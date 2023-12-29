Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер

Том Купер не міг не відреагувати на масовану атаку на Україну цієї ночі та ранку. Він підготував аналіз цього удару по Україні з поясненням тактики росіян. Це лише початок, – інформує Купер розслабленого західного читача.

Після тижнів і місяців зондування і "картографування" реорганізованої і посиленої української протиповітряної оборони, цієї ночі росіяни, схоже, розпочали свою "Зимову ракетну кампанію" 2023-24 років – з масованого ракетного удару. Перш ніж перейти до більш детальної інформації, і оскільки, схоже, у нас з'явилося багато нових читачів, яких не було з нами минулої зими, ось деяка "лексика", яка буде використовуватися в такого роду звітах. Далі буде короткий вступ до військової дисципліни, яка називається "картографія", а потім підсумок відомих фактів про російські удари.

COMINT = комунікаційна розвідка (у значенні "засоби збору розвідданих")

ELINT = радіоелектронна розвідка

EMCON = Контроль за випромінюванням (по суті означає: не випромінювати жодних комунікаційних або будь-яких інших електронних сигналів)

EW = електронна війна

FrankenSAM = прізвисько, дане конкретним ЗРК радянської/російської розробки, пристосованим до роботи із західними ракетами (хоча це точно не підтверджено, здається, що мова йде насамперед про ЗРК "Бук", який поєднувався з ракетами RIM-7 Sparrow/Aspide/Spada американського або італійського виробництва).

HAWK = ЗРК американського виробництва (також розшифровується як "Homing-All-the-Way-Killer", через його високу ефективність під час різних воєн у 1960-1980-х роках)

IADS = Інтегрована система протиповітряної оборони

IRIS-T = ЗРК виробництва ЄС (також розшифровується як "система інфрачервоного зображення, керована вектором хвоста/поперечини")

LPGM = "Блукаючий високоточний керований боєприпас" (те, що я використовую для того, що інші спрощено називають іранськими безпілотниками "Шахед" та їхньою російською версією "Герань").

PAC = Patriot Advanced Capability (вдосконалена версія ЗРК MIM-104 Patriot; американського походження)

ППО = Повітряні сили та протиповітряна оборона України (включає масу важких ЗРК, що експлуатуються в Україні, таких як PAC-2/3, С-300, IRIS-T, MIM-23, "Бук" і подібні).

ЗРК = зенітно-ракетний комплекс

SIGINT = радіотехнічна розвідка

БПЛА = безпілотний літальний апарат ("дрон")

ВКС = повітряно-космічні сили росії

ЗСУ = Збройні сили України (тут передусім мається на увазі "армія/сухопутні війська")

Що таке "картографування" і як воно працює? Не вистачає ЗРК

Я вже описував масу наступних речей ще в травні, в серії статей під назвою "Штурмовий режим" (будь ласка, зверніть особливу увагу на частини 3 і 4, де я пояснював "основи" роботи інтегрованої системи протиповітряної оборони і те, як його знайти, коли він працює в "українському стилі"). Сьогодні я зроблю ще один крок і розповім про те, що називається "картографуванням".

Остання "велика хвиля" російського ракетного наступу на Україну припала на вересень, коли ВКС атакували майже щоночі. Протягом останніх трьох місяців росіяни переважно використовували "Шахеди" іранського виробництва або їхні власні "ліцензійні" варіанти "Герані" – для "нанесення на карту" значно реорганізованої і посиленої (порівняно з зимою 2022-23 років) інтегрованої системи протиповітряної оборони ПСУ.

До складу цієї системи входять численні наземні радари раннього попередження, (наземні) станції COMINT, ELINT і SIGINT, а також понад 30 основних зенітно-ракетних комплексів, що відповідають за оборону України в глибині (очевидно, не за захист основних підрозділів ЗСУ вздовж лінії фронту: у ЗСУ є своя система розвідки; тим не менш, системи розвідки ПСУ і ЗСУ, безумовно, інтегровані, так що одні знають, чим займається інші).

Україна – величезна країна. В той час як радари ППО покривають весь її повітряний простір, ЗРК не вистачає, щоб зробити те саме. Для цього потрібні тисячі зенітно-ракетних комплексів, яких немає ні в кого. Тому ПСУ розгортає наявні ЗРК для захисту найважливіших цивільних і військових об'єктів, а також великих міських центрів. Електростанції, електромережі, авіабази, військові бази, окремі заводи, Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя та інші подібні об'єкти.

Українські системи протиповітряної оборони здебільшого працюють у так званому режимі EMCON. Це можна порівняти з партизанською тактикою: маса українських радарів раннього попередження і зенітно-ракетних комплексів рідко вмикають свої радари, але часто змінюють свої позиції. Таким чином вони "ховаються" від росіян.

росіяни намагаються знайти їх за допомогою засобів комунікаційної, радіоелектронної та радіотехнічної розвідки (COMINT, ELINT і SIGINT), а також за допомогою засобів людської розвідки (HUMINT, також "шпигунство"). COMINT, ELINT і SIGINT сьогодні відіграють вирішальну роль. Це пояснюється тим, що, наприклад, будь-який радар, який випромінює, може бути виявлений на відстані, що приблизно вдвічі перевищує його максимальну дальність виявлення. Наприклад: радар, здатний виявляти цілі на відстані 100 кілометрів, може бути виявлений за допомогою засобів ELINT/SIGINT на відстані до 200 кілометрів.

Вони працюють так, що росіяни розгортають свої системи COMINT/ELINT/SIGINT навколо України, потім відправляють свої "Шахеди" в український повітряний простір і відстежують і записують всю активність систем ППО ПСУ у відповідь. За допомогою тріангуляції та обробки записаних сигналів вони можуть точно визначити місцезнаходження всіх радіолокаційних систем і ЗРК, які українці задіяли у відповідь. Наприклад, як це було 25 вересня цього року, в результаті чого Texty.org.ua підготували наступну карту:

Чому росіяни йдуть на таке розширення маршруту своїх "Шахедів" так глибоко в Україну перед тим, як "повернути" їх?

Це тому, що ЗРК середньої і великої дальності залежать від радарів для наведення своїх ракет. Це означає, що якщо українці хочуть перехоплювати ракети й "Шахеди", що наближаються, своїми системами попередження про ракетний напад, вони повинні посилити потужність своїх радарів. Коли вони це роблять, то багато (іноді: всі) російські "Шахеди" і ракети будуть збиті.

Очевидно, що росіяни зацікавлені в тому, щоб їхні "Шахеди" і ракети пройшли. Оскільки їхню масу легко виявити на радарі, вони спрямовують їх "в обхід" зон, захищених українськими ЗРК: вони намагаються застати українців зненацька, завдавши удару "з флангу", навіть "в спину".

Інша причина полягає в тому, що, знаючи, де розміщені системи ППО ПСУ, росіяни можуть краще обирати не лише маршрути, але й зброю, яку вони розгортають для ураження цілей у районах, що їх цікавлять. Наприклад: навіть "тупоголові командири" в Москві знають, що атакувати більшу частину Києва безглуздо. Він занадто добре захищений. Але інші частини України ніде не захищені так добре. Більше того, вони хочуть знати, що краще – обстрілювати конкретну ціль "Шахедами" чи (набагато швидшими) крилатими ракетами, або навіть балістичними ракетами.

Отже, останні три місяці (якщо не більше) росіяни надсилали свої "Шахеди" над Україною, а потім фіксували реакцію ПСУ, щоб з'ясувати, які типи ЗРК захищають основну сферу їхніх інтересів в Україні. Щоб "скласти карту" системи розвідки ПСУ. На даний момент вони, очевидно, вважають, що зібрали достатньо інформації для нанесення удару. Саме це вони і зробили минулої ночі.

Придушення/переважання протиповітряної оборони. Чому росіяни завдають масованого удару?

Після нанесення на карту української системи ППО шляхом програмування польотів своїх "Шахедів" між добре захищеними районами всередині України, а потім в тилу, росіяни, як правило, завдають удару по обраних цілях великою кількістю ракет, випущених "одночасно" або протягом короткого проміжку часу.

З кількох причин:

залежно від типу, один ЗРК може одночасно уражати лише обмежену кількість цілей. Наприклад, типова батарея MIM-23 HAWK (6 пускових установок) може одночасно переслідувати лише дві ракети, що наближаються. Одна батарея ЗРК "Бук-М1" (4 пускові установки) може одночасно уражати лише чотири ракети, що наближаються...

ЗРК має обмежену кількість ракет, готових до запуску. Типова батарея MIM-23 HAWK має загалом 18 ракет; типова батарея Бук-М1 – 16 ракет. Змусьте їх вистрілити всі ці ракети, і вони стануть абсолютно марними щонайменше на 10-15 хвилин, а можливо, і набагато довше: територія, яку вони захищають, буде незахищеною, поки їх не перезарядять (звісно, те ж саме стосується і більш потужних та/або дальнобійних систем, чи то С-300, чи то PAC-2/3, чи то IRIS-T).

Саме тому в соціальних мережах з'являються такі скріншоти, як цей, зроблений 23 вересня, на якому зображений "масований удар" в Одеській області:

Ми можемо бути впевнені, що щось подібне сталося минулої ночі, і буде відбуватися частіше в майбутньому.

Хронологія. Відомі авіаційні та ракетні удари 29 грудня

Вчора, а потім і цієї ночі, росіяни завдали потужного удару балістичними та крилатими ракетами по Україні. Наскільки відомо, це почалося з серії авіаційних та ракетних ударів по Сумській області та місту Куп'янську, потужного обстрілу Нікополя, активної роботи російських безпілотників в районі Одеси.

Наскільки я можу судити, цей раунд почався з потоку з 8 "Шахедів", випущених в ніч з 27 на 28 грудня з Приморсько-Ахтарського району. Офіційний Київ заявив, що 7 з них були збиті винищувачами та наземними засобами ППО. Один зі збитих "Шахедів" влучив у високу будівлю в Одесі, спричинивши пожежу. Протягом вчорашнього дня в районі Одеси спостерігалася активність російських безпілотників: вранці було заявлено про 3 збиті українськими силами безпілотники.

Потім, станом на 22.39 за українським часом сьогодні вранці, 9 російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС злетіли з авіабази Оленья, що на Кольському півострові. НАТО постійно стежить за кожним рухом російських стратегічних сил – наприклад, за допомогою супутників, а Оленья знаходиться відносно близько до північної Норвегії, Швеції і Фінляндії. Ту-95 великі і легко відстежуються радарами навіть з дуже великих відстаней. Таким чином, ми можемо бути впевнені, що на Оленья спрямовано багато "очей", і щонайменше стільки ж, які відстежували рух Ту-95.

Близько 22.50 ПСУ оприлюднила попередження про те, що "Шахеди" були запущені в бік України з кількох напрямків. Наприклад, деякі з них увійшли в повітряний простір над Сумською областю і рухалися в напрямку Чернігова; інші – з півдня Херсонської області в напрямку Миколаєва.

Нарешті, повідомлялося про запуски крилатих ракет з військових кораблів Чорноморського флоту росії в Чорному морі.

Близько 23.20 повітряна тривога була оголошена де-факто по всій Україні, аж на заході до Львова.

Близько 23.50 зі Львова, Харкова та Черкас надійшли повідомлення про вибухи.

Наскільки відомо, Львів був атакований 10 "Шахедами", 2 з них влучили.

По Харкову було випущено до 20 ракет (комбінація ЗРК С-300, випущених у балістичному режимі, та кількох гіперзвукових крилатих ракет Х-22, випущених бомбардувальниками Ту-22М-3).

Близько 06.48 ПСУ повідомили про крилаті ракети, що пролітали над Сумською областю в напрямку Полтави, а також над Запорізькою областю в напрямку Дніпра і Павловграда. Ще одна хвиля крилатих ракет була зафіксована з Сумської області близько 07.03, а через вісім хвилин одна ракета, за повідомленнями, наближалася до Кривого Рогу. До 07.21-07.25 повідомлялося про додаткові запуски ракет у напрямку Дніпра, Рівного, Хмельницького, Кропивницького, Кіровограда, Луцька, Львова та Києва, а також про запуск балістичних ракет з півдня в напрямку Запоріжжя.

До 07.40 вибухи пролунали у Львові, Києві та Конотопі. Відомо, що була пошкоджена станція метро в Києві, а також торговий центр і пологовий будинок у Дніпрі. Але найбільше постраждав Харків, де щонайменше одна людина загинула, оскільки снаряди влучили в об'єкти в Київському та Холодногірському районах, спричинивши проблеми з електропостачанням.

Оновлення №1: про те, наскільки масовим був цей удар свідчать цифри, оприлюднені Києвом до полудня: 27 "Шахедів" та 87 ракет Х-101 і Х-55/555.

... додайте до цього числа С-300 і Х-22... і це лише початок цієї кампанії.

Оновлення № 2: за даними ПСУ, загальний розподіл ракет, випущених минулої ночі, виглядає наступним чином:

90 одиниць ракет Х-101 та Х-555: 87 збитих

8 одиниць ракет Х-22/32: 0 збитих

5 одиниць ракет Х-31 та Х-59: 0 збитих

14 одиниць ракет С-300: 0 збито

5 одиниць "Кинжалів": 0 збитих

36 Шахедів: 27 збитих

Судячи з останніх повідомлень про кількість і типи ракет, а також про те, по яких місцях було завдано ударів, найгірше постраждали Харків і Запоріжжя. Тобто росіяни користуються тим, що ці два великих міста (Харків був другим за величиною в Україні) погано захищені, особливо у порівнянні з Києвом та Одесою, а Захід цілий рік не робив нічого, щоб посилити оборону таких великих міст, розташованих ближче до лінії фронту...

... Можливо, тому, що Байден і його радник з національної безпеки мають важливіші справи...

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