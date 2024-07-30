Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор

Президент компанії Livermore Strategic Solutions Ltd і заступник командира загону спеціальних операцій Об'єднаного командування спеціальних операцій Національної гвардії Північної Кароліни Даг Лівермор у колонці для Центру аналізу європейської політики радить, як Заходу ефективно протидіяти російській гібридній чи то пак терористичній війні. Його рецепт успіху: ставитися до росіян як до терористів, допомагати повстанським рухам у рф та українським партнерам у ліквідації потенціалу росії.

Занадто довго Захід мирився зі швидким поширенням хвилі російських гібридних атак на свій народ, інфраструктуру і спосіб життя. Ми повинні розглянути можливість набагато жорсткішої відповіді.

Протягом багатьох років відбувалися російські вбивства, вибухи, спроби спотворити демократичну систему трансатлантичного альянсу та інші форми ескалації і зловживань. Однак в останні місяці ситуація погіршилась і включає в себе спрямовані кремлем диверсії проти критично важливої енергетичної інфраструктури, оборонної промисловості та інших суб'єктів, що підтримують право України на самооборону в країнах-членах НАТО.

Змови проти провідних керівників оборонної промисловості, наприклад, змусили США застерегти від "посилення російської кампанії підривної діяльності".

На сьогодні реакція Заходу була приглушеною і здебільшого пасивною, як описав Бенджамін Шмітт з Центру аналізу європейської політики. Коли він поставив це питання прем'єр-міністерці Данії в липні, вона визнала, що "ми просто були занадто ввічливими", але не дала чіткої відповіді на те, як Альянс повинен реагувати більш адекватно.

Що може зробити Захід? Очевидно він може продовжувати дотримуватися стриманої реакції, використовуючи контррозвідку для попередження тих, проти кого спрямовані дії росіян, і зупиняти розвиток диверсій, хоча це, очевидно, не завжди заважає кремлю успішно здійснювати атаки по всій Європі.

Існують і більш рішучі альтернативи. Більш агресивна стратегія має на меті покарати, перемогти і відновити ефективне стримування кремля. путін – мафіозі, і західне мислення має це визнати.

В американському шедеврі "Недоторканні" сивий чиказький коп Джим Малоун попереджає Еліота Несса, що він може перемогти гангстера Аль Капоне, лише досягнувши ескалації домінування. Малоун радить Нессу, що якщо: "Він (Капоне) витягне ніж, ви витягнете пістолет, він відправить когось із ваших до лікарні, ви відправите когось із його до моргу". Тільки давши зрозуміти, що терпіння вичерпалося, Захід нарешті захистить свої інтереси.

Завдати удару у відповідь набагато легше, ніж це було колись. Рішення путіна розпочати тотальне вторгнення 29 місяців тому призвело до створення таємних армій на території росії. Це дає корисний важіль, який може бути задіяний у відповідь на ескалацію російського тероризму за кордоном.

Альянс колективно або через різні національні розвідувальні служби може надати посилену підтримку третім сторонам, які вже проводять диверсійну та іншу діяльність всередині росії.

російські борці за свободу і українські спецслужби вже завдають значної шкоди російській нафтохімічній інфраструктурі, оборонній промисловості та російській еліті власними силами. Надання Заходом детальної розвідки, навчання і матеріальної підтримки таким групам у поєднанні з негласними повідомленнями кремлю про те, що така діяльність є прямою відповіддю на власні кампанії саботажу і вбивств, повинно вплинути на зміну розрахунків путіна.

Інакше кажучи, це не обов'язково має бути тотальна кампанія проти росії. Початок на низькому рівні дозволив би кремлю переглянути свою кампанію агресії проти Заходу і переосмислити її.

Існує безліч додаткових кроків, які Захід може зробити для посилення своєї відповіді.

По-перше, перегляд і оновлення існуючого обміну розвідданими має вирішальне значення. У штаб-квартирі НАТО вже існує Група зв'язку з розвідки, яка обмінюється розвідувальною інформацією про терористів; її адаптація покращила б розуміння російських гібридних загроз.

Угоди про обмін розвідданими мають бути оновлені з урахуванням мінливого характеру загрози, забезпечуючи доступ усіх відомств і країн до своєчасних і дієвих розвідувальних даних, необхідних для ліквідації російських шкідливих мереж. Це дасть змогу краще координувати дії та ефективніше реагувати на гібридні загрози.

Посилення багатонаціональної співпраці і колективних дій проти російського тероризму також є життєво важливим. Надихаючись успіхом операції "Галантний фенікс", за допомоги якої міжнародне співтовариство об'єдналось для знищення халіфату Ісламської держави в Іраку і Аш-Шамі (ІДІЛ), водночас завдавши серйозної шкоди його регіональним філіалам, НАТО має створити спеціальну багатонаціональну оперативну групу, зосереджену на протидії російським гібридним загрозам і знищенні мереж кремля по всьому світу.

До складу цієї групи мають увійти представники розвідувальних служб, правоохоронних органів і військових, що сприятиме комплексному та скоординованому підходу до гібридної війни. Ставлячись до російських зловмисників як до терористів, якими вони є, спеціальна робоча група, що використовує весь спектр наявних розвідувальних, правоохоронних та безпекових органів, не залишить жодної безпечної гавані, з якої кремлівські посіпаки могли б діяти з будь-яким ступенем безпеки.

Крім того, необхідно посилити заходи з кібербезпеки, враховуючи центральне місце таких атак у стратегії росії (див. червневу атаку на Національну службу охорони здоров'я Великої Британії). Інвестиції у надійну кібербезпеку не лише захищають критично важливу інфраструктуру, але й розвивають наступальні можливості для стримування і реагування на кіберзагрози.

Це також відкриває шлях для західних кібератак на вразливі російські мережі. Це не обов'язково робити з таким же нігілістичним підходом, як у наших ворогів, але зараз це необхідно. Тут також може бути корисною співпраця з нашими українськими союзниками, які мають досвід у цій сфері. Водночас західні меседжі, спрямовані до російського населення, повинні прямо зображати будь-які атаки на московські системи як відплату за кіберзлочини кремля за кордоном.

Зрештою, трансатлантичний альянс повинен також більш рішуче підтримувати продемократичні рухи всередині росії, оскільки путін і його друзі бояться цього більше, аніж російське населення, яке більше не бажає терпіти систему, в якій кремль переслідує, висилає, ув'язнює і вбиває політичних суперників путіна.

Захід повинен визнати, що для відновлення стримування і пропорційного покарання кремля за його зухвалі терористичні акти необхідна більш агресивна кампанія, спрямована на пряму протидію російській зловмисній діяльності. Застосовуючи комплексний і скоординований підхід, Захід може краще захистити свої інтереси і відстояти принципи демократії та верховенства права.

Попередні багатонаціональні підходи, такі як успіх операції "Галантний Фенікс" проти ІДІЛ, демонструють, що за допомогою правильних стратегій і міцної співпраці можна успішно протистояти навіть найскладнішим і багатогранним гібридним загрозам.

Джерело: CEPA