Пентагон планує "залізний кулак" України. Як робили дипломатичну ковбасу у Рамштайні – Washington Post

Відомий колумніст Washington Post Макс Бут, який висвітлює питання безпеки та оборони, міжнародної політики, опублікував цікаву колонку-репортаж з візиту разом із главою Пентагону Ллойдом Остіном на авіабазу Рамштайн в Німеччині на зустріч контактної групи з допомоги Україні. За словами Макса Бута, Остін виношує плани для формування "залізного кулака" ЗСУ, щоб вони не тільки змогли прорвати російську оборону, але й швидко розвинути успіх наступу.

Вражаюча єдність західного альянсу проти російської агресії була затьмарена останніми днями потворною і непотрібною суперечкою про те, чи буде Німеччина відправляти танки в Україну. Проте, пише Макс Бут у своїй колонці у Washington Post, ця суперечка не повинна применшувати успіх адміністрації Байдена в утриманні великої групи союзників, які крокують в ногу з часом.

Як стверджує автор, США збирали таку потужну коаліцію лише двічі у новітній історії: спочатку в 1990-1991 роках для перемоги над Саддамом Хусейном у війні у Перській затоці, а потім 2014-го для перемоги над Ісламською державою в Сирії та Іраку.

Нинішній міністр оборони США Ллойд Остін очолював останню битву, коли був чотиризірковим головою Центрального командування США. Зараз він є одним із закулісних архітекторів проукраїнської коаліції. "Минулого тижня він запросив мене супроводжувати його у бурхливій поїздці до Німеччини, щоб побачити, як роблять дипломатичну ковбасу", – пише Бут.

Міністр оборони і його співробітники вилетіли з Вашингтону рано вранці в середу на борту літака ВПС E-4B, відомого як "літак судного дня" – варіанту Boeing 747, побудованого у 1973 році, щоб дозволити президенту керувати урядом США в разі ядерної війни. Хоча цей масивний літак дещо застарілий (він має аналогові циферблати), проте захищений від ядерних наслідків – він є нагадуванням про величезну силу Америки. Жодна інша країна не має такої складної платформи командування та управління. А у США їх чотири.

"Увечері напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України Остін зустрівся зі мною в готелі бази Spartan, щоб розповісти про те, чого він намагається досягти. Будучи палким прихильником України, він критично ставився до того, як українські військові ведуть артилерійські дуелі з російськими військами. Українці випускають артилерійські снаряди вдвічі швидше, ніж їх виробляє Захід", – зазначає автор Washington Post.

"Я думаю, що це є баченням деяких старших командирів, які навчалися в старій радянській системі. Молоді лідери більш адаптивні, – сказав Остін. – Вони потребують більше роботи з точки зору використання вогню для формування поля бою і подальшого маневрування".

Остін бачить "можливість", навіть необхідність, для українців провести великий наступ наприкінці зими або на початку весни і хоче "зібрати значні механізовані сили", щоб дозволити їм прорвати російські укріплені лінії.

Американські війська почали інструктувати українських солдатів на полігонах у Німеччині щодо ведення бойових дій комбінованими силами з використанням бронетехніки, артилерії, авіації, піхоти та інших засобів для проведення наступальних операцій. Сполучені Штати та їхні союзники також нарешті надають західну бронетехніку після того, як надто довго зволікали, побоюючись реакції кремля.

За останні кілька тижнів Пентагон оголосив про передачу 109 бойових машин піхоти "Бредлі" і 90 бронетранспортерів "Страйкер". Інші союзники також надають бронетехніку: німці надсилають Marders, а шведи – CV90. "Я хочу зібрати щось таке, що буде вирішальним на наступному етапі цієї боротьби, щоб дозволити українцям не лише прорвати російську оборону, але й мати можливість дуже, дуже швидко скористатися можливостями", – сказав Остін WP.

Проте, як зазначає автор колонки, для того, щоб український наступ був успішним, можуть знадобитися сотні сучасних основних бойових танків, які мають більш потужні гармати і більш міцну броню, ніж бронетранспортери. Британці надсилають 14 танків Challenger 2, а французи – кілька легких танків AMX-10, але Німеччина і Сполучені Штати опинилися в безглуздому, розчаровуючому протистоянні з приводу відправки танків Leopard 2 німецького виробництва, які експлуатуються 14 європейськими країнами. Польща і Фінляндія, серед інших, готові пожертвувати свої "Леопарди", але потребують дозволу Берліна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц настільки боїться перетнути якусь міфічну російську "червону лінію", що не бажає давати дозвіл на поставку Leopard 2, доки США не відправлять свої власні танки M1 Abrams. (Станом на зараз відомо зі ЗМІ, що США планують надати Україні до 30 танків Abrams, а Німеччина готова надати власні танки і дозволити це зробити союзникам – iPress).

Після кількох днів розповідей американських офіційних осіб, які пояснювали, чому українці можуть експлуатувати "Леопард-2", але не можуть експлуатувати "Абрамси", Бут залишився непереконаним. Генерал-лейтенант у відставці Фредерік "Бен" Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, написав у твітері: "Українці з усім цим розберуться. Будь ласка, більше ніякої поблажливості з боку Міністерства оборони". Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан зауважив: "Нам потрібно припинити шукати виправдання на кшталт "це складна система". Я не пригадую таких аргументів, коли танки М1 відправлялися до Іраку чи Єгипту". Я не розумію, чому адміністрація Байдена не визнає блеф німців і не надійшле хоча б символічну кількість танків "Абрамс".

Остін сказав мені, що "реалістичною метою на цей рік" для українців було б перерізати "сухопутний міст" між Кримом і росією, який російські війська зайняли минулого року. Якщо цього не станеться, попереджає він, ми можемо побачити "заморожений конфлікт", коли росіяни "залишаться на території, яку вони зараз окупують".

"США та їхнім союзникам необхідно докласти всіх зусиль, щоб озброїти Україну зараз, поки не стало занадто пізно", – переконує автор WP. Серйозним недоліком залишається нездатність надіслати велику кількість основних бойових танків. Захід також не надсилає ракети більшої дальності і сучасні літаки, як-от F-16, які потрібні Україні для виходу з глухого кута. Але, в цілому, проукраїнська коаліція виявилася набагато міцнішою, ніж будь-хто міг собі уявити рік тому. Навіть німці роблять значні пожертви – набагато більше, ніж можна було уявити.

"Стриманий Остін – людина небагатослівна – заслуговує на велику заслугу у відновленні єдності Заходу. Він сказав: "Я думаю, що ми побачили НАТО більш згуртованим, більш рішучим, ніж будь-коли раніше". Це вражаюче, недооцінене досягнення", – завершує колонку у Washington Post Макс Бут.

Джерело: Washington Post