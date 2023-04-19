Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio

Журналісти Danmarks Radio в партнерстві з колегами з інших скандинавських країн проводять розслідування про діяльність російської розвідки. У нещодавній публікації вони описали, як секретар посольства, а насправді російський розвідник зі СЗР, отримував засекречені матеріали про дослідження і розробки від російського науковця, який працював у Технічному університеті Данії. Йдеться про технологію використання метанолу для виробництва електроенергії, яку можна застосувати у безпілотниках.

Видання Danmarks Radio розповідає раніше невідому шпигунську історію, пов'язану з російською розвідкою в Данії.

DR зазначає, що російський дослідник перебуває у в'язниці в Данії у справі, яка до цього часу залишалася нерозголошеною. Його визнали винним у шпигунстві проти Данського технічного університету (DTU) та компанії SerEnergy з Північної Ютландії. Він передавав викрадену інформацію та технічні компоненти офіцеру розвідки, який працював дипломатом у російському посольстві в Копенгагені.

Одержувачем інформації, повідомляє DR, був 47-річний Тімур Расулов, офіційно обіймавший посаду першого секретаря посольства. Але є документи, які свідчать про те, що насправді він був шпигуном, засланим російською службою зовнішньої розвідки (СЗР).

DR наводить слова начальника контррозвідки Андерса Хенріксена з Поліцейської розвідувальної служби Норвегії (PET), який каже, що громадянин росії шпигував, щоб отримати інформацію про провідні данські дослідження і технології, а це серйозна загроза для данського суспільства.

Викриття про цю досі невідому справу пов'язані із серією документальних фільмів і подкастів "Тіньова війна", в яких видання DR, NRK, SVT і Yle розслідують таємні операції росії у скандинавському регіоні.

На світлині видно офіцера розвідки Тімура Расулова і науковця Алєксєя Нікіфорова у листопаді 2019 року. Знімок зроблено з камери спостереження за межами Магасіна у Лінгбю. (© Розсекречене фото з PET)

Під час обшуку Алєксєя Нікіфорова знайшли цю коробку. Зверху була якась упаковка. (© Розсекречене фото з PET)

Під упаковкою у картонній коробці Алєксєя Нікіфорова лежало кілька конвертів. (© Розсекречене фото з ПЕТ)

Вміст конвертів – долари США, які Алєксєй Нікіфоров отримав від російської розвідки, згідно з інформацією у справі. (© Розсекречене фото з ПЕТ)

Технологія може бути використана у військових цілях. "Зелені" паливні елементи

DR повідомляє, що компанія SerEnergy в Ольборзі, що постраждала від шпигунства, розробляє паливні елементи, які можуть бути використані для зеленого переходу. Але за даними джерел DR, технологія компанії також може бути використана у військових цілях, наприклад, у безпілотниках. Паливні елементи не виробляють стільки тепла, як традиційні двигуни внутрішнього згоряння, і тому їх важче вразити ракетами з тепловим наведенням.

Компанія SerEnergy, яка відтоді змінила свою назву на Advent Technologies, не захотіла коментувати цю справу.

Факти: Технологія компанії з Північної Ютландії Advent Technologies розробляє паливні елементи, які перетворюють рідку речовину метанол на електроенергію. Струм можна використовувати як енергію та засіб руху, наприклад, в автомобілях і безпілотниках. У процесі виробляється менше вуглекислого газу, ніж при спалюванні бензину. Водночас виділяється менше тепла, ніж при використанні традиційних двигунів в автомобілях і літаках.

Знімки дають уявлення про розслідування. Що цікавило росію

DR отримало доступ до зображень, отриманих під час розслідування PET у цій справі. Зображення розсекречені, але раніше не публікувалися. На світлинах видно, що дослідник, 38-річний Алєксєй Нікіфоров, і офіцер російської розвідки сидять разом у суші-ресторані в Лінгбю.

Офіцер розвідки Тімур Расулов та Алєксєй Нікіфоров у червні 2020 року в ресторані Letz Sushi у Лінгбю. (© Розсекречене фото з PET)

За інформацією DR, Тімур Расулов був куратором російського дослідника. Тобто він вів Алєксєя Нікіфорова як агента і використовував його для отримання інформації, яку дослідник не мав права розголошувати.

За даними PET, на іншій фотографії з розслідування видно рукописний список, який досліднику дав його куратор. Деякі пункти викреслили до того, як DR отримала доступ до зображення. Але перелік, тим не менш, дає унікальне уявлення про те, за чим СЗР, а отже, і росія, хоче шпигувати в Данії: енергетична безпека, хімічні джерела енергії, радари, роботи, моніторинг Арктики і зелена енергетика.

Паспорт, виданий спецслужбою. Завдання – вербувати джерела

DR також отримало доступ до паспортних даних Тімура Расулова через дослідницьку організацію "Центр досьє", яка має кілька сотень витоків російських баз даних. Інформація звідти свідчить, що паспорт Тімура Расулова був виданий підрозділом 33949 Служби зовнішньої розвідки СЗР.

Андерс Хенріксен з PET підтверджує, що у посольстві росії в Копенгагені працюють розвідники СЗР. Тут, за словами керівника контррозвідки, вони мали завдання завербувати джерела з доступом до інформації, зокрема, про "зелені" технології та енергетичний перехід, тобто про деякі питання, які наразі цікавлять дослідників у всьому світі.

Він також підтверджує, що рф шпигує за технологіями, які можуть використовувати військові. За його словами, росії потрібні західні технології для розвитку свого військового потенціалу.

росіянин багато років жив у Данії. "Широке і систематичне шпигунство"

Дослідник Алєксєй Нікіфоров працював на компанію "Північна Ютландія" з 2019-го до свого арешту трохи більше року. Але він жив у Данії ще з 2008-го і спочатку працював на посаді доктора філософії у Данському технічному університеті.

Йорген Крістенсен з профільної організації Green Power Denmark зазначає, що компанії приділяють велику увагу тому, щоб не втратити життєво важливі розробки, коли ключові співробітники переходять у конкуруючі компанії, але захиститися складніше, коли в справу втручаються спецслужби.

За словами Крістенсена, мова йде про людину, яка була тут, в Данії, отримала докторську ступінь і стала відомою в данському дослідницькому середовищі. Вона, ймовірно, добре попрацювала і раптом починає ділитися знаннями з офіцером розвідки.

Алєксєй Нікіфоров визнаний винним у цій справі в суді Ольборга, і в листопаді 2021 року один із двох Вищих судів Данії – Vestre Landstret – залишив у силі вирок у вигляді трьох років позбавлення волі та постійної депортації з Данії, пославшись на "широке і систематичне шпигунство".

DR зазначило, що ані Алєксєй Нікіфоров, ані російське посольство не відповіли на запити видання.

Джерело: Danmarks Radio