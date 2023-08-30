Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін

Колишній заступник начальника штабу ЗС США, генерал у відставці і нинішній очільник Інституту вивчення війни Джек Кін у колонці для Wall Street Journal радить представникам Пентагону та американським офіцерам, які критикують проведення українського контрнаступу, засунути свої язики подалі, оскільки ніхто з них не проводив подібних операцій. Остання така механізована наступальна операція проводилася американським генералом Паттоном в 1944 році у Франції.

Американські офіцери, які просторікують зі сторони, ніколи не робили того, що намагаються зробити українські сили, пише голова Інституту вивчення війни генерал у відставці Джек Кін у колонці для Wall Street Journal.

Американські військовослужбовці висловлюють своє розчарування тим, як Україна веде свій контрнаступ. Це викликає занепокоєння. Американські офіцери, схоже, мають нереалістичні очікування щодо того, чого може досягти одна контрнаступальна операція. Проте США, вважає генерал Кін, повинні зосередитися на тому, щоб допомогти Україні вести війну так, як вона хоче, а не базікати збоку.

На його думку, американське військове керівництво хоче, щоб Україна сконцентрувала сили, які Захід оснастив і підготував для контрнаступу, на одному секторі в західній частині Запорізької області, де метою буде швидкий прорив російських ліній і захоплення міста Мелітополь. За повідомленнями, американські чиновники роздратовані тим, що українці тримають велику кількість військ на сході країни, особливо навколо міста Бахмут, і що проводять кілька наступальних операцій у самій Запорізькій області, замість того, щоб зосередитися на одному напрямку.

Генерал Кін зазначає, що ніхто у Збройних силах США сьогодні не розробляв широкомасштабних механізованих операцій проти серйозного і боєздатного супротивника, який застосовує комплексну оборону. Востаннє такою операцією була кампанія у Франції в 1944 році під керівництвом генерала Джорджа С. Паттона. Масований наступ на Мелітополь, якого дехто вимагає, є найочевиднішим кроком, який могла б зробити Україна, і який сконцентрував би її наступальну бойову міць на найкоротшому шляху до моря. Такий підхід видається привабливим і обґрунтованим з військової точки зору.

"Проблема в тому, що росіяни думали так само. Вони розгорнули на цій осі найсильніші зі своїх оборонних сил, що залишилися. Вони вирили глибокі, протяжні лінії траншей і вкрили землю мінами. Їхні найкращі пілоти на найсучасніших бойових гелікоптерах знаходяться в цьому районі, готові до української атаки. Вони вже рік укріплюють Мелітополь і наступне місто на півночі, Токмак. Цей найкоротший шлях до моря також є найбільш підготовленою частиною російської оборони на театрі бойових дій", – підкреслює генерал у колонці для WSJ.

Джек Кін зазначає, що українці фактично зробили цей маршрут пріоритетним і нещодавно досягли значних успіхів. Але вони також наступають далі на схід, у Запорізькій області, і там також мають певні успіхи. Однак зусилля, які, здається, найбільше дратують американських чиновників, – це спроба України повернути місто Бахмут, яке ПВК "Вагнер" захопила ціною величезних втрат цієї весни. Американські військові експерти, схоже, хочуть, щоб українці трималися на всіх інших фронтах і зосередилися на єдиному напрямку на Мелітополь.

Така порада, на думку автора, є військовою помилкою. Добре сплановані механізовані кампанії майже завжди просуваються по декількох напрямках, а не по одному. Саме так діяли коаліції на чолі зі США проти Іраку в 1991 і 2003 роках. Так воювали американці, німці і радянські війська у Другій світовій війні. Причина проста: просування вздовж однієї осі дозволяє тому, хто обороняється, повністю сконцентруватися на тому, щоб зупинити це просування. У цьому випадку росіяни майже напевно перекинули б сили з інших частин театру бойових дій так швидко, як тільки могли, щоб зупинити український наступ на Мелітополь.

Генерал нагадує, що росіяни передислокували сили у Запорізьку область. Вони не надіслали більше підкріплень частково тому, що українські атаки притиснули їх по всій лінії фронту. Широко засуджений український контрнаступ навколо Бахмута залучив до утримання лінії фронту підрозділи кількох російських повітряно-десантних дивізій і окремих бригад. Ці підрозділи воювали в Луганській і Харківській областях і могли б бути використані для посилення Мелітопольського напрямку.

"Зараз вони зосереджені навколо Бахмута, тому що українці продовжують наступати на місто, яке росіяни не готові втратити. Український наступ далі на схід у Запорізькій області також притиснув російські війська до цього сектору, який в іншому випадку міг би зміститися на захід. Аналогічні менш масштабні українські атаки в інших місцях уздовж лінії зіткнення мали такий самий ефект. Український тиск уздовж лінії фронту позбавив росіян майже будь-якого значущого резерву, з яким вони могли б протистояти великому українському прориву", – констатує очільник ISW.

На його думку, захоплення Мелітополя саме по собі не може виграти війну для України. Вимоги до Києва зосередити всі зусилля на цьому напрямку, а також попередження, що Захід не буде поповнювати українські запаси для майбутніх операцій, свідчать про те, що принаймні деякі з тих, хто критикує наступ України, несерйозно ставляться до того, щоб допомогти їй звільнити всю територію. Якщо це так, і якщо позиція Пентагону полягає в тому, що він не очікує, що Україна звільнить свій народ, то краще було б сказати про це чітко, ніж робити непрямі і неточні нападки на те, як Україна воює.

"Для США є життєво важливим інтересом національної безпеки, щоб Україна звільнила свою землю і свій народ від російської агресії. Америка повинна припинити критикувати те, що роблять українці, і натомість зосередитися на допомозі Україні якнайшвидше досягти наших спільних цілей. Це була б правильна стратегія", – завершує Джек Кін свою колонку у WSJ.

Джек Кін, чотиризірковий генерал у відставці, обіймав посаду заступника начальника штабу армії США, а наразі очолює Інститут вивчення війни.

Джерело: Wall Street Journal