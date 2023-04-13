Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян продовжує аналізувати стратегію сторін у війні. Цього разу він припускає можливі варіанти дій росіян після битви за Бахмут. За його словами, українські планувальники контрнаступу обов'язково мають прогнозувати варіанти дій ворога, особливо найбільш небезпечні для українських сил, щоб добре спланувати власний контрнаступ. росіяни ж, на його думку, можуть як йти в наступ далі, так і вдатися до оборони та контрнаступу на півдні України.

Зараз багато уваги приділяється українським наступальним операціям, які, ймовірно, будуть розпочаті найближчими тижнями (або навіть найближчими днями). У своїй статті у березні цього року я досліджував українські наступальні операції і пояснював, чому вибір часу є життєво важливим. На початку цього місяця я пояснив, чому, на мою думку, майбутні українські наступальні операції будуть відрізнятися від тих, які вони здійснили на північ від Києва, а також на Харківщині та Херсонщині у 2022 році.

А як щодо росіян?

Одним з фундаментальних елементів планування є не лише розуміння власних цілей і можливостей, але й оцінка найбільш вірогідних і небезпечних способів дій противника. А для проведення такої оцінки важлива актуалізація стратегічної і воєнної ситуації. Тому в цій статті я надам коротку інформацію про ситуацію в Україні як прелюдію до вивчення можливостей росії в найближчі місяці.

російський прогрес? Головний розрахунок – на втому Заходу

росіяни розпочали свої наступальні операції "2023" ще в лютому. Низка атак відбулася вздовж наступних осей наступу:

Район Кремінної, включно з північчю до Куп'янська та на південь до Білогорівки;

Бахмутсько-Соледарський напрямок;

Авдіївський напрямок;

Донецьк, зокрема навколо Мар'їнки;

Вугледарський напрямок.

Швидкий погляд на карту показує, що ці наступи зосереджені у східних частинах України, а російські війська (переважно) зберігають оборонну позицію. Здебільшого росіяни мали обмежений успіх у цих наступальних операціях. Хоча у багатьох із цих районів вони зайняли певні позиції, атаки в таких місцях, як Вугледар, стали катастрофою, що призвела до значних як людських втрат, так втрат і техніки. За українськими оцінками, що базуються на щоденних оновленнях, росіяни втратили понад 40 тисяч особового складу з 1 лютого цього року (це більше, ніж вся регулярна армія Австралії) і понад 400 основних бойових танків (приблизно стільки ж, скільки мають об'єднані парки основних бойових танків британської та французької армій).

В якості чудової інфографіки російського прогресу в захопленні української території (або його відсутності) протягом 2023 року також варто прочитати цю статтю в New York Times (про те, як російський наступ зійшов на пси).

А ще, звичайно, є Бахмут. Ця битва триває зі середини минулого року, але з новою енергією та зосередженістю, коли у другій половині 2022-го "Група вагнера" вирішила показати російській армії, як "досягати успіху" в операціях. Використовуючи атаки "людської хвилі" із російських засуджених, а потім – більш боєздатні війська, ешелоновані за ними для закріплення успіху, тактика ПВК "вагнера" призвела до ще більших втрат, а також до розпалювання інституційних суперечностей між "вагнером" – з одного боку, і російською армією – з іншого.

Як наслідок, росіяни протягом останніх 7-8 місяців страждають від бахмутської зацикленості. Незалежно від того, де ще воюють війська рф, їхня увага постійно повертається до Бахмута. Для росії це стало життєво важливою битвою, яку необхідно виграти. Вони вклали стратегічну і політичну цінність у маленьке місто, яке майже не має цінності військової. Але цей російський фокус також привернув увагу української політики, зокрема, щонайменше два візити туди президента Зеленського.

Нещодавнє рішення посилити українські сили в Бахмуті, а не вивести їх звідти, здивувало деяких спостерігачів за війною. Ймовірно, воно широко обговорюватиметься після закінчення війни. Я не займаю жодної позиції з цього питання, оскільки лише кілька вищих керівників мають всю інформацію, необхідну для прийняття рішення "залишатися чи йти". І лише через деякий час ми зможемо об'єктивно оцінити його у більш широкому контексті того, що вже сталося і що станеться в найближчому майбутньому.

Але я розумію рішення, прийняте президентом України і його військовими радниками. Воно здивувало росіян і, безумовно, вплинуло на російський моральний дух. Українське керівництво, окрім бажання зберегти українську територію і не допустити політичної "перемоги" путіна, ймовірно, відчуло цю "бахмутську зацикленість" у противника і вирішило скористатися нею. росіяни продовжують використовувати там сили, які можна було б ефективніше застосувати практично в будь-якій іншій точці України.

Бахмут є репрезентативним прикладом ширшого російського наступу 2023 року. У ньому були задіяні величезні людські та технічні ресурси для дуже мінімального територіального виграшу. І якби це було єдиним мірилом, то наступ можна було б класифікувати як значну військову поразку.

Але росіяни також сподіваються продовжити тривалість війни, розраховуючи, що ми на Заході втомимося від підтримки України. Отже, якщо дивитися крізь цю призму на це, росіяни, ймовірно, вважатимуть останні кілька місяців успішними, оскільки вони "не програли".

російські перспективи. Чотири чорних лебеді від російських військ

Якими є російські перспективи, особливо після надзвичайно руйнівних і кривавих боїв за Бахмут, що точилися протягом останніх кількох місяців, а також після наступу українських військ, що наближається? Куди підуть росіяни після Бахмута?

По-перше, було б цікаво поміркувати над тим, які вказівки дав генералу Гєрасімову президент путін, коли призначив його керувати операцією в Україні в січні. Наміри командувачів є критично важливою частиною планування, оскільки вони забезпечують важливий стратегічний контекст і бажані результати військових операцій. За визначенням словника Міністерства оборони США, "задум командира – це чітке і стисле вираження мети операції та бажаного військового кінцевого результату, що підтримує командування місією, забезпечує зосередженість особового складу та допомагає підлеглим і допоміжним командирам діяти для досягнення бажаних результатів командира без подальших наказів, навіть якщо операція розгортається не так, як було заплановано".

Як може виглядати "задум командира", який путін переказав Гєрасімову? Нижче я виклав деякі міркування. Майте на увазі, що я дозволив собі певні припущення:

Шановний генерале Гєрасімов, мій найвідданіший слуга (окрім Шойгу, звісно, який є одночасно і відданим, і повним підлабузником). Від'їжджаючи з москви для командування операцією в Україні, я хочу, щоб ви зрозуміли, чого я від вас хочу. По-перше, ми повинні дати українцям зрозуміти, що вони не можуть перемогти; це життєво важливо. Ми повинні перемогти їх в їхніх головах, перш ніж переможемо їх на землі. І ми маємо зробити те ж саме з громадськістю на Заході. Ви повинні використовувати всі засоби для досягнення цього, особливо на полі бою, але також за допомогою наших стратегічних операцій впливу. Лавров допоможе зі своєю "дипломатією". По-друге, я хочу, щоб ви спланували проведення операцій до 2024 року і далі. Зараз я вважаю, що Захід втомився від цієї війни, і якщо ми зможемо їх перечекати, то побачимо зменшення допомоги українцям. Ми можемо скористатися цим наступного року. У той же час я буду продовжувати використовувати слово "ядерний" час від часу, щоб змусити НАТО і США замислитися. Це дивовижно – щоразу, коли я використовую це слово, вони паралізовані на кілька днів. По-третє, плануйте ще одну мобілізацію після ваших початкових наступальних операцій 2023 року. Я ціную, що ви подолали незначні проблеми, які виникли торік, і ми все ще маємо мільйони російських чоловіків, які бажають і можуть бути мобілізовані для служби в Україні. Насамкінець, я хочу, щоб ви утримували схід і південь. Луганськ і Донецьк важливі. Але південь – це ключ до того, щоб ми змогли задушити українське економічне зростання. Ви повинні докласти всіх зусиль, щоб утримати його. Якщо не зможете – не повертайтеся. Це все. О, мало не забув, я щотижня надсилатиму вам "комфорт-пакет" моїм приватним літаком, щоб у вас були запаси горілки та ікри. Твій бос, путін.

Гаразд, можливо, вказівки путіна не були сформульовані саме так, але він, безумовно, надав Гєрасімову вказівки щодо поточних наступальних дій, а також щодо майбутніх операцій. І він міг передбачати деякі зі стратегічних результатів, описаних вище.

Тепер, коли ми розглянули "наміри вищого командування", які варіанти Гєрасімов міг би розглядати після трьох місяців бойових дій на сході України?

Незалежно від того, захоплять росіяни Бахмут чи ні, їхні сили на сході України зазнали жорстокого побиття з боку українців за останні три місяці. Наступальні дії навколо Бахмута, а також на осях на північ і південь від міста, поглинули значну частину наявної бойової потужності росії. У зв'язку з цим вони, ймовірно, вже розглядають широкі плани дій, подібні до наведених нижче, на період від сьогодні і до кінця літа.

Варіант 1: Продовжувати наступати. Протягом наступних тижнів росіяни можуть просто продовжувати свої нинішні наступальні дії на сході. Це можливо ще кілька тижнів. Однак, навіть великі боєздатні організації виснажуються – фізично, психологічно і матеріально-технічно – після кількох місяців наступальних дій. росіяни, здійснивши десятки атак в рамках своїх наступальних дій за останні кілька місяців, будуть втомлюватися як індивідуально, так і організаційно.

Варіант 2: Активізація. Одним з можливих "чорних лебедів" є те, що росіяни зберігають великий оперативний або стратегічний резерв, який може бути використаний для посилення їхніх поточних наступальних операцій. Незважаючи на їхнє бажання розширити російську армію до 1,5 мільйона осіб, є мало ознак того, що росіяни змогли створити і приховати такий великий резерв для операцій на сході. Це не означає, що вони не мають там тактичних і оперативних резервів. Але в цілому, я вважаю цей варіант досить малоймовірним.

Варіант 3: Зміщення осі. росіяни можуть вирішити перенести свої основні зусилля для наступальних операцій на південь. Вони утримують велику кількість підрозділів і військ на півдні України і можуть вирішити здійснити диверсійні атаки, щоб вплинути на потенціал українських наступальних операцій у цьому регіоні. Крім того, в цьому регіоні краще розвинені оборонні рубежі. Якщо російські атаки з цього напрямку не матимуть успіху, вони матимуть кращі оборонні лінії, щоб відступити назад і запобігти будь-якому переслідуванню з боку України.

Варіант 4: Припинити. Нарешті, росіяни можуть вирішити згорнути свої наступальні дії на сході і залягти на дно в очікуванні українського наступу. Вони мають добре підготовлені оборонні лінії, які вони можуть використати для побудови концепції глибоко ешелонованої оборони, що передбачає використання мобільних військ для контрнаступів і місій з протидії проникненню. Якщо росіяни справді налаштовані на довгострокову перспективу і більше зосереджені на виснаженні українців, ніж на захопленні нових територій (на даний момент), то для них це логічний план дій. І вони можуть перейти до оборони на землі, але продовжувати наступальні повітряні та ракетні удари.

Попереду ще багато роботи. Прорахунок ворога

Незважаючи на втрати, яких вони зазнали, росіяни залишаються загрозливою силою в Україні. Який би спосіб дій вони не обрали (а він може відрізнятися від наведених вище), це буде ускладнювати роботу українських планувальників, які доопрацьовуватимуть аспекти маневру і підтримки майбутніх наступальних операцій.

Але проходження через детальний процес оцінки можливих способів дій противника також сприятиме формуванню українських планів збору розвідданих і визначенню пріоритетів для оперативних ударів. Це також допоможе у військовій грі з різними варіантами українських наступальних дій, а також у розгляді "найгіршого сценарію" дій, які росіяни можуть здійснити проти України в найближчі місяці.

Цей процес вивчення майбутніх можливостей противника також змусить декого думати не лише про українські наступальні дії, а й про те, "що далі?".

Розсудлива військова стратегія і планування повинні враховувати бажані цілі і можливі варіанти дій, які ворог може здійснити протягом кампанії або всієї війни. Не робити цього – це інтелектуальна лінь, яка може призвести до катастрофічних результатів на полі бою і стратегічних наслідків для власних збройних сил і країн.

Найближчі тижні покажуть, наскільки точно ця стаття оцінила можливості росії.

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