Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О’Брайен

У традиційному тижневому звіті, присвяченому російсько-українській війні, знаний дослідник війни та історик Філліпс О’Брайен говорить про ситуацію на Авдіївському напрямку, яка нагадує йому минулорічні події довкола Бахмута. Він також критикує за невчасне та недостатнє забезпечення України ракетами ATACMS, як й іншими необхідним засобами, та вважає, що з приходом на спікерську позицію трампіста Майка Джонсона слід готуватися до змін у політиці підтримки Сполученими Штатами України та НАТО.

Це був тиждень, коли значна частина уваги світу була прикута до Близького Сходу, і все ж втрати в Україні, особливо для російських військ, за цей період були надзвичайними. У Палаті представників Конгресу з'явився новий спікер-республіканець (і, чесно кажучи, я хвилююся). Для України це дві найбільші новини тижня.

Авдіївка після приходу російської армії

Авдіївка. Знов перемога за будь-яку ціну?

Ця битва перетворилася на важливу битву в цей момент в російсько-українській війні, оскільки росіяни продовжують демонструвати свою готовність розгортати величезну кількість військ і техніки для захоплення невеликої цілі. Ми нарешті отримуємо достовірні розвідувальні дані про втрати, яких вони зазнають (і яких зазнає Україна, намагаючись їх стримати). Допоки росіяни готові піддавати таку велику кількість сил під вплив ефективних оборонних вогневих засобів, схоже, що українці продовжуватимуть тут воювати.

Ситуація багато в чому дуже схожа на те, що сталося в Бахмуті на початку року. За останні кілька тижнів росіяни просунулися на північ і південь від міста, залишивши Авдіївку в оточені росіян з трьох боків. Ось карта Deep State, яка дає уявлення про це оточення.

Оточення в Авдіївці

Щоб дати вам уявлення про ширину виступу, відстань у найвужчому місці від північного і південного країв виступу становить трохи менше 10 кілометрів (трохи більше 6 миль).

Щоб створити ці випуклості, росіяни були готові зазнати, можливо, найбільших втрат у війні, і, безумовно, найбільших втрат у 2023 році. Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зробив огляд боїв навколо Авдіївки на основі даних американської розвідки. Цифри, які він використав (а насправді США зазвичай дотримуються обережності в описі російських втрат), вражають. Насправді, він довго розповідав про цю тему (і я наведу лише її частину):

З 11 жовтня росія зазнала значних втрат у цій наступальній спробі, включно зі щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки, а це більше рівня батальйону. Ми очікуємо нових російських атак. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам'ятати, що росія все ще зберігає певний наступальний потенціал і може досягти певних тактичних успіхів у найближчі місяці. Прагнучи досягти такого результату в Авдіївці та інших місцях на полі бою, росія продовжує нехтувати життям своїх солдатів. Ми вважаємо, що вони понесли тисячі жертв, намагаючись провести цей наступ, деякі з них – за наказом своїх лідерів. У нас є інформація, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити під вогнем української артилерії. російські мобілізовані сили залишаються ненавченими, недостатньо оснащеними і непідготовленими до бою. Як і під час невдалого зимового наступу минулого року, російські військові, схоже, використовують те, що ми б назвали "тактикою людської хвилі" – просто кидають маси цих погано підготовлених солдатів прямо в бій, без належного спорядження, без керівництва, без ресурсів, без підтримки. Не дивно, що за таких умов російські війська страждають від низького морального духу.

Я також розмовляв з українцями, яким беззастережно довіряю, і вони наводять схожі цифри. У боях навколо Авдіївки протягом приблизно останніх 2 тижнів росіяни втратили від 200 до 250 одиниць різної бронетехніки і близько 3 000 осіб. За офіційними даними України – близько 4 000, що надає цифрі 3 000 певної вірогідності. З точки зору війни, українські заяви, здається, завищені в середньому приблизно на чверть, що насправді є дуже низьким показником. Погляньте тільки на російські заяви. У будь-якому випадку, російські втрати є надзвичайними, і Міністерство оборони Великої Британії, наприклад, оцінює, що росіяни залучили до бойових дій підрозділи 8 окремих бригад.

Для порівняння, українські втрати поки що є нижчими за тенденції війни. За оцінками Oryx (до закриття їхнього блискучого твіттер-акаунту), російські втрати в Авдіївці перевищували українські в технічному плані приблизно у співвідношенні 5 до 1. Це значно більше, ніж рівень втрат, зафіксований Oryx до цього моменту. Наприклад, загалом на цей момент Oryx має фотодокази того, що втрати танків становили приблизно 3,5 російських до 1 українського (2437 російських до 682 українських). Таким чином, російські втрати під Авдіївкою, схоже, приблизно на 40 відсотків вищі, ніж у війні загалом. Це може здатися небагато, але це екстремальний показник у війні, де виснаження є дуже важливим.

Чому росія це робить? Ну, це все політика. Схоже, що путін хоче заявити про "перемогу" за будь-яку ціну, щоб закінчити рік. Ймовірно, це потрібно для того, щоб зберегти підтримку війни з боку росії з наближенням виборів, а також для того, щоб спробувати утримати своїх міжнародних прихильників. Знову повертаючись до Кірбі, він каже, що політична необхідність взяти Авдіївку видається росіянам настільки важливою, що вони кидають туди ненавчені війська.

Від самого початку ми говорили про погане командування та управління, погану логістику та підтримку. Вони не можуть нагодувати своїх хлопців у полі, чорт забирай. А тепер, знову ж таки, вони готові розстрілювати їх за невиконання наказів. Це також свідчить про відчай у зв'язку з нестачею кадрів. І мені поставили це питання день чи два тому, очевидно, що росія має більшу армію, ніж Україна, і вони мають доступ до більшої кількості людських ресурсів, щоб укомплектувати її, але вони настільки відчайдушно потребують прогресу – особливо в Донецькій області, що вони буквально кидають у бій молодих людей, які не були належним чином підготовлені, не були належним чином екіпіровані і, звичайно ж, не були належним чином керовані.

Українці зрозуміли це (це дуже схоже на Бахмут) і перекидають деякі резерви для продовження боїв, і продовжують виснажувати сили росіян. Українці контратакували в кількох місцях, щоб спробувати відтіснити росіян назад (див. невелику зелену опуклість на карті Deep State – це крихітне відвоювання території Україною). Вони продовжуватимуть це робити, щоб спробувати утримати відкритою дорогу на Авдіївку (її справжню ахіллесову п'яту).

Безумовно, поки росіяни готові йти в наступ (дуже кривавий) і втрачати техніку (яку вони замінюють з меншою швидкістю, ніж втрачають), українцям є сенс скористатися цим. Це набагато краще, ніж переходити в контрнаступ, де рівень втрат буде не на користь України. Дійсно, Україна може сподіватися, що путін настільки відчайдушно прагне взяти Авдіївку, що буде продовжувати це робити місяцями. Президентські вибори в росії відбудуться трохи більше ніж за 4 місяці (березень 2024 року). Якщо росіяни рішуче налаштовані знищити свої сили до того часу – добре для України.

ATACMS: як не треба озброювати Україну (ще раз). Прихильники України вкотре шкодять собі

В Україні оприлюднили фото ранкового запуску HIMARS

Чому це має сенс, частково стало зрозуміло цього тижня – прихильники України вкотре шкодять собі самі, озброюючи так Україну. Якщо ви пам'ятаєте, майже два тижні тому українці здійснили свою першу атаку з використанням американських боєприпасів ATACMS і знищили велику кількість російських повітряних засобів серією ударів по частинах півдня України, які до цього були поза зоною досяжності HIMARS. Я опублікував статтю одразу, як тільки з'явилася ця новина.

У тій статті я писав, що "великим "якщо" появи ATACMS на полі бою буде, якщо Україні буде надано достатньо засобів для проведення тривалої кампанії. Тут я намагаюся бути позитивним.

Почну з хорошого (хоча і буду злитися в міру того, як розвиватиму думку далі). Це показує, скільки шкоди Україна може завдати за допомогою ATACMS, і чому так важливо, щоб вони отримали цю систему. Якщо у них буде достатньо боєприпасів (велике "якщо"), вони можуть знищити велику кількість таких важливих цілей по всій окупованій Україні і в Криму. Жоден російський об'єкт не буде в безпеці. Цього року ще залишилося трохи часу для передвиборчої кампанії, тож це може дійсно допомогти.

На підтвердження цієї тези, цього тижня українці здійснили ще одну атаку ракетами ATACMS, і вона була не менш руйнівною. Схоже, що за допомогою лише кількох ракет українці змогли знищити три російські зенітні комплекси С-400. С-400 – це нібито найкраща і найсучасніша російська зенітна система. Перед повномасштабним вторгненням про неї говорили як про надзвичайну загрозу пануванню НАТО в повітрі. Дехто навіть стверджував, що ATACMS будуть збиті С-400. Проте не склалося – ще один приклад надзвичайної переоцінки російського обладнання в деяких колах.

І знаєте що? Україні було поставлено недостатньо. Здається, спочатку було надано близько 20 ракет ATACMS, що занадто мало для будь-якої тривалої кампанії. І вгадайте, що сталося потім? росіяни, які, схоже, пристосовуються лише після того, як їм завдають удару, почали виводити всі свої цінні авіаційні засоби за межі досяжності ATACMS. Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні в середу заявив про це.

Так, це добре, що ці літаки і вертольоти були відведені, але було б набагато, набагато краще, якби українці отримали достатньо ракет, щоб завдати удару по більшій кількості російських баз і знищили цю техніку до того, як вона буде виведена. Однак постійна нездатність надати Україні те, чого вона потребує, коли вона цього потребує (або постійний успіх путіна в залякуванні США, щоб вони не допомагали Україні так, як вона цього потребує), є однією з найбільших невдач американської політики. Це не можна применшувати. Допомога завжди надходить із запізненням і в надто малих кількостях. Надання невеликої кількості АТАСМS є загальною ознакою провалу політики, яка загорнута в значно менші успіхи.

Майк Джонсон та Україна. Явно не найкраща новина

Депутат Майк Джонсон (Лос-Анджелес), новий спікер Палати представників

Це не найкраща новина, як не крути. Республіканці в Палаті представників врешті-решт викинули почуття раціональності і обрали головою Палати представників одного з найрадикальніших антиукраїнських, протрампівських членів, які заперечують демократію. Майк Джонсон у 2022 році (ще до того, як про нього хтось почув) був одним із найрадикальніших представників у боротьбі проти допомоги Україні. У березні 2022 року він був лише одним із 57 членів Палати представників, які виступили проти військової допомоги на абсолютно надуманих, популістських підставах. Тоді він заявив:

"Ми не повинні відправляти ще 40 мільярдів доларів за кордон, коли наш власний кордон перебуває в хаосі, американські матері намагаються знайти дитяче харчування, ціни на газ рекордно високі, а американські сім'ї намагаються звести кінці з кінцями, не маючи достатнього контролю над тим, куди йдуть гроші".

Тепер, коли він став спікером, багато людей намагаються позитивно оцінити його позицію і кажуть, що його погляди "еволюціонують". Трампісти не схильні до еволюції, тому я налаштований скептично. Я думаю, що ми отримаємо ранній тест на це. Були розмови про об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю в одному законопроекті, який мав би значну двопартійну підтримку. Однак Джонсон, схоже, хоче відокремити допомогу Україні. Якщо він це зробить – як спікер, він може зіграти важливу роль у перешкоджанні цій допомозі.

Це ще одна ознака (ніби вона потрібна) того, що вся допомога США Україні висить на політичній нитці. Якщо Трамп переможе у 2024 році (а він буде номінантом від республіканців, якщо його не наздожене похилий вік), всі його інстинкти будуть антиукраїнськими. Кілька днів тому я був на заході в Німеччині, де люди говорили, що вони не хвилюються, тому що Трамп як президент не буде таким радикальним (маючи на увазі його перший термін). Я думаю, що це оптимізм, який не має під собою підстав. Трамп, повернувшись на посаду, був би абсолютно нестримним і оточив би себе однодумцями-екстремістами-популістами. Не буде більше ніяких Рексів Тіллерсонів, Джимів Меттісів, або навіть Майків Помпео чи Майків Есперів. Це був би чистий, бездоганний Трамп – а він і мстивий, і корисливий. Я не вірю, що він хоч секунду сумніватиметься не лише щодо припинення допомоги Україні, але й щодо розвалу НАТО, якщо зможе.

Вибачте, якщо я знову звучу песимістично. Однак планувати свою стратегічну політику на основі того, що ви хочете, щоб сталося, – це, мабуть, найбільша дурість з усіх можливих. Тим не менш, схоже, що в Європі так і відбувається.

Нам потрібно подивитися на Майка Джонсона, побачити, що саме зараз являє собою Республіканська партія в своїй основі, і адаптуватися відповідно.

Глобальна війна? Немає хороших варіантів

Люди запитували мене, чому я мало розповідаю про те, що відбувається в Ізраїлі та Газі. Здебільшого тому, що мої звіти були започатковані як висвітлення конкретно російсько-української війни –і такими вони і залишаться. Потрібен фокус, інакше вони розпливуться. Крім того, я не є експертом з питань Близького Сходу, і я не наважуюсь говорити про речі, про які, можливо, недостатньо поінформований.

Скажу лише, що перспектива повномасштабного ізраїльського вторгнення в Газу викликає у мене погане відчуття, як щодо ізраїльтян, так і щодо мешканців Гази. Я не бачу нічого доброго в цьому, а лише величезну шкоду, як стратегічну, так і для населення. Я не бачу, як повномасштабне вторгнення знищить Хамас (керівництво, фінансування і матеріально-технічна підтримка знаходяться за межами Гази). Це буде буквально боротьба найкращих ізраїльських підрозділів з тими, кого Хамас готовий втратити. Це також відбуватиметься на місцевості, яка посилить жах, повний зруйнованих будівель і цивільних осіб. Я не можу уявити більш жахливішого місця для ведення бойових дій.

І що тоді станеться – Ізраїль піде на ще одну довготривалу окупацію? Це теж кошмар. Я знаю, що люди кажуть, що з політичних причин або тому, що немає хороших варіантів, відбудеться вторгнення. Ні те, ні інше не має жодного сенсу для мене. Військова операція майже завжди має бути останнім вибором, тому що ймовірність того, що вона провалиться і піде катастрофічно неправильно, дуже висока. Військові операції, що проводяться з політичних, а не стратегічних причин, мають набагато більший відсоток шансів на невдачу.

Тому моє мовчання з цього приводу частково викликане відчаєм. Вибачте.

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