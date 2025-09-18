Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс

Попри ризики прямого зіткнення та ескалації конфлікту між НАТО і росією, нарешті настав час запровадити безпілотну зону над Україною, стверджує колишній командувач Об'єднаних сил НАТО та почесний декан Флетчерської школи права та дипломатії при Університеті Тафтса Джеймс Ставридіс у колонці для Bloomberg. Тим більш, що нахабні вторгнення російських дронів на територію Польщі та Румунії вимагають відповіді НАТО в повітряному просторі.

Понад три роки президент України Володимир Зеленський відчайдушно закликає західних союзників "закрити небо" над країною. росіяни запускають хвилю за хвилею дедалі досконаліших дронів, пілотованих бомбардувальників і крилатих ракет, зокрема гіперзвуковий "Іскандер", який минулого тижня влучив у штаб-квартиру уряду в Києві.

кремль давно користується тактикою, напрацьованою і попередніх війнах у Чечні та Сирії: жорстокі бомбардування, що не розрізняють законні військові цілі та цивільні. Мета путіна – зламати волю українців. Попри ці брутальні тактики, Північноатлантичний альянс відмовився запровадити безпольотну зону над Україною.

Причина такої стриманості проста: страх ескалації конфлікту до прямих бойових дій між російськими та силами НАТО. Безпольотна зона вимагала б, щоб літаки НАТО патрулювали повітряний простір України. Захист цих пілотованих бортів міг би навіть потребувати нейтралізації сучасних російських зенітних комплексів С-400 як у росії, так і в білорусі. Ймовірно, довелося б затвердити правила застосування сили, які дозволяють літакам НАТО збивати не лише російські безпілотники та ракети, а й пілотовані бомбардувальники та винищувачі кремля.

Впродовж усієї війни існувала занепокоєність, що такі прямі зіткнення НАТО і росії можуть призвести до ширшої війни на суходолі та у водах Чорного моря, а також до масштабніших кібератак москви проти західних держав. Найгіршим сценарієм, звісно, був би тактичний ядерний удар – погроза, до якої путін і його соратники часто вдаються. Зрозуміло, чому НАТО встановило межу на рівні поставок дедалі потужніших озброєнь для України та дипломатично-економічного тиску на москву.

Але, починаючи з минулого тижня, цей розрахунок міг змінитися після суттєвого вторгнення російських дронів до Польщі – члена НАТО. Чи є це вторгнення, яке стало предметом інтенсивних консультацій за Статтею 4 в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, точкою неповернення? (Статтю 4 задіюють, коли держава-член вважає, що її територіальна цілісність або політична незалежність перебувають під загрозою.)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що те, що сталося в Польщі, не було "поодиноким випадком". Дійсно, румунська влада стверджує, що подібне вторгнення відбулося в їхньому повітряному просторі в суботу. У понеділок міністр закордонних справ Польщі заявив, що союзники по НАТО мають отримати право збивати "дрони та інші літальні об'єкти" над територією України.

З огляду на все це, чи слід НАТО тепер запровадити повноцінну безпольотну зону? І які ще варіанти можна розглянути, щоб змусити москву відступити?

Під час моєї каденції на посаді Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО я провів чимало часу на величезній авіабазі "Рамштайн" на південному заході Німеччини, де дислокуються понад 15 000 американських військовослужбовців. Це штаб-квартира всіх повітряних операцій США в Європі та Африці, а також центр усіх повітряних операцій НАТО у світі.

НАТО має власний повноцінний авіаційний парк, що складається з більш ніж десятка літаків раннього попередження E-3 (AWACS), достатній для забезпечення цілодобового спостереження за повітряним простором України та східним кордоном НАТО. Нещодавно оголошена Альянсом операція "Східна варта" – ініціатива з посилення східного флангу, включатиме винищувачі ВПС США F-35 Lightning, найсучасніші у світі бойові літаки п'ятого покоління.

Крім того, в операції візьмуть участь сучасні бойові літаки з Польщі, Великої Британії, Франції та країн Балтії, зокрема шведські JAS 39 Gripen, французькі Dassault Rafale та Eurofighter Typhoon. Пам'ятаю, як більше десяти років тому я керував спільними повітряними навчаннями і дивувався бездоганному командуванню та управлінню, що здійснювалося від "Рамштайна" до AWACS, і далі до винищувачів на передовій. НАТО дуже добре справляється з такими високотехнологічними операціями.

Питання в тому, чи досягли ми того моменту, коли можна перенести операцію "Східна варта" на територію України. Такий крок може стати частиною пакета нових заходів, які місяцями лежать на столі, очікуючи рішень Вашингтона та Брюсселя.

Президент Дональд Трамп на вихідних дав сигнал про готовність запровадити суворі вторинні санкції проти країн, які торгують з москвою, та рішуче закликав європейців припинити будь-які закупівлі російської нафти і газу, що вони і повинні зробити. Настав час конфіскувати $300 млрд російських "заморожених активів", що здебільшого перебувають у європейських фінансових установах. А також є сенс надати українцям ще дальнобійніші ракети й дрони разом із технологіями наведення – для ураження російських центрів виробництва, зберігання, обслуговування та експлуатації дронів.

Давайте подивимося правді в очі: безпольотна зона є дуже рішучим кроком, який несе реальний ризик подальшої ескалації. Але з огляду на безрозсудність, жорстокість і непоступливість путіна, що найяскравіше проявилися в ігноруванні ним особистих дипломатичних зусиль Трампа, ми дійшли до того моменту, коли необхідно закрити повітряний простір над Україною. У поєднанні з іншими економічними та дипломатичними інструментами це може виявитися єдиним способом переконати москву, що її спроби завоювати всю Україну приречені на провал.

Джерело: Bloomberg