Том Купер вирішив поділитися своїм каналом комунікації з австралійським істориком Дональдом Гіллом, який готує щотижневі огляди подій на війні в Україні. Купер зазначив, що сам він пропускає багато деталей у власних оглядах, які чудово розкриває у своїх звітах Дональд Гілл. У першій частині звіту йдеться про ситуацію на Луганському фронті і просування українців під Бахмутом, бої під Авдіївкою, а також просування українського контрнаступу в Донецькій та Запорізькій областях.

Том Купер: На цій війні багато чого відбувається щодня, і я часто не можу "охопити" (і прокоментувати) все. Або я "зайнятий в іншому місці" і тому пропускаю важливі деталі та події. Дональд Гілл – австралійський історик, який з певного часу готує "щотижневі підсумки" на своїй Facebook-сторінці. Нещодавно Facebook почав обмежувати його дописи "через шкідливий вміст", і тому він перестав. Я запропонував йому свій блог як "нову платформу", і ось, будь ласка: перший "Тижневик Дона" тепер на Саркастозаврі!

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Виробництво і використання безпілотників в Україні зросло так само як і в росії, і російські БПЛА приносять шкоду. У бригадах, які беруть участь у наступальних операціях, 50% техніки пошкоджено або знищено. Більшість бронетехніки можна відремонтувати, але не броньовані машини, вантажівки, карети швидкої допомоги та позашляховики, які забезпечують значну частину логістичної підтримки кожного підрозділу. Не вистачає також медичного обладнання, оскільки воно використовується швидше, ніж його можна замінити.

Як пояснює командир артилерії, мінометних мін катастрофічно не вистачає, але артилерійських снарядів багато, "інакше не було б наступу". За перші два тижні вересня Україна витратила більше артилерійських снарядів, ніж за весь червень.

І наступ триває. Українці просувається як на північ, так і на південь від Бахмута, в секторі долини річки Мокрі Яли спостерігається незначний територіальний успіх, і ЗСУ наближаються до Новопрокопівки. Оскільки Україна зменшує поінформованість росії про ситуацію в Чорному морі, вона збільшує свою здатність спостерігати, а отже, і контролювати море.

Міркування командира артилерії. Якщо ви бачите противника, і у вас буде зброя в межах досяжності, ви зможете його вбити

Я хотів би виділити це інтерв'ю з високопоставленим керівником української артилерії. Зверніть увагу, скільки разів він згадує про виявлення: "Коли ми їх виявляємо, ми їх знищуємо". Він також каже, що найкращий захист від безпілотників – це камуфляж. Це згадується в інтерв'ю знову і знову, і в один момент він каже, що волів би мати буксируваний M777, а не чудовий самохідний Panzerhaubitze 2000, тому що M777 легше замаскувати.

Він каже, що точність стрільби більшою мірою залежить від компетентності підрозділу, а не від зброї, яка використовується, і рівень їхньої компетентності дуже різниться. Загалом у них достатньо боєприпасів, інакше вони не змогли б вести наступ, але їм вкрай не вистачає мінометних мін.

До 2014 року більшість артилерійських навичок України були втрачені. Станом на 2022 рік вони значно покращилися. Після повномасштабного вторгнення багато молодих рекрутів зі сфер ІТ та менеджменту приєдналися до артилерії як сержанти і молодші командири та підняли її на новий рівень. Заряджання і стрільба зі зброї – це не лише тренування, але управління вогнем і контроль над ним є ключовим для підвищення ефективності. Цей командир каже, що з їхніми інноваційними системами управління полем бою і тиловими районами, які використовуються близько до лінії фронту, його солдати можуть протистояти будь-якій армії світу. Інновації продовжуються на нижчому рівні, а потім успіхи передаються вгору по командному ланцюгу для використання в масштабах усієї армії.

Західна Луганщина. Подробиці про рейд на територію росії

На карті ISW показано російське просування з червня. росіяни розгорнули близько десятка бригад для наступу в цьому районі, і бої часом були запеклими, але з рук в руки перейшло дуже мало території.

Минулого тижня стало відомо більше подробиць про рейд на територію росії: Російський добровольчий корпус разом з іншими підрозділами "Формату 18" провели черговий успішний рейд у прикордонній зоні. Щонайменше один офіцер ФСБ був убитий і близько 10 поранені. Місце події: Подивотьє, Брянська Народна Республіка, Координати: 52.04608, 34.14764.

Українці знищили російський автомобіль, БТР, а росіяни активно використовують довкола Кремінної термітні і магнієві запалювальні боєприпаси.

Бахмут. Ближче до Соледару

Україна просувається ближче до Соледару, причому на відносно широкому фронті:

За 11 км на північ від Бахмута 30-та бригада розміновує російські міни в рамках штурму селища Сакко і Ванцетті 48.74722, 38.02543. Танк атакує російські позиції перед тим, як 30-та ОМБр зачистить лісосмугу. Українська піхота прибуває на БМП, яка забезпечує вогневу підтримку.

Минулого тижня українці взяли під контроль оборонні позиції на залізниці на північ та південь від Андріївки. Пересування та постачання російських військ на решту позицій було припинено артилерійським вогнем. Цього тижня Україна просунулася на схід від залізниці, щоб оточити російські позиції, які все ще утримуються в селі та на залізниці. Перед початком штурму українці запустили безпілотник з гучномовцем над позиціями 72-ї мотострілецької бригади, оголосивши, що вони оточені і повинні здатися протягом наступних десяти хвилин, перш ніж розпочнеться атака. Багато росіян здалися, а решту було знищено.

Цей штурм завершив знищення 72-ї бригади. Серед загиблих були офіцер розвідки і три командири батальйону, два командири батальйону були поранені. Про долю командирів бригади і полку нічого не відомо, але в полон потрапили десятки військових. За останні кілька місяців вони зазнали понад 4 000 втрат (вбитими, пораненими і захопленими в полон). Ось відео, як ті, що вижили, відступають і потрапляють під обстріл за координатами 48.502853, 37.974230.

В Андріївці росіяни випустили артилерійський снаряд по росіянах, які здавалися в полон, і по українцях, які брали їх у полон. Снаряд був напрочуд точним. Хто врятувався, а хто був знищений, було справою випадку.

3-тя штурмова бригада ЗСУ рано-вранці провела атаку в напрямку залізниці на південь від Андріївки. росіяни не надт добре підтримують свої сусідні позиції, і 3-тя ОШБр може атакувати кожну з них, маючи переважаючу вогневу міць. російський безпілотник збито, а міномети є найбільшою загрозою, з якою стикаються українці. 48.4904301654, 37.9669103023.

Україна не має достатньої кількості приладів нічного бачення, але має більше, ніж росія, і це дає їй перевагу вночі. російську штурмову групу, що наступала на Кліщіївку з півночі вночі, знищили за допомогою касетних снарядів DPICM.

Авдіївка. росіяни панічно втекли з Опитного

Раптова українська атака на південь від міста спричинила панічний відхід російських військ з району Опитного, який потім перетворився на розгром. російські оператори безпілотників побачили понад 200 солдатів, що бігли полем, і викликали артилерію по своїх військах, вбивши 61 з них. росія швидко перекинула підкріплення через невелику річку в Опитне, щоб утримати його, але Україна увійшла в село.

За 9 км на південний схід від Авдіївки знищено 203-мм гармату. 48.0905578, 37.8824228

Долина Мокрі Яли. Відступ з Приютного

російські сили повністю витіснили Україну з Приютного. Новодонецьке все ще перебуває під українським тиском з трьох сторін, а росіян відтіснили на південну околицю Новомайорського.

росіяни заявляють, що українці знаходяться на околицях Новомайорського, а вони відступили до центру села. Українські війська атакують під артилерійським вогнем. 47.742417, 37.024617 – 47.738546, 37.029745

Роботине. ЗСУ просуваються на захід

Розгортання чотирьох російських дивізій ВДВ сповільнило і навіть відкинуло назад українське просування за останні кілька тижнів, але вони зазнають такого ж виснаження, як і підрозділи, що були до них. Україна просунулася до східної Новопрокопівки і знову прямує на північний захід. Крім того, ЗСУ просуваються на захід від Роботиного.

Протягом останніх кількох тижнів російські військово-повітряні сили регулярно застосовували планерні бомби МПК і УМПК для нанесення ударів по дорозі між Роботиним і Оріховим. З 14 по 16 вересня російські Су-34 скидали ці ж бомби не лише на цю дорогу, але й на всі місцеві дороги та села в радіусі 5-10 км від лінії фронту. Схоже, що багато з них були скинуті навмання, у той час як інші – з певною метою. Більшість бомб влучають у порожні поля, інші – ближче, навмисно чи випадково, а бомби калібром 250 кг (МПК) і 500 кг (УМПК) завдають великої шкоди, якщо падають досить близько. Ця кампанія бомбардувань є однією з причин, чому так багато бронетехніки перебуває в ремонті і чому так багато неброньованої техніки знищено.

У такий спосіб росія намагається перешкоджати шляхам постачання, евакуації та пересуванню українських військ, так само, як і Україна перешкоджає росії. Для того, щоб продовжувати свій наступ, Україна повинна підтримувати своїх людей і техніку.

Я бачив, як українські танки штурмували ізольовані російські позиції навколо Бахмута, але ніколи раніше не бачив їх на півдні. Ви маєте бути достатньо впевненими, що там мало протитанкових мін і протитанкової зброї, які захищають об'єкт. Після виявлення російських позицій за допомогою безпілотників, два танки 116-ї механізованої бригади заїхали в лісосмугу і відкрили вогонь в упор по російських позиціях. Єдиною підтримкою для танків був безпілотник, який передавав відео. На 0:33 хвилині відео головний танк наїжджає на дві протипіхотні міни, але вони не змогли його знерухомити. О 2:15 ПТРК вистрілює по головному танку ззаду з відстані близько 20 метрів, але не влучає. На 2:47 хвилині оператор БПЛА попереджає про наближення безпілотника Lancet. Через сім секунд він промахується і вибухає перед головним танком, а оператор дрона святкує перемогу. На 2:59 хвилині ви можете побачити будинки вздовж лісосмуги вдалині. Це Новопрокопівка за 1,5 км. 47.421497, 35.865942.

Україна просувається до Новопрокопівки під артилерійським вогнем, що призводить до втрат. 47.4126885075, 35.8839721125. Втім, знищено російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла" та підбито і знерухомлено російський танк Т-90: щонайменше один член екіпажу загинув. Українці підбили цю машину та відвели її у свій тил для ремонту.

На схилах на схід від Новопрокопівки, на південь від головного російського мінного поля, українські танки можуть діяти відносно вільно: не наїжджаючи на міни та інші перешкоди. Саме тут ЗСУ знищили більшість Т-55 1430-ї ОМБр. Українці продовжують наступати.

Херсонщина та Чорне море. Багатошарова система протиповітряної оборони росії руйнується шар за шаром

Через постійні російські артилерійські обстріли та бомбардування (до 75 атак на день) українцям ще в серпні було рекомендовано евакуюватися з населених пунктів поблизу річки. Зараз евакуація є обов'язковою для дітей.

Україна заявляє, що російська авіабомба, призначена для північного берега, впала на окуповану Нову Каховку, пошкодивши чотири будинки, поранивши 12 і вбивши одну людину.

Також українська сторона повідомила, що шість російських катерів були знищені при спробі захоплення невеликих островів на Дніпрі. Російські солдати задаються питанням, чому росіяни не застосовують артилерію перед тим як надсилати човни на Дніпрі на острови.

Обізнаність із ситуацією є ключовим фактором у будь-якому конфлікті в будь-який час в історії. Україна має ініціативу в отриманні інформації та запереченні її росіянам, і це дуже добре видно на прикладі Чорного моря. Під тиском України росія залишила свій спостережний пост на острові Зміїний у червні минулого року. Виявлення прогалин у російському спостережному покритті уможливило атаки військово-морських безпілотників аж до Новоросійська. Атаки на рубежі російської протиповітряної оборони в Херсоні і Криму знищили радари і виявили нові рубежі протиповітряної оборони, які можуть бути атаковані. Рейд на гумових човнах знищив ще більше радарів і засобів ППО. Рейди на незахищені нафтові вишки дозволили Україні захопити російські радари, а також отримати технічні знання про російські можливості і методи.

Багатошарова система протиповітряної оборони росії руйнується шар за шаром. Кожен шар радарів, зенітних ракет, локаторів радіоелектронної боротьби і засобів радіоелектронного придушення підтримують один одного. Коли один шар втрачається, інші стають більш вразливими. Оборону можна перегрупувати і посилити, але після нападу України на Москву, авіабази і заводи в росії, засоби ППО довелося перенаправити на захист російської території в глибині. Хоча оборону на суші можна модифікувати, втрата острова Зміїний і нафтових вишок як сенсорних платформ, швидше за все, буде безповоротною.

Україна почала планувати атаку на десантний корабель і підводний човен, коли дізналася, що вони знаходяться в сухому доці. Атаки на російські засоби протиповітряної оборони вже відбувалися. Зброя, яка їх атакувала, невідома, і росіяни кажуть, що 2 було вбито і 26 поранено.

Британська розвідка зазначає, що підводний човен був здатний запускати крилаті ракети по Україні. У росії залишилося три підводні човни, які можуть запускати ракети. У доповіді також зазначається, що для виведення цих двох ушкоджених суден з сухого доку знадобиться певний час, що погіршує здатність росії проводити технічне обслуговування свого флоту. Мені здається, що навіть якщо росія передислокує свої ослаблені засоби ППО для захисту цього життєво важливого активу, вона завжди буде вразливою до майбутніх атак.

Українські військово-морські безпілотники перехопили російський конвой з двох торгових суден і двох патрульних кораблів. За повідомленнями, одне з торгових суден перевозило зброю з Сирії (через турецькі протоки). За повідомленнями, один патрульний корабель був пошкоджений: 6 загиблих і 12 поранених. Інше джерело повідомило, що екіпаж попросив про евакуацію поранених, і серед них був один загиблий і п'ятеро поранених. Про ступінь пошкодження корабля не повідомляється.

У повідомленні Reuters з одного джерела говориться, що права задня частина "Самума" зазнала значних пошкоджень.

Ціна війни. Цифри, що говорять

Залежно від чисельності військ, США та їхні союзники витрачали в Афганістані від 45 до 100 мільярдів доларів на рік. За 18 місяців США виділивши Україні 75 мільярдів доларів (трохи більше 50% від загального обсягу допомоги, наданої до цього часу). ЄС щойно вперше перевищив допомогу США, надавши 167 млрд доларів США обіцяної та наданої допомоги. Якщо врахувати лише надану допомогу, то війна в Україні обходиться союзникам у 100 мільярдів доларів на рік.

Станом на лютий 23-го року Київська школа економіки заявила, що вартість руйнувань становить 143 мільярди доларів. Станом на березень 23-го, за даними Світового банку, збитки становлять 411 мільярдів доларів. Військовий бюджет України становить трохи менше 6 мільярдів доларів.

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