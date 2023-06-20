Операція «ліквідація». Росіяни планували вбити шпигуна-перебіжчика у Флориді – New York Times

Видання New York Times розповіло історію про підготовку вбивства колишнього російського офіцера розвідки, який працював на США і відповідно емігрував туди, коли над ним нависла небезпека в москві. росіяни згодом за відкритими джерелами вистежили його місце перебування та розпочали операцію, залучивши до збору даних колишнього мексиканського студента і доктора наук. Більше читайте в адаптованому перекладі статті.

Через невдалу спробу вбивства шпигуна ЦРУ у 2020 році з москви був висланий представник ЦРУ, а з Вашингтона його російський «колега», розповідає в своїй статті New York Times.

Видання стверджує, що володимир путін переслідує своїх ворогів закордоном. У той же час його розвідники готові перейти межу, яку раніше нібито не перетинали: спробувати вбити цінного для американського уряду інформатора на американській землі. Напевно, мається на увазі вбивство на території США, оскільки росіяни фактично відкрито та показово раніше ліквідували колишнього розвідника Литвиненка в Лондоні і спробували вбити Скрипаля в Солсбері.

Втім таємна операція з «нейтралізації» в Маямі інформатора ЦРУ, який понад десять років тому був високопоставленим співробітником російської розвідки, стала зухвалим розширенням кампанії путіна з цілеспрямованих вбивств. Окрім того, як зазначає New York Times, це стало також сигналом про зниження довіри між розвідувальними службами (цікаво, коли б це ЦРУ довіряло російським розвідникам? – iPress).

Марк Полімеропулос – колишній офіцер ЦРУ, який керував операціями в Європі та росії, заявив виданню, що червоні лінії для путіна давно пройдені – він хоче, щоб «усі ці хлопці» померли. Неназвані посадовці заявили також, що наслідком замаху стала взаємна висилка розвідників з обох країн.

Як зазначає видання, мішенню російської розвідки був Олександр Потєєв – колишній офіцер цієї ж російської розвідки. Він розкрив інформацію, що призвела до багаторічного розслідування ФБР і арешту 11 шпигунів-нелегалів, які жили під глибоким прикриттям у передмістях і містах на Східному узбережжі США. Вони мали фальшиві імена та працювали на звичайній роботі в рамках амбітної спроби російської зовнішньої розвідки зібрати інформацію та завербувати більше агентів.

Втім, у рамках зусиль адміністрації Обами щодо перезавантаження відносин з росією та для зниження напруженості між країнами було досягнуто угоди: 10 з 11 шпигунів були заарештовані і вислані до рф. В обмін на це москва звільнила чотирьох російських в'язнів, у тому числі Сергія Скрипаля, колишнього полковника військової розвідки, засудженого в росії 2006 року за продаж секретів на користь Британії.

New York Times розповідає: замах на Потєєва розкритий у британському виданні книги «Шпигуни: Епічна війна розвідок між Сходом і Заходом», яка має вийти друком наприкінці червня. Автором книги є Калдер Волтон, дослідник національної безпеки та розвідки з Гарварду. Видання стверджує, що редакції вдалося підтвердити цю історію в незалежних джерел. А гіркі наслідки цієї операції, в тому числі заходи у відповідь, оприлюднюються вперше.

New York Time підкреслила, що росіяни вже давно використовують найманих вбивць, аби змусити ймовірних ворогів замовкнути. Одним із найвідоміших у штаб-квартирі СВР в Москві є полковник Григорій Майрановський – біохімік, який, за словами колишнього співробітника розвідки, експериментував зі смертельними отрутами.

У статті NYT йдеться, що путін як колишній офіцер КДБ не приховує свого глибокого презирства до перебіжчиків серед розвідників – особливо тих, хто допомагає Заходу. Отруєння Скрипаля російськими оперативниками у британському Солсбері 2018 року стало сигналом про радикалізацію Москви і посилило побоювання, що вона без вагань зробить те ж саме на американському узбережжі.

Видання нагадує, що напад із застосуванням нервово-паралітичної речовини на Скрипаля та його доньку спричинив хвилю дипломатичних висилок по всьому світу, в той час як Британія заручилася підтримкою своїх союзників, щоб дати рішучу відповідь.

Інцидент із Потєєвим викликав побоювання в ЦРУ, що колишні шпигуни, які переїхали до Сполучених Штатів, незабаром також стануть мішенями рф. Як стверджує New York Times, путін давно пообіцяв покарати Потєєва. Але перш ніж його вдалося заарештувати, Потєєв втік до США, де ЦРУ переселило його за вкрай секретною програмою, призначеною для захисту колишніх шпигунів. У 2011 році московський суд заочно засудив його до десятиліть ув'язнення.

Здавалося, що Потєєв зник, але в якийсь момент розвідка рф відправила оперативників до США. У 2016 році російські ЗМІ повідомили, нібито він загинув. Це, на думку деяких експертів, могло бути вивертом з метою його знищення. Насправді, як наголошує New York Times, Потєєв живий-живісінький проживав у районі Маямі.

Видання наводить цікавий факт, яким чином російська розвідка знайшла Потєєва: той отримав ліцензію на риболовлю та зареєструвався як республіканець, щоб мати змогу голосувати. Усе це він зробив під своїм справжнім ім'ям. У 2018 році одне з новинних видань повідомило про місцезнаходження Потєєва. ЦРУ захвилювалося, і недарма. 2019 року росіяни провели ретельно сплановану операцію з пошуку свого «втікача», залучивши на допомогу вченого з Мексики.

Журналісти припускають, що цей вчений, Гектор Алехандро Кабрера Фуентес, навряд чи був шпигуном. Але його історія дуже нагадує інші історії колишніх «російських студентів». Він вивчав мікробіологію в Казані, а згодом отримав докторський ступінь у Гіссенському університеті (Німеччина). Як наголошує видання, він займався благодійністю та не мав кримінального минулого.

Проте росіяни нібито використовували партнерку пана Фуентеса як важіль впливу. У нього було дві дружини: росіянка, яка жила в Німеччині, і ще одна жінка – в Мексиці. У 2019 році, пише New York Times, спираючись на судові документи, російській дружині та її двом дочкам не дозволили покинути росію, коли вони намагалися повернутися до Німеччини.

У травні того ж року, коли Фуентес приїхав до них, з ним зв'язався російський чиновник і попросив про зустріч у москві. Традиційно для спецслужб, йому запропонували «вирішити» проблему його партнерки в обмін на «послугу». Як стверджує New York Times, через кілька місяців російський посадовець попросив Фуентеса винайняти квартиру на чуже ім'я північніше від Маямі-Біч (де жив Потєєв). Фуентес згодом організував це, залучивши свого співробітника та виділивши йому 20 000 доларів.

У лютому 2020 року Фуентес поїхав до москви, де знову зустрівся з російським посадовцем. Йому надали опис автомобіля Потєєва. За словами росіянина, Фуентес мав знайти цю автівку, дізнатися її номерний знак і зафіксувати фізичне місцезнаходження. Фуентесу порадили утриматися від фотографування – ймовірно, щоб унеможливити появу будь-яких доказів, що можуть бути використані проти нього.

Проте, як зазначає New York Times, Фуентес провалив операцію. На території житлового комплексу він спробував об'їхати в'їзні ворота, пристроївшись до іншого автомобіля, чим привернув увагу охорони. Коли його допитували, його дружина відійшла, щоб сфотографувати номерний знак автомобіля Потєєва. Їх обох витурили, але камери спостереження зафіксували інцидент. Через два дні він спробував вилетіти до Мексики, але співробітники митної та прикордонної служби США зупинили його і обшукали телефон, виявивши фотографію автомобіля Потєєва.

Після арешту Фуентес надав деталі плану американським слідчим. Він вважав, що російський чиновник, з яким він зустрічався, працював на ФСБ. Але таємними операціями за кордоном зазвичай керує СВР або ГРУ. Один із колишніх офіцерів сказав, що Фуентес, не знаючи про важливість об'єкта, просто збирав інформацію, яку росіяни могли використати пізніше.

Ця операція, як і інші дії росії, стверджує New York Times, викликала жорстку реакцію уряду США. У квітні 2021 року Сполучені Штати запровадили санкції та вислали 10 російських дипломатів, включно з одним із керівників дипмісії росії, який перебував у Вашингтоні і якому залишилося два роки до кінця його «каденції». Висилка керівника резидентури може дуже зашкодити розвідувальним операціям. Тож співробітники відомства підозрювали, що росія намагатиметься помститися своєму американському колезі в москві, якому залишилося працювати на цій посаді лише кілька тижнів. Очікувано, рф у відповідь вислала 10 американських дипломатів, в тому числі керівника ЦРУ в москві.