Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд

Позаштатний старший науковий співробітник Програми демократичної стійкості Центру аналізу європейської політики Джеймс Ламонд ставить питання про необхідність захисту даних і приватності в умовах динамічного розвитку технологій штучного інтелекту. Адже є загроза використання великих масивів даних поряд із штучним інтелектом авторитарними режимами чи зловмисними групами для знищення засад демократії та свободи.

Забезпечення безпечного і приватного збору та аналізу величезних обсягів даних є ключем до побудови екосистеми штучного інтелекту, яка сприяє інноваціям, але водночас захищає демократичні цінності і не допускає потрапляння даних до рук зловмисників, які намагаються використати їх для геополітичної конкуренції або підриву демократії.

Протягом останнього року світ був шокований стрімким стрибком у розвитку штучного інтелекту та автоматизації. Хоча штучний інтелект, машинне навчання та автоматизація використовуються вже певний час, прості у використанні інтерфейси, що з'явилися наприкінці минулого року, зробили те, що колись було науковою фантастикою, реальністю для широких верств населення. ШІ може стати однією з найбільш значущих технологічних розробок у нашому житті, і він вже знайшов своє застосування в біологічних дослідженнях, допомагає боротися зі зміною клімату, захищає від фінансового шахрайства тощо.

Потенціал інновацій та штучного інтелекту у вирішенні деяких найболючіших проблем, з якими стикається сучасне суспільство, є величезним. Але настільки реальним є потенціал прогресу, наскільки реальними є виклики та загрози, які може нести в собі ШІ. На початку цього року група видатних експертів зі штучного інтелекту, в тому числі керівники компаній, що працюють над цими новими технологіями, підписали лист з одного речення, в якому заявили: "Зниження ризику вимирання через штучний інтелект має стати глобальним пріоритетом поряд з іншими ризиками суспільного масштабу, такими як пандемії та ядерна війна". Якщо не брати до уваги ризик вимирання, існують і більш нагальні виклики, серед яких масове стеження, автономна летальна зброя, перебої на ринку праці в нових і глибоких формах.

Цікаво, що цей новий технологічний розвиток відбувається одночасно з двома взаємопов'язаними глобальними політичними тенденціями: посиленням геополітичної конкуренції та зростанням зусиль, спрямованих на розмивання демократичних норм і захисту. ШІ матиме глибокий вплив на обидві ці тенденції. Важливими питаннями є те, як, з якою метою і що політики можуть зробити з цим.

Геополітика і штучний інтелект. За умов конкуренції технології мають значення

Національна могутність і технологічне лідерство завжди були тісно пов'язані між собою. Йдеться не лише про безпосереднє домінування в технологіях, але й про ширший вплив технологічних інновацій на економіку та суспільство, який допомагає розбудовувати цю владу. Сьогодні цей взаємозв'язок є ще більш вираженим і змінюється швидше, ніж у минулому. Як нещодавно пояснив посол США з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики Натаніель Фік, виступивши в Сенатському комітеті з міжнародних відносин: "Багато традиційних показників сили, таких як ВВП або військовий потенціал, все більше відстають від нашої здатності впроваджувати інновації в ключових сферах. ... У сфері геополітичної конкуренції, технології мають значення".

Водночас уряди та антидемократичні сили вже почали використовувати ШІ/інструменти автоматизації для маніпулювання інформаційним простором, втручання в демократичні процеси та репресій проти населення. У своєму звіті "Свобода в мережі 2023" Freedom House виявила, що щонайменше 47 урядів використовують коментаторів для маніпулювання онлайн-дискусіями, а інструменти ШІ/автоматизації застосовуються для ескалації дезінформації, масового стеження (зокрема, розпізнавання облич) і посилення цензури.

Простіше кажучи, ШІ – це інструмент, який може бути використаний антидемократичними силами як всередині країни, так і за кордоном для підриву демократії трансатлантичної спільноти.

Забезпечити безпеку і конфіденційність даних. Завдання для політиків

ШІ вже тут, і він залишиться з нами, разом з усіма ризиками і можливостями, які з ним пов'язані. Завдання політиків у трансатлантичному співтоваристві полягає в тому, щоб допомогти побудувати екосистему, яка сприяє інноваціям для збереження конкурентної переваги, але також захищає демократичні цінності, що лежать в основі спільноти.

Для цього знадобиться складний рецепт, над яким світові експерти та політики все ще працюють. Але одним з найважливіших інгредієнтів цього рецепту є захист даних користувачів.

Системи штучного інтелекту залежать від величезних обсягів даних, щоб навчатися і вдосконалювати процеси прийняття рішень. Своєю чергою, аналітика великих даних використовує ШІ для кращого аналізу даних. Частиною рівняння побудови інноваційної та демократичної екосистеми для ШІ є забезпечення цілісності даних, їхнього збору та захисту. Зокрема, дані повинні зберігатися в безпеці (бути захищеними), а також збиратися й аналізуватися відповідно до демократичних цінностей.

Забезпечення захисту даних від незаконного доступу до них з боку зловмисників, чи то державні органи чи злочинні організації, стає все більш пріоритетним завданням протягом останніх двох десятиліть. Так само, як і вдосконалення захисту приватності, щоб гарантувати, що персональні дані не використовуються в комерційних цілях і не поширюються без згоди користувача. Але обидва ці напрямки в трансатлантичному співтоваристві в останні роки просуваються нерівномірно.

У Сполучених Штатах політики, відповідальні за національну безпеку, пропонують інноваційні підходи до того, як об'єднати всі зацікавлені сторони, що беруть участь у забезпеченні кібербезпеки, для кращого забезпечення захисту, доступності, надійності та стійкості кібермереж та інфраструктури країни. Тим часом в Європейському Союзі зростає занепокоєння щодо безпеки, пов'язане з поточною імплементацією Закону про цифрові ринки (DMA). Нещодавнє рішення ЄС замовити технічне дослідження для оцінки та картографування проблем безпеки, що випливають з певних положень DMA, свідчить про те, що ці проблеми є реальними. Це дослідження є позитивним кроком, але лише за умови проведення ретельного і справжнього технічного аналізу наслідків для безпеки з рекомендаціями щодо пом'якшення непередбачуваних наслідків.

Тим часом, на фронті захисту приватності перспективи прийняття всеосяжного закону про цифрову приватність у США, схоже, зайшли в глухий кут, незважаючи на певний серйозний прогрес, досягнутий минулого року. ЄС на роки випередив Сполучені Штати завдяки Загальному регламенту захисту даних (GDPR), але і тут DMA створює складнощі.

Вимоги DMA щодо інтероперабельності для додатків для обміну зашифрованими повідомленнями можуть підірвати досягнення GDPR у сфері захисту приватності. Наприклад, Стів Белловін, один з провідних криптографів світу і колишній головний технолог Федеральної торгової комісії США, попереджає, що наскрізна інтероперабельність шифрування, як пропонується в DMA, є "десь між надзвичайно складним і неможливим".

У ЄС та Великій Британії є й інші пропозиції, які також можуть мати непередбачуваний наслідок – підірвати наскрізне шифрування, яке є технологією, що забезпечує конфіденційність і безпеку. Активісти демократичного руху, в тому числі з Американського союзу громадянських свобод і Фонду "Електронний кордон", попередили, що наскрізне шифрування має вирішальне значення для захисту прав людини і демократичних цінностей. Кілька компаній, у тому числі розробники безпечних додатків для обміну повідомленнями, якими користуються організації громадянського суспільства і демократичні активісти, пригрозили піти з ринків через ці пропозиції.

Штучний інтелект/автоматизація відкрили цілий новий світ. Те, як цей світ формується, матиме глибокі наслідки для майбутнього технологій, суспільства і демократії в трансатлантичному просторі та в усьому світі. Обговорюючи поточну і майбутню політику, уряди повинні ретельно зважити вплив на кібербезпеку і приватність. Ставки дуже високі.

Джерело: CEPA