Відомий американський історик з Єльського університету Тімоті Снайдер як і мільйони українців обурився наративом, який розповсюджують західні медіа про підрив Каховської ГЕС: "обидві сторони звинувачують одна одну у підриві". Він підготував для них рекомендації, яким чином потрібно висвітлювати таку подію, щоб вона відповідала правді й реаліям.

Дамба Нової Каховки в Україні, що знаходиться під контролем росії, зруйнована. Одним із наслідків є гуманітарна катастрофа, яка, якби вона не відбувалася в зоні бойових дій, вже привернула б величезну міжнародну допомогу. Тисячі будинків затоплені, десятки тисяч людей змушені тікати або чекають на порятунок. Іншим наслідком є екологічний хаос, зокрема, втрата водно-болотних угідь та інших середовищ існування. Третій – знищення українських сільськогосподарських угідь та інших елементів української економіки. Відбувається так багато подій одночасно, що за ними важко встежити. Ось кілька думок про те, як відповідально писати про цю подію.

Уникайте спокуси почати розповідь про цю техногенну гуманітарну та екологічну катастрофу з її обходу. Це не журналістика. Заяви російських речників про те, що Україна щось зробила (в даному випадку – підірвала дамбу), не є частиною історії про реальну подію в реальному світі. Це частина іншої історії: історії про всі ганебні заяви, які росія робила про Україну з моменту першого вторгнення в 2014 році. Якщо згадувати російські заяви про дії України, то тільки в цьому контексті. Посилатися на російські заяви поряд з українськими несправедливо по відношенню до українців. У цій війні те, що говорили російські речники, майже завжди було неправдою, тоді як те, що говорили українські, здебільшого було достовірним. Тому зіставлення заяв передбачає рівність, що унеможливлює розуміння читачем цієї важливої різниці. Якщо необхідно процитувати російського речника (наприклад, Дмітрія Пєскова), слід згадати, що ця конкретна особа брехала про кожен аспект цієї війни з самого її початку. Це контекст. Читачі, які підхоплюють історію зі середини, повинні знати про таке тло. Якщо цитується російська пропаганда для зовнішнього споживання, корисно також цитувати російську пропаганду для внутрішнього споживання. Цікаво, що російські пропагандисти вже давно стверджують, що українські дамби повинні бути підірвані, а російський парламентар сприймає як належне те, що росія підірвала дамбу, і радіє смертям і руйнуванням, що послідували за цим. Коли розповідь починається з "обидві сторони", читачам неявно дають зрозуміти, що об'єкт фізичного світу (наприклад, дамба) насправді є лише елементом наративу. Їх спрямовують у неправильний жанр (літературу) саме в той момент, коли потрібен аналіз. Це робить погану послугу їхньому розуму. Дамби – це фізичні об'єкти. Про те, чи можна їх зруйнувати і як саме – це питання для людей, які знають, про що вони говорять. Хоча ця цінна стаття NYT має вищезгадані недоліки, вона також має велику перевагу в тому, що розглядає дамби як фізичні об'єкти, а не як об'єкти розповіді. Тож стає зрозуміло, що дамба могла бути зруйнована лише вибухом зсередини. росія контролювала відповідну частину дамби, коли вона вибухнула. Це елементарна частина контексту. Це передує тому, що хтось говорить. Коли розслідується вбивство, детективи думають про засоби. У росії були засоби. Україна їх не мала. Історія не починається з моменту вибуху дамби. Читачі повинні знати, що протягом останніх п'ятнадцяти місяців росія вбивала українських цивільних і руйнувала українську цивільну інфраструктуру, тоді як Україна намагалася захистити своїх людей і структури, які підтримують їхнє життя. Сценарій також включає в себе історію. Військова історія пропонує елементарне пояснення. Армії, які наступають, не підривають греблі, щоб перекрити собі шлях до просування. Армії, які відступають, підривають дамби, щоб сповільнити просування іншої сторони. У відповідний момент Україна наступала, а росія відступала.

Прагнення до об'єктивності не означає розглядати кожну подію як підкидання монети, як шанс п'ятдесят на п'ятдесят між двома різними публічними заявами. Об'єктивність вимагає думати про всі об'єкти – фізичні об'єкти, фізичне розміщення людей, які повинні бути в історії, а також про всі умови – сучасні та історичні, які потрібні читачеві для того, щоб вийти з історії з більшим розумінням.

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