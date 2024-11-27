Європа намагається знайти рішення для оплати російського газу після введення санкцій США

США можуть дати обмежений дозвіл конкретним клієнтам "Газпрому" проводити оплату через ДПБ.

Європейські країни, які, як і раніше, купують російський газ, поспішають знайти спосіб, щоб продовжити оплачувати поставки після 20 грудня, який би не порушив несподівані санкції США.

Минулого тижня Вашингтон ввів санкції проти Газпромбанку, через який деякі країни Центральної Європи платять москві, що підвищило ризик припинення поставок газу. США поступово посилюють заходи, щоб позбавити президента путіна доходів від військових дій, але досі Газпромбанк був звільнений від санкцій, оскільки це могло вплинути на безпеку поставок до Європи.

Про це пише Bloomberg.

До введення санкцій газовий ринок був зосереджений на тому, чи вдасться укласти угоду, щоб у новому році газ продовжував надходити на захід через Україну. Санкції США в їхньому нинішньому вигляді означають, що навіть якщо угоду буде знайдено, європейські країни можуть виявитися не в змозі платити, і поставки газу можуть припинитися в будь-якому разі.

Найбільше постраждають Словаччина та Угорщина, які, як і раніше, залежать від російського газу, що поставляється за довгостроковим контрактом з "Газпром PSJC".

Угорщина попередила, що санкції США ставлять під загрозу енергетичну безпеку, підвищуючи ризики дострокового припинення поставок російського газу через Україну. Словаччина поки що не давала офіційних коментарів, але її найбільша газова компанія Slovensky Plynarensky Priemysel AS активно наполягає на пошуку рішення для продовження поставок через Україну наступного року.

Австрія також може постраждати, оскільки вона, як і раніше, отримує газ через Словаччину, навіть після того, як найбільша комунальна компанія країни OMV AG була відрізана від поставок «Газпрому» цього місяця після припинення платежів за рішенням арбітражного суду.

Ще однією країною, стурбованою санкціями, є Туреччина, яка постачає російський газ до Європи трубопроводом Turkstream. Країна веде переговори зі США про скасування санкцій, щоб мати можливість продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту газу.

Це відкриває можливість для Туреччини стати посередником для європейських компаній, щоб продовжувати платити за газ.

Втім, Європа вже готується до можливого припинення поставок російського газу через Україну, коли термін дії транзитної угоди спливе наприкінці року. Європейські ф'ючерси на газ досягли максимальних за рік значень на тлі посилення прогнозу світової пропозиції.

За словами Фернандо Феррейри, директора служби геополітичних ризиків консалтингової компанії Rapidan Energy Group, існують способи, за допомогою яких європейські компанії можуть продовжувати купувати російський трубопровідний газ, не порушуючи санкцій проти Газпромбанку.

Управління з контролю за іноземними активами США може видати Газпромбанку генеральну ліцензію, що дозволяє операції, пов'язані з енергетикою, як крайній захід, щоб уникнути перебоїв в енергопостачанні, каже Феррейра. Інші великі російські банки, такі як ПАТ "Сбербанк", АТ "Альфа-Банк", ПАТ "Банк ВТБ" і державна корпорація "Внєшекономбанк", мають такі ліцензії до 30 квітня наступного року, згідно з даними OFAC.

Іншим варіантом може стати оплата газу клієнтами "Газпрому" в Європі через уже авторизовані російські банки - водночас москві, можливо, доведеться схвалити зміни платіжних реквізитів у решті експортних контрактів "Газпрому".