Нещодавно у США засудили колишнього керівника контрозвідки ФБР з Нью-Йорка за співпрацю з російським олігархом Олєгом Дєріпаскою. Тим часом відомий історик і публіцист Тімоті Снайдер ставить слушне питання: а як же так сталося, що очолюваний засудженим агентом ФБР відділ кіберконтроздвіки з Нью Йорка, пропустив масову кампанію впливу росії на вибори в інтересах Трампа в 2016 році і навіть не намагався її розслідувати?

У квітні 2016 року я викрив історію Трампа і путіна, використовуючи російські відкриті джерела. Згодом я почув неясні натяки на те, що у ФБР у Нью-Йорку, зокрема у контррозвідці та кіберрозвідці, щось не так. Тепер у нас є припущення, чому.

Людину, яка очолювала відповідний відділ, Чарльза Макгонігала, щойно засудили за отримання грошей від російського олігарха Олега Дерипаски. Слідкуйте за цією темою, щоб побачити, як це пов'язано з перемогою Трампа, російською війною в Україні та національною безпекою США.

Причиною того, що я думав про Трампа і путіна в 2016 році, була закономірність. росія прагнула контролювати Україну, використовуючи соціальні мережі, гроші та гнучкого главу держави. росія підтримала Трампа так само, як вона підтримувала українського президента Віктора Януковича, сподіваючись на м'який контроль.

Трамп і Янукович були схожими фігурами: зацікавленими в грошах і владі, щоб заробляти або захищати гроші. А отже, вразливими партнерами для путіна. Вони також мали спільного політичного радника: Пола Манафорта. Він працював на Януковича у 2005-2015 роках, а у 2016 році очолив кампанію Трампа.

Ви, можливо, пам'ятаєте зв'язки Манафорта з росією з 2016 року. Він (і Джаред Кушнер, і Дональд Трамп-молодший) зустрічався з росіянами в червні 2016 року в Трамп-тауері в рамках, і як брокер, зустрічі з "підтримки Трампа російським урядом" ("Дорога до несвободи", с. 237).

Манафорт був змушений піти у відставку з посади керівника виборчої кампанії Трампа в серпні 2016 року, коли з'явилася новина про те, що він отримав 12,7 мільйона доларів готівкою від Януковича. Але ці деталі – лише незначні елементи залежності Манафорта від росії. ("Дорога до несвободи", с. 235).

Манафорт працював на Дерипаску, того самого російського олігарха, з яким пов'язують МакГонігала, між 2006 і 2009 роками. Завдання Манафорта полягало в тому, щоб пом'якшити позицію США для російського впливу. Він обіцяв "модель, яка може принести велику користь уряду путіна". ("Дорога до несвободи", с. 234).

Хоча Манафорт працював на Трампа у 2016 році, його залежність від росії була глибшою. Він був винен Дерипасці гроші, а це не те становище, в якому хотілося б опинитися. Манафорт пропонував Дерипасці "приватні брифінги" щодо кампанії. Він сподівався "відкупитися". ("Дорога до несвободи", с. 234).

Згадайте, як ФБР ставилося до зв'язку Трампа і путіна у 2016 році. Трамп та інші республіканці кричали, що ФБР перегнуло палицю. Озираючись назад, здається, що все було з точністю до навпаки. Питання російського впливу було сформульоване у спосіб, зручний для росії та Трампа.

Розслідування ФБР "Ураган перехресного вогню" зосередилося на вузькому питанні особистих зв'язків між кампанією Трампа і росіянами. Воно оминуло увагою кібератаки росії та кампанію в соціальних мережах, яка, за словами Кетлін Холл Джеймісон, виграла вибори для Трампа.

Щойно питання російського "м'якого контролю" було обмежене особистими контактами, Обама упустив загальну картину, і Трамп отримав легкий захист. Трамп знав, що росія працювала на нього, але міра провини була настільки високою, що він міг себе захистити.

Абсолютно неможливо уявити, що Макгонігал не знав про російську кампанію кібервпливу від імені Трампа у 2016 році. Навіть я знав про це, хоча не мав жодного досвіду. Це стало однією з тем моєї книги "Дорога до свободи".

Пізніше ФБР дійсно розслідувало ситуацію в кіберпросторі і дійшло правильних висновків. Але це було вже після виборів, і вони повністю пропустили операції російського впливу. Це була очевидна проблема контррозвідки. Чому ФБР так довго зволікало і не помітило суті?

Я не мав до цього особистого стосунку, але просто повторю те, що говорили поінформовані люди в той час: такі речі повинні були проходити через відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку, де наводки тихо помирали. Саме там була відповідальність Макгонігала.

Кібер-елемент – це те, про що Макгонігал мав би повідомити всім у 2016 році. У 2016 році Макгонігал був начальником відділу координації кіберконтррозвідки ФБР. У жовтні того ж року він очолив відділ контррозвідки нью-йоркського офісу ФБР.

Нам потрібно зрозуміти, чому ФБР не змогло у 2016 році розкрити суть тривалої операції російського впливу. Характер цієї операції свідчить про те, що за неї мав би відповідати відділ ФБР, керівника якого зараз звинувачують в отриманні російських грошей.

Одразу після того, як просочилася інформація про Макгонігала, Кевін Маккарті вигнав Адама Шиффа з комітету Палати представників з питань розвідки. Шифф є експертом з операцій російського впливу. Виключення його з комітету свідчить про недбале ставлення до національної безпеки. Виключити його зараз – це відверто підозріло.

Ще в червні 2016 року Кевін Маккарті висловив свою підозру, що Дональд Трамп перебуває під впливом путіна. Він та інші республіканці дійшли висновку, що ризик зганьбити свою партію важливіший за американську безпеку ("Дорога до несвободи", с. 255).

Операція російського впливу з метою обрання Трампа була реальною. Нікому не вигідно прикидатися, що це не так. Ми все ще дізнаємося про це. Заперечення того, що це сталося, робить Сполучені Штати вразливими до подальших російських операцій.

Я пам'ятаю певну легковажність 2016 року. Трамп був курйозом. росія не мала значення. Не було чого сприймати всерйоз. Потім Трампа обрали, він заблокував продаж зброї Україні та намагався здійснити державний переворот. Тепер українці гинуть щодня у визначальному конфлікті нашого часу.

Питання Макгонігала виходить навіть за рамки цих проблем. Він мав повноваження в найбільш чутливих розслідуваннях американської розвідки. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, Сполученим Штатам доведеться потурбуватися про те, що виходить за рамки партійної лояльності.

Довідково за матеріалами The Guardian: Колишній спеціальний агент ФБР Чарльз Макгонігал, який очолював відділ контррозвідки, був засуджений у минулий четвер до більш ніж чотирьох років ув'язнення за надання інформації російському олігарху всупереч санкціям США. 55-річний Чарльз Макгонігал є одним з найбільш високопоставлених співробітників ФБР, коли-небудь засуджених за скоєння злочину. До виходу на пенсію у вересні 2018 року він пропрацював у ФБР 22 роки, очолюючи розслідування оприлюднення WikiLeaks секретних телеграм Державного департаменту у 2010 році, а також полювання на підозрюваного китайського шпигуна, який працював кротом у ЦРУ. Але в 2021 році, після виходу на пенсію, Макгонігал надав інформацію російському олігарху Олегу Дерипасці, щоб допомогти йому потопити бізнес-конкурента. Дерипаска потрапив до санкційного списку США у 2018 році і намагався зібрати інформацію, щоб його конкурента також внесли до списку санкцій. За це Макгонігал отримав 17,5 тисяч доларів США, які були переведені з російського Газпромбанку на Кіпр, на рахунок комерційного банку в Нью-Джерсі, а потім на приватний рахунок Макгонігала. Макгонігал був заарештований у січні 2023 року і звинувачений за дев'ятьма пунктами. У серпні він визнав себе винним за одним звинуваченням, щоб уникнути інших восьми, а саме – у змові з метою порушення санкцій США і відмиванні грошей. У четвер він був засуджений до 50 місяців ув'язнення і штрафу в розмірі 40 тисяч доларів. Суддя південного округу Нью-Йорка Дженніфер Ріарден (Jennifer H. Rearden) заявила, що її вирок має на меті збалансувати 22 роки служби Макгонігала в ФБР з "надзвичайно серйозним" характером його злочинів, які, за її словами, поставили під загрозу національну безпеку. "Чарльз Макгонігал зловживав довірою своєї країни, використовуючи своє високе становище в ФБР для підготовки до свого майбутнього в бізнесі. Після того, як він залишив державну службу, він поставив під загрозу нашу національну безпеку, надаючи послуги Олегу Дерипасці, російському олігарху, який діє як агент владіміра путіна", – сказав американський прокурор Деміан Вільямс у своїй заяві щодо вироку. Макгонігалу також загрожує другий вирок у Вашингтоні на початку наступного року, після того, як він також визнав себе винним у приховуванні 225 тисяч доларів США, отриманих від колишнього офіцера албанської розвідки.

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