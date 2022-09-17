Психологічний удар по росії, який завдав успіх ЗСУ на Харківщині – Том Купер

Пропонуємо вашій увазі черговий допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він знов вибачається на нестачу часу, проте досить ґрунтовно аналізує події на Сході Харківщині 4-12 вересня.

Українська війна, 16 вересня 2022: на схід від Харкова

Всім доброго вечора!

Минуло близько тижня з моменту мого останнього "оновлення" про війну в Україні, тому сьогодні насправді є багато про що обговорити та повідомити. Але мені бракує часу на більше: тому, навіть якщо я записую найважливіші події, дозвольте мені зосередитися на Східній Харківщині цього вечора.

У зв’язку з цим я знову спробую реконструювати український наступ на Сході Харківщини, який тривав з 4 по 12 вересня. Причина в тому, що, з одного боку, це була дуже ефективна операція, яка завдала сильного психологічного удару по всій росії та її збройним силам, і звільнила значну частину України; з іншого боку, це не був такий "переворот" щодо всрф як стверджували багато хто. Попри все, це пояснює те, що відбувається в Україні відтоді.

Лівий хук в Балаклеї

Операція почалася з диверсій: з 1 по 4 вересня українські війська форсували Сіверський Донець на північ від Слов’янська, щоб звільнити Озерне та Ямпіль (перше було звільнене, а другий досі перебуває під контролем росії). Коли російська 1-ша гвардійська танкова армія (1-ша ГТА) — дислокована на північний захід від цього району — знову зосередила свою увагу на цьому напрямку, українці виявили ділянку лінії фронту, де артилерії всрф було недостатньо: на західному фланзі 1-ої гта. Вони швидко зосередили частини з чотирьох-п’яти бригад і пізно ввечері 4 вересня прорвали ворожу лінію фронту у Вербівці. Звідти вранці 5 вересня вони оточили Балаклею: російський гарнізон у цьому місті тримався, а ВДВ зосереджувалися для контратаки з Волохову Яру, що сталося далі, здається, було поєднанням "інерції" та типового децентралізованого стилю командування ЗСУ. "Замість" наступати з Балаклеї на схід, на Веселе, наприклад, українці кинулися на північний схід. З іншого боку, можливо, українці обрали саме цей маршрут, тому що він міг являти собою щось на зразок "кордону" між зонами відповідальності 20-ї гвардійської загальновійськової армії (20-а гзва північ) і 1-ї гта.

Так чи інакше, слабка БТГ ВДВ — можливо, щось на кшталт "резерву втручання" 20-ї гвардійської загальновійськової армії — у Волховому Яру була взята в клішні та подолана. Тоді українці мчали в напрямку Шевченкового, таким чином зруйнувавши всю лінію фронту 20-ї гзва на захід і північний захід від цього місця (приблизно між Базаліївкою на півночі та Іванівкою на півдні). Це відкрило шлях для наступу додаткових підрозділів ЗСУ шляхом наступу в напрямку захід-схід і спричинило масову втечу росіян (і багатьох українських фанів путіна) з району вздовж траси Р07 та на північ від неї). 7 вересня українці були вже на західних околицях Куп’янська та Сенькового на річці Оскіл. Через день вони підійшли з півночі до Бахтина, а потім до Оскола.

Російський основний бойовий танк Т-72Б захоплений в районі Балаклеї.

Саме на цій ділянці — між Ізюмом, Осколом, Кам’янкою та Студенком — відбулася вирішальна розв’язка цього наступу, оскільки, принаймні як я розумію, його фактичною метою було оточення 1-ї гта, маса якої була розгорнута на південь і південний схід від Ізюма. Спочатку українці мали надто мало сил, щоб атакувати Ізюм, і були присутні лише на північний схід від цього міста: їм потрібно було до 8 чи 9 вересня убезпечити район Веселого. Далі на схід бездоріжжя та нерівний рельєф сповільнили їх, і лише пізно ввечері 9 вересня їм вдалося дістатися Кам’янки. Це було максимум того, що було можливо, бо це місце утримували значно переважаючі російські сили. Так само підрозділи ЗСУ, які розгорталися на лінії фронту між Бражківкою, Довгеньким і Святогірськом, не змогли прорвати лінію фронту 201-ї військової бази (щось на зразок мотострілецького полку). Українські війська далі на схід таки розпочали тристоронній наступ на Лиман, але не зуміли захопити це місто.

Поза тим, у поєднанні з розвалом лінії фронту на північний захід від цього району та падінням Балаклеї, цей крок занепокоїв путіна, МО та Генштаб у москві та Південний військовий округ, і вони наказали вивести 1-шу гта.

Кінцевим результатом цього стало те, що між 9 і 12 вересня 1-й гта змогла відійти з Ізюма через Кам’янку та Студенок у район між Пісками-Радьківськими на річці Оскіл, Сватовим на північному сході та Лиманом. Можливо, вона залишила позаду понад 100 танків та інших бойових броньованих машин, але — і це важливо — вона успішно евакуювала масу своєї артилерії. Принаймні наразі зрозуміло, що українці захопили лише близько 20 російських артилерійських установок, більшість із яких були у дуже поганому стані (зношені стволи та інші проблеми).

Іншою важливою подією стало те, що крах наземних позицій змусив Південний ВО поспішно кинути ВКС у бій як "пожежну бригаду": замість своїх консервативних атак "насипай і молися" некерованими ракетами по заздалегідь вибраним координатам із "безпечних" дистанцій, вони розгорнули Су-25, Су-34 і ударні гелікоптери для прямих атак. Спочатку вони мали на меті насамперед вразити наступаючі українські колони. Це виявилося зовсім не просто через погану обізнаність російської сторони: російська система розвідки та поширення інформації зруйнована, і вони не знали, де власні війська, а де українські. Деякі з винищувачів-бомбардувальників вразили власні сили, і — зазнавши впливу повного спектру українських ППО (від автоматів і кулеметів до більш важких ЗРК, як-от "Бук М1") — точність російських пілотів сильно постраждала. Крім того, під час цієї операції вкс втратили близько 10 літаків і гелікоптерів (точні цифри залишаються невідомими, оскільки в полон потрапили лише 1-2 російські пілоти, а пошуки всіх уламків тривають).

Кадр із відео, на якому показано влучення ПЗРК у Су-25 вкс в районі Куп’янська (білий димовий слід у центрі праворуч на кадрі), 7 вересня 2022 року.

Фронт в районі Осколу

Загалом ця операція мала один важливий побічний результат: вона не тільки спричинила розгром 20-гвардійської загальновійськової армії чи змусила 1-шу гта поспішно відступити, але й спонукала путіна наказати здійснити загальне виведення всіх російських і сепаратистських військ з районів на північ від Харкова. Своєю чергою, їх було негайно перенаправлено на схід України: таким чином 20-й гвардійська загальновійськова армія змогла встановити нову лінію фронту вниз по річці Оскіл, приблизно від Дворічної на Півночі до Пісків-Радьківських на Півдні.

Проте, операція мала приємний успіх для України, в результаті якої було звільнено більшу частину Харківської області разом із Ізюмом і західною частиною Куп’янська. Звісно, росіяни все ще контролювали залізницю, що з’єднувала Бєлгород з Куп’янськом і Сєвєродонецьком, але вся її ділянка від російського кордону на півночі вниз по Куп’янську тепер перебувала в зоні дії навіть українського мінометного вогню. тобто цю лінію більше не можна використовувати для перевезення вантажів для російських військ в Україні.

У поєднанні зі звільненням східної Харківської області це було хорошим піднесенням морального духу для України, змусивши навіть росіян усвідомити, що ЗСУ здатні їх перевершити: справді, змусивши декого в москві дійти висновку, що вони не можуть виграти цю війну . Зрештою, ця операція, схоже, стала підтвердженням того, що ЗСУ також отримала стратегічну ініціативу.

Однак путін, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати цю війну, він як і раніше сповнений рішучості "принаймні" забезпечити контроль над Луганщиною, Донеччиною, півднем Запорізької області, Кримом і Херсонщиною, і все більше погрожує покарати Україну. На його користь говорить той факт, що, незважаючи на масштабну поразку та зростаючі проблеми з моральним станом своїх військ, всрф зберегла свою (значну) чисельну перевагу в артилерії. Не дивно, що розповіді про те, що МО в москві припинило подальше введення підрозділів в Україну, є фігнею, а російські пвк, всрф і сепаратисти не тільки "все ще воюють", а й збираються продовжувати воювати. Ця війна триватиме ще довго…

Новий наступ

Після кількох днів оперативної паузи — необхідної для перегрупування, відпочинку та поповнення залучених підрозділів, а також залучення підкріплень — і після серії артилерійських дуелей у районі Куп’янська ЗСУ зробила те, що я вважаю найкращим у цій ситуації: вчора розпочався наступ.

За російськими повідомленнями, вони перетнули річку Оскіл в районі Дворічної і просувалися на схід і південь. Незалежно від того руху (тобто через просування в тилу російських ліній далі на південь), чи в результаті додаткових переправ через Оскіл, українці повинні були пробити лінію фронту 20-ї гзва та звільнити східну сторону Куп’янська, теж.

Дійсно, росіяни повідомляють про швидке українське просування в напрямку Борова — це 50 км на південь від Куп’янська, на східній стороні Осколу — про переправу 66-ї української мотострілецької бригади через річку Оскіл, і чутки стверджують, що те, що залишилося від 20-ї гзва тим часом відходить у напрямку Троїцького на півночі та Сватового. Якщо це правда, то наступна лінія фронту буде десь на західному "кордоні" Луганської області.

Зрештою, українські сили, дислоковані на ділянці між Осколом (містечко) та Богородичним, мали сьогодні перетнути південну частину річки Оскіл і змусити 1-й гта відійти від Студенка.

З іншого боку, усі українські атаки на Лиман (щонайменше з трьох напрямків) поки що залишаються безуспішними.

Ось стільки станом на сьогоднішній вечір. Я сподіваюся, що найближчими днями знайду більше часу.

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