала пояснювати, що її використали нібито невинно, як частину якоїсь беззлобної гри Білого дому. Зверніть увагу, що Путін у неї "бреше", тоді як Білий дім, бачте, просто "відкотив" свої заяви.

А що ж зробила Дорнбос після цього? По суті, намагалася відбілити те, що робить Трамп, у цілком безглуздий і суперечливий спосіб – наприклад, через цю серію твітів, опублікованих саме тоді, коли Трамп публічно заявляв, що те, що Білий дім використав Дорнбос для поширення, – це повна брехня.

В одному реченні вона відкидає ідею, що США повинні захищати демократію, коли, на її думку, набагато краще заробляти гроші. А вже в наступному реченні вона каже цілком протилежне: що попри знецінення захисту демократії, українці повинні зітхнути з полегшенням.

Що?

Захист української демократії повинен бути однією з головних цілей Америки.

Ось чому ті, хто намагається одночасно підтримувати Україну і Трампа, насправді підтримують лише останнього, завдаючи шкоди першій. У підсумку вони принижують себе, намагаючись виправдати будь-яку нісенітницю, яку говорить Трамп, і чіпляються за будь-який натяк на те, що Трамп підтримує Україну (хоча він явно цього не робить). Таким чином, вони дають українцям і європейцям хибну та небезпечну надію на те, що Трамп може вчинити правильно, хоча він цього не зробить.

Вони допомогли Трампу поставити Україну та решту Європи в ще більш небезпечне становище. Те, що вони роблять, є руйнівним. Я сумую за часами, коли у нас була преса зі стандартами, здатна протистояти владі.

Примітка: Можна назвати це "синдромом Ліндсі Грема". Грем завдав великої шкоди, постійно даючи українцям надію, що Трамп може їм допомогти, але щоразу завжди стаючи на бік Трампа, коли той встромляв українцям ножа в спину. Для вашого задоволення, ось що сказав Грем 1 серпня – він був готовий обрушити на росію весь свій гнів.

А ось Грем у п'ятницю вихваляє Трампа за те, що той подарував путіну величезну перемогу – саміт тет-а-тет в Алясці. Очевидно, що б не сталося, Трамп завжди отримає похвалу.

Рік тому на цьому тижні аналітики вирішили, що Покровськ ось-ось впаде

Минулого тижня рік тому аналітична спільнота, підхоплена пресою, почала поширювати похмурі прогнози щодо Покровська – українського міста, яке, як здавалося багатьом, ось-ось мало впасти під натиском росії. Усі звичні винуватці були на місці – зазвичай ті самі, що до 24 лютого 2022 року переконували нас у непереможності росії. Наприклад, журнал The Economist запевняв своїх читачів, що Покровськ от-от буде розгромлений.

Financial Times майже щотижня публікувала статті про те, в якій небезпеці перебуває Покровськ і якими руйнівними для України будуть наслідки його падіння.

Нам також, знову ж таки безпідставно, казали, що Покровськ є "стратегічним" і що його падіння може призвести до обвалу всієї української лінії оборони тощо.

Це була руйнівна інформаційна кампанія, яка допомогла підірвати заяви України про успіхи – прямо посеред виборів у США.

От і маємо: минув рік, а Україна й досі контролює Покровськ. А росія, як і у випадках із Бахмутом та Авдіївкою, знищує величезну кількість своїх солдатів, намагаючись захопити місто, що має невелике або взагалі не має стратегічного значення.

Чекаю на всі ці ретроспективні статті в пресі, де визнають, що, можливо, вони трохи поспішили, а аналітики пояснять, чому вони не розуміють значення слова "стратегічний" і чому постійно переоцінюють військові можливості росії.

Джерело