Польський журналіст, заступник головного редактора видання Rzeczpospolita Міхал Шульджинський вважає, що правляча польська партія "Право і справедливість" скандалом із забороною на ввезення українського зерна намагається сподобатися консервативним селянам перед виборами, щоб вони не переметнулися до радикальної проросійської та антиукраїнської Конфедерації. Але при цьому такі дії ПіСу завдають удару по українській економіці та біженцям, які тікають від війни.

“Дорогі мешканці польського села, ви, стільки разів зраджені лібералами з «Громадянської платформи», дуже добре знаєте, яка різниця між нами і ними. Тому просимо вибачення за наші помилки, спотикання, гріхи, але подивіться, як ми захищали інтереси польського села перед Брюсселем, Києвом, Берліном, перед Туском, який хотів розорати, знищити польське сільське господарство", – цитує польського прем'єр-міністр Матеуша Моравецького журналіст.

Чому Матеуш Моравецький зараховує Київ до ворогів "ПіС"?

Як зазначає Міхал Шульджинський, протиставлення Дональда Туска, Берліна і Брюсселя, та Києва – це абсолютно нова нитка в наративі правлячої партії. Досі головним інструментом залякування виборців був голова опозиційної "Громадянської платформи" Дональд Туск. Як емісар німецьких інтересів, він разом із канцлеркою Німеччини був найбільшою загрозою, що нависла над Польщею. Брюссель, з іншого боку, в наративі "Права і справедливості" був лише сліпим виконавцем німецьких наказів.

Чому ж Моравецький раптом додає Київ до цієї компанії? Це, звичайно, наголошує журналіст, результат суперечки навколо українського зерна. Тільки от проблема з ним не нова. Вона тягнеться вже багато місяців, і польський уряд нічого не робить для її вирішення.

Хто винен у конфлікті навколо українського зерна?

Міхал Шульджинський нагадує, що попередження про наплив українського зерна на польський ринок почали доходити до громадськості ще рік тому, але тоді партія "Право і справедливість" стверджувала, що це російська пропаганда. Суперечка розгорілася на повну силу навесні, коли фермери почали протестувати, побачивши низькі ціни на сільгосппродукцію, переповнені власні склади і ринок, наводнений продукцією зі Сходу.

Тоді ПіС звільнив міністра сільського господарства, зажадав ембарго з боку ЄС і в односторонньому порядку наказав закрити польські кордони. Ембарго ЄС діяло, але воно щойно закінчилося, і Брюссель не хоче його продовжувати. Єврокомісія знає, що Україні потрібно допомогти продавати свою сільськогосподарську продукцію, оскільки це один з найважливіших секторів економіки країни, окупованої росією. Після втрати доступу до Азовського моря і бомбардувань чорноморських портів експорт через Європу є критично важливим для України.

Чому ПіС припиняє допомогу Україні?

Міхал Шульджинський переконує, що ПіС знає, що менш ніж за місяць відбудуться вибори, і він повинен показати фермерам, що бореться за їхні інтереси. Він повинен зробити все можливе, щоб вони не переключили свою підтримку на радикальну Конфедерацію. Втім, на думку Міхала Шульджинського, ця акція насправді має мало спільного із захистом інтересів польського сільського господарства, натомість є панічним прикриттям бездіяльності уряду, який за рік не спромігся розробити розумну систему, яка б дозволила експортувати українську сільгосппродукцію до інших країн, водночас забезпечивши цей транзит.

Щоб приховати свою некомпетентність, партія "Право і справедливість" перемикає рубильник і починає переслідувати Україну. Речник уряду Пьотр Мюллер заявив, що закони, які гарантують особливий статус українським біженцям, не будуть продовжені. Все це для того, вважає Міхал Шульджинський, щоб показати, що ПіС може бути таким же антиукраїнським, як і Конфедерація.

Міхал Шульджинський переконаний, що ПіС таким чином робить українських біженців заручниками у нинішній суперечці за українське зерно. Українці повинні радіти, що війна почалася півтора року тому, і тоді уряд продемонстрував Києву допомогу. Якби вона почалася сьогодні, перед виборами, надання допомоги Україні не було б настільки очевидним.