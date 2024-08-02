Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер

Том Купер, як він сам каже, підготував швидкий чорновий звіт про повітряно-ракетну війну. Він зібрав всі удари ЗСУ та росіян, а також пошкоджені чи знищені об'єкти внаслідок цих ударів. Та зробив кілька коротких висновків про масштаби та результати повітряної війни.

Місяць повітряної війни. Перші F-16 – які вони?

Як вже згадували кілька днів тому, цей місяць характеризується особливо інтенсивною повітряно-ракетною війною. І не лише через прибуття перших чотирьох (колишніх нідерландських) F-16AM в Україну: передусім через високу інтенсивність операцій ударних БПЛА з обох сторін. Тож я підготував список чогось на кшталт "найважливіших операцій, про які повідомлялося", з кількома посиланнями на додаткову інформацію.

Перш ніж я продовжу, дозвольте мені запропонувати вам мої "найкращі припущення-реконструкцію" щодо вигляду цих перших кількох українських F-16 (і вибачте за "водяний знак": його занадто часто плагіатили занадто багато людей протягом багатьох років):

По суті, літаки зберегли своє стандартне камуфляжне забарвлення ("на озброєнні" вже відтоді, як цей тип був прийнятий на озброєння, приблизно з 1979 року) у трьох або чотирьох сірих кольорах (від найсвітлішого до найтемнішого: FS35375, FS36270, FS36320 і FS36118). У моєму колірному профілі показано зразок, озброєний ракетою AIM-120B та AIM-9M.

Чому саме вони?

Це було щось на кшталт "стандарту кінця 1990-х років". Судячи з того, що Захід зазвичай постачає в Україну, найімовірніше, це те, що він поставив і для F-16 ПСУ.

Звичайно, це лише припущення: цілком можливо, що вони насправді озброєні AIM-120C ("дуже добре" – AIM-120C-7s), AIM-9X.., можливо, навіть IRIS-Ts. Але наразі немає жодних доказів цього. Отже, нам треба почекати і побачити...

Примітка: щось на кшталт "найбільшого знаку питання" щодо зовнішнього вигляду українських F-16 – це розташування національного маркування (очевидно, нанесений у так званому "малопомітному" стилі, сірим кольором, а не жовтим). Одні кажуть, що він нанесений безпосередньо за кабіною (як, наприклад, на данських F-16AM), інші – як показано у моєму профілі вище (в тому ж положенні, що і на нідерландських, американських та інших F-16). Чим довше літаки залишатимуться в Україні, тим більша ймовірність того, що вони також почнуть отримувати "методи швидкої (візуальної) ідентифікації". Наприклад, нижні баки, пофарбовані в жовтий колір...

Цей камуфляж може виглядати не надто "надихаючим", але:

а) інструктори НАТО для пілотів ПСУ і наземних екіпажів були серйозні, а отже, не було часу на застосування якихось вигадливих камуфляжів; і

б) ці кольори стандартизовані, а отже, широко доступні (що завжди важливо для цілей технічного обслуговування). Нарешті,

в) F-16AM різних військово-повітряних сил НАТО з таким камуфляжем мають передні кромки повітрозабірників, крила і оперення, пофарбовані в кольори, що поглинають радіолокаційні сигнали. Вони доступні лише в одному (сірому) відтінку, що зменшує їхній радіолокаційний переріз, а отже, і дальність, з якої вони можуть бути виявлені російськими радарами (принаймні, як видно спереду). Я дуже сумніваюся, що комусь в НАТО чи в Україні може спасти на думку така дурна ідея – зіпсувати ці кольори, перефарбувавши їх.

Повітряна війна другої половини липня. Хто куди поцілив

Щодо повітряної війни... вважайте, що "особливо цікавий період" розпочався ще 12 липня, а потім розвивався приблизно так:

12 липня: українські ATACMS завдали удару по зенітно-ракетному комплексу С-300В-1 всрф в аеропорту Маріуполя.

18 липня: українські ATACMS завдали удару по російській військово-морській базі в Донузлаві, що в Криму.

19 липня: ПСУ заявили, що збили балістичну ракету "Іскандер-М" в районі Одеси.

Українці влучили у сміттєзвалище в Луганську і підпалили його (невідомо, яка зброя була використана).

110-та механізована бригада ЗСУ збила Су-25 з ПЗРК "Містраль". Пілот благополучно катапультувався і був знайдений (на відео видно, як два Су-25, що летять низько, проходять справа наліво, а потім другий отримує удар).

росіяни ракетою "Іскандер-М" влучили по базі Нацгвардії в районі Харкова... Хтось там у ЗСУ виявився суперрозумним і вишикував війська всього в 35-40 км за лінією фронту: десятки жертв...

20 липня: українські безпілотники завдали удару по аеродрому "Міллерово". Міністерство оборони в москві заявило про 26 збитих БПЛА. Неофіційні російські джерела повідомляють, що було зруйновано ангар технічного обслуговування та пошкоджено склад ПММ.

Українці підбили російський ЗРК "Бук" (ймовірно, за допомогою HIMARS).

21 липня: за повідомленнями, диверсійна група ГУР знищила Мі-28 і Ка-226 на "авіабудівному підприємстві в москві" (див.: "Національний вертолітний центр Міля і Камова" на АБ "Томліно"). Ще два гелікоптери були пошкоджені.

Близько 19.00 за місцевим часом українці завдали удару по аеродрому "Морозовськ" 4-8 ATACMS: спочатку по майданчику ЗРК С-300/400, потім по перону з припаркованими літаками, потім по складу ПММ, а потім по злітно-посадковій смузі.

Ще один залп українських БПЛА влучив у нафтопереробний завод в районі Туапсе. Викликав велику пожежу.

російський "Бук М2" знищений ударом HIMARS.

22 липня: росіяни заявили про атаку 80 безпілотників з боку України. Стверджують, що збили 47 БПЛА над Ростовською областю, п'ять – над Астраханською, по одному – над Бєлгородською, Воронезькою та Смоленською областями, п'ять – над Краснодарським краєм і 17 – над Азовським морем. Відомо, що вісім БПЛА були націлені на АБ "Морозовськ" близько 04.00 ранку (так, був і наступний удар): один із них влучив у місцевий склад боєприпасів. Інший влучив у склад боєприпасів у Туапсе.

Важкі російські удари планерними бомбами УМПК по Харкову.

російський радар 1К148 "Ястреб" виведений з ладу українськими HIMARS.

російський ЗРК "Тор М1" підбитий 79-ю десантно-штурмовою бригадою під Оленівкою.

23 липня: ПСУ заявили про сім збитих Шахедів.

Останній пором для потягів "Слов'янин", що експлуатується росією, був серйозно пошкоджений (вже втретє) українськими ракетними ударами по порту Кавказ. За словами росіян, у судно влучила "ракета з району Бердянська, що летіла на низькій висоті". Якщо це так, то, ймовірно, це була одна з протикорабельних ракет "Нептун" українського виробництва.

110-та мехбригада збила Су-25 за допомогою ПЗРК "Містраль". Пілот благополучно катапультувався і був знайдений.

російський "Бук М1", підбитий ракетами HIMARS 15-ї ракетної бригади ЗСУ.

Пожежа на борту порома "Слов'янин", після якої він потрапив у порт Кавказ, сталася 23 липня. Судно було обстріляне вже тричі, але досі уникало руйнувань. Проте, це останній із трьох таких поромів, і якщо росіяни не зможуть його відремонтувати, вони будуть змушені використовувати Керченський міст для залізничного сполучення з окупованим Кримом.

Погляд з БПЛА на місце збиття Су-25 ВКС рф 23 липня. Праворуч видно парашут пілота, в центрі – вогняна куля від удару літака об землю. Літак був збитий французьким ПЗРК "Містраль": у той час як більшість українських ПЗРК мають ефективну дальність стрільби 2-4 км, "Містралі" мають дальність стрільби 8 км, а отже, можуть вражати росіян там, де вони цього найменше очікують.

24 липня: ПСУ стверджують, що збили 17 "Шахедів", чотири Zala, два Supercam та два "Орлани-10".

росіяни націлилися на порт Ізмаїл за допомогою "Шахедів". Щонайменше три "Шахеди" залетіли на 12 км вглиб румунського повітряного простору: три з них розбилися біля села Плауру, в Румунії.

За повідомленнями, диверсійна група ГУР знищила Мі-8 на авіабазі "Кряж" (Самарська область).

У Калузькій області розбився Мі-28, який брав участь в операціях по боротьбі з безпілотниками у Брянській області. Гелікоптер належав до нещодавно створеного підрозділу боротьби з БПЛА. Екіпаж із двох осіб загинув.

25 липня: ПСУ заявляють, що протягом ночі збили 25 із 28 "Шахедів".

Близько 02.41 з району Сакської АБ було зафіксовано 13 потужних вибухів: за повідомленнями, українські БПЛА вразили кілька цілей в районі Окуньовки (Сімферополь) в Криму. Один апарат влучив у склад боєприпасів на Сакській АБ, що спричинило численні вибухи.

ЗРК "Панцир С1", підбитий українськими ракетами або БПЛА в Херсонській області; двоє членів екіпажу загинули.

ЗРК "Панцир" С1, підбитий ударом HIMARS у Донецькій області.

російський "Панцир" С1, підбитий українцями 25 липня на півдні Херсонщини.

Цей "Панцир С1" був знайдений і відстежений за допомогою БПЛА SHARK десь у Донецькій області (зазвичай, але не тільки, SHARK експлуатуються Службою безпеки України).

26 липня: ПСУ заявляють, що вночі збили 20 із 22 Шахедів. Румунські ППО стверджують, що збили кілька "Шахедів", які наближалися до порту Ізмаїл через румунський повітряний простір.

Протягом ночі українці нанесли вісім ударів ATACMS по Сакській АБ. Дві ракети ATACMS були збиті, одна промахнулася. За повідомленнями, було знищено один радар 9S19 "Небо" (розташований за межами села Шовковичне), три пускові установки 9А84, одну пускову установку 9А83 та один літак Су-30СМ; ще один Су-30СМ, за повідомленнями, був пошкоджений. росіяни втратили двох військовослужбовців загиблими та чотирьох пораненими.

Су-34 ВКС розбився у Волгоградській області. За повідомленнями, екіпаж благополучно катапультувався.

27 липня: ПСУ стверджують, що вночі збили одну ракету Х-59 і чотири "Шахеда". Один із них вибухнув на румунській території. Крім того, ПСУ заявили про збиті чотири Supercam, один "Форпост", два "Ланцети" і ще один безпілотник.

Українські безпілотники знову вразили район Рязані, зокрема АБ "Дягілєво". За повідомленнями, в цьому районі пролунало 10 вибухів.

Один "Панцир" С1, підбитий українськими ракетами або БПЛА в районі Стрілецького, Бєлгородська область.

28 липня: Київ стверджує, що за допомогою безпілотників атакував кілька авіабаз ВКС, зокрема:

АБ "Саратов";

АБ "Дягілєво";

АБ "Оленья" (1800 км від України; фактично була атакована у другій половині дня 25 липня): СБУ повідомило, що було пошкоджено Ту-22М-3 борт 31 і 33; українці стверджують, що один із них був знищений);

Нафтопереробний завод у Рязанській області.

29 липня: ПСУ заявляють про збиті одну ракету Х-59/69 і дев'ять "Шахедів".

Українські безпілотники вразили кілька підстанцій російської електромережі в районі Томарівки у Бєлгородській області та у Глазунівці в Орловській області.

30 липня: українські БПЛА завдали удару по авіабазі "Курськ-Східний"; інформується, що підпалено склад ПММ.

ЗСУ за допомогою безпілотника з FPV збили Мі-8 всрф приблизно за 50 км за лінією фронту в Донецькій області (росіяни спочатку заявили, що гелікоптер був збитий їхніми ж засобами ППО).

Міноборони в москві заявило, що його Су-35С збив МіГ-29 ПСУ на відстані 213 км. Як завжди, жодних доказів чи інших подробиць не було оприлюднено.

У російських та італійських соціальних мережах з'явилася інформація про те, що всрф створює піхотний підрозділ, що складається з військовослужбовців ВКС. До нього має входити щонайменше один колишній пілот-винищувач.

ПСУ завдали удару JDAM по "командному пункту роти й операторам БПЛА".

31 липня: ПСУ стверджують, що збили одну ракету Х-59 і всі 89 "Шахедів", які були виявлені в ніч з 30 на 31 липня.

українські БПЛА завдали удару по Омському НПЗ; за повідомленнями, згоріло 600 000 тонн сирої нафти, а ремонт займе 3-4 місяці.

Підсумки липня. Атаки по авіабазам: добре, але недостатньо

На основі всього цього можна зробити висновок (досить довільний) про наступне.

Українська СБУ продовжує свою атакувальну БПЛА-кампанію проти російської нафтогазової галузі. Між іншим, це означає: Київ не вразили скарги Угорщини та Словаччини (наприклад) на його рішення перекрити потік російської нафти/газу через українську трубопровідну систему на Захід. СБУ прислухалася до відповідних порад і розширила свій список до "прифронтових" російських авіабаз. Ймовірно, ударні БПЛА, які використовуються для цих цілей, не мають термінальної системи наведення, яка б дозволила їм вражати "випадкові цілі" – наприклад, припарковані літаки: тому вони регулярно використовуються для ураження складів "паливно-мастильних матеріалів" (ПММ) на таких авіабазах "замість них". Судячи з усього, вони також використовуються для нанесення ударів по складах боєприпасів на об'єктах ВКС, і судячи з детонацій і пожеж, що виникають внаслідок цього – досить успішно. Удар по АБ "Оленья" на Кольському півострові, поблизу Мурманська, за 1800 км від України – гарна ідея. Однак, щоб стати серйозно ефективним, його слід повторювати якомога частіше. Поки що удари українських БПЛА по авіабазах ВКС не мали ефекту в сенсі зменшення кількості російських авіаударів планерними бомбами УМПК. Але це ще може змінитися: для подібних кампаній дуже важливо здійснювати такі удари регулярно: тримати ВКС під тиском і у такий спосіб порушувати їхні операції. "Один-два удари по тій чи іншій авіабазі на місяць" – недостатньо. росіяни продовжують наносити повітряні удари "Шахедами" майже щоночі. Більшість операцій мають "картографічну" мету: вони намагаються змусити ППО ПСУ активувати свої радари, щоб їх можна було відстежити. Звісно, більшість "Шахедів" збивають, але коли вони влучають... (Не)реакція НАТО на використання росіянами повітряного простору Румунії/НАТО для нанесення удару по українському порту Ізмаїл лише заохочує Pudding & Co KG GesmbH AG... Схоже, що зараз у ПСУ немає оперативних ракет повітряного базування Storm Shadow/Scalp-EG. Невідомо, чи у донорів закінчилися запаси, чи вони їх притримують. Натомість МіГ-29 та Су-27 продовжували розгортати крилаті бомби JDAM та HAMMER по цілях ближче до лінії фронту. Інтегрована система протиповітряної оборони (ІСПО) ВКС перевантажена. Через бойові втрати і напади на багато різних об'єктів протягом багатьох місяців росіяни намагаються зробити єдину розумну річ – сконцентрувати свою ППО для захисту особливо важливих районів. Це призводить до того, що багато інших їхніх об'єктів залишаються погано захищеними. Приблизно з 20 липня українські (та інші) джерела повідомляють, що росіяни вивели свої системи протиповітряної оборони із західного і південного Криму та передислокували їх у район Керчі (східний Крим). Я сумніваюся, що це так: росіяни ніколи б не залишили всі свої частини й об'єкти на "святій землі" повністю незахищеними від українських ракетних ударів і ударів БПЛА. Більш імовірно, що вони передислокували свої ЗРК С-300/400 в район Джанкоя-Керчі, залишивши об'єкти в інших місцях під захистом "Буків", "Торів" і "Панцирів". Екіпажі ЗРК С-400, "Бук", "Тор" і "Панцир" ВКС, схоже, покращують свої навички перехоплення ATACMS: наразі вони збивають до 30% ракет, що летять на них.

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