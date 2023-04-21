путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні

Викладач міжнародних відносин на факультеті політології та дипломатії Національного університету у південнокорейському Пусані д-р Роберт Келлі у своїй колонці для видання 19fortyfive пише, що Україні треба протриматися, щоб виграти цю війну. На його думку, росія, яка зайшла в глухий кут у війні, відчайдушно шукає з неї "виходу" для відновлення економіки та армії. Звісно, росіяни мріють зупинити війну на нинішній лінії фронту, щоб оголосити "перемогу" у війні. Ми дійсно спостерігаємо тепер одну за одною заяву посіпак путіна, чи то Лаврова, чи то лукашенка, що росія хоче миру і готова сідати за стіл переговорів. Тож декан Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю Міхта вкотре закликає Захід припинити нарешті самостримуватися.

путін може нав'язати війну в Україні своєму населенню, враховуючи потужність репресивного апарату. Але понад усе йому потрібно виграти війну і повернутися додому, щоб відновити свою армію та економіку.

росія відчайдушно намагається знайти хитромудре визначення "перемоги", щоб покласти край тому, що перетворилося на болото в Україні. Президент владімір путін розпочав вторгнення, розраховуючи на швидку перемогу, подібно до захоплення Криму в 2014 році. Широко розрекламована модернізація російської армії, ймовірно, підживлювала його віру в те, що цього можна досягти.

Натомість Україна дала відсіч початковим наступальним діям росії до кінця березня 2022 року. Потім вона відбила більш цілеспрямовані зусилля рф на Донбасі наприкінці весни і на початку літа. Зараз здається, що Україна відбила ще один великий російський наступ вже цього року. Торік Україна також провела два великих наступи, відвоювавши близько 40% російських територіальних завоювань. Ймовірно, вона розпочне ще один наступ цьогоріч.

Одним словом, росія майже не просунулась вперед з моменту свого першого сплеску в лютому 2022 року. Країна-агресор не зазнає повної поразки, якщо продовжуватиме виділяти ресурси на війну подібно до того, як США у війні у В'єтнамі. Вона може утримувати лінію фронту, поки продовжує воювати. Але нерішучі, безстрокові бойові дії дорого коштують, і незрозуміло, як вони ведуть до перемоги, яка визначається як завершення війни на умовах, в цілому сприятливих для росії.

Оголосити перемогу? Як вийти з непереможної війни в Україні

Оскільки росія не в змозі рішуче перемогти Україну на полі бою, путін шукає швидкі засоби для виходу зі стратегічного глухого кута і завершення конфлікту. Його ядерне брязкання є найбільш очевидним методом. Він сподівається відлякати західних прихильників України, підштовхнувши недостатньо оснащену країну до поступок. Однак це не вдалося, ймовірно, тому, що ніхто не вірить, що путін ризикне розв'язати ядерну війну через обмежений конфлікт. Він також зробив ставку на китайську допомогу. Дійсно, якби Китай відкрито підтримав його війну, путін міг би отримати вирішальну військову перемогу, якої він прагне. Але Китай занадто залежний від торгівлі, щоб ризикувати відкритим розривом із Заходом.

Тому найновіша ідея полягає в тому, щоб просто оголосити перемогу на нинішній лінії контролю – лінії фронту між двома арміями. В ідеалі, це поклало б моральну відповідальність за продовження війни на українців. росія оголосила б війну закінченою, її цілі досягнуті. Вона запропонувала б вивести частину своїх військ в обмін на визнання Україною її завоювань.

Та це навряд чи спрацює. Українська громадська думка підтримує війну на високому рівні. Її керівництво навряд чи просто визнає нинішню лінію контролю як новий кордон з росією. Захід, який з великою пересторогою ставиться до того, щоб дозволити росії в односторонньому порядку перекроювати національні кордони, також, ймовірно, відкине цю пропозицію як трюк.

росія може залягти на дно за цією лінією, але Україна, вірогідно, буде постійно промацувати і шукати слабкі місця в цій лінії. Це вимагатиме від москви збереження значної військової присутності як на окупованих територіях, так і вздовж фронту. Оголошення про завершення війни має сенс лише тоді, коли інша сторона погоджується на це. Україна, очевидно, не згодна. Те, що росія вичерпала свої можливості захопити більше української території, не означає, що Україна чи її партнери змиряться зі статусом-кво. Очікуваний український весняний наступ, швидше за все, продовжиться.

Поки Україна не переможена, вона перемагає. Але путіну треба пауза, аби відновитися

Відчайдушні зусилля росії згорнути війну ілюструють скрутне становище путіна. Війна коштує дорого, а середня за розмірами, корумпована, залежна від ресурсів економіка рф не має достатніх ресурсів для підтримки тривалої війни на виснаження, особливо проти набагато заможнішої західної коаліції, яка підтримує Україну. росія втратила у війні дивовижну кількість техніки і використовує бронетехніку десятирічної давнини. Їй також бракує комп'ютерних технологій для виробництва достатньої кількості "розумної" зброї. Вона стає залежною від Китаю, особливо в торгівлі. Її економіка скоротилась під впливом санкцій і, ймовірно, продовжить скорочуватись, якщо війна затягнеться на невизначений час. НАТО знайшла нову мету і розширилась, погіршивши оборонне середовище росії.

Виграш від усіх цих витрат був незначним. росія частково окупувала кілька східних областей України, які зараз є спустошеними і безлюдними. Значна частина світу не визнає їх анексію. Економічне зростання не повернеться на ці території, поки не закінчиться війна. Вони, як і війна, що триває, будуть постійним виснаженням для російської економіки.

СРСР пережив довгий, кривавий тупик з мінімальною користю в Афганістані у 1980-х роках. Війна в Україні перетворюється на таке ж безглузде виснаження національної сили заради малої очевидної користі. Звідси всі ці хитромудрі спроби підмінити перемогу на полі бою, яка вже не під силу росії. На противагу цьому, все, що потрібно зробити Україні – це протриматися. Поки Україна не переможена, вона перемагає, а путін застряг.

Коментар декана Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю Міхти щодо можливого завершення війни росії з Україною Існує багато спекуляцій щодо того, як розгортатиметься війна в Україні – хтось більш поінформований, хтось менш. Я б не наважився передбачити, як вона закінчиться, або як може виглядати остаточне врегулювання. Але я можу запропонувати кілька спостережень, заснованих на тому, що ми бачили до цього часу. Те, що ми бачили після першої спроби бліцкригу з боку росії, свідчить про те, що москва розраховує на перемогу за рахунок виснаження, де чисельність її населення і стійкість дадуть їй перевагу. путін, схоже, вважає, що Захід втомиться підтримувати Україну. Поки що росія не змогла завоювати Україну, і моральний дух українців залишається високим, включаючи їхню впевненість у тому, що вони звільнять свою національну територію. Але, вірогідно, путін робить ставку на те, що Україна не має ресурсів для тривалої війни. Ось чому так багато залежить від довгоочікуваного українського весняного наступу. Київ повинен отримати зброю, необхідну для стратегічного прориву: велику кількість основних бойових танків + високоточну далекобійну зброю та авіацію. Україна повинна вирватися з війни на виснаження, якої прагне путін. Чим швидше Захід надасть Україні зброю та боєприпаси, яких вона потребує, тим швидше ця війна закінчиться. І навпаки, зволікання призводить до подальших руйнувань і смертей в Україні, збільшуючи людські жертви і ціну післявоєнної відбудови. Нам потрібно припинити самостримуватися, постійно обговорюючи різні червоні лінії/ризики вертикальної чи горизонтальної ескалації. Ми повинні зосередитися насамперед на допомозі Україні. Це системотрансформуюча війна, яка визначатиме європейську та глобальну архітектуру безпеки.

Джерела: 19fortyfive, Twitter