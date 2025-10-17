Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal

Редакція Wall Street Journal переконана, що Трамп мститься своєму колишньому радникові з національної безпеки за те, що той видав книгу в якій розкритикував «сонцесяйного» Трампа. Наразі прокурори виконують вимогу Трампа покарати його колишнього радника з національної безпеки та частого критика. WSJ робить висновок, що працювати на Трампа так само небезпечно, як і критикувати його.

Протистояти Дональду Трампу – справа ризикована, але працювати на нього може бути не менш небезпечно, констатує Wall Street Journal. Видання робить такий висновок з обвинувачення, висунутого в четвер колишньому раднику Трампа з національної безпеки Джону Болтону за недбале поводження з секретними документами.

Федеральне велике журі в штаті Меріленд висунуло Болтону вісім обвинувачень у передачі інформації, що стосується національної оборони, та десять обвинувачень у зберіганні такої інформації.

Обвинувачення стосуються щоденникових нотаток, які Болтон робив під час роботи в Білому домі за адміністрації Трампа. У них стверджується, що Болтон робив записи в щоденнику, а потім вісім разів передавав їх "Особі 1" та "Особі 2", якими є його дружина та донька. Жодна з них не мала допуску до таємниці, хоча в обвинувальному акті не стверджується, що вони поводилися з цими даними неналежно.

Ймовірно, Болтон наполягатиме, пише WSJ, що мав повне право вести щоденник на основі своїх спогадів для написання книги "Кімната, де це сталося". Радник Джиммі Картера з питань національної безпеки Збігнєв Бжезінський також робив докладні щоденникові записи, які лягли в основу його мемуарів "Влада і принципи".

В обвинувальному акті наголошується, що інформація, у неналежному поводженні з якою звинувачують Болтона, не з'явилася в його книзі після того, як рукопис пройшов перевірку в Білому домі. Як підкреслює WSJ, сама процедура передбачена для захисту державних секретів, і Болтон добровільно підкорився їй. Прокурорам доведеться довести, що Болтон знав, що його щоденникові записи містять держтаємницю, а не були спогадами, які підлягають перевірці перед оприлюдненням.

Прокурори також наголошують на тому, що один з особистих акаунтів Болтона був зламаний Іраном. Але Болтон повідомив про це ФБР і тісно співпрацював з бюро, яке намагалося протидіяти іранським спробам вбити Болтона і державного секретаря Майка Помпео. В обвинувальному акті немає доказів того, що Іран використовував інформацію з електронних листів для завдання шкоди США. WSJ нагадує, що Тегеран хотів вбити Болтона, а Трамп цього року відкликав його охорону.

Болтон у своїй заяві в четвер увечері сказав: "Мою книгу перевірили й схвалили відповідні, досвідчені посадовці з допуску до секретної інформації. Коли мою електронну пошту зламали у 2021 році, ФБР було повністю поінформовано. За чотири роки попередньої адміністрації після цих перевірок жодних обвинувачень не висували. Потім прийшов Трамп 2, який уособлює те, що колись сказав глава таємної поліції Сталіна: "Дайте мені людину, і я знайду їй статтю".

На думку WSJ, навряд чи є сумніви, що основною мотивацією цього судового переслідування є помста. Президент переслідує Болтона принаймні з 2020 року, коли Трамп закликав притягнути його до відповідальності після виходу книги Болтона.

"Він оприлюднив величезну кількість секретної та конфіденційної, але все ж таки секретної інформації. Це незаконно, і за це сідають о в'язниці", – заявив тоді Трамп. Книгу Болтона перевірила та допустила до публікації Еллен Найт, тодішня посадовиця Білого дому, відповідальна за вичитку таких видань. Трамп розлютився, і співробітники Білого дому годинами тиснули на Еллен Найт, експертку з класифікації, вимагаючи заявити, що в книзі використано секретну інформацію, але марно.

Міністерство юстиції США за Байдена справу не просувало, але ФБР за часів Трампа у серпні провело обшуки в офісі та вдома у Болтона. Адвокат Болтона Еббі Лоуелл заявив тоді, що "об’єктивний і ретельний перегляд покаже, що посол Болтон не зберігав і не тримав нічого неналежного". Він додав, що "це саме той тип звичайних записів, які вів би чиновник із 40-річним стажем".

WSJ нагадує, що 76-річний Болтон обіймав високі посади в Державному департаменті та Міністерстві юстиції, був послом США в ООН, а також радником з національної безпеки.

На думку WSJ, преса додасть Болтона до списку переслідуваних президентом осіб з метою помсти, до якого вже входять колишній директор ФБР Джеймс Комі та генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс. Але останні двоє брали участь у скоординованих зусиллях з метою повалення або переслідування Трампа. Натомість Болтона Трамп сам запросив працювати на себе, а потім відсторонив через розбіжності в політичних поглядах. Висновок такий: якщо ви працюєте на президента, а згодом він розчаровується у вас і ви його критикуєте – ви не в безпеці.

Іронія обвинувачення Болтона, як вважає WSJ, в тому, що самого Трампа після його першої каденції теж обвинувачували у неналежному поводженні з секретними документами. ФБР провело обшук у Мар-а-Лаго і начебто знайшло надсекретні матеріали. Редакція WSJ тоді стверджувала, що це був поганий шлях для демократів, але Трампа врятував суддя, який закрив справу, а згодом його переобрання.

Болтон постане перед судом, і редакція WSJ з нетерпінням чекає на його захист. З досвіду видання, він є патріотом, який ніколи не зробив би нічого, що могло б поставити під загрозу національну безпеку. Він ніколи не передавав WSJ секретну інформацію. Якби Болтон у своїй книзі висловив похвалу Трампу, можна сміливо припустити, що його б не обвинувачували, завершує публікацію WSJ.

Джерело: Wall Street Journal