Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О’Брайен

У традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен проаналізував обсяги допомоги від європейських союзників та США, і ця цифра зовсім не на користь останніх. На його думку, якщо раптом США припинять допомогу Україні, то це автоматично має призвести і до припинення тих обмежень на операції української армії на території росії, які накладали США. На його думку, це б призвело до розширення війни на територію росії, яка б втратила перевагу.

Цими вихідними європейські держави та ЄС у різний спосіб почали визнавати і пристосовуватися до реальності, що США не можна довіряти у збереженні їхньої позиції як найбільшого постачальника військової допомоги Україні. Європі ще належить пройти довгий шлях, перш ніж вона наблизиться до того, де їй потрібно бути, але з'явилася низка багатообіцяючих ознак, що (нарешті) раніше, ніж очікувалося, їй доведеться спробувати заповнити порожнечу, залишену США, що ослаблюють свою позицію.

Звичайно, навіть якщо це усвідомлення відбудеться, будь-які серйозні зміни не встигнуть вплинути на поле бою протягом певного часу, а це означає, що якщо США припинять допомогу Україні зараз (це ще залишається дуже відкритим питанням), то доведеться вжити радикальних заходів, щоб зберегти підтримку України у 2024 році.

Європа вже надала зброї більше, ніж США. Навіть Британія могла б зробити більше

Відносне зростання європейської військової допомоги Україні порівняно зі США відбувається вже давно. Ось графік ситуації станом на кінець жовтня 2023 року, і на цей момент допомога США ($43,9 млрд) Україні була фактично меншою за $44 млрд, надану вісьмома найбільшими європейськими донорами (Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Данія, Польща, Нідерланди, Швеція та ЄС інституційно).

Серед європейських донорів все ще існує значна нерівність (відсутність Франції у першій сімці європейських донорів є досить шокуючою), але в цілому це свідчить про те, що Європа колективно вже дала більше, ніж багато хто може собі уявити.

До речі, коли йдеться про комбіновану економічну та військову допомогу Україні, європейці були набагато щедрішими, ніж США. Лише ЄС інституційно надав/обіцяв більше, ніж США, а це означає, що загальна європейська підтримка України більш ніж удвічі перевищує американську.

До речі, у відсотках від ВВП ця різниця є найбільш разючою. За цим показником кожна країна ЄС, а також Норвегія і Велика Британія віддали більшу частку свого національного багатства, ніж США, на допомогу Україні. Різниця дійсно суттєва.

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Отже, аргумент про те, що європейці не виконують свою частину роботи, є хибним – деякі держави взяли на себе величезні зобов'язання перед Україною (особливо виділяються країни Балтії, Скандинавії, Польща та Нідерланди). До речі, британці, які хваляться своєю допомогою, повинні розуміти, що їхній внесок в Україну є набагато меншим, оскільки країни ЄС роблять внесок безпосередньо і через ЄС, тоді як Велика Британія робить лише прямий внесок. Це не означає применшення підтримки Великої Британії, але Британія могла б/повинна була б робити набагато більше.

Останній тиждень. Європа починає розуміти загрозу із США

Зараз деякі європейські держави, здається, розуміють, що США дійсно можуть припинити допомогу, яку вони надають зараз. Палата представників пішла на канікули, залишивши допомогу Україні на 2024 рік під великим питанням. Існує ще значний шанс, що законопроект буде схвалений (буде досягнута угода – більше грошей на безпеку кордонів, а в обмін на це – допомога Україні), але з цією Палатою представників я б ніколи не сказав, що щось є визначеним.

Однак, навіть якщо допомогу врешті-решт буде схвалено, США показали себе набагато не надійнішими, ніж багато європейців вважали. Вже кілька місяців існувало розуміння того, що обрання Трампа в листопаді 2024 року може призвести до припинення підтримки України з боку США (ймовірно, це станеться), однак я не думаю, що хтось очікував цього до кінця 2023 року. Саме з такою можливістю Європа зіткнулася зараз.

Здається, це призвело до прискорення різних зусиль з боку низки держав та ЄС. Наприклад:

Новий норвезький пакет в 275 млy доларів змішаної військової та економічної допомоги з конкретною метою допомогти Україні пережити цю зиму.

Нова обіцянка Данії надати військову допомогу на суму понад 1 мільярд доларів. Це включає в себе боєприпаси, БПЛА і танки. Данія також є однією з країн, які відіграли важливу роль у наданні Україні винищувачів F-16.

Естонія не лише пообіцяла надати Україні нову військову допомогу у розмірі 80 мільйонів доларів, але й пообіцяла, що протягом наступних чотирьох років щорічно надсилатиме Україні допомогу у розмірі 0,25% ВВП Естонії.

Німеччина поставила Україні другий зенітно-ракетний комплекс Patriot, а також низку іншого озброєння та боєприпасів.

Фінляндія оголосила про плани (а фіни зазвичай виконують свої обіцянки) інвестувати достатньо коштів, щоб подвоїти виробництво боєприпасів, у тому числі 155-мм снарядів, багато з яких будуть призначені для України.

Новий польський уряд на чолі з Дональдом Туском, схоже, готовий допомогти Україні ще більше. Конкретного пакету допомоги оголошено не було (уряд щойно приступив до виконання своїх обов'язків), але Туск говорив про необхідність повної "мобілізації" прихильників України. Ознаки вказують на те, що новий польський уряд буде ще більш прихильним до України, ніж попередній.

На додаток до цього, ЄС зробив крок, який до 24 лютого 2022 року був би малоймовірним: оголосив, що Україна (а також Молдова та Грузія) тепер офіційно запрошені розпочати процес вступу до повноправного членства. Тепер членство України в ЄС є відчутним та очікуваним наслідком цієї катастрофи.

У той же час план ЄС ініціював додаткову допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, але рішення було призупинене через угорський уряд, який симпатизує путіну. Ці останні продиктаторські дії Угорщини мають бути подолані в короткостроковій перспективі, але ЄС дійсно потрібен спосіб забезпечити надходження допомоги в майбутньому.

Якщо припустити, що 50 мільярдів надійдуть, то лише за останній тиждень європейські держави пообіцяли Україні більше фінансової підтримки, ніж США надали у вигляді військової допомоги з 24 лютого 2022 року. Це обнадійливий знак, але він, звісно, не замінить військову допомогу США. Якщо США скоротять допомогу зараз, Європі доведеться докладати значних зусиль, щоб забезпечити Україну всім необхідним для ведення бойових дій у 2024 році, навіть зі значно зменшеними можливостями.

Підтримка України у 2024 році. Буде важко, але Україна "автоматично" не програє

Якщо США припинять допомогу зараз, про що я говорив минулого тижня, Європі доведеться знайти спосіб утримати Україну в боротьбі протягом року, вибудувавши плани щодо покращення ситуації у 2025 році.

Ті, хто каже, що Україна автоматично програє, не знають, про що вони говорять. Ця війна показала, що рухатися вперед все ще дуже і дуже важко для обох сторін. росіяни втратили велику кількість техніки, а Європа, навіть якщо вона витратила набагато менше, ніж США за останні кілька десятиліть, має небагато того, що може дати. Безумовно, в зоні бойових дій Україна опиниться під сильним тиском, їй доведеться вести жорстку оборону, мінімізувати втрати і намагатися завдати росіянам великих втрат, коли ті рухатимуться вперед. З набагато більш обмеженим запасом боєприпасів калібру 155, здатність сповільнювати російський наступ і відволікати російські війська буде в більшій мірі залежати від ручних ракетних комплексів або БПЛА. Європа могла б надати і надає значну допомогу в цій сфері.

А російська армія залишається тим, чим вона є – глибоко недосконалою організацією, яка йде на масові жертви заради мінімальних здобутків. За даними американської розвідки, майже всі російські військові, які перетнули кордон 24 лютого 2022 року, були знищені.

Близько 315 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені в Україні з початку війни в лютому 2022 року, що становить майже 90 відсотків від довоєнної чисельності, повідомило у вівторок джерело в Конгресі.

російські військові також втратили близько 2200 з 3500 танків, які вони мали до початку конфлікту, повідомило джерело, посилаючись на розсекречену оцінку американської розвідки, надану Конгресу.

Те, що з'явилося після цього, схоже, було підготовлено менш ефективно і більш поспішно. Ідея про те, що вона буде здатна вести комбіновану/маневрену війну, є сумнівною. росія, безумовно, мала б перевагу у вогневій потужності без допомоги Україні з боку США, ймовірно, могла б просуватися вперед (повільно) там, де вона зосередила масу. Однак ідея про те, що Україна буде розгромлена російською армією, яка швидко рухається і може йти колонами по дорогах, видається сумнівною.

Якщо США все ж таки відійдуть, є всі підстави очікувати, що Україна та її сильні європейські прихильники підуть вперед і зроблять те, чого досі не робили, тому що США були серйозним тормозом операцій. Так, США надали Україні велику кількість зброї, але це була зброя дуже обмеженого радіусу дії, і до того ж з величезними обмеженнями щодо її використання (лише в Україні – і насправді лише в окремих її частинах – США неохоче надавали Україні зброю, яку можна було б використовувати в Криму).

Якщо США сконцентруються на внутрішніх справах і полишать Європу на власні сили, українці можуть піти на певну ескалацію. Весь кордон між Україною і власне росією та Білорусю насправді дуже слабо захищений, оскільки росіяни отримали величезну перевагу, зосередивши майже всю свою армію в самій Україні. Україна могла б зараз спробувати перетнути цей кордон силою (пам'ятаєте, наскільки слабкою була внутрішня оборона росії, коли "Ваґнер" йшов на Москву)? І відносно незахищений кордон між Україною і Білоруссю/росією значно довший, ніж та лінія, за яку зараз борються в Україні. Він простягається на понад 1000 кілометрів (див. між двома чорними позначками на карті).

Отже, вихід США може фактично призвести до ескалації. Європейські прихильники України фактично відкрили б крани і дали Україні все, що могли, але не думайте, що це означатиме поразку України. Це може навіть призвести до розширення війни, оскільки Україна не матиме причин стримуватися і дозволяти росії отримувати величезну перевагу, яку вона мала до цього часу, залишивши свої кордони беззахисними. Досі ми допомагали Україні у спосіб, який допомагав росії у багатьох відношеннях – і з цим буде покінчено.

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